Die eigenständige Copilot-App von Microsoft hat ein Ablaufdatum. Am 15. Mai 2026 hat der Konzern angekündigt, die KI-Assistenz vollständig in den Edge-Browser zu verlagern. Für Unternehmen bedeutet das einen Strategiewechsel mit Folgen für Lizenzmodelle, Schulungen und IT-Architektur.

Der Copilot-App-Aus markiert das Ende eines Experiments, das knapp zwei Jahre gedauert hat. Microsoft hatte die App ursprünglich als Antwort auf ChatGPT positioniert, als eigenständige Anlaufstelle für KI-Anfragen auf Windows, Mac und Mobilgeräten. Die Nutzerzahlen blieben hinter den Erwartungen zurück, während Edge mit integrierter Copilot-Funktion deutlich besser angenommen wurde.

Das Wichtigste in Kürze

Microsoft schließt die Standalone-Copilot-App und konzentriert die KI auf den Edge-Browser

Bestehende Lizenzen für Microsoft 365 Copilot bleiben unverändert

Edge erhält eine vollständige KI-Sidebar mit Datei-Upload, Bildanalyse und Workflow-Automatisierung

IT-Abteilungen müssen Schulungspläne und Browser-Richtlinien anpassen

Warum verschwindet die Copilot-App?

Microsoft integriert Copilot in Edge, um Wartungskosten zu sparen und KI-Funktionen auf hunderten Millionen Windows-Geräten bereitzustellen

Die strategische Logik hinter dem Schritt ist nüchtern: Eine separate App war für Microsoft ein zusätzlicher Vertriebskanal mit hohen Wartungskosten und niedriger Konversion. Edge dagegen wird in jedem Windows-Installationspaket mitgeliefert und sitzt damit auf hunderten Millionen Geräten. Die Integration verkürzt den Weg zwischen Nutzer und KI auf einen Klick.

Parallel verfolgt der Konzern damit eine Browser-Strategie, die direkt gegen Google Chrome zielt. Wer KI-Funktionen nutzen will, soll im besten Fall Edge öffnen statt Chrome plus ChatGPT. Das schafft Lock-in über das Browserfenster statt über eine eigene App.

Microsoft räumt auf. Eine App weniger bedeutet weniger Pflege, klarere Botschaft an den Markt und einen Browser, der auf jedem Rechner sitzt. Für Unternehmen heißt das jetzt Edge-Strategie statt App-Strategie. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was ändert sich für Microsoft-365-Kunden?

Microsoft 365 Copilot-Funktionen ziehen aus separaten Apps in die Edge-Sidebar um: Dateianalyse, Bildbeschreibung, Übersetzungen und Recherche-Workflows

Lizenzinhaber von Microsoft 365 Copilot spüren zunächst wenig. Die KI bleibt in Word, Excel, Outlook und Teams verfügbar. Die separaten Funktionen aus der App wandern in eine erweiterte Edge-Sidebar: Dateianalyse, Bildbeschreibung, Übersetzungen, Recherche-Workflows. Für IT-Abteilungen wird Edge damit zur Pflichtsoftware.

Kritischer wird die Umstellung für Unternehmen, die Chrome oder Firefox als Standardbrowser ausgerollt haben. Wer Copilot-Funktionen nutzen will, braucht künftig Edge auf jedem Arbeitsplatz.

Das ist technisch unproblematisch, organisatorisch aber ein Schulungs- und Support-Thema. Browser-Migrationen kosten Zeit, vor allem in regulierten Branchen mit fest definierten Software-Listen.

Welche Folgen hat das für die KI-Strategie?

KI-Anbieter integrieren Funktionen in Plattformen statt eigenständige Apps. Browser werden zur zentralen Schnittstelle für KI-Tools

Die Konsolidierung ist Teil eines größeren Trends. OpenAI, Google und Anthropic verschieben ebenfalls Funktionen weg von eigenständigen Apps hin zu integrierten Plattformen. Im LLM-Vergleich wird die Frage nach dem besten Modell zunehmend zur Frage nach der besten Integration. Die Browser-Ebene rückt dabei in den Vordergrund, weil sie Datei-Uploads, Web-Recherche und Kontextfenster sauber zusammenbringt.

Für deutsche Mittelständler ergibt sich daraus eine konkrete Aufgabe. Die technische Infrastruktur muss berücksichtigen, welcher Browser welche KI mitbringt. Wer Chrome standardisiert hat, sollte prüfen, ob ein zweiter zugelassener Browser sinnvoll ist. Wer Firefox nutzt, steht ohne native KI-Integration da und muss auf Drittanbieter ausweichen.

Wann genau wird die App abgeschaltet?

Microsoft stellt Internet Explorer schrittweise bis Ende 2026 ein. Bestandskunden werden per Update und In-App-Hinweise zum Wechsel auf Edge aufgefordert

Microsoft hat keinen finalen Abschalttermin genannt. Die Kommunikation deutet auf einen Übergang über mehrere Monate hin, vermutlich bis Ende 2026. Bestandskunden werden über Updates und In-App-Hinweise auf den Wechsel zu Edge geführt. Wer die App heute noch nutzt, behält den Zugang vorerst.

Die Handlungsempfehlung für IT-Verantwortliche fällt eindeutig aus. Edge in die Liste der zugelassenen Browser aufnehmen, Schulungsmaterial für KI-Sidebar-Nutzung vorbereiten und prüfen, welche Workflows aktuell über die App laufen. Wer früh umstellt, vermeidet späteren Druck. Details zur Ankündigung stehen im offiziellen Microsoft-Blog.

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