KI verschiebt das Skillset im Marketing schneller, als Stellenbeschreibungen nachgezogen werden. Wer 2026 noch Texter, Grafiker und Kampagnenkoordinatoren als Königsdisziplin denkt, plant für gestern. Die neue Knappheit heißt Urteilsvermögen, Datenkompetenz und ein nüchterner Blick auf Compliance. Was Marketing-Verantwortliche heute können müssen, welche Lernpfade aus der Mitte herausführen und was eine Schulung kosten darf.

KI-Skills für Marketing sind seit dem 2. Februar 2025 nicht mehr Kür, sondern Pflicht. Artikel 4 der EU-Verordnung über Künstliche Intelligenz (KI-VO, oft EU AI Act genannt) schreibt für alle Mitarbeiter, die KI-Systeme im Arbeitsalltag anwenden, eine nachweisbare Kompetenz vor. Marketing-Abteilungen sitzen damit mittendrin. Laut Bitkom-Studie März 2026 nutzen 41 Prozent der deutschen Unternehmen ab 20 Beschäftigten KI bereits aktiv, 19 Prozent haben wegen KI Stellen abgebaut. Marketing und Vertrieb führen die Funktionsbereiche mit 38 Prozent KI-Einsatz an.

Marketing-Verantwortliche stehen vor einer doppelten Aufgabe. Sie müssen die eigenen KI-Skills für Marketing auf Vordermann bringen und gleichzeitig entscheiden, welche Kompetenzen sie an ihre Teams delegieren. Die Auswahl an Weiterbildungen ist unübersichtlich geworden. Wer den deutschsprachigen Kursmarkt sondieren möchte, findet auf Vergleichsplattformen wie kursmap derzeit 19 KI-Kurse mit Preisen zwischen 296 € und 1.666 €. Der Durchschnitt liegt bei knapp 999 €.

Dieser Artikel ordnet drei Skill-Ebenen, vergleicht die Lernpfade und gibt eine Empfehlung, was Sie selbst beherrschen müssen und was Sie abgeben sollten.

Das Wichtigste in Kürze

Seit Februar 2025 müssen Marketing-Mitarbeiter nachweisbare KI-Kompetenz vorweisen. Erforderlich sind operative Tool-Kenntnisse, strategisches Urteilsvermögen und Governance-Wissen

Artikel 4 der EU-KI-Verordnung (Verordnung 2024/1689) gilt seit dem 2. Februar 2025 und verpflichtet alle Marketing-Mitarbeiter, die KI-Systeme nutzen, zu nachweisbarer KI-Kompetenz. Die Schulungsform ist frei, der Nachweis ist Pflicht.

Die wichtigsten KI-Skills für Marketing teilen sich in drei Ebenen auf: operative Tool-Kompetenz, strategisches Urteilsvermögen und Governance-Wissen.

Prompt Engineering ist das neue Briefing. Wer KI-Werkzeuge nur als Texter-Ersatz nutzt, verschenkt aus Redaktionssicht den Großteil des Potenzials.

Datenkompetenz wird zur Grundvoraussetzung für jede Marketing-Entscheidung, nicht mehr nur für CRM-Spezialisten.

KI-Kurse für Marketing-Verantwortliche kosten zwischen 296 € und 2.950 €. Die Dauer reicht von einem Tag bis zu sieben Monaten. Format und Anbieter bestimmen den Preis stärker als der Inhalt.

KI ersetzt im Marketing keine Strategen. Sie macht andere Menschen wichtig.

Marketing-Skills 2026: Produktion ist nicht mehr knapp

Operative Skills sind die Basis, strategisches Urteilsvermögen die Spitze. Wer die Pyramide auf den Kopf stellt, bekommt Lehrpläne von Online-Akademien.

Klassische Marketingabteilungen waren im Kern Produktionsbetriebe. Texter, Grafiker, Kampagnenmanager, Projektkoordinatoren, Agentursteuerer: der Großteil der Ressourcen floss in die Herstellung von Inhalten. Gut gemachte Kreation war knapp und teuer. Diese Knappheit existiert seit dem Durchbruch generativer KI nicht mehr. Texte entstehen in Sekunden per Prompt, Bilder in Minuten, Landingpages über Nacht.

Die Unternehmensberatung Consileon hat im Mai 2026 in einer Analyse für CMOs nachgezeichnet, was passiert, sobald die Produktionskapazität nicht mehr der Engpass ist. Marketing-Leiterinnen mit jahrelanger Kampagnenerfahrung stellen drei Monate nach der KI-Einführung fest, dass sie vor allem koordinieren. Texte, Grafiken, Landingpages, E-Mail-Strecken: alles läuft schneller als je zuvor. Trotzdem bleibt die Frage offen, was das eigene Unternehmen vom Wettbewerb unterscheidet.

Die Antwort liegt nicht in mehr Output. Sie liegt in besseren Entscheidungen. Was kommunizieren wir? An wen? Auf Basis welcher Daten? Mit welchem Erlebnis entlang der gesamten Customer Journey? Diese Fragen lassen sich nicht automatisieren. Sie verlangen Menschen mit Marken- und Wettbewerbsverständnis, mit Datenkompetenz, mit der Fähigkeit, präzise Briefings zu schreiben und unbequeme Urteile zu treffen.

LinkedIn hat im März 2026 Millionen von Profildaten und Jobanzeigen ausgewertet. Henrik Ihlo, Director LinkedIn Marketing Solutions DACH, fasst das Ergebnis so zusammen, dass Marketing 2026 ohne KI nicht mehr denkbar sei. Sie sei zum zentralen Hebel für Effizienz geworden. Genau deshalb verschieben sich auch die KI-Skills für Marketing. Die operative Schiene wird Pflichtprogramm. Die strategische Schiene wird zum echten Unterschied.

Die drei Skill-Ebenen: operativ, strategisch, Governance

Der Prompt ist das Briefing der KI-Ära. Wer schlecht briefst, bekommt schlechte Antworten, egal welches Modell hinter dem Cursor wartet.

Wer KI-Skills für Marketing systematisch aufbauen will, kommt um eine saubere Taxonomie nicht herum. Drei Ebenen lassen sich klar trennen.

Ebene 1: Operative Tool-Kompetenz. Diese Ebene umfasst die Fähigkeit, KI-Werkzeuge im Alltag zu bedienen. Konkret bedeutet das Prompt Engineering für Sprachmodelle wie ChatGPT, Claude oder Gemini, die Arbeit mit generativen Bild- und Video-Tools wie Midjourney, Flux oder Adobe Firefly, der Umgang mit KI-Funktionen in CRM- und Automatisierungs-Plattformen wie HubSpot oder Salesforce, sowie die strukturierte Recherche mit KI-Suchmaschinen wie Perplexity. Beispiele für integrierte KI-Tool-Suiten zeigen Anbieter wie Adobe, das in Acrobat Studio PDF-Werkzeuge mit KI-Assistenten und Content-Erstellung verschmilzt. Diese Ebene ist die unterste und gleichzeitig die meistbeworbene. Praktisch jede Online-Akademie verkauft genau hier.

Ebene 2: Strategisches Urteilsvermögen. Hier hört das Knöpfchen-Drücken auf. Diese Ebene umfasst Markenkompetenz, Wettbewerbsverständnis, Datenkompetenz und Customer-Journey-Gestaltung. Praktisch heißt das, einen KI-generierten Text als gut oder schlecht zu erkennen, eine Auswertung lesen zu können, Briefings präzise zu formulieren und zu entscheiden, wann Personalisierung Mehrwert schafft und wann sie aufdringlich wirkt. Diese Skills sind älter als KI, werden aber durch KI dramatisch wichtiger.

Ebene 3: Governance- und Compliance-Wissen. Datenschutz, EU-KI-Verordnung, Urheberrecht bei KI-Bildern, Markenrichtlinien für KI-generierte Inhalte, Audit-Trails für KI-Entscheidungen: die rechtliche Dimension ist 2026 nicht mehr verhandelbar. Wer KI-Tools mit personenbezogenen Daten füttert, ohne die DSGVO-Implikationen zu verstehen, fährt seine Marketing-Abteilung gegen die Wand.

Die folgende Tabelle ordnet die wichtigsten KI-Skills für Marketing nach den drei Ebenen.

Ebene Konkrete Skills Lernaufwand Wer braucht es? Operativ Prompt Engineering, Tool-Bedienung (ChatGPT, Claude, Midjourney, Perplexity), KI-Funktionen in CRM und Marketing-Automation 1 bis 4 Wochen Alle Marketing-Mitarbeiter Strategisch Datenkompetenz, Briefing-Qualität, Markenurteilsvermögen, Customer-Journey-Gestaltung, KPI-Interpretation 3 bis 12 Monate, kontinuierlich Marketing-Verantwortliche, Team Leads Governance EU AI Act, DSGVO bei KI-Tools, Urheberrecht generativer KI, Audit-Trails, Nachweispflicht 2 bis 5 Tage, danach kontinuierliches Update Marketing-Verantwortliche, mindestens ein Tool-Owner pro Team

Die wichtige Pointe steckt im Verhältnis der drei Ebenen. Operative Skills sind die billige Eintrittskarte. Wer dort stehen bleibt, wird in den nächsten zwei Jahren ersetzbar. Strategisches Urteilsvermögen ist das, was bleibt, sobald die Tools sich weiterentwickeln. Governance-Wissen ist die Versicherung gegen Schlagzeilen wegen eines vermeidbaren DSGVO- oder KI-VO-Verstoßes der eigenen Marketing-Abteilung.

Prompt Engineering ist das neue Briefing

Seit 2. Februar 2025 schreibt Artikel 4 der EU-KI-Verordnung allen Marketing-Mitarbeitern eine nachweisbare KI-Kompetenz vor.

Prompt Engineering ist die meistunterschätzte Disziplin im Marketing-Werkzeugkasten. Viele Marketing-Verantwortliche behandeln ChatGPT wie eine Suchmaschine: kurze Frage rein, mittelmäßige Antwort raus, danach Enttäuschung. Dabei funktioniert generative KI nach der Logik einer Agentur. Wer Agenturen schlecht briefst, bekommt schlechte Ergebnisse. Wer KI schlecht promptet, ebenfalls.

Ein gutes Briefing für eine Werbeagentur enthält Marke, Zielgruppe, Tonalität, Botschaft, Format, Pflichtelemente, Ausschlüsse und Erfolgskriterien. Ein gutes Prompt enthält dieselben Elemente. Die LinkedIn-Auswertung vom März 2026 zeigt deutlich, dass Prompt Engineering zu den fünf meistgenannten neuen Marketing-Skills 2026 in deutschen Profilen zählt.

Praktisch existieren drei Niveaus. Auf dem Einstiegsniveau formulieren Sie klare Anfragen mit Kontext (Marke, Zielgruppe, Format). Auf dem mittleren Niveau arbeiten Sie mit Rollenanweisungen, Beispielen, iterativer Verfeinerung und Negativ-Briefings („nicht im Stil eines Werbetexters“). Auf dem fortgeschrittenen Niveau bauen Sie wiederverwendbare Prompt-Bibliotheken, kombinieren mehrere Modelle für unterschiedliche Aufgaben und nutzen Retrieval-Augmented Generation, um KI mit eigenen Daten zu füttern.

Die ehrliche Wahrheit: Niveau zwei reicht für die meisten Marketing-Verantwortlichen aus. Niveau drei lohnt sich erst, sobald Sie KI-Workflows systematisch im Team verankern wollen. Wer behauptet, jeder Marketingmensch müsse Python lernen und Fine-Tuning durchführen, verkauft Ihnen vermutlich ein Bootcamp.

Prompt Engineering ist auch deshalb wertvoll, weil die Disziplin die Brücke zwischen operativer und strategischer Ebene schlägt. Wer gute Prompts schreiben kann, muss seine Marke verstehen, die Zielgruppe kennen und die gewünschte Botschaft präzise formulieren können. Schlechte Prompts kommen meistens nicht aus mangelndem Tool-Wissen, sondern aus mangelnder strategischer Klarheit. Im Kanon der KI-Skills für Marketing rangiert Prompt Engineering deshalb auch 2026 oben.

EU AI Act Art. 4: Was die KI-Verordnung Marketing-Teams vorschreibt

Selbststudium ab 0 €, Hochschulzertifikat ab 2.950 €: Vier Lernpfade mit deutlich unterschiedlicher Nachweistauglichkeit.

Seit dem 2. Februar 2025 ist Artikel 4 der EU-Verordnung über Künstliche Intelligenz in Kraft. Die Vorschrift verpflichtet Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, „nach besten Kräften“ sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter über ausreichende KI-Kompetenz verfügen. Was nach weicher Formulierung klingt, hat zwei harte Konsequenzen für Marketing-Abteilungen.

Erstens betrifft die Pflicht nicht nur Entwickler oder IT-Mitarbeiter. Die Regelung gilt für jeden Beschäftigten, der ein KI-System im Arbeitsalltag nutzt. Im Marketing umfasst das praktisch alle. Wer ChatGPT für Texte einsetzt, Midjourney für Bilder, Predictive Analytics für Kampagnen-Targeting oder Chatbots im Kundenservice, fällt unter die Regelung. Auch die Geschäftsführerin, die das KI-Tool nur auswählt und genehmigt, ist betroffen.

Zweitens muss die Kompetenz nachweisbar sein. Die KI-VO schreibt keine bestimmte Schulungsform vor und keinen verpflichtenden Anbieter. Sie verlangt aber, dass das Unternehmen den Nachweis erbringen kann, sobald die Aufsicht fragt. Praktisch heißt das: dokumentierte Schulungen, Teilnahmebescheinigungen, Onboarding-Konzepte für neue Mitarbeiter und ein wiederkehrendes Update bei wesentlichen Tool-Wechseln.

Die Haufe Akademie weist in ihrer öffentlichen Übersicht darauf hin, dass die Schulungspflicht alle Anwender umfasst, nicht nur Spezialisten. Je nach Rolle reichen die Anforderungen von Grundlagenwissen über technisches Verständnis bis zu Risikomanagement und Compliance. Für Marketing-Verantwortliche bedeutet das: Sie tragen die Verantwortung dafür, dass jeder im Team eine angemessene Grundschulung absolviert hat.

Die Versuchung ist groß, das Thema klein zu kochen. Eine 30-minütige E-Learning-Pflichtschulung pro Jahr reicht für die Dokumentation, aber kaum für tatsächliche Kompetenz. Wer die KI-VO ernst nimmt, kombiniert ein dokumentiertes Basis-Modul mit anlassbezogenen Vertiefungen, etwa beim Roll-out eines neuen Tools oder bei einer Änderung der EU-Vorgaben. Aufsichtsbehörden werden nicht jeden Prompt prüfen. Im Zweifel fordern sie den Audit-Trail an. Wer KI-Skills für Marketing als reine Effizienzfrage behandelt, ignoriert damit die regulatorische Hälfte des Themas.

Lernpfade im Vergleich: Selbststudium, IHK, Hochschule, Online-Akademien

Delegieren heißt nicht aufhören zu verstehen. Was Sie abgeben, müssen Sie weiter beurteilen können.

Wer KI-Skills für Marketing systematisch aufbauen will, hat vier Hauptpfade zur Auswahl. Jeder hat seine Stärke, jeder hat seine blinde Stelle.

Der Selbststudium-Pfad kostet wenig Geld und viel Disziplin. Frei verfügbare Ressourcen reichen für die operative Ebene aus: Anbieter-Dokumentationen von OpenAI, Anthropic und Google, frei zugängliche YouTube-Kanäle von Praktikern, kostenlose Kurse auf HubSpot Academy oder ähnlichen Plattformen. Der Nachteil: kein strukturierter Lernpfad, kein Zertifikat für die EU-KI-VO-Dokumentation, hohe Gefahr, in Tool-Tutorials zu versinken statt strategische Skills aufzubauen.

Der IHK-Pfad liefert anerkannte Zertifikate wie KI-Tool Expert (IHK) oder KI-Spezialist für Online-Marketing (IHK) und ist als KI-VO-Nachweis vor jeder Aufsicht zitierbar. Anbieter wie die IHK Rhein-Neckar führen die Kurse direkt durch, Bootcamps wie das Marketing-KI-Bootcamp aus Erbendorf kooperieren ebenfalls mit der IHK. Dauer: meist mehrere Wochen berufsbegleitend, Kosten im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Hochschul-Pfad ist die akademisch fundierteste Option. Die Münchner Marketing Akademie kooperiert mit der Allensbach Hochschule Konstanz und der University of Cape Town und bietet einen „Certified KI Marketing Manager (FH)“ für 2.950 € im Komplettlehrgang. Einzelmodule kosten 990 €. Die ZHAW School of Management and Law führt einen Weiterbildungskurs „KI im Marketing — Grundlagen“ durch. Dauer: drei bis fünf Module über mehrere Monate. Vorteil: anerkannte Hochschulzertifikate. Nachteil: Preis und Zeitaufwand.

Der Online-Akademie-Pfad lebt von Geschwindigkeit. Anbieter wie das KI Marketing Bootcamp, Haufe Akademie oder Bildung Next Level bieten Live-Online-Formate zwischen 11 und 40 Stunden. Die Kosten variieren stark, die didaktische Qualität ebenfalls.

Die folgende Tabelle bündelt die Eckdaten.

Pfad Dauer Kosten Zertifikat KI-VO-Tauglichkeit Selbststudium 4 bis 12 Wochen, eigenverantwortlich 0 € bis 200 € Selten Nur als Ergänzung IHK-Zertifikat 4 bis 16 Wochen, berufsbegleitend 800 € bis 2.500 € Ja, IHK Hoch Hochschule (FH-Zertifikat) 3 bis 12 Monate 1.500 € bis 4.500 € Ja, FH-Zertifikat Hoch Online-Akademie 1 bis 7 Tage Intensiv oder 11 bis 40 Stunden 250 € bis 2.950 € Teilnahmebescheinigung Variiert

Die ehrliche Empfehlung: Kombinieren Sie zwei Pfade. Ein IHK- oder FH-Zertifikat für den Nachweis, ergänzt durch laufendes Selbststudium für die operative Tool-Aktualität. Wer nur einen Weg geht, kauft entweder Papier ohne Substanz oder Substanz ohne Papier.

Was Marketing-Verantwortliche unbedingt selbst können müssen

Marketing-Verantwortliche sollten operative KI-Tool-Skills delegieren und sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren, statt alle Tools selbst zu beherrschen

Nicht jeder Marketing-Verantwortliche muss jedes KI-Tool selbst beherrschen. Wer das versucht, verliert die Zeit, die er eigentlich für strategische Entscheidungen bräuchte. Die nüchterne Frage lautet: Welche KI-Skills für Marketing kann ich delegieren, ohne die Kontrolle über das Ergebnis zu verlieren?

Delegierbar sind alle operativen Tool-Skills. Wer im Team einen guten Texter mit Prompt-Erfahrung, einen Designer mit Midjourney-Routine und einen Performance-Marketer mit Automatisierungs-Know-how hat, braucht selbst nur ein Grundverständnis. Sie müssen wissen, was die Tools können und was nicht. Sie müssen Briefings beurteilen können. Sie müssen erkennen, ob ein KI-generierter Text die Markenstimme trifft. Den Prompt selbst schreiben muss jemand anderes.

Nicht delegierbar sind drei Bereiche. Zunächst die strategische Markenklarheit. KI kann Texte schreiben, aber nicht entscheiden, wofür die Marke steht. Diese Entscheidung trifft der Marketing-Verantwortliche. Hinzu kommt die Datenkompetenz auf Steuerungs-Niveau.



Wer Kampagnen-Budgets verantwortet, muss Reports lesen können, ohne sie sich vom Data-Team übersetzen zu lassen. Bleibt die Governance-Verantwortung. Die EU-KI-VO macht den Betreiber haftbar, nicht den Tool-Nutzer. Sobald das KI-Bild einer Kampagne ein Urheberrecht verletzt, klingelt das Telefon beim Marketing-Verantwortlichen.

Aus Sicht der Redaktion gilt eine harte Regel: Was Sie nicht selbst verstehen, können Sie nicht steuern. Sobald ein Mitarbeiter sagt „die KI hat das so vorgeschlagen“, und der Marketing-Verantwortliche darauf keine inhaltlich begründete Antwort gibt, ist die Abteilung im falschen Skill-Mix.



Die Lösung liegt nicht darin, alle Tools selbst zu bedienen. Sie liegt darin, ein klares Mentalmodell der drei Skill-Ebenen zu haben und für jede Ebene zu wissen, wer im Team welche Verantwortung trägt. Wer seine eigene Sichtbarkeit in KI-Antwortmaschinen ernst nimmt, schaut sich parallel das KI-Ranking-Thema an. Sichtbarkeit bei ChatGPT und Gemini ist 2026 das neue Kapitel der Marketing-Skills, das die meisten Kurse noch gar nicht im Lehrplan haben.

Die meistunterschätzte Frage in der KI-Debatte im Marketing lautet nicht, welches Tool das beste ist. Sie lautet, wer im Team die Verantwortung trägt, sobald ein KI-Bild ein Urheberrecht verletzt.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Glossar

AI Literacy, Audit-Trail und EU AI Act: Mindestkompetenz für KI-Anwender, Dokumentation von KI-Entscheidungen und rechtliche Regelwerk

AI Literacy. Grundverständnis für die Funktionsweise und Grenzen von KI-Systemen. Wird in Artikel 4 der EU-KI-Verordnung als Mindestkompetenz für alle KI-Anwender gefordert.

Audit-Trail. Lückenlose Dokumentation, welche KI-Entscheidung wann auf Basis welcher Daten getroffen wurde. Pflicht bei Hochrisiko-KI-Systemen, dringend empfohlen auch bei Marketing-Anwendungen.

EU AI Act / KI-VO. Verordnung (EU) 2024/1689 über Künstliche Intelligenz, in Kraft seit August 2024. Artikel 4 (KI-Kompetenz) gilt seit 2. Februar 2025. Weitere Pflichten greifen ab August 2026 (Hochrisiko-Systeme) und August 2027 (Übergangsfrist für Bestandssysteme).

Fine-Tuning. Anpassung eines vortrainierten KI-Modells an spezifische Aufgaben oder Daten. Im Marketing meist überflüssig, weil gut formulierte Prompts und Retrieval-Augmented Generation oft dieselbe Wirkung erzielen.

Generative KI. Sammelbegriff für KI-Systeme, die neue Inhalte erzeugen (Texte, Bilder, Videos, Code). Beispiele: ChatGPT, Claude, Midjourney, Flux. Grundlage praktisch aller operativen KI-Skills für Marketing.

Halluzination. KI-Output, der plausibel klingt, aber faktisch falsch ist. Häufigste Fehlerquelle bei generativer KI. Markenrelevanz: Halluzinationen können dem Ruf der Marke direkt schaden, sobald sie veröffentlicht werden.

Hyperpersonalisierung. Auslieferung individueller Inhalte und Angebote auf Basis von Echtzeit-Daten. Funktioniert nur mit sauberer Datenbasis und klarer rechtlicher Grundlage nach DSGVO.

Large Language Model (LLM). Großes Sprachmodell, das auf der Basis von Milliarden Textbeispielen Sprache versteht und produziert. ChatGPT, Claude und Gemini sind die bekanntesten Vertreter.

Predictive Analytics. Vorhersage zukünftiger Ereignisse wie Kaufverhalten, Churn oder Kampagnen-Performance auf Basis historischer Daten. Klassischer KI-Anwendungsfall im Marketing seit den 2010er Jahren, durch generative KI nicht ersetzt, sondern ergänzt.

Prompt. Anweisung an ein KI-System, formuliert in natürlicher Sprache. Die Qualität des Prompts bestimmt die Qualität des Outputs.

Prompt Engineering. Disziplin, Prompts so zu formulieren, dass KI-Systeme konsistent gute Ergebnisse liefern. Die zentrale operative KI-Kompetenz im Marketing 2026.

Retrieval-Augmented Generation (RAG). Technik, bei der das KI-Modell während der Antwort gezielt auf externe Datenquellen zugreift. Im Marketing genutzt, um KI mit dem eigenen Markenwissen, Produktkatalog oder Kundendaten zu speisen.

Token. Kleinste Verrechnungseinheit bei vielen KI-Modellen. Etwa drei Tokens entsprechen vier Zeichen. Token-basierte Abrechnung führt seit 2026 zu volatilen Kosten, sobald KI-Workflows skalieren.

Glossare:

Häufige Fragen

KI-Weiterbildung im Marketing: IHK-Zertifikatslehrgang oder Hochschulzertifikat für strukturiertes Lernen und Nachweis nach KI-Verordnung empfohlen

Welche Weiterbildung baut KI-Skills für Marketing am wirksamsten auf? Die Antwort hängt von Ihrem Ausgangspunkt ab. Sofern Sie KI bislang nur sporadisch genutzt haben, lohnt ein strukturierter IHK-Zertifikatslehrgang oder ein Hochschulzertifikat. Beide liefern den Nachweis für Artikel 4 KI-VO und decken die operative Ebene plus eine Basis der strategischen Ebene ab. Sofern Sie bereits operativ sicher sind, investieren Sie besser in eine Vertiefung der strategischen Ebene (Datenkompetenz, Customer Journey, Markenführung mit KI). Reine Tool-Bootcamps haben unter allen Angeboten die kürzeste Halbwertszeit. Eine sinnvolle Faustregel: Kombinieren Sie ein dokumentiertes Zertifikat mit laufendem Selbststudium. Was kostet eine KI-Schulung für Marketing? Der Markt ist breit. Kursvergleichsplattformen wie kursmap führen aktuell 19 KI-Kurse im IT-Segment mit Preisen zwischen 296 € und 1.666 €. Der Durchschnitt liegt bei knapp 999 €. Hochschulzertifizierte Komplettlehrgänge wie der „Certified KI Marketing Manager (FH)“ der Münchner Marketing Akademie kosten 2.950 €. Einzelmodule liegen bei rund 990 €. Online-Akademien wie das KI Marketing Bootcamp bieten Pakete zwischen 250 € und 2.500 €, oft mit Frühbucher-Rabatten. Inhouse-Schulungen für ganze Teams werden meist individuell kalkuliert. Wie lange dauert eine KI-Weiterbildung im Marketing? Die Spannweite ist groß. Eintägige Intensiv-Schulungen für Tool-Grundlagen kosten Sie 6 bis 8 Stunden. IHK-Zertifikatslehrgänge laufen meist über 4 bis 16 Wochen berufsbegleitend. Hochschulzertifikate erstrecken sich über 3 bis 12 Monate. Online-Akademien arbeiten oft mit Stundenpaketen zwischen 11 und 40 Stunden, verteilt über mehrere Wochen. Für die Grundkompetenz nach Artikel 4 KI-VO reichen 2 bis 5 Tage Schulungsaufwand pro Jahr aus, sofern die Inhalte gut strukturiert sind und sich an Ihrer konkreten Tool-Auswahl orientieren. Was schreibt der EU AI Act für Marketing-Mitarbeiter vor? Artikel 4 der EU-KI-Verordnung (in Kraft seit 2. Februar 2025) verpflichtet jedes Unternehmen, „nach besten Kräften“ sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter, die KI-Systeme im Berufsalltag einsetzen, mit KI-Kompetenz arbeiten. Im Marketing umfasst das praktisch alle, die ChatGPT, Midjourney, Predictive-Analytics-Tools oder KI-Funktionen in Marketing-Automation nutzen. Die Verordnung schreibt keine bestimmte Schulungsform vor, verlangt aber Nachweisbarkeit. Praktisch heißt das: dokumentierte Schulungen, Teilnahmebescheinigungen, Onboarding-Konzepte und ein wiederkehrendes Update. Verantwortlich ist der Betreiber des KI-Systems, also Ihr Unternehmen, nicht der Tool-Anbieter.

Quellen

Consileon und OnlineMarketing.de diskutieren 2026 erforderliche Marketing-Skills bei KI-Einsatz. Bitkom-Umfrage zeigt: Fast alle Unternehmen befassen sich mit KI-Digitalisierung

Consileon Business Consultancy: „Marketing-Skills der Zukunft: Was KI wirklich verändert“, 6. Mai 2026, consileon.de

OnlineMarketing.de: „5 Skills, die Marketer 2026 safe brauchen“, 19. März 2026, onlinemarketing.de

Bitkom e. V.: „Digitalisierung der Wirtschaft: Fast jedes Unternehmen beschäftigt sich mit KI“, Pressemitteilung vom 11. März 2026, Befragung von 604 Unternehmen ab 20 Beschäftigten, bitkom.org

Haufe Akademie: „KI-Schulungspflicht: Was der EU AI Act fordert“, haufe-akademie.de

IHK Rhein-Neckar: „EU AI Act 2025: Vorschriften, Anforderungen und KI-Weiterbildung“, ihk.de

Münchner Marketing Akademie: „Certified KI Marketing Manager (FH)“, akademie-marketing.com

KI Marketing Bootcamp: „KI Weiterbildung im Marketing“, marketing-ki.de

Verordnung (EU) 2024/1689 über Künstliche Intelligenz, Artikel 4, EUR-Lex

kursmap.de: Übersicht KI-Kurse IT/Programmierung