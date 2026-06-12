Eine neue offene Spezifikation listet auf, was eine technisch gute Website ausmacht. Joost de Valk, Gründer von Yoast SEO, hat sie ins Netz gestellt. Das Projekt steht unter freier Lizenz und lädt zum Mitmachen ein.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Die Website-Spezifikation beschreibt plattformunabhängig, welche technischen Merkmale jede ordentliche Website haben sollte. Initiator Joost de Valk hat das Projekt offen unter freier Lizenz veröffentlicht. Insgesamt umfasst die Sammlung 137 Themen in zehn Kategorien.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Spezifikation bündelt 137 technische Merkmale guter Websites, vom title-Element bis zur Datei security.txt.
- Die zehn Kategorien reichen von Foundations und SEO über Accessibility und Security bis zu Performance und Internationalisierung.
- Jeder Punkt verweist auf den zugrunde liegenden Standard von WHATWG, W3C, IETF, WCAG oder MDN.
- Eine Kategorie „Agent Readiness“ bündelt Merkmale, die eine Seite für KI-Agenten lesbar machen, etwa llms.txt.
Was steckt in der Spezifikation?
Standards statt Meinungen. Jeder der 137 Punkte verlinkt die Quelle, auf der er beruht, also etwa eine WHATWG- oder W3C-Vorgabe. Damit bleibt die Sammlung nachprüfbar und nicht bloß eine weitere Checkliste.
Plattformunabhängig. Ob WordPress, TYPO3, Next.js, Astro oder reines HTML, die Anforderungen gelten überall gleich. Die Umsetzungshinweise folgen der Spezifikation, nicht umgekehrt.
Warum ist „Agent Readiness“ interessant?
Lesbar für Maschinen. Eine eigene Kategorie widmet sich Merkmalen, die eine Seite für KI-Agenten und Crawler verständlich machen. Dazu gehören eine llms.txt sowie Markdown-Ausgaben einzelner Seiten.
Spec per MCP. Die gesamte Spezifikation steht als offener MCP-Server bereit, den ein KI-Agent direkt abfragen kann. Wie sich Sichtbarkeit in der KI-Suche verschiebt, ordnet unser GEO-Ratgeber ein.
Wie nutzen Sie das Projekt?
Audit, lernen, verbessern. Arbeiten Sie die Checkliste als Ja-Nein-Prüfung ab, lesen Sie bei Lücken den Hintergrund nach und schließen Sie die Punkte. Jede Seite trägt einen Bearbeiten-Link zu GitHub.
Die vollständige Website-Spezifikation steht offen unter freier Lizenz bereit. Nehmen Sie die Sammlung als Referenz für das nächste Website-Audit, bevor Sie eigene Standards definieren.
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