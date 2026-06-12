Eine neue offene Spezifikation listet auf, was eine technisch gute Website ausmacht. Joost de Valk, Gründer von Yoast SEO, hat sie ins Netz gestellt. Das Projekt steht unter freier Lizenz und lädt zum Mitmachen ein.

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Die Website-Spezifikation beschreibt plattformunabhängig, welche technischen Merkmale jede ordentliche Website haben sollte. Initiator Joost de Valk hat das Projekt offen unter freier Lizenz veröffentlicht. Insgesamt umfasst die Sammlung 137 Themen in zehn Kategorien.

Das Wichtigste in Kürze

Spezifikation mit 137 technischen Merkmalen für qualitativ hochwertige Websites in zehn Kategorien wie SEO, Accessibility und Security

Die Spezifikation bündelt 137 technische Merkmale guter Websites, vom title-Element bis zur Datei security.txt.

Die zehn Kategorien reichen von Foundations und SEO über Accessibility und Security bis zu Performance und Internationalisierung.

Jeder Punkt verweist auf den zugrunde liegenden Standard von WHATWG, W3C, IETF, WCAG oder MDN.

Eine Kategorie „Agent Readiness“ bündelt Merkmale, die eine Seite für KI-Agenten lesbar machen, etwa llms.txt.

Was steckt in der Spezifikation?

137 Punkte mit verlinkten Quellenangaben zu Web-Standards wie WHATWG und W3C. Anforderungen gelten plattformunabhängig für WordPress, TYPO3, Next.js, Astro und HTML

Standards statt Meinungen. Jeder der 137 Punkte verlinkt die Quelle, auf der er beruht, also etwa eine WHATWG- oder W3C-Vorgabe. Damit bleibt die Sammlung nachprüfbar und nicht bloß eine weitere Checkliste.

Plattformunabhängig. Ob WordPress, TYPO3, Next.js, Astro oder reines HTML, die Anforderungen gelten überall gleich. Die Umsetzungshinweise folgen der Spezifikation, nicht umgekehrt.

Warum ist „Agent Readiness“ interessant?

KI-Agenten nutzen llms.txt und Markdown-Ausgaben zur Seitenerfassung. Die Spezifikation läuft als offener MCP-Server für direkte KI-Abfragen

Lesbar für Maschinen. Eine eigene Kategorie widmet sich Merkmalen, die eine Seite für KI-Agenten und Crawler verständlich machen. Dazu gehören eine llms.txt sowie Markdown-Ausgaben einzelner Seiten.

Spec per MCP. Die gesamte Spezifikation steht als offener MCP-Server bereit, den ein KI-Agent direkt abfragen kann. Wie sich Sichtbarkeit in der KI-Suche verschiebt, ordnet unser GEO-Ratgeber ein.

Eine herstellerneutrale Checkliste mit Quellenangabe ist Gold wert. Sie verhindert die ewige Grundsatzdiskussion und macht aus Bauchgefühl eine prüfbare Liste. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie nutzen Sie das Projekt?

Checkliste für Website-Audits: Ja-Nein-Prüfung mit Hintergrunderklärungen, GitHub-Links und offener Spezifikation zur Referenz für eigene Standards

Audit, lernen, verbessern. Arbeiten Sie die Checkliste als Ja-Nein-Prüfung ab, lesen Sie bei Lücken den Hintergrund nach und schließen Sie die Punkte. Jede Seite trägt einen Bearbeiten-Link zu GitHub.

Die vollständige Website-Spezifikation steht offen unter freier Lizenz bereit. Nehmen Sie die Sammlung als Referenz für das nächste Website-Audit, bevor Sie eigene Standards definieren.

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