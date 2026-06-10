Energie & Mobilität News

Mercedes-Benz nimmt die Serienproduktion eines elektrischen Axialflussmotors auf

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Ein Drittel Gewicht: Mercedes baut den Axialflussmotor in Serie

Der Axialflussmotor galt lange als Technik für Rennwagen und Kleinserien. Seit dem 9. Juni 2026 läuft er im ältesten Werk von Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde in Großserie vom Band. 

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Das Wichtigste in Kürze

  • Mercedes-Benz startet in Berlin-Marienfelde die Großserienproduktion des elektrischen Axialflussmotors.
  • Der Antrieb liefert rund die dreifache Leistungsdichte eines klassischen Radialflussmotors, wiegt zwei Drittel weniger und braucht ein Drittel des Bauraums.
  • Sieben Produktionslinien auf 30.000 Quadratmetern durchlaufen 98 Prozessschritte, von denen 35 weltweit zum ersten Mal zum Einsatz kommen.
  • Premiere feiert der Motor im neuen Mercedes-AMG GT 4-Türer.

Was den Axialflussmotor so besonders macht

Metallmotor mit Gravur
Axialflussmotor von YASA: Magnetfeld parallel zur Drehachse ermöglicht scheibenförmigen Aufbau mit dreifacher Leistungsdichte bei weniger Bauraum

Beim Axialflussmotor verläuft das Magnetfeld parallel zur Drehachse, weshalb der Motor flach wie eine Scheibe baut und viel Leistung auf wenig Raum bringt. Die Technik stammt vom britischen Spezialisten YASA, der seit 2021 vollständig zu Mercedes-Benz gehört.

Gegenüber einem herkömmlichen Radialflussmotor bedeutet das die dreifache Leistungsdichte bei einem Drittel des Bauraums. Welche Rolle die Spannungsebene für den Antrieb spielt, ordnet unser Vergleich von 800-Volt- und 400-Volt-Systemen ein.

Warum die Fertigung in Berlin ein Signal ist

Modell einer Backstein-Fabrik mit rauchendem Schornstein,
Das Werk Berlin-Marienfelde fertigt seit über 120 Jahren.

Das Werk Berlin-Marienfelde produziert seit über 120 Jahren und schlägt mit dem neuen Antrieb ein eigenes Kapitel auf. Von den 98 Prozessschritten kommen 65 erstmals bei Mercedes-Benz und 35 weltweit neu zum Einsatz, woraus mehr als 30 Patentanmeldungen entstanden sind.

Produktionsvorstand Jörg Burzer ordnet den Schritt so ein: „Mit dem Standort Berlin-Marienfelde bleibt Mercedes-Benz Vorreiter in der Automobilproduktion und trägt dazu bei, dass Deutschland als globaler Innovationsstandort wahrgenommen wird.“ Dass diese Hochtechnologie in der Hauptstadt entsteht, fällt in eine Phase, in der die globale E-Auto-Nachfrage spürbar anzieht.

Was das für E-Auto-Fahrer bedeutet

Tachometer auf 170 km/h mit Schild „PAPA´S FLIEGENDE BADEWANNE“
Weniger Gewicht bringt mehr Reichweite aus demselben Akku.

Ein leichterer Motor verschafft demselben Akku mehr Reichweite oder erlaubt eine kleinere Batterie bei gleicher Strecke. Zunächst profitieren davon die teuren AMG-Modelle, doch die Bauweise dürfte mittelfristig in die Großserie wandern.

Für Fuhrparkverantwortliche zählt vor allem die bessere Effizienz, weil sie die Gesamtkosten direkt senkt. Wie stark Reichweite und Verbrauch zusammenhängen, rechnet unser Reichweiten-Rechner vor.

Ein Antrieb, der zwei Drittel Gewicht spart, ist kein Detail für Technikfans, sondern ein Hebel für jede Reichweitenrechnung. Made in Berlin zeigt, dass Hochtechnologie nicht zwangsläufig aus Fernost kommen muss.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Den vollständigen Hintergrund zur Fertigung liefert die Mitteilung von Mercedes-Benz.

Mehr Newshunger?

Aufgeschlagenes Notizbuch mit dem handgeschriebenen Wort „Mehr.“ und einem blauen Lesezeichen
Mehr aktuelle Beiträge rund ums E-Auto.
4,6 14 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
Energie & Mobilität
Reichweiten-Rechner für E-Autos: Lohnt sich die Wärmepumpe?
12 Min.  ·  7. Jan.. 2026
News
Drei von vier Neubauten heizen mit Wärmepumpe
3 Min.  ·  10. Juni. 2026
News
BSI und BfV: Russische Hacker spähen Solaranlagen aus
3 Min.  ·  9. Juni. 2026
News
Netzausbau blockiert 45 Milliarden für die Energiewende
2 Min.  ·  9. Juni. 2026
News
Bremst die Heizungsgesetz-Reform den Bau? Vorerst ja
4 Min.  ·  9. Juni. 2026
Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
764 Artikel veröffentlicht
www.drweb.de
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Drei von vier Neubauten heizen mit Wärmepumpe

Drei von vier Neubauten heizen mit Wärmepumpe

Markus Seyfferth

Die Wärmepumpe hat sich im Wohnungsneubau als Normheizung durchgesetzt. 73,6 Prozent der 2025 fertiggestellten Wohngebäude laufen damit, Gas spielt fast keine Rolle mehr. Für...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo