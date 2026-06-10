Mercedes-Benz nimmt die Serienproduktion eines elektrischen Axialflussmotors auf

Der Axialflussmotor galt lange als Technik für Rennwagen und Kleinserien. Seit dem 9. Juni 2026 läuft er im ältesten Werk von Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde in Großserie vom Band.

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Das Wichtigste in Kürze

Mercedes-Benz startet in Berlin-Marienfelde die Großserienproduktion des elektrischen Axialflussmotors.

Der Antrieb liefert rund die dreifache Leistungsdichte eines klassischen Radialflussmotors, wiegt zwei Drittel weniger und braucht ein Drittel des Bauraums.

Sieben Produktionslinien auf 30.000 Quadratmetern durchlaufen 98 Prozessschritte, von denen 35 weltweit zum ersten Mal zum Einsatz kommen.

Premiere feiert der Motor im neuen Mercedes-AMG GT 4-Türer.

Was den Axialflussmotor so besonders macht

Axialflussmotor von YASA: Magnetfeld parallel zur Drehachse ermöglicht scheibenförmigen Aufbau mit dreifacher Leistungsdichte bei weniger Bauraum

Beim Axialflussmotor verläuft das Magnetfeld parallel zur Drehachse, weshalb der Motor flach wie eine Scheibe baut und viel Leistung auf wenig Raum bringt. Die Technik stammt vom britischen Spezialisten YASA, der seit 2021 vollständig zu Mercedes-Benz gehört.

Gegenüber einem herkömmlichen Radialflussmotor bedeutet das die dreifache Leistungsdichte bei einem Drittel des Bauraums. Welche Rolle die Spannungsebene für den Antrieb spielt, ordnet unser Vergleich von 800-Volt- und 400-Volt-Systemen ein.

Warum die Fertigung in Berlin ein Signal ist

Das Werk Berlin-Marienfelde fertigt seit über 120 Jahren.

Das Werk Berlin-Marienfelde produziert seit über 120 Jahren und schlägt mit dem neuen Antrieb ein eigenes Kapitel auf. Von den 98 Prozessschritten kommen 65 erstmals bei Mercedes-Benz und 35 weltweit neu zum Einsatz, woraus mehr als 30 Patentanmeldungen entstanden sind.

Produktionsvorstand Jörg Burzer ordnet den Schritt so ein: „Mit dem Standort Berlin-Marienfelde bleibt Mercedes-Benz Vorreiter in der Automobilproduktion und trägt dazu bei, dass Deutschland als globaler Innovationsstandort wahrgenommen wird.“ Dass diese Hochtechnologie in der Hauptstadt entsteht, fällt in eine Phase, in der die globale E-Auto-Nachfrage spürbar anzieht.

Was das für E-Auto-Fahrer bedeutet

Weniger Gewicht bringt mehr Reichweite aus demselben Akku.

Ein leichterer Motor verschafft demselben Akku mehr Reichweite oder erlaubt eine kleinere Batterie bei gleicher Strecke. Zunächst profitieren davon die teuren AMG-Modelle, doch die Bauweise dürfte mittelfristig in die Großserie wandern.

Für Fuhrparkverantwortliche zählt vor allem die bessere Effizienz, weil sie die Gesamtkosten direkt senkt. Wie stark Reichweite und Verbrauch zusammenhängen, rechnet unser Reichweiten-Rechner vor.

Ein Antrieb, der zwei Drittel Gewicht spart, ist kein Detail für Technikfans, sondern ein Hebel für jede Reichweitenrechnung. Made in Berlin zeigt, dass Hochtechnologie nicht zwangsläufig aus Fernost kommen muss. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Den vollständigen Hintergrund zur Fertigung liefert die Mitteilung von Mercedes-Benz.

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