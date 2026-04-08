Wertverlust Elektroauto: Schlimmer als beim iPhone?

Wussten Sie, dass ein gebrauchtes Elektroauto nach drei Jahren im Schnitt nur noch 50 Prozent seines Neupreises wert ist? Bei Benzinern sind es immerhin noch ⌀ 63,5 Prozent. Der Grund überrascht: Nicht der Verschleiß drückt den Preis, sondern die immer noch sehr schnelle technologische Entwicklung, sobald die nächste Modellgeneration auf den Markt kommt.

Der Wertverlust von Elektroautos trifft Besitzer härter als jede Stromrechnung. Während Verbrenner nach drei Jahren noch rund 63 Prozent ihres Listenpreises halten, landen Stromer bei knapp 50 Prozent. Wer ein E-Auto kauft, sollte verstehen, warum das so ist, und was sich dagegen tun lässt.

Das Wichtigste in Kürze

Drei Jahre alte Elektroautos erzielen laut DAT nur noch 50,3 Prozent des Neupreises; Benziner liegen bei 63,5 Prozent

Ähnlich wie beim Smartphone, drückt nicht der Verschleiß den Preis, sondern der technologischer Fortschritt

Die neue E-Auto-Prämie 2026 fördert nur Neuwagen und drückt damit die Gebrauchtwagenpreise zusätzlich nach unten

Für Gebrauchtwagenkäufer öffnet sich ein attraktives Zeitfenster: junge E-Autos mit niedriger Laufleistung zu Preisen deutlich unter Verbrenner-Niveau

Warum verlieren E-Autos so viel schneller an Wert als Verbrenner?

Elektroautos folgen bei der Wertentwicklung der Logik von Technologieprodukten, nicht der von klassischen Autos. Nicht Rost, nicht Kilometerstand und nicht der Zustand der Sitzbezüge bestimmen den Preis. Die entscheidende Frage lautet: Wie weit ist die Technik seit dem Kauf vorangeschritten?

Was ist Ihr E-Auto nach 5 Jahren noch wert? Interaktiver Vergleich: Restwert von Elektroautos und Verbrennern Neupreis des Fahrzeugs 45.000 € Elektroauto Elektroauto Verbrenner Verbrenner –22.500 € Wertverlust E-Auto (5 J.) –15.750 € Wertverlust Verbrenner (5 J.) 6.750 € Differenz zugunsten Verbrenner Quellen: DAT Restwertanalyse 2026, Carvago Marktanalyse 2025. Durchschnittswerte, individuelle Modelle können abweichen.

Der Vergleich mit dem Smartphone hilft, den Gedanken zu verstehen. Kaum jemand ersetzt sein Mobiltelefon, weil es nicht mehr funktioniert. Die Kamera des neuen Modells ist besser, der Prozessor schneller, die Software ausgereifter. Das alte Gerät landet in der Schublade, obwohl es noch einwandfrei läuft.

Bei Elektroautos passiert dasselbe, nur mit fünfstelligen Beträgen. Der VW ID.3 startete mit einer Reichweite von rund 400 Kilometern. Die aktuellen Ausführungen kommen auf über 550 Kilometer. Gleichzeitig stiegen die Ladegeschwindigkeiten massiv an. Wer die Unterschiede zwischen 400-Volt- und 800-Volt-Systemen kennt, versteht, wie stark sich allein die Ladetechnik innerhalb weniger Jahre weiterentwickelt hat.

Wie groß ist der Unterschied zu Verbrennern konkret?

Die Zahlen der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) zeichnen ein klares Bild. Ein typischer drei Jahre alter Elektrogebrauchtwagen erzielt noch 50,3 Prozent seines Listenneupreises. Bei Benzinern sind es 63,5 Prozent, bei Diesel-Autos 62,2 Prozent.

Eine aktuelle Analyse der Plattform Carvago macht den Unterschied an konkreten Modellpaaren fest. Zehn Elektroautos wurden jeweils mit einem Verbrenner desselben Herstellers verglichen, alle mit Erstzulassung 2022. Das Ergebnis: Bei allen zehn Paaren fiel der Wertverlust beim E-Auto höher aus. Im Durchschnitt liegt die Differenz bei bis zu 26 Prozentpunkten. Ein elektrischer Hyundai Kona verlor über 50 Prozent seines Kaufpreises, während das Verbrenner-Pendant nur rund 26 Prozent einbüßte.

Im Luxussegment wird der Effekt noch drastischer. Ein Porsche Taycan, ursprünglich deutlich über 100.000 Euro teuer, bricht als Leasingrückläufer auf dem Gebrauchtmarkt regelrecht ein. Mercedes EQE und EQS werden als Jahreswagen fast zum halben Neupreis angeboten.

Modellpaar Wertverlust E-Auto (3 Jahre) Wertverlust Verbrenner (3 Jahre) Hyundai Kona Elektro vs. Kona Verbrenner über 50 % ca. 26 % BMW iX3 vs. X3 ca. 46 % ca. 42 % DAT-Durchschnitt (alle Modelle) ca. 50 % ca. 37 %

Warum funktioniert die iPhone-Analogie nicht vollständig?

Verbraucher akzeptieren schnellen Wertverlust beim Smartphone, aber nicht beim Auto

Ein weiterer Unterschied liegt in der erwarteten Nutzungsdauer. Das Durchschnittsalter des Pkw-Bestands auf deutschen Straßen beträgt über zehn Jahre. Viele Kunden kaufen ein Auto mit dem Anspruch, es lange zu fahren. Beim Mobiltelefon rechnen dieselben Verbraucher damit, es nach zwei bis drei Jahren zu ersetzen.

Ein schneller Wertverlust ist bei Mobiltelefonen weithin akzeptiert, bei Autos nicht. Genau darin liegt das Problem für den gesamten Markt: Die Autoindustrie will, dass sich Elektroautos schnell weiterentwickeln. Gleichzeitig schreckt genau diese schnelle Weiterentwicklung Käufer ab, weil sie den Wertverlust fürchten.

Welche Rolle spielt die Batterie beim Restwert?

Die Batterie macht bis zu 50 Prozent des Fahrzeugwerts aus und entscheidet über den Wiederverkaufspreis

Die Batterie macht bis zu 50 Prozent des Fahrzeugwerts aus. Ihr Zustand entscheidet maßgeblich über den Wiederverkaufspreis. Wer sein Elektroauto regelmäßig am Schnelllader auflädt, beschleunigt die Alterung der Zellen. Wer hingegen schonend zwischen 20 und 80 Prozent lädt, bremst die Degradation deutlich.

Professionelle OBD-Batterietests kosten zwischen 50 und 150 Euro und zeigen den tatsächlichen State of Health (SoH) der Batterie an. Liegt der SoH unter 80 Prozent, raten Experten vom Kauf ab oder empfehlen, den Preis massiv nachzuverhandeln. Wie stark die Akku-Degradation bei verschiedenen Modellen ausfällt, hängt von Ladeverhalten, Temperatur und Zellchemie ab.

Herstellergarantien spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Wer beim Kauf eines Gebrauchten noch mehrere Jahre Batteriegarantie übernehmen kann, reduziert sein Risiko erheblich.

Drückt die neue E-Auto-Prämie die Gebrauchtwagenpreise weiter?

Die neue Kaufprämie gilt nur für Neuwagen und drückt die Preise gebrauchter E-Autos zusätzlich nach unten

Die Bundesregierung plant ab 2026 eine sozial gestaffelte Kaufprämie für Elektroautos, die bis zu 5.000 Euro für Privathaushalte vorsieht. Ein entscheidendes Detail: Gebrauchte Elektroautos werden nicht gefördert. Das Bundesumweltministerium begründet den Ausschluss mit der Komplexität der Missbrauchskontrolle.

Für Besitzer von Elektroautos bedeutet das: Werden Neuwagen durch die Prämie günstiger, schrumpft der Preisunterschied zum Gebrauchten. Die Nachfrage nach gebrauchten Modellen sinkt, und damit auch deren Preis. Die DAT bestätigt diesen Zusammenhang: Günstigere Neuwagenpreise verschieben das gesamte Preisgefüge auf dem Gebrauchtwagenmarkt nach unten.

Ein Umweltbonus auch für Gebrauchtfahrzeuge würde die Nachfrage stützen, die Preise stabilisieren und damit auch den Wertverlust von Neuwagen bremsen. Der Markthochlauf wäre breiter und sozial gerechter. Allerdings würde damit auch der Kaufanreiz für Neuwagen sinken, was den Interessen der Hersteller zuwiderläuft.

Wer ein Elektroauto kauft, kauft ein Technologieprodukt. Und Technologie altert nicht an Kilometern, sondern an Innovationszyklen. Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Ist Leasing die Antwort auf den Wertverlust?

Leasing verlagert das Restwertrisiko, kalkuliert es aber in die Monatsrate ein

Viele Kunden versuchen, dem Wertverlustrisiko durch Leasing zu entgehen. Die Idee klingt logisch: Nach drei Jahren geben Sie das Fahrzeug zurück, ohne den Restwert tragen zu müssen. Das Problem: Die Leasinggesellschaften sind nicht naiv. Der erwartete Wertverlust fließt in die Kalkulation der Monatsrate ein.

Bei Elektroautos fallen die kalkulierten Restwerte niedriger aus als bei Verbrennern. Das treibt die Leasingraten nach oben. Gebrauchtwagenleasing für Stromer ist zudem schwer zu finden, weil die Preisentwicklung in diesem Segment als riskant gilt. Wer trotzdem least, sollte die echten Gesamtkosten des E-Auto-Leasings kalkulieren, nicht nur die beworbene Monatsrate.

Für Gewerbetreibende sieht die Rechnung allerdings anders aus. Der geldwerte Vorteil bei Elektro-Firmenwagen beträgt nur 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises statt 1 Prozent beim Verbrenner. Dieser Steuervorteil kann die höhere Leasingrate mehr als kompensieren. Ob sich das im Einzelfall lohnt, hängt von Bruttolistenpreis, Arbeitsweg und Grenzsteuersatz ab. Unser Vergleichsrechner für Gewerbeleasing zeigt die Unterschiede transparent auf.

Für wen sind gebrauchte E-Autos trotzdem ein guter Kauf?

Aus dem schnellen Wertverlust ergibt sich ein paradoxer Vorteil: Gebrauchte Elektroautos sind günstiger als je zuvor. Wer technisch nicht das neueste Modell braucht, findet junge Fahrzeuge mit geringer Laufleistung zu Preisen, die teilweise unter vergleichbaren Verbrennern liegen.

Die Carvago-Analyse bestätigt: Elektroautos weisen im Schnitt sogar geringere Laufleistungen auf als vergleichbare Verbrenner gleichen Alters. Wer ein drei Jahre altes E-Auto kauft, bekommt ein Fahrzeug, das wenig gefahren wurde und noch moderne Technik bietet.

Besonders attraktiv wird der Gebrauchtkauf für Fahrer mit eigener Wallbox. Die Ladekosten fallen zu Hause deutlich niedriger aus als an öffentlichen Schnellladesäulen. Wer hauptsächlich zu Hause lädt und die niedrigeren Betriebskosten einrechnet, kann trotz höherem Wertverlust günstiger fahren als mit einem Verbrenner-Gebrauchten.

Auch die Reichweite älterer Modelle reicht für viele Einsatzzwecke völlig aus. Wer den tatsächlichen Alltagsbedarf realistisch einschätzt, stellt oft fest, dass 300 Kilometer Winterreichweite für den Pendelweg und den Wochenendeinkauf mehr als genug sind. Unser Reichweiten-Rechner zeigt, was verschiedene Modelle unter realen Bedingungen tatsächlich schaffen.

Wie lässt sich der Wertverlust beim E-Auto begrenzen?

Fünf Maßnahmen bremsen den Wertverlust und stabilisieren den Wiederverkaufspreis

Komplett verhindern lässt sich der technologische Wertverlust nicht. Aber die Spanne zwischen den Modellen ist enorm. Tesla-Fahrzeuge verlieren nach drei Jahren teilweise nur rund 20 Prozent, während manche Luxusmodelle über 60 Prozent einbüßen. Die Wahl des richtigen Modells entscheidet über Tausende Euro beim Wiederverkauf.

Fünf Maßnahmen bremsen den Wertverlust:

Akkupflege: Regelmäßig zwischen 20 und 80 Prozent laden, Schnellladen auf Langstrecken beschränken Software-Updates: Alle verfügbaren Updates zeitnah installieren. Aktuelle Software erhöht den wahrgenommenen Wert Wartung dokumentieren: Lückenlose Servicenachweise stärken das Vertrauen potenzieller Käufer Kilometerleistung moderat halten: Unter 15.000 Kilometer pro Jahr gelten als wertstabilisierend Herstellergarantie prüfen: Modelle mit langer Batteriegarantie (8 Jahre oder 160.000 Kilometer) erzielen bessere Restwerte

Wohin entwickeln sich die Restwerte bis 2030?

Experten rechnen damit, dass sich die Restwerte von E-Autos und Verbrennern bis 2030 annähern

Am Ende bleibt ein Widerspruch, den auch die klügste Förderung nicht auflösen kann. Die Industrie will, dass sich Elektroautos schnell weiterentwickeln. Genau diese schnelle Entwicklung macht ältere Modelle auf dem Gebrauchtmarkt billiger. Und genau das hemmt den Markthochlauf, weil potenzielle Käufer den Wertverlust fürchten und abwarten.

Experten rechnen damit, dass sich die Restwerte von Elektroautos bis 2030 denen der Verbrenner annähern. Die Gründe: Die großen Innovationssprünge bei Reichweite und Ladetechnik werden kleiner. Die Batterietechnologie nähert sich physikalischen Grenzen. Und mit dem EU-Verbrennerverbot ab 2035 wächst die Nachfrage nach gebrauchten Stromern automatisch.

Bis dahin gilt: Wer ein Elektroauto als Neuwagen kauft, sollte den Wertverlust von Anfang an einkalkulieren. Und wer ein Gebrauchtes sucht, findet gerade jetzt die besten Preise seit Beginn der Elektromobilität.

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zum Wertverlust von Elektroautos

Die Autobatterie verliert über die Lebensdauer eines Elektroautos allmählich an Kapazität. Ladeverhalten, Temperatur und Zellchemie beeinflussen die Alterungsgeschwindigkeit

Batteriedegradation

Batteriedegradation bezeichnet den allmählichen Kapazitätsverlust der Traktionsbatterie über die Lebensdauer eines Elektroautos. Ladeverhalten, Temperatur und Zellchemie beeinflussen die Geschwindigkeit der Alterung. Der State of Health (SoH) drückt die verbleibende Kapazität in Prozent aus und beeinflusst den Wiederverkaufspreis maßgeblich.

Bruttolistenpreis (BLP)

Der Bruttolistenpreis ist der am Tag der Erstzulassung gültige inländische Herstellerlistenpreis inklusive Mehrwertsteuer und Sonderausstattung. Für die Berechnung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen gilt immer der BLP, selbst wenn das Fahrzeug mit hohem Rabatt erworben oder geleast wurde.

DAT (Deutsche Automobil Treuhand)

Die DAT ist der wichtigste unabhängige Marktbeobachter für den deutschen Gebrauchtwagenmarkt. Ihre regelmäßig veröffentlichten Restwertanalysen dienen Händlern, Leasinggesellschaften und Versicherungen als Bewertungsgrundlage für Fahrzeugpreise.

Geldwerter Vorteil (GWV)

Der geldwerte Vorteil ist ein fiktiver Einkommenszuschlag, den das Finanzamt ansetzt, wenn ein Firmenwagen privat genutzt wird. Für rein elektrische Fahrzeuge mit einem BLP bis 70.000 Euro gilt der reduzierte Satz von 0,25 Prozent statt 1 Prozent beim Verbrenner.

Leasingrückläufer

Leasingrückläufer sind Fahrzeuge, die nach Ablauf des Leasingvertrags an den Händler oder die Leasinggesellschaft zurückgegeben werden. Bei Elektroautos treffen diese Rückläufer auf einen Markt mit geringer Nachfrage, was den Preisdruck zusätzlich verstärkt.

Die OBD-Diagnose liest über eine standardisierte Schnittstelle Fehlercodes und Statusdaten aus dem Fahrzeugsteuergerät aus. Beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos liefert sie den SoH-Wert der Batterie und deckt verdeckte Mängel auf.

Restwert

Der Restwert gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Listenpreises ein Fahrzeug nach einer bestimmten Nutzungsdauer noch erzielt. Leasinggesellschaften kalkulieren ihre Monatsraten auf Basis des prognostizierten Restwerts; liegt er zu niedrig, steigt die Rate.

State of Health (SoH)

Der State of Health drückt die aktuelle maximale Kapazität einer Batterie im Verhältnis zur Ursprungskapazität in Prozent aus. Ein SoH von 85 Prozent bedeutet, dass die Batterie noch 85 Prozent ihrer ursprünglichen Reichweite liefern kann. Werte unter 80 Prozent gelten als kritisch für den Wiederverkauf.

Technologische Alterung

Technologische Alterung beschreibt den Wertverlust, der nicht durch Verschleiß, sondern durch Weiterentwicklung neuerer Modelle entsteht. Bei Elektroautos betrifft das vor allem Reichweite, Ladeleistung und Softwarefunktionen, die sich innerhalb weniger Modelljahre sprunghaft verbessern.

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure)

Das WLTP-Verfahren ist der seit 2018 in der EU verpflichtende Testzyklus zur Ermittlung von Verbrauch und Reichweite. Die WLTP-Reichweite liegt näher an der Realität als der frühere NEFZ-Wert, fällt im Alltag aber trotzdem höher aus als die tatsächlich erreichbare Strecke.

FAQ zum Wertverlust von E-Autos

Wie hoch ist der Wertverlust beim Elektroauto nach 3 Jahren? Laut der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) erzielen drei Jahre alte Elektroautos im Schnitt noch 50,3 Prozent ihres Listenneupreises. Benziner liegen bei 63,5 Prozent, Diesel bei 62,2 Prozent. Je nach Modell kann der Wertverlust bei E-Autos bis zu 70 Prozent betragen. Warum verlieren Elektroautos schneller an Wert als Verbrenner? Der Hauptgrund liegt in der schnellen technologischen Entwicklung. Neue Modelle bieten deutlich mehr Reichweite, schnelleres Laden und bessere Software. Ältere E-Autos werden dadurch schneller als veraltet wahrgenommen, obwohl sie technisch noch einwandfrei funktionieren. Lohnt sich der Kauf eines gebrauchten Elektroautos? Für Käufer kann der hohe Wertverlust ein Vorteil sein. Gebrauchte E-Autos bieten oft junge Fahrzeuge mit geringer Laufleistung zu Preisen deutlich unter vergleichbaren Verbrennern. Wer eine eigene Wallbox hat und die niedrigeren Betriebskosten einrechnet, fährt oft günstiger. Drückt die E-Auto-Prämie 2026 die Gebrauchtwagenpreise? Ja. Die neue Förderung gilt nur für Neuwagen. Werden Neuwagen dadurch günstiger, sinkt die Nachfrage nach Gebrauchten, was deren Preise weiter nach unten drückt. Die DAT bestätigt, dass günstigere Neuwagenpreise das gesamte Preisgefüge verschieben. Wie kann ich den Wertverlust meines Elektroautos begrenzen? Die wichtigsten Maßnahmen: Zwischen 20 und 80 Prozent laden, Schnellladen auf Langstrecken beschränken, alle Software-Updates zeitnah installieren, Wartung lückenlos dokumentieren und die Kilometerleistung moderat halten. Die Modellwahl spielt ebenfalls eine große Rolle: Tesla-Fahrzeuge halten ihren Wert deutlich besser als viele Konkurrenten. Ist Leasing beim E-Auto die bessere Wahl wegen des Wertverlusts? Leasing verlagert das Restwertrisiko auf die Leasinggesellschaft. Der erwartete Wertverlust fließt allerdings in die Monatsrate ein, weshalb E-Auto-Leasing oft teurer ist als beim Verbrenner. Für Gewerbetreibende kann der reduzierte geldwerte Vorteil von 0,25 Prozent die höhere Rate mehr als ausgleichen.

Quellen

DAT (Deutsche Automobil Treuhand) | Restwertanalyse E-Autos vs. Verbrenner 2025/2026 | https://www.dat.de

Carvago | Marktanalyse Wertverlust Elektroautos Deutschland 2022–2025 | https://www.carvago.com

Simon Schnurrer im Interview mit der FAZ: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/warum-verlieren-gebrauchte-elektroautos-so-stark-an-wert-accg-200705150.html

heise online: Wertverlust ist höher als bei Verbrennern | https://www.heise.de/news/Gebrauchte-Elektroautos-Wertverlust-ist-hoeher-als-bei-Verbrennern-11146832.html

AUTOHAUS, E-Auto-Restwerte: Weiterhin unter Verbrenner-Niveau | https://www.autohaus.de/nachrichten/gw-trends/e-auto-restwerte-weiterhin-unter-verbrenner-niveau-3693415