Der schleppende Ausbau der Stromnetze blockiert in Deutschland Investitionen in Milliardenhöhe. Eine Studie des Beratungsunternehmens Afry beziffert das Volumen, das wegen fehlender Netzkapazitäten derzeit nicht realisiert werden kann, auf 45 Milliarden Euro.

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Der Netzausbau wird damit zum eigentlichen Flaschenhals der Energiewende, nicht der Zubau von Wind und Sonne. Genehmigte Projekte hängen fest, weil die Leitungen fehlen.

Das Wichtigste in Kürze

Die Afry-Studie im Auftrag des Netzwerks Beyond Fossil Fuels beziffert blockierte Investitionen auf 45 Milliarden Euro.

Defizite beim Verteilnetzausbau bremsen Projekte für erneuerbare Energien mit 140 Gigawatt sowie Batteriespeicher mit 130 Gigawatt aus.

Zum Vergleich: In Deutschland sind aktuell rund 69 Gigawatt Windkraft an Land installiert.

Bis 2030 bräuchte Deutschland laut Bundesnetzagentur rund 10.000 Kilometer neue Übertragungsleitungen, geplant oder im Bau sind bislang etwa 4.500 Kilometer.

Wo genau klemmt es im Netz?

Engpässe beim Stromtransport: 140 Gigawatt erneuerbare Energieanlagen warten auf Netzanbindung, während Leitungsausbau hinterherhinkt

Das Problem liegt nicht in der Erzeugung, sondern in der Verteilung. Solar- und Windparks lassen sich heute schneller bauen als die Leitungen, die ihren Strom abtransportieren. Die Afry-Studie zeigt, dass allein im Verteilnetz Projekte für 140 Gigawatt erneuerbare Leistung und 130 Gigawatt Batteriespeicher auf Anschluss warten.

Die Dimension wird im Vergleich deutlich. Die blockierten 140 Gigawatt entsprechen mehr als dem Doppelten der heute installierten Windkraft an Land von rund 69 Gigawatt. Auf der Ebene der Übertragungsnetze fehlt es ebenso. Von den bis 2030 nötigen rund 10.000 Kilometern neuer Leitungen sind laut Bundesnetzagentur erst etwa 4.500 Kilometer geplant oder im Bau, fertiggestellt deutlich weniger.

Hinter den blockierten Investitionen stehen reale Kosten für das Gesamtsystem. Die Eingriffe ins Netz zur Stabilisierung, der sogenannte Redispatch, schlugen 2025 mit über 3 Milliarden Euro zu Buche, finanziert über die Netzentgelte. Diese Kosten zahlen am Ende die Stromkunden.

Deutschland baut Windräder schneller, als es die Kabel dafür legt. Solange der Netzausbau hinterherhinkt, verpufft jeder Zubau-Rekord, und die Stabilisierungskosten landen auf der Stromrechnung. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für Unternehmen?

Netzanschluss ist kritischer Faktor für Solar- und Speicherprojekte. Investoren sollten Netzverfügbarkeit vor Flächenplanung prüfen, um Verzögerungen zu vermeiden

Für energieintensive Betriebe und Investoren in erneuerbare Projekte ist der Netzanschluss zur kritischen Größe geworden. Ein fertig geplanter Solar- oder Speicherpark nützt wenig, wenn der Anschlusspunkt jahrelang auf sich warten lässt. Prüfen Sie bei Standort- und Investitionsentscheidungen früh die regionale Netzsituation, nicht erst die Flächenverfügbarkeit.

Die Studie liefert zugleich Munition für die politische Debatte um das geplante Netzpaket. Branchenverbände warnen vor Investitionsrisiken und einer Zubaublockade. Wer auf Batteriespeicher setzt, sollte die laufende Diskussion um die Netzentgeltsystematik im Auge behalten, da sich hier die Wirtschaftlichkeit ganzer Geschäftsmodelle entscheidet.

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