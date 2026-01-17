Akku-Degradation beim E-Auto: Wie schnell altert die Batterie?

Die „1% pro 10.000 km“-Regel kursiert seit Jahren in E-Auto-Foren. Aber stimmt sie überhaupt? Wir haben die aktuellsten Studiendaten ausgewertet… und dabei Überraschendes herausgefunden.

Stimmt die „1% pro 10.000 km“-Regel zur Degradation?

Wer sich mit E-Auto-Gebrauchtwagen beschäftigt, stolpert unweigerlich über diverse Faustregeln zur Batterie-Degradation. Die bekanntesten:

„1% Kapazitätsverlust pro 10.000 km“

„2-3% im ersten Jahr, danach 1-2% jährlich“

„Nach 8 Jahren noch 80% Kapazität“

Klingt irgendwie erstmal alles plausibel. Aber halten sie einer Überprüfung mit echten Flottendaten stand?

Akku-Degradations-Rechner Interaktiver Rechner Akku-Degradations-Rechner Basierend auf Geotab 2025 & AVILOO-Studiendaten Batteriechemie NMC Nickel-Mangan-Cobalt Long Range, Performance LFP Lithium-Eisenphosphat Standard Range, BYD Typisches Ladeverhalten 🏠 Meist AC Wallbox/Steckdose ⚡ Gemischt AC + gelegentlich DC 🔌 Oft DC Regelmäßig >100kW Haltedauer: 5 Jahre 1 Jahr 8 Jahre (Garantie) 15 Jahre Geschätzte Batterie-Gesundheit 89.5% SOH Degradation/Jahr 2.0% Gesamtverlust 10.5% Einordnung Sehr gut Nach 5 Jahren: Bei gemischtem Laden und NMC-Chemie liegt der erwartete SOH bei etwa 89.5%. Das liegt über der typischen Garantiegrenze von 70%.

Was sagen aktuelle Studien zur Akku-Degradation?

Geotab 2025: Die bisher größte Analyse

Die kanadische Telematik-Firma Geotab hat im Januar 2026 ihre aktualisierte Studie veröffentlicht, auf Basis 22.700 Elektrofahrzeugen, 21 verschiedene Modellen und über mehrere Jahre aggregierte Daten. Das Kernergebnis: Die durchschnittliche Degradation liegt bei 2,3% pro Jahr. Das entspricht nach 8 Jahren einem State of Health (SOH) von etwa 81,6%.

Interessant: 2024 lag der Wert noch bei 1,8% pro Jahr. Die Verschlechterung liegt aber nicht an schlechteren Batterien, sondern daran, dass Fahrer zunehmend auf Schnellladen setzen.

Die AVILOO/P3-Studie: 7.000 Fahrzeuge bis 300.000 km

Die österreichische Batteriediagnostik-Firma AVILOO hat gemeinsam mit der Beratung P3 einen besonderen Datenschatz gehoben: Über 7.000 Fahrzeuge mit Laufleistungen bis zu 300.000 Kilometern.

Die Überraschung: Die realen Felddaten sind besser als die theoretischen Labormodelle vorhergesagt hatten. Bei 100.000 km liegt der durchschnittliche SOH bei etwa 90%. Und dann passiert etwas Interessantes: Die Kurve flacht ab.

Zwischen 200.000 und 300.000 Kilometern bleibt der SOH nahezu stabil bei rund 87%, weit oberhalb der typischen Garantiegrenze von 70-80%.

Die Erklärung: Die SEI-Schicht

Der schnelle Anfangsverlust hat einen einfachen Grund: In den ersten Ladezyklen bildet sich auf der Anode eine sogenannte SEI-Schicht (Solid Electrolyte Interphase). Dabei wird Lithium "verbraucht", was die messbare Kapazität reduziert. Nach etwa 30.000 km stabilisiert sich diese Schicht und die Degradation verlangsamt sich deutlich.

Wie lange hält ein E-Auto-Akku? Faktencheck Faktencheck Wie lange hält ein E-Auto-Akku? Die populäre "1% pro 10.000 km"-Regel im Realitäts-Test 100.000 km Faustregel 90% Real (AVILOO) ~90% 200.000 km Faustregel 80% Real (AVILOO) ~87% +7% 300.000 km Faustregel 70% Real (AVILOO) ~87% +17%! Fazit: Die Faustregel passt bei niedrigen Laufleistungen, ist aber bei hohen km-Ständen zu pessimistisch. Die Degradation flacht real ab! Was den Akku wirklich altern lässt Geotab-Studie 2025: 22.700 Fahrzeuge, 21 Modelle #1 Ladeverhalten AC / DC <100kW ~1,5%/Jahr DC >100kW ~3,0%/Jahr ⚡ Faktor 2 Unterschied! #2 Kalendarische Alterung 85-90% der Degradation kommt vom Zeitablauf, nicht von der Nutzung! #3 Temperatur Heiße Regionen: +0,4%/Jahr mehr Degradation. Kälte schadet weniger als gedacht. Laufleistung allein? Kein signifikanter direkter Einfluss! Entscheidend sind Zyklen, Zeit und Temperatur. LFP vs. NMC: Der Chemie-Unterschied NMC (Nickel-Mangan-Cobalt) • 1.000-2.000 Zyklen bis 80%

• Höhere Energiedichte

• Auf 80% laden empfohlen

• In Long-Range-Modellen LFP (Lithium-Eisenphosphat) • 3.000-5.000 Zyklen bis 80%

• Geringere Energiedichte

• 100% Laden unproblematisch

• In Base-Modellen (Tesla SR, BYD) Die bessere Faustregel 1-1,5% pro Jahr Viel AC-Laden 2-2,3% pro Jahr Durchschnitt 2,5-3% pro Jahr Viel Schnellladen

Wie viel Degradation ist nach 100.000 km normal?

Rechnen wir nach:

Laufleistung Faustregel AVILOO-Daten Tesla-Daten 100.000 km 90% SOH ~90% SOH ✓ - 200.000 km 80% SOH ~87% SOH ✓ ~85% SOH 300.000 km 70% SOH ~87% SOH ✓ -

Überraschung: Bei niedrigen Laufleistungen passt die Faustregel erstaunlich gut. Bei höheren Laufleistungen ist sie jedoch zu pessimistisch. Die Batterien halten besser als erwartet.

Das Problem: Die Regel ignoriert die eigentlichen Einflussfaktoren komplett.

Welche Faktoren beeinflussen die Degradation am meisten?

Die Geotab-Studie 2025 liefert erstmals eine klare Hierarchie der Einflussfaktoren:

1. Ladeverhalten (größter Einzelfaktor!)

Ladegewohnheit Degradation/Jahr Primär AC-Laden / DC unter 100 kW ~1,5% Gemischtes Laden ~2,3% Primär DC-Schnellladen >100 kW bis zu 3,0%

Fazit: Der Unterschied zwischen "primär AC" und "primär Schnelllader" beträgt Faktor 2. Wer täglich am 150-kW-Lader hängt, altert seinen Akku doppelt so schnell wie jemand mit Wallbox. Ob 800V-Fahrzeuge hier Vorteile haben, erklären wir im Vergleich 800V vs. 400V.

2. Extremer Ladezustand (SOC)

Die Geotab-Daten zeigen: Gelegentliches Vollladen oder Tiefentladen ist unproblematisch. Kritisch wird es erst, wenn Fahrzeuge mehr als 80% ihrer Standzeit bei sehr hohem oder sehr niedrigem Ladezustand verbringen.

Dann steigt die Degradation auf durchschnittlich 2,0% pro Jahr, selbst bei ansonsten schonendem Betrieb.

3. Temperatur

Heiße Klimazonen erhöhen die Degradation um etwa 0,4 Prozentpunkte pro Jahr. In Phoenix, Arizona altern Akkus also messbar schneller als in Oslo.

Interessant: Kälte schadet dem Akku weniger als oft angenommen, sie reduziert primär die aktuelle Reichweite, nicht die langfristige Kapazität. Wie stark Kälte und Wärmepumpe die Reichweite beeinflussen, zeigt unser Reichweiten-Rechner.

4. Kalendarische Alterung

Eine Erkenntnis, die viele überrascht: 85-90% der gesamten Degradation kommen von der kalendarischen Alterung, also einfach vom Zeitablauf. Selbst ein Akku, der nie benutzt wird, verliert an Kapazität.

5. Laufleistung

Und hier die eigentliche Überraschung: Die reine Kilometerleistung hat keinen signifikanten direkten Einfluss. Was zählt, sind die Ladezyklen, die Zeit und die Temperatur.

Ein Auto mit 200.000 km, das primär mit AC geladen wurde, kann einen gesünderen Akku haben als eines mit 80.000 km, das täglich am Schnelllader hing.

LFP vs. NMC: E-Auto Batterien im Vergleich Batterie-Vergleich NMC vs. LFP Welche Batterie steckt in deinem E-Auto – und was bedeutet das? NMC Nickel-Mangan-Cobalt LFP Lithium-Eisenphosphat 🔄 Lebensdauer (Zyklen bis 80% SOH) 1.000–2.000 Vollzyklen 3.000–5.000 Vollzyklen ✓ Vorteil LFP ⚡ Energiedichte 230–260 Wh/kg Mehr Reichweite pro kg ✓ Vorteil NMC 150–180 Wh/kg Schwerer bei gleicher Kapazität 🔋 Optimaler Ladezustand (Alltag) 20–80% 100% vermeiden für längere Lebensdauer 100% OK Regelmäßiges Vollladen sogar empfohlen ✓ Vorteil LFP ⚡ Schnellladen (Degradation) +25% Mehr Degradation durch häufiges DC-Laden +10% Verträgt Schnellladen besser ✓ Vorteil LFP ❄️ Verhalten bei Kälte Besser Geringerer Reichweitenverlust im Winter ✓ Vorteil NMC Schwächer Bis zu 30% weniger Reichweite bei Frost 💰 Kosten pro kWh (2025) ~120–150 € Teurer durch Kobalt & Nickel ~80–100 € ~30% günstiger in der Herstellung ✓ Vorteil LFP Wer verbaut was? NMC-Fahrzeuge ● Tesla Model 3/Y Long Range

Tesla Model 3/Y Long Range ● VW ID.3, ID.4, ID.7

VW ID.3, ID.4, ID.7 ● Mercedes EQA, EQB, EQE, EQS

Mercedes EQA, EQB, EQE, EQS ● BMW iX, i4, i5

BMW iX, i4, i5 ● Hyundai Ioniq 5/6 (77 kWh)

Hyundai Ioniq 5/6 (77 kWh) ● Audi Q4, Q6, Q8 e-tron LFP-Fahrzeuge ● Tesla Model 3 Standard Range

Tesla Model 3 Standard Range ● BYD Atto 3, Seal, Dolphin

BYD Atto 3, Seal, Dolphin ● MG4 Standard Range

MG4 Standard Range ● Citroën ë-C3, ë-C4

Citroën ë-C3, ë-C4 ● Fiat 500e (neue Version)

Fiat 500e (neue Version) ● Volvo EX30 (Single Motor) Welche Chemie passt zu dir? 🏠 Keine Wallbox / öffentliches Laden → LFP – 100% Laden unproblematisch 🛣️ Häufig Langstrecke → NMC – Mehr Reichweite pro kg 🔄 Vielfahrer (>30.000 km/Jahr) → LFP – Mehr Zyklen, länger haltbar ❄️ Kalte Region / viel Winterfahren → NMC – Weniger Reichweitenverlust ⚡ Regelmäßig Schnellladen → LFP – Verträgt DC-Laden besser 🏔️ Bergige Region / Anhängerbetrieb → NMC – Leichter = effizienter Fazit: Beide Chemien sind ausgereift und zuverlässig. LFP punktet bei Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit, NMC bei Reichweite und Kälteperformance. Für die meisten DACH-Fahrer mit Wallbox ist der Unterschied im Alltag gering – entscheidend ist eher das Gesamtpaket des Fahrzeugs.

Wie unterscheidet sich die Degradation bei LFP und NMC?

Die Batterie-Chemie spielt eine größere Rolle als viele ahnen:

NMC (Nickel-Mangan-Cobalt):

Höhere Energiedichte → mehr Reichweite pro Kilogramm

Typischerweise 1.000-2.000 Vollzyklen bis 80% SOH

Empfindlicher gegen hohe SOC-Werte

In den meisten Long-Range-Modellen verbaut

LFP (Lithium-Eisenphosphat):

3.000-5.000 Vollzyklen bis 80% SOH

Verträgt 100%-Ladung deutlich besser

Weniger temperaturempfindlich

In Einstiegsmodellen und Base-Varianten verbaut (z.B. Tesla Model 3 SR, BYD)

Praxis-Tipp: Bei LFP-Akkus empfehlen Hersteller sogar regelmäßiges Laden auf 100%. Das hilft dem Battery Management System bei der Kalibrierung. Bei NMC-Akkus ist 80% als Alltagslimit weiterhin sinnvoll.

Wie oft muss ein E-Auto-Akku wirklich ersetzt werden?

Die US-Firma Recurrent trackt über 30.000 E-Autos und liefert eine beruhigende Statistik:

Moderne EVs (ab 2022): Nur 0,3% mussten den Akku ersetzen

Nur 0,3% mussten den Akku ersetzen Ältere Generationen (2015-2021): Etwa 2%

Etwa 2% Erste Generation (vor 2015): 8,5%

Und selbst bei den alten Fahrzeugen waren viele Wechsel auf Rückrufaktionen (Chevrolet Bolt, Hyundai Kona) zurückzuführen, nicht auf normale Alterung.

Die bessere Faustregel

Statt "1% pro 10.000 km" empfehlen wir eine differenziertere Betrachtung:

Nutzungsprofil Erwartbare Degradation Viel AC-Laden, gemäßigtes Klima 1,0-1,5% pro Jahr Durchschnittliche Nutzung 2,0-2,3% pro Jahr Viel Schnellladen, heißes Klima 2,5-3,0% pro Jahr

Nach 8 Jahren bedeutet das:

Best Case: 88-92% SOH

88-92% SOH Durchschnitt: 81-84% SOH

81-84% SOH Worst Case: 76-80% SOH

Skoda ENYAQ mit 300'000km im Taxibetrieb - Wie ist der Zustand? Vergleich mit Model Y & Verbrenner

Watch this video on YouTube Škoda Enyaq mit 280.000 km im Taxibetrieb: Taxiunternehmer Felix Elfers zeigt seinen "Kilometerkönig": Batterie bei 78% SOH, Bremsen noch original, Wartungskosten deutlich niedriger als bei Verbrennern und seinen Tesla Model Y.

Worauf beim Gebrauchtwagenkauf achten?

SOH auslesen lassen per OBD-Dongle oder professioneller Diagnose (z.B. AVILOO) Ladehistorie erfragen: Viel Schnellladen = potenziell höhere Degradation Klimazone bedenken: Import aus Südeuropa/USA könnte stärker gealtert sein Batteriechemie prüfen: LFP-Varianten sind bei gleichem Alter oft in besserem Zustand Garantie checken: Die meisten Hersteller garantieren 70-80% nach 8 Jahren/160.000 km

Lesetipps

Fazit: Entspannung ist angesagt

Die Daten sind eindeutig: Moderne E-Auto-Batterien halten besser als befürchtet und besser als frühe Labormodelle vorhergesagt haben. Die "1% pro 10.000 km"-Regel ist als grobe Orientierung brauchbar, unterschätzt aber die tatsächliche Langlebigkeit bei höheren Laufleistungen.

Der wichtigste Faktor ist nicht die Laufleistung, sondern das Ladeverhalten. Wer eine Wallbox nutzt und Schnelllader nur auf Langstrecken braucht, schont nicht nur den Akku, sondern spart auch Geld. Die aktuellen Ladetarife 2026 haben wir hier verglichen.

Quellen:

Tesla Impact Report 2023

Geotab Inc.: EV Battery Health Study 2025 (Januar 2026)

P3 Group / AVILOO: Battery aging in practice – Analysis of over 7,000 vehicles (November 2024)

Recurrent Auto: How Long Do EV Batteries Last? (November 2025)