Akku-Degradation beim E-Auto: Wie schnell altert die Batterie?
Die „1% pro 10.000 km“-Regel kursiert seit Jahren in E-Auto-Foren. Aber stimmt sie überhaupt? Wir haben die aktuellsten Studiendaten ausgewertet… und dabei Überraschendes herausgefunden.
Die „1% pro 10.000 km“-Regel kursiert seit Jahren in E-Auto-Foren. Aber stimmt sie überhaupt? Wir haben die aktuellsten Studiendaten ausgewertet… und dabei Überraschendes herausgefunden.
Stimmt die „1% pro 10.000 km“-Regel zur Degradation?
Wer sich mit E-Auto-Gebrauchtwagen beschäftigt, stolpert unweigerlich über diverse Faustregeln zur Batterie-Degradation. Die bekanntesten:
- „1% Kapazitätsverlust pro 10.000 km“
- „2-3% im ersten Jahr, danach 1-2% jährlich“
- „Nach 8 Jahren noch 80% Kapazität“
Klingt irgendwie erstmal alles plausibel. Aber halten sie einer Überprüfung mit echten Flottendaten stand?
Was sagen aktuelle Studien zur Akku-Degradation?
Geotab 2025: Die bisher größte Analyse
Die kanadische Telematik-Firma Geotab hat im Januar 2026 ihre aktualisierte Studie veröffentlicht, auf Basis 22.700 Elektrofahrzeugen, 21 verschiedene Modellen und über mehrere Jahre aggregierte Daten. Das Kernergebnis: Die durchschnittliche Degradation liegt bei 2,3% pro Jahr. Das entspricht nach 8 Jahren einem State of Health (SOH) von etwa 81,6%.
Interessant: 2024 lag der Wert noch bei 1,8% pro Jahr. Die Verschlechterung liegt aber nicht an schlechteren Batterien, sondern daran, dass Fahrer zunehmend auf Schnellladen setzen.
Die AVILOO/P3-Studie: 7.000 Fahrzeuge bis 300.000 km
Die österreichische Batteriediagnostik-Firma AVILOO hat gemeinsam mit der Beratung P3 einen besonderen Datenschatz gehoben: Über 7.000 Fahrzeuge mit Laufleistungen bis zu 300.000 Kilometern.
Die Überraschung: Die realen Felddaten sind besser als die theoretischen Labormodelle vorhergesagt hatten. Bei 100.000 km liegt der durchschnittliche SOH bei etwa 90%. Und dann passiert etwas Interessantes: Die Kurve flacht ab.
Zwischen 200.000 und 300.000 Kilometern bleibt der SOH nahezu stabil bei rund 87%, weit oberhalb der typischen Garantiegrenze von 70-80%.
Die Erklärung: Die SEI-Schicht
Der schnelle Anfangsverlust hat einen einfachen Grund: In den ersten Ladezyklen bildet sich auf der Anode eine sogenannte SEI-Schicht (Solid Electrolyte Interphase). Dabei wird Lithium "verbraucht", was die messbare Kapazität reduziert. Nach etwa 30.000 km stabilisiert sich diese Schicht und die Degradation verlangsamt sich deutlich.
Faustregel vs. echte Studiendaten
Fazit: Die Faustregel passt bei niedrigen Laufleistungen, ist aber bei hohen km-Ständen zu pessimistisch. Die Degradation flacht real ab!
Was den Akku wirklich altern lässt
Geotab-Studie 2025: 22.700 Fahrzeuge, 21 Modelle
⚡ Faktor 2 Unterschied!
85-90% der Degradation kommt vom Zeitablauf, nicht von der Nutzung!
Heiße Regionen: +0,4%/Jahr mehr Degradation. Kälte schadet weniger als gedacht.
LFP vs. NMC: Der Chemie-Unterschied
Wie viel Degradation ist nach 100.000 km normal?
Rechnen wir nach:
|Laufleistung
|Faustregel
|AVILOO-Daten
|Tesla-Daten
|100.000 km
|90% SOH
|~90% SOH ✓
|-
|200.000 km
|80% SOH
|~87% SOH ✓
|~85% SOH
|300.000 km
|70% SOH
|~87% SOH ✓
|-
Überraschung: Bei niedrigen Laufleistungen passt die Faustregel erstaunlich gut. Bei höheren Laufleistungen ist sie jedoch zu pessimistisch. Die Batterien halten besser als erwartet.
Das Problem: Die Regel ignoriert die eigentlichen Einflussfaktoren komplett.
Welche Faktoren beeinflussen die Degradation am meisten?
Die Geotab-Studie 2025 liefert erstmals eine klare Hierarchie der Einflussfaktoren:
1. Ladeverhalten (größter Einzelfaktor!)
|Ladegewohnheit
|Degradation/Jahr
|Primär AC-Laden / DC unter 100 kW
|~1,5%
|Gemischtes Laden
|~2,3%
|Primär DC-Schnellladen >100 kW
|bis zu 3,0%
Fazit: Der Unterschied zwischen "primär AC" und "primär Schnelllader" beträgt Faktor 2. Wer täglich am 150-kW-Lader hängt, altert seinen Akku doppelt so schnell wie jemand mit Wallbox. Ob 800V-Fahrzeuge hier Vorteile haben, erklären wir im Vergleich 800V vs. 400V.
2. Extremer Ladezustand (SOC)
Die Geotab-Daten zeigen: Gelegentliches Vollladen oder Tiefentladen ist unproblematisch. Kritisch wird es erst, wenn Fahrzeuge mehr als 80% ihrer Standzeit bei sehr hohem oder sehr niedrigem Ladezustand verbringen.
Dann steigt die Degradation auf durchschnittlich 2,0% pro Jahr, selbst bei ansonsten schonendem Betrieb.
3. Temperatur
Heiße Klimazonen erhöhen die Degradation um etwa 0,4 Prozentpunkte pro Jahr. In Phoenix, Arizona altern Akkus also messbar schneller als in Oslo.
Interessant: Kälte schadet dem Akku weniger als oft angenommen, sie reduziert primär die aktuelle Reichweite, nicht die langfristige Kapazität. Wie stark Kälte und Wärmepumpe die Reichweite beeinflussen, zeigt unser Reichweiten-Rechner.
4. Kalendarische Alterung
Eine Erkenntnis, die viele überrascht: 85-90% der gesamten Degradation kommen von der kalendarischen Alterung, also einfach vom Zeitablauf. Selbst ein Akku, der nie benutzt wird, verliert an Kapazität.
5. Laufleistung
Und hier die eigentliche Überraschung: Die reine Kilometerleistung hat keinen signifikanten direkten Einfluss. Was zählt, sind die Ladezyklen, die Zeit und die Temperatur.
Ein Auto mit 200.000 km, das primär mit AC geladen wurde, kann einen gesünderen Akku haben als eines mit 80.000 km, das täglich am Schnelllader hing.
Wer verbaut was?
NMC-Fahrzeuge
- ● Tesla Model 3/Y Long Range
- ● VW ID.3, ID.4, ID.7
- ● Mercedes EQA, EQB, EQE, EQS
- ● BMW iX, i4, i5
- ● Hyundai Ioniq 5/6 (77 kWh)
- ● Audi Q4, Q6, Q8 e-tron
Welche Chemie passt zu dir?
Fazit: Beide Chemien sind ausgereift und zuverlässig. LFP punktet bei Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit, NMC bei Reichweite und Kälteperformance. Für die meisten DACH-Fahrer mit Wallbox ist der Unterschied im Alltag gering – entscheidend ist eher das Gesamtpaket des Fahrzeugs.
Wie unterscheidet sich die Degradation bei LFP und NMC?
Die Batterie-Chemie spielt eine größere Rolle als viele ahnen:
NMC (Nickel-Mangan-Cobalt):
- Höhere Energiedichte → mehr Reichweite pro Kilogramm
- Typischerweise 1.000-2.000 Vollzyklen bis 80% SOH
- Empfindlicher gegen hohe SOC-Werte
- In den meisten Long-Range-Modellen verbaut
LFP (Lithium-Eisenphosphat):
- 3.000-5.000 Vollzyklen bis 80% SOH
- Verträgt 100%-Ladung deutlich besser
- Weniger temperaturempfindlich
- In Einstiegsmodellen und Base-Varianten verbaut (z.B. Tesla Model 3 SR, BYD)
Praxis-Tipp: Bei LFP-Akkus empfehlen Hersteller sogar regelmäßiges Laden auf 100%. Das hilft dem Battery Management System bei der Kalibrierung. Bei NMC-Akkus ist 80% als Alltagslimit weiterhin sinnvoll.
Wie oft muss ein E-Auto-Akku wirklich ersetzt werden?
Die US-Firma Recurrent trackt über 30.000 E-Autos und liefert eine beruhigende Statistik:
- Moderne EVs (ab 2022): Nur 0,3% mussten den Akku ersetzen
- Ältere Generationen (2015-2021): Etwa 2%
- Erste Generation (vor 2015): 8,5%
Und selbst bei den alten Fahrzeugen waren viele Wechsel auf Rückrufaktionen (Chevrolet Bolt, Hyundai Kona) zurückzuführen, nicht auf normale Alterung.
Die bessere Faustregel
Statt "1% pro 10.000 km" empfehlen wir eine differenziertere Betrachtung:
|Nutzungsprofil
|Erwartbare Degradation
|Viel AC-Laden, gemäßigtes Klima
|1,0-1,5% pro Jahr
|Durchschnittliche Nutzung
|2,0-2,3% pro Jahr
|Viel Schnellladen, heißes Klima
|2,5-3,0% pro Jahr
Nach 8 Jahren bedeutet das:
- Best Case: 88-92% SOH
- Durchschnitt: 81-84% SOH
- Worst Case: 76-80% SOH
Worauf beim Gebrauchtwagenkauf achten?
- SOH auslesen lassen per OBD-Dongle oder professioneller Diagnose (z.B. AVILOO)
- Ladehistorie erfragen: Viel Schnellladen = potenziell höhere Degradation
- Klimazone bedenken: Import aus Südeuropa/USA könnte stärker gealtert sein
- Batteriechemie prüfen: LFP-Varianten sind bei gleichem Alter oft in besserem Zustand
- Garantie checken: Die meisten Hersteller garantieren 70-80% nach 8 Jahren/160.000 km
Lesetipps
- Reichweiten-Rechner für E-Autos: Lohnt sich die Wärmepumpe?
- 800V oder 400V Elektroauto: Was sind die Vor- und Nachteile?
- Überraschung bei den Ladetarifen für E-Autos 2026
Fazit: Entspannung ist angesagt
Die Daten sind eindeutig: Moderne E-Auto-Batterien halten besser als befürchtet und besser als frühe Labormodelle vorhergesagt haben. Die "1% pro 10.000 km"-Regel ist als grobe Orientierung brauchbar, unterschätzt aber die tatsächliche Langlebigkeit bei höheren Laufleistungen.
Der wichtigste Faktor ist nicht die Laufleistung, sondern das Ladeverhalten. Wer eine Wallbox nutzt und Schnelllader nur auf Langstrecken braucht, schont nicht nur den Akku, sondern spart auch Geld. Die aktuellen Ladetarife 2026 haben wir hier verglichen.
Quellen:
- Tesla Impact Report 2023
- Geotab Inc.: EV Battery Health Study 2025 (Januar 2026)
- P3 Group / AVILOO: Battery aging in practice – Analysis of over 7,000 vehicles (November 2024)
- Recurrent Auto: How Long Do EV Batteries Last? (November 2025)
Ein Kommentar zu „Akku-Degradation beim E-Auto: Wie schnell altert die Batterie?“
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Danke für euren Beitrag. Den Unterschied zwischen NMC und LFP wirklich auf den Punkt gebraucht!
Für die, die sich an NMC stören: rechnet man mit zu erwarteten 1000 Ladezyklen (das entspricht dem Minimum an Haltbarkeit eines NMC Akkus), so käme man im Falle eines Tesla LongRange mit realistischer Reichweite von rund 500km auf stolze 500.000km Fahrleistung. Bevor der Akku bei einer halben Millionen Kilometer schlapp macht, sind alle anderen Bauteile am Auto bereits Doppelt / Dreifach ersetzt worden 😀
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