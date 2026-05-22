Was die IEA für 2026 prognostiziert

Laut IEA-Bericht vom Mai 2026: 23 Millionen Elektrofahrzeuge weltweit verkauft, knapp 30 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen

Die Internationale Energieagentur hat am 20. Mai 2026 ihren Global EV Outlook vorgelegt. Im laufenden Jahr werden weltweit 23 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, das entspricht knapp 30 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen.

Wer 2024 noch von einem „E-Auto-Tal“ sprach, hat die Lieferzyklen der internationalen Hersteller unterschätzt. Mit 23 Millionen prognostizierten Verkäufen tritt die Elektromobilität aus dem Nischen-Diskurs heraus und in die Massen-Realität ein.

Das Wichtigste in Kürze

23 Millionen Elektroautos werden 2026 weltweit verkauft, plus drei Millionen gegenüber 2025

Der Marktanteil aller Neuwagen klettert auf rund 30 Prozent, in mehr als 40 Ländern erreichen E-Autos über 10 Prozent Anteil

Bis 2035 könnte der globale Marktanteil auf 60 Prozent steigen, getragen von China, Europa und dem internationalen Mittelpreis-Segment

China bleibt mit Abstand größter Einzelmarkt, gefolgt von Europa und den USA

Welche Treiber die IEA hinter der Prognose sieht

Günstige E-Autos unter 25.000 Euro erobern 2026 den Markt: VW setzt auf Natrium-Ionen-Batterien, Renault 5 und Cupra Raval folgen, chinesische Konkurrenz wächst

Der Markt-Hebel hat sich in den letzten zwölf Monaten verschoben. Modelle unter 25.000 Euro kommen 2026 aus mehreren Werken gleichzeitig. VWs Natrium-Ionen-Versuch ist eine technische Antwort auf die Preis-Schwelle, parallel kommen Renault 5, Cupra Raval und chinesische Modelle in den Markt. Die IEA sieht in dieser Preisklasse den eigentlichen Kipppunkt vom Zweitwagen zum Erstfahrzeug.

Die Lieferketten haben sich stabilisiert. Lithium-Preise liegen seit Herbst 2025 wieder in einem produktionsfreundlichen Korridor, die Produktion von Batteriezellen in Europa wächst, und die chinesische Fertigung läuft auf Hochtouren. Diese Kombination drückt die Endpreise und macht E-Autos auch in Schwellenländern attraktiv.

Die Regulatorik liefert den Rückenwind. Die EU hält am Verbrenner-Ende 2035 fest, das Vereinigte Königreich ebenfalls. China rollt das CO2-Punktesystem für 2026 weiter aus. Mehrere Bundesstaaten in den USA folgen Kaliforniens E-Auto-Quote. Jede dieser Regelungen wirkt direkt auf die Lieferzyklen der Hersteller.

Die IEA-Prognose von 23 Millionen E-Autos für 2026 setzt der deutschen E-Mobilitäts-Skepsis ein hartes Datum entgegen. Wer in deutschen Mittelstands-Flotten weiter auf Diesel-Restwerte spekuliert, kalkuliert gegen den globalen Trend. Spätestens 2027 wird das Verbrenner-Restwert-Risiko zur Bilanz-Frage. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Flottenmanager und Käufer jetzt prüfen sollten

Sinkende Restwerte für Diesel-Fahrzeuge durch wachsende E-Auto-Quote. Flotten-Manager müssen Wertverlust-Szenarien neu bewerten

Die Restwert-Frage bekommt Druck. Mit jedem Quartal, in dem die globale E-Auto-Quote wächst, sinkt die Wiederverkaufswahrscheinlichkeit für Verbrenner-Bestände. Flotten-Manager im DACH-Raum sollten Restwert-Szenarien für ihre aktuelle Diesel-Flotte aktualisieren. Was 2024 noch 35 Prozent in fünf Jahren brachte, kann 2027 deutlich weniger sein. Ein Vergleich der Wertverläufe hilft bei der Kalkulation.

Die Ladeinfrastruktur bleibt der zweite Engpass. 23 Millionen E-Autos pro Jahr verlangen entsprechende Ausbau-Geschwindigkeit bei Ladepunkten. In Deutschland steht der HPC-Ausbau im Plan, die AC-Ladeinfrastruktur in Mehrfamilien-Quartieren hinkt jedoch. Wer eine Firmenflotte plant, prüft die Ladekapazität am eigenen Standort und holt für Mitarbeiter-Heimladen Wallbox-Angebote ein. Unser Vergleich der Ladetarife 2026 sortiert die wichtigsten Anbieter.

Lesetipp: Lohnt sich E-Auto-Leasing im Gewerbe wirklich?

Die Beschaffungs-Disziplin ändert sich. Mit dem Anstieg der Modell-Vielfalt sinkt die Verhandlungsmacht der etablierten Premium-Marken. Cupra, BYD, Skoda, MG und Renault drücken auf die mittlere Preisklasse, in der bisher Audi A4, BMW 3er und Mercedes C-Klasse den Markt machten. Eine Ausschreibung mit drei statt zwei Marken-Optionen bringt im Schnitt fünf bis acht Prozent bessere Konditionen.

Die Strategische Linie für 2026 ist nüchtern. Wer jetzt noch eine reine Verbrenner-Beschaffung plant, übernimmt das Restwert-Risiko aller folgenden Quartale freiwillig. Wer hybrid plant, verschiebt die Frage. Wer rein elektrisch plant, sollte parallel die Ladeinfrastruktur am eigenen Standort organisieren.

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