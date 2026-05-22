Statt Kobalt und Lithium genügt ein Stoff, der in jedem Salzstreuer steckt. Und Gotion hat ihn zur Serienreife gebracht.Wer ein Elektroauto kauft, zahlt vor allem für eine Sache: die Batterie. Lithium, Kobalt und Nickel: Alle drei sind teuer in der Beschaffung, die Lieferketten sind fragil, und bei Minustemperaturen bricht die Reichweite ein.

Gotion High-Tech, an dem Volkswagen der größte Einzelaktionär ist, hat jetzt eine Natrium-Ionen-Batterie vorgestellt, die viele dieser Schwachstellen direkt angreift.

Das Wichtigste in Kürze

Gotion High-Tech (VW-Großaktionär) launcht die Natrium-Ionen-Batterielinie Gnascent mit drei spezialisierten Varianten

mit drei spezialisierten Varianten Die High-Energy-Variante erreicht 261 Wh/kg , 60 Prozent mehr als bisherige Natriumbatterien

, 60 Prozent mehr als bisherige Natriumbatterien Die Speicher-Variante schafft über 20.000 Ladezyklen und behält bei −40 °C noch 88 Prozent ihrer Kapazität

und behält bei −40 °C noch 88 Prozent ihrer Kapazität Die Serienproduktion läuft bereits in Tangshan und Hefei

Warum das kein Marketing-Versprechen ist

Natriumbasierte Batterien kennen Experten seit Jahren. Das Problem war bisher immer dasselbe: zu wenig Energiedichte, zu wenige Zyklen, zu wenig Praxistauglichkeit. Gotion hat das jetzt anders angegangen und Gnascent als eigenständige Natrium-Ionen-Marke eingeführt, mit drei bereits in Serie produzierten Varianten. Der entscheidende Unterschied zu bisherigen Ansätzen: keine Einheitslösung, sondern konsequente Spezialisierung je nach Anwendungsfall.

Die High-Energy-Variante zielt auf Leichtfahrzeuge und Drohnen. Mit 261 Wh/kg übertrifft sie traditionelle Natriumbatterien um rund 60 Prozent. Möglich macht das eine anodfreie Struktur, die den herkömmlichen Anodenkollektor eliminiert und dadurch Energiedichte steigert sowie Materialkosten senkt.

Die Speicher-Variante ist ein anderes Tier. Mit einer Zellkapazität von 180 Ah übersteigt sie 20.000 Ladezyklen und hält bei −40 °C noch 88 Prozent ihrer Kapazität. Für stationäre Speicher, wo Ladezyklen die Wirtschaftlichkeit bestimmen, sind das industriell relevante Zahlen. Die Zelle hat außerdem einen Nageldurchdringungstest mit 8 mm Stahl bestanden und übersteht Erhitzung auf 400 °C, ohne sich zu entzünden.

Die Power-Variante adressiert das Problem, das viele Elektroautofahrer im Winter kennen. Mit 162 Wh/kg unterstützt sie Entladungen bei bis zu −50 °C und zielt auf Nutzfahrzeuge in extremen Kälteregionen.

„Natriumbatterien lösen nicht jedes Problem des Elektroautos. Sie lösen die richtigen. Günstigere Rohstoffe, bessere Kälteperformance, extreme Haltbarkeit: Das ist kein Nischenprodukt, das ist strategische Infrastruktur.“ — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was hat das mit Volkswagen zu tun?

Hier lohnt Präzision. Gotion High-Tech ist kein VW-Werk. Das 2006 in Hefei gegründete Unternehmen hat sich zu einem global integrierten Energieanbieter entwickelt, mit VW Group als größtem Einzelaktionär. VW kontrolliert Gotion nicht, kooperiert aber eng. Die strategische Relevanz für den Wolfsburger Konzern ist trotzdem klar.

Gotion hat eine Standardzellplattform entwickelt, die NMC, LFP, Natrium-Ionen und künftig auch Feststoffchemie unterstützt. Das bedeutet: Sobald technische Verifikation und Produktionsanpassungen abgeschlossen sind, könnten Natriumbatterien von stationären Speichern und Kleinstfahrzeugen auf breitere Fahrzeuganwendungen ausgedehnt werden. Günstige Einstiegs-EVs von Volkswagen wären das naheliegendste Szenario.

Das ist der eigentliche Hebel. Nicht die 261 Wh/kg als Showstopper, sondern die Aussicht auf Batterien ohne Lithium, Kobalt und Nickel in Volumenmodellen. Wer versteht, wie stark sich der Wertverlust von Elektroautos durch technologische Sprünge beschleunigt, bekommt einen Eindruck davon, warum günstigere Zellchemien für die gesamte Branche relevant sind. Wie stark Elektroautos an Wert verlieren und was Käufer daraus lernen sollten, haben wir ausführlich analysiert.

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Suchbegriff für YouTube: Natrium-Ionen-Batterie Elektroauto Erklärung

Gewünschter Inhalt: Grundprinzip der Natrium-Ionen-Technologie im Vergleich zu Lithium-Ionen

Bevorzugte Quellen: Fraunhofer, TU-Kanäle, Deutschlandfunk, Simpleclube

Wo steht Natrium heute wirklich?

Die Branche folgt dem Muster der Lithium-Natrium-Komplementarität: unterschiedliche Chemien für unterschiedliche Szenarien. Unternehmen wie CATL, BYD, EVE Energy und Gotion investieren gleichzeitig massiv in Natrium-Ionen-Lösungen. Angesichts der aktuellen Marktentwicklung verwundert das kaum: Im April 2026 überholten Elektroautos erstmals die Benziner in Deutschland beim Marktanteil. Der Bedarf nach günstigen Zellen wächst damit schneller als je zuvor.

Gotion selbst liefert Zahlen, die einordnen helfen. Ende 2025 hatte das Unternehmen eine Energiespeicherkapazität von 400 GWh aufgebaut, gestützt auf 20 Produktionsstätten weltweit. Im April 2026 belegte Gotion in China Platz drei nach CATL und BYD mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent.

Die Gnascent-Technologie ist durch mehr als 90 Patente geschützt, die Kathodenmaterialien, Hartkohlenstoff-Anoden und Elektrolytadditive abdecken. Die Serienlinien in Tangshan und Hefei laufen.

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Suchbegriff für YouTube: Gotion Natriumbatterie Serienproduktion 2026

Gewünschter Inhalt: Aktueller Stand der Serienproduktion von Natrium-Ionen-Zellen in China

Bevorzugte Quellen: Electrified, Fully Charged DE, Gotion-Kanal (falls verfügbar)

Was bedeutet das für Käufer und Flottenentscheider?

Für den Endkunden ändert sich kurzfristig wenig. Gnascent zielt zunächst auf stationäre Speicher, Zweiräder und Nutzfahrzeuge, nicht auf Premium-PKW. Die strategische Konsequenz ist aber lesbar: Wenn Natrium in Einstiegsmodellen Einzug hält, sinken die Herstellkosten strukturell. Das ist für Flottenentscheider, die in Lebenszykluskosten denken, relevanter als jeder Reichweitenrekord.

Wer heute Elektrofahrzeuge für einen Fuhrpark beschafft, sollte eine Frage in den Ausschreibungen verankern: Welche Batteriechemie steckt im Fahrzeug, und wie lange ist die Zyklengarantie? Die Antwort wird in den nächsten Modellgenerationen interessanter. Wer zudem die Ladekosten im Blick hat, findet in unserem aktuellen Überblick die günstigsten Ladetarife für Elektroautos 2026 im direkten Vergleich.

Glossar: 8 wichtige Fachbegriffe zur Natrium-Ionen-Technologie

Anodfreie Struktur

Anodfreie Struktur bezeichnet einen Batterieaufbau, bei dem der herkömmliche Anodenkollektor entfällt. Das Natrium scheidet sich direkt auf dem Stromkollektor ab. Vorteil: höhere Energiedichte und niedrigere Materialkosten. Der Nachteil liegt in erhöhten Anforderungen an die Elektrolytchemie.

Energiedichte

Energiedichte (Wh/kg) gibt an, wie viel Energie eine Batterie pro Kilogramm Gewicht speichert. Höhere Werte bedeuten mehr Reichweite bei gleichem Gewicht. Lithium-Ionen-Zellen für Elektroautos liegen typischerweise zwischen 150 und 300 Wh/kg.

Gnascent

Gnascent ist der Markenname für Gotion High-Techs Natrium-Ionen-Batterielinie, seit Mai 2026 in Serienproduktion. Die Linie umfasst drei Varianten: High-Energy, Power und Energy Storage, jeweils auf einen anderen Anwendungsfall optimiert.

Gotion High-Tech

Gotion High-Tech ist ein chinesischer Batteriehersteller mit Sitz in Hefei, gegründet 2006. Volkswagen Group ist der größte Einzelaktionär. Gotion belegt nach CATL und BYD Platz drei auf dem chinesischen Batterienmarkt (Stand: April 2026).

Hartkohlenstoff (Hard Carbon) ist das bevorzugte Anodenmaterial für Natrium-Ionen-Batterien. Anders als Graphit in Lithium-Zellen nimmt Hartkohlenstoff Natriumionen auf. Das Material ist kostengünstiger herzustellen als viele Lithium-Anodenmaterialien.

Ladezyklen

Ladezyklen beschreiben, wie oft eine Batterie von leer auf voll geladen werden kann, bevor ihre Kapazität unter einen definierten Schwellenwert fällt. 20.000 Zyklen bei täglichem Laden entsprechen einer theoretischen Lebensdauer von über 54 Jahren.

Natrium-Ionen-Batterie (NIB) funktioniert wie eine Lithium-Ionen-Batterie, verwendet aber Natriumionen als Ladungsträger. Natrium ist weltweit im Überfluss verfügbar und deutlich günstiger als Lithium. Die Technologie gilt als vielversprechende Alternative für Anwendungen, bei denen Kosten und Sicherheit wichtiger sind als maximale Energiedichte.

Standardzellplattform

Standardzellplattform bezeichnet eine einheitliche Zellarchitektur, die mehrere Batteriechemien (NMC, LFP, Natrium, Feststoff) aufnehmen kann. Für Hersteller wie Gotion bedeutet das: eine Produktionslinie, mehrere Chemien, deutlich niedrigere Investitionskosten.

Was ist die Gnascent-Batterie von Gotion? Gnascent ist eine Natrium-Ionen-Batterielinie des chinesischen Herstellers Gotion High-Tech, an dem Volkswagen der größte Einzelaktionär ist. Die Linie umfasst drei spezialisierte Varianten: eine High-Energy-Version mit 261 Wh/kg, eine Power-Version für extreme Kälte bis −50 °C und eine Speicher-Version mit über 20.000 Ladezyklen. Die Serienproduktion läuft seit 2026. Hat die Gnascent-Batterie gleichzeitig 261 Wh/kg und 20.000 Zyklen? Nein. Diese Werte stammen aus zwei verschiedenen Varianten. Die High-Energy-Version erreicht 261 Wh/kg und zielt auf Leichtfahrzeuge und Drohnen. Die Speicher-Version schafft über 20.000 Ladezyklen und ist für stationäre Energiespeicher ausgelegt. Keine einzelne Zelle kombiniert beide Werte. Gehört Gotion zu Volkswagen? Nicht vollständig. VW Group ist der größte Einzelaktionär von Gotion High-Tech, hält aber keine Mehrheitsbeteiligung. Gotion ist ein eigenständiges chinesisches Unternehmen mit Sitz in Hefei. Die enge Kooperation mit VW macht Gotion-Technologien dennoch strategisch relevant für den Wolfsburger Konzern. Warum sind Natrium-Ionen-Batterien günstiger als Lithium-Ionen-Batterien? Natrium ist eines der häufigsten Elemente der Erde und deutlich günstiger zu fördern als Lithium. Zudem entfällt bei Natriumbatterien der Einsatz von Kobalt und Nickel, die in Lithium-Ionen-Batterien hohe Kosten verursachen. Der Rohstoffvorteil senkt die Herstellkosten strukturell, nicht nur temporär. Für welche Anwendungen eignet sich die Gnascent-Batterie? Gotion zielt mit Gnascent auf drei Märkte: stationäre Energiespeicher (Netz, Industrie, Haushalt), Leichtfahrzeuge und Drohnen sowie Nutzfahrzeuge in Kälteregionen. Für Premium-PKW ist die Technologie kurzfristig nicht vorgesehen. Mittelfristig könnte sie in Einstiegs-Elektroautos Einzug halten. Was bedeutet ‚anodfreie Struktur‘ bei der Gnascent-Batterie? Bei einer anodfreien Zelle entfällt der herkömmliche Anodenkollektor. Das Natrium lagert sich direkt auf dem Stromkollektor ab. Das erhöht die Energiedichte und senkt die Materialkosten, erfordert aber präzisere Elektrolytchemie. Gotion hat diese Technologie in der High-Energy-Variante umgesetzt.

Quellen

carnewschina.com | Volkswagen-backed Gotion launches „Gnascent“ sodium-ion battery: up to 261 Wh/kg with mass production ready | https://carnewschina.com/2026/05/17/volkswagen-backed-gotion-launches-gnascent-sodium-ion-battery-up-to-261-wh-kg-with-mass-production-ready/ | besucht am 21.05.2026

abit.ee | Gnascent Batteries from Volkswagen and Gotion: 20,000 Cycles, -50°C Operation and 400°C Without Fire | https://abit.ee/en/cars/gnascent-gotion-volkswagen-sodium-ion-battery-electric-vehicle-battery-2026-en | besucht am 21.05.2026