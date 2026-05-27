Japan Airlines lässt zwei Unitree-Roboter Koffer schleppen und Kabinen putzen. Drei Jahre Pilot in Haneda. Für deutsche Flughäfen liegen die Lehren auf der Hand.

Vor drei Wochen rollten am Tokioter Flughafen Haneda die ersten beiden humanoiden Roboter auf das Vorfeld. Die Geräte heben Koffer auf Förderbänder, schieben Frachtcontainer und putzen Flugzeugkabinen. Japan Airlines und der Internetkonzern GMO Internet Group haben damit den ersten Pilotbetrieb dieser Art im japanischen Luftverkehr gestartet. Drei Jahre Laufzeit, zwei Geräte, ein klares Signal an die europäische Luftfahrt.

Das Wichtigste in Kürze

JAL Ground Service und GMO AI & Robotics testen ab Mai 2026 humanoide Roboter im Bodenverkehr am Flughafen Haneda.

Zum Einsatz kommen zwei Unitree-G1-Modelle mit 130 Zentimetern Höhe und 35 Kilogramm Gewicht, Kaufpreis rund 12.000 Euro.

Die Roboter übernehmen Kofferverladung, Containertransport und Kabinenreinigung; die Akkulaufzeit beträgt zwei bis drei Stunden.

Japans Erwerbsbevölkerung schrumpft bis 2060 um 31 Prozent, deutsche Flughäfen stehen vor einem ähnlichen Demografieproblem.

Warum funktioniert die menschliche Bauform auf dem Vorfeld?

Humanoid-Roboter Unitree G1 sollen an Flughäfen menschliche Arbeit ersetzen und dem Personalmangel entgegenwirken

Flughafen-Layout. Flughäfen wurden für Menschen gebaut, nicht für Räder oder Förderketten. Tomohiro Uchida, Chef von GMO AI & Robotics, formuliert das so: „Hinter der Fassade hochautomatisierter Abläufe steckt ein operatives Rückgrat, das massiv von menschlicher Arbeit abhängt und unter akutem Personalmangel leidet.“

Technische Eckwerte. Die Unitree-G1-Maschinen messen 130 Zentimeter Höhe bei 35 Kilogramm Gewicht. Das Gangtempo liegt bei zwei Metern pro Sekunde, das Lastgewicht bei zehn Kilogramm pro Hebevorgang. Der Kaufpreis beträgt 13.500 US-Dollar pro Einheit, umgerechnet knapp 12.000 Euro. GMO vermietet die Geräte tageweise für 100.000 bis 250.000 Yen, also etwa 590 bis 1.470 Euro. Auf das Monatsgehalt eines japanischen Bodenarbeiters umgerechnet liegt die obere Mietspanne damit etwa auf einem Niveau.

Welche Aufgaben übernehmen die Geräte konkret?

Roboter transportieren Frachtcontainer und Gepäckwagen, reinigen Flugzeugkabinen und sortieren Koffer in der Luftfahrtlogistik

Drei Tätigkeitsfelder. Der Pilotbetrieb verteilt sich auf drei Aufgaben. Zunächst schieben die Roboter Frachtcontainer und Gepäckwagen auf das Vorfeld, sortieren Koffer auf Förderbänder und bringen Sendungen in die Sortierhalle. Parallel dazu reinigen die Maschinen Flugzeugkabinen zwischen den Umläufen. Erst danach sind komplexere Aufgaben wie Towing oder Hilfe bei der Stromversorgung der Maschinen geplant. Yoshiteru Suzuki, Präsident von JAL Ground Service, fasst die Stoßrichtung so:

Die Übernahme körperlich belastender Tätigkeiten durch Roboter senkt die Last für die Beschäftigten und bringt Vorteile, die spürbar sein werden. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Sicherheitskritische Aufgaben wie Aircraft Marshalling bleiben explizit unter menschlicher Kontrolle.

Wie schneidet die Wirtschaftlichkeit ab?

Roboter mit nur zwei bis drei Stunden Akkulaufzeit erfordern mehrere Geräte, um einen menschlichen Schichtarbeiter zu ersetzen. Wirtschaftlich rentabel nur bei Personalmangel

Schichtbetrieb. Bei zwei bis drei Stunden Akkulaufzeit braucht der Betrieb mehrere Roboter, um einen menschlichen Mitarbeiter im Drei-Schicht-System zu ersetzen. Hinzu kommen die Aufsicht durch Fachpersonal, der Energiebedarf und die Wartung. Im Volumen rechnet sich das aktuell nur dort, wo Bewerbungen ausbleiben. In Japan ist das längst der Fall.

Die deutschen Flughäfen arbeiten unter denselben demografischen Vorzeichen wie Tokio. Mittelständische Logistiker, die 2027 noch keinen Humanoid-Pilot fahren, holen 2030 zu spät auf. Die Mietmodelle senken die Eintrittshürde drastisch und machen den Lernkurven-Vorsprung zur eigentlichen Investition. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für deutsche Flughäfen und Logistiker?

DHL setzt in seinen Logistikzentren seit 2025 über eine Million Maschinen ein, um Personalmangel in der Luftfahrtlogistik auszugleichen

DACH-Bezug. Die deutschen Flughäfen leiden seit Jahren unter wachsendem Personalmangel im Bodenverkehr, besonders im Sommerhalbjahr. DHL betreibt seit 2025 mehr als eine Million Maschinen in seinen Logistikzentren, also fast genauso viele Geräte wie Mitarbeiter. Die Brückentechnologie zwischen klassischen Förderbändern und vollautomatisierten Anlagen liefert exakt das Bauformat, das die Roboter in Haneda vorführen.

Lieferzeiten. Mittelständische Logistiker, die den Pilotbetrieb 2026 nicht starten, bekommen die Geräte 2028 nicht oder nur zu Preisen, die jede Wirtschaftlichkeitsrechnung sprengen. Der Robotik-2026-Überblick auf Dr. Web ordnet die sieben Familien ein und zeigt, in welcher Klasse Humanoide spielen. Für den Bezug zum europäischen Industrieumfeld liefert BMW Leipzig die Referenz. Im Sommer startet dort der AEON-Pilot von Hexagon Robotics. Bei Schaeffler stehen ab Dezember Humanoide in Herzogenaurach.

Drei Übersichten zum Robotik-Markt 2026: Vergleich von sieben Roboter-Typen, Glossar für Entscheider und Marktdaten der International Federation of Robotics

Drei Übersichten. Für die schnelle Orientierung im Robotik-Markt 2026 helfen drei Übersichten weiter. Der Vergleich der sieben Roboter-Typen zeigt, wo Humanoide ihre Nische haben und wo Cobots, Industrieroboter oder Serviceroboter überlegen sind. Das Robotik-Glossar erklärt die Begriffe für Entscheider. Die Marktdaten der International Federation of Robotics liefern den Bestandsabgleich für 2024 und die Projektion für 2027.

Demografie schlägt Rechnung. Haneda ist nicht das nächste Hannover, aber die operative Lehre ist dieselbe. Demografie schlägt Wirtschaftlichkeitsrechnung. Mittelständische Verantwortliche für Flughäfen, Logistikzentren oder Sortieranlagen sollten 2026 mit einem Pilotvertrag rausgehen. Die Mietmodelle erlauben das ohne nennenswertes Investitionsrisiko.