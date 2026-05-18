Sieben Roboter-Typen, die Ihre Branche verändern

Schaeffler hat am 13. Mai 2026 einen verbindlichen Vertrag mit dem britischen Anbieter Humanoid unterschrieben. Vierstellige Stückzahl bis 2030, Pilotbetrieb ab Dezember 2026 in Herzogenaurach und Schweinfurt. Bevor Mittelständler über eigene Humanoiden-Pilotprojekte nachdenken, lohnt der Überblick: Welche sieben Roboter-Typen prägen die industrielle Realität, und wann passt welche Klasse zu welchem Betrieb?

Das Wichtigste in Kürze

Sieben Roboter-Typen decken alle industriellen Anwendungsfelder ab: Industrieroboter, Cobots, Serviceroboter, mobile Roboter, Humanoide, Medizinroboter und bionische Systeme.

Klassische Industrieroboter dominieren weiter mit 13,53 Milliarden Euro Marktwert (IFR 2026), Cobots wachsen am schnellsten mit 64.542 Neuinstallationen weltweit (2024).

Humanoide kosten 2026 zwischen 11.000 Euro (Unitree) und 162.000 Euro (Boston Dynamics Atlas), die Bank of America rechnet bis 2030 mit Preisen unter 14.000 Euro.

Die richtige Wahl hängt von drei Faktoren ab: Aufgabenstruktur, Sicherheitsanforderung und Integrationsaufwand. Wer das durcheinanderbringt, kauft am Bedarf vorbei.

SIEBEN ROBOTER-TYPEN ▶ DIE SIEBEN FAMILIEN ◀ Die sieben Roboter-Familien der Industrie 2026 als kompakte Übersicht. Jede Klasse mit ihrem eigenen Charakter – vom Knickarm-Veteranen bis zum bionischen Soft-Greifer. TYP 01 Industrieroboter TYP 02 Cobot TYP 03 Serviceroboter TYP 04 Mobiler Roboter TYP 05 Humanoid TYP 06 Medizinroboter TYP 07 Bionik & Soft Sieben Klassen, eine passende pro Aufgabe

Warum eine Klassifizierung der Roboter-Typen jetzt Geschäftslogik ist?

Weltweit 542.000 neue Industrieroboter 2024 installiert, davon über die Hälfte in China. Marktwert erreicht 16,7 Milliarden Dollar

Die International Federation of Robotics meldet für 2024 weltweit 542.000 neu installierte Roboter, davon 54 Prozent allein in China. Der globale Marktwert installierter Industrieroboter erreichte mit 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 13,53 Milliarden Euro) ein historisches Hoch.

Deutschland steuerte mit 27.000 Neuinstallationen und einem Bestand von rund 279.000 Einheiten den größten europäischen Anteil bei. Die Vielfalt der Maschinen wächst schneller als die Begriffsklarheit, mit der über die verschiedenen Roboter-Typen gesprochen wird.

Spricht jemand heute von „Roboter“, kann ein 6-Achs-Knickarm hinter Schutzgitter gemeint sein, ein Saugroboter im Konferenzraum, eine Drohne über der Photovoltaik-Anlage oder ein laufender Humanoid in der Batteriefertigung. Die wirtschaftliche, technische und regulatorische Realität dieser Maschinen unterscheidet sich grundlegend.

Der jüngste Schaeffler-Vertrag mit Humanoid macht diese Unterschiede besonders deutlich. Der Wälzlager-Konzern bestellt eine vierstellige Stückzahl humanoider Roboter und beliefert denselben Partner parallel mit Aktuatoren für die Robotergelenke. Beide Vorgänge laufen unter dem Schlagwort „Robotik“, erschließen aber zwei völlig verschiedene Roboter-Typen.

Für Entscheider folgt daraus eine schlichte Konsequenz. Falsche Klasse, falsche Investition. Beschafft jemand humanoide Roboter, um Schweißpunkte zu setzen, wandert das Geld in den Schrott. Beim Kauf eines Industrieroboters für die unverzaunte Arbeit neben Menschen droht ein Compliance-Problem.

Die Roboter-Typen folgen einer Logik, die im deutschen Maschinenbau seit Jahrzehnten etabliert ist und in der Wissenschaft mit der „Schweinfurt-Taxonomie“ der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt eine kompakte Bezugsbasis hat.

Sieben Klassen reichen, um die industrielle Realität 2026 abzubilden.

Sieben Roboter-Typen auf einen Blick Von Knickarm bis Humanoid – welche Klasse zu welchem Betrieb passt Die Robotik 2026 lässt sich in sieben Familien ordnen. Jede hat ihre eigene Bauweise, ihr eigenes Sicherheitsregime und ihren eigenen Preisrahmen. Die Übersicht zeigt, was geht. Typ 1 Industrieroboter Knickarm, SCARA, Delta, Linear. Arbeiten hinter Schutzgittern in Massenfertigung, Schweißen und Lackieren. Typ 2 Cobots Kollaborative Roboter ohne Schutzzaun. Maschinenbeschickung, Verpackung, Qualitätskontrolle für KMU. Typ 3 Serviceroboter Reinigung, Inspektion, Logistik. Vom Saugroboter bis zum Fassaden-Reinigungsroboter am Flughafen. Typ 4 Mobile Roboter AGV und AMR für Intralogistik, Drohnen, Unterwasser- und Mars-Rover. Navigieren mit SLAM in Echtzeit. Typ 5 Humanoide Menschenähnlich gebaut, für Umgebungen die für Menschen gestaltet sind. Schaeffler bestellt eine vierstellige Stückzahl bis 2032. Typ 6 Medizinroboter OP-, Reha- und Pflegeroboter. Da-Vinci und Konkurrenz, plus Exoskelette wie das Berliner Modell Exia. Typ 7 Bionik & Soft Robotics Nachgiebige Materialien statt starrem Metall. Festo, Fraunhofer Dresden und Spezialisten greifen empfindliche Lebensmittel formschlüssig, ohne Druckstellen zu hinterlassen. Falsche Klasse, falsche Investition. Für die meisten Mittelständler ist der Cobot der wirtschaftlichste Einstieg, gefolgt von AMR in der Intralogistik. Humanoide sind 2026 noch kein Massenmarkt, sondern eine Wette auf 2028 bis 2030.

Warum sind Industrieroboter immer noch das Arbeitspferd?

Knickarmroboter dominieren mit über 700.000 weltweit installierten Einheiten pro Jahr ab 2028 die Massenfertigung.

Industrieroboter sind die älteste und wirtschaftlich bedeutendste Klasse unter den Roboter-Typen. Die ISO-Norm 8373 definiert einen Industrieroboter als automatisch gesteuerten, frei programmierbaren Manipulator mit mindestens drei Achsen. Vier Bauformen dominieren den Markt:

Knickarmroboter: Sechs Achsen, hohe Flexibilität, klassischer Einsatz im Karosseriebau und in der Endmontage. KUKA, ABB, Fanuc und Yaskawa teilen sich den Weltmarkt.

Sechs Achsen, hohe Flexibilität, klassischer Einsatz im Karosseriebau und in der Endmontage. KUKA, ABB, Fanuc und Yaskawa teilen sich den Weltmarkt. SCARA-Roboter: Selective Compliance Assembly Robot Arm, vier Achsen, extrem schnell bei Pick-and-Place-Aufgaben in der Elektronikfertigung.

Selective Compliance Assembly Robot Arm, vier Achsen, extrem schnell bei Pick-and-Place-Aufgaben in der Elektronikfertigung. Delta-Roboter: Drei parallelkinematische Arme, hängen über dem Werkstück, sortieren in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bis zu 300 Teile pro Minute.

Drei parallelkinematische Arme, hängen über dem Werkstück, sortieren in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bis zu 300 Teile pro Minute. Linearroboter: Kartesische Bauweise, bewegen sich entlang von drei senkrecht stehenden Achsen, ideal für große Bauteile und Portalanwendungen.

Die International Federation of Robotics dokumentiert für 2026 einen Anstieg auf 16,7 Milliarden US-Dollar Marktwert. Mehr Details zu den Marktdynamiken liefert unsere News Analyse zum Industrieroboter-Boom 2026. Klassische Industrieroboter arbeiten hinter Schutzgittern mit maximaler Geschwindigkeit und Kraft, eine Voraussetzung, die für den wirtschaftlichen Erfolg dieses Roboter-Typs genauso wichtig ist wie für den begrenzten Einsatzbereich.

Der Investitionsrahmen liegt typischerweise zwischen 30.000 und 150.000 Euro pro Roboter, plus Sicherheitstechnik, Programmierung und Integration. Die Amortisation läuft bei Mehrschichtbetrieb über zwei bis vier Jahre. Verlieren werden Industrieroboter ihre Position nicht. Die IFR prognostiziert bis 2028 weltweit über 700.000 installierte Einheiten pro Jahr.

Was unterscheidet Cobots vom Industrieroboter?

Cobots arbeiten ohne Schutzzaun direkt neben Menschen und amortisieren sich oft in unter einem Jahr.

Cobots, kollaborative Roboter, sind die jüngere Schwester des Knickarms und einer der dynamischsten Roboter-Typen am Markt. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Mechanik, sondern im Sicherheitsregime. Ein Cobot verfügt über Kraft- und Geschwindigkeitsbegrenzung, integrierte Berührungssensoren und stoppt sofort, sobald ein Mensch in den Arbeitsraum eingreift. Damit verschwindet der Schutzzaun, und mit ihm der Aufwand für die räumliche Abtrennung.

Die wirtschaftliche Folge ist erheblich. Universal Robots, der dänische Marktführer, bietet Modelle ab 19.000 Euro an, mit Greifer und Integration verdoppelt sich der Betrag häufig. Einfache Cobots des Herstellers igus starten bei rund 5.000 Euro.

Die Amortisation liegt typischerweise unter einem Jahr, weil Programmierung und Aufstellung deutlich einfacher sind als beim klassischen Industrieroboter. Cobots verzeichneten 2024 laut IFR weltweit 64.542 Neuinstallationen, ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Marktanteil stieg auf 11,9 Prozent.

Cobots eignen sich für Maschinenbeschickung, Verpackung, Qualitätskontrolle und Montage in kleinen Stückzahlen. Was Cobots nicht können, ist Geschwindigkeit. Bei Zykluszeiten unter 0,2 Sekunden kommt ein Cobot nicht hin.

Der Cobot ist die Brücke in die Automatisierung für Betriebe, die bisher keinen Roboter hatten. Genau diese Brücke fehlt in vielen deutschen Mittelstandsbetrieben bis heute, obwohl die wirtschaftliche Eintrittsschwelle so niedrig liegt wie nie.

Wer 2026 noch glaubt, Robotik sei Konzern-Thema, hat die Cobot-Welle verschlafen. Ein einziger Universal-Robots-Cobot für 25.000 Euro amortisiert sich im Verpackungsbetrieb oft in acht Monaten. Wer den Einstieg verpasst, läuft 2028 dem Wettbewerb hinterher, der die zweite Generation schon im Mehrschichtbetrieb laufen hat. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wo arbeiten Serviceroboter heute schon?

Professionelle Serviceroboter übernehmen 2026 zunehmend Reinigung und Inspektion in Flughäfen, Krankenhäusern und Bürotürmen.

Serviceroboter erbringen vollautomatisierte Dienstleistungen außerhalb der klassischen Fertigung. Die International Federation of Robotics unterscheidet zwei Subklassen dieses Roboter-Typs: professionelle und Consumer-Serviceroboter. Beide Klassen wachsen, allerdings mit unterschiedlicher Dynamik.

Im professionellen Bereich dominieren drei Anwendungsfelder.

Reinigungsroboter übernehmen großflächige Boden- und Fassadenreinigung in Flughäfen, Krankenhäusern und Bürotürmen.

übernehmen großflächige Boden- und Fassadenreinigung in Flughäfen, Krankenhäusern und Bürotürmen. Inspektionsroboter prüfen Pipelines, Tanks und Stromtrassen.

prüfen Pipelines, Tanks und Stromtrassen. Logistikroboter transportieren Waren in Lagerhallen, Krankenhäusern und Hotels.

Der deutsche Robotikverband meldet für die Servicerobotik 2025 zweistellige Wachstumsraten in allen drei Segmenten.

Im Consumer-Bereich sind Saugroboter wie iRobots Roomba und Mähroboter die mit Abstand größten Volumengruppen. Die Geräte funktionieren über einfache Navigationsalgorithmen, in höheren Preisklassen mit LiDAR-Kartierung. Technisch sind moderne Saugroboter keine Spielzeuge, sondern haben in den letzten zehn Jahren eine Reife erreicht, die im professionellen Reinigungssektor inzwischen ernsthafte Konkurrenz erzeugt.

Der Saugroboter hat die Robotik in deutsche Haushalte gebracht, lange bevor irgendein Konzern denselben Schritt geschafft hätte.

Für Unternehmen lohnt der Blick auf zwei Trends. Erstens drängen spezialisierte Servicerobotik-Anbieter in Branchen, die bisher als nicht automatisierbar galten, etwa Gastronomie, Pflege und Veranstaltungslogistik. Des Weiteren verschwimmt die Grenze zwischen mobilem Roboter und Serviceroboter, weil beide Klassen heute auf identischen Sensor- und Navigationsplattformen aufsetzen.

Basis-Befehle Universal Robots – Lineare Bewegung

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Wie navigieren mobile Roboter durch Ihre Hallen?

AMR navigieren mit SLAM-Algorithmen und passen sich an Layout-Änderungen an, ohne dass die Infrastruktur angepasst werden muss.

Mobile Roboter bewegen sich autonom durch Räume, Hallen oder Außenflächen. Der Roboter-Typ umfasst drei wirtschaftlich relevante Untergruppen, die sich technisch fundamental unterscheiden.

Automated Guided Vehicles, kurz AGV, folgen vorbestimmten Pfaden. Markierungen am Boden, Magnetstreifen oder Induktionsschleifen geben die Route vor. AGV sind die ältere Generation der fahrerlosen Transportsysteme, technisch ausgereift, aber unflexibel. Beim Umräumen einer Halle müssen die Markierungen entsprechend angepasst werden.

Autonome mobile Roboter, kurz AMR, navigieren mit SLAM-Algorithmen (Simultaneous Localization and Mapping). Diese Geräte erstellen sich eigene Karten in Echtzeit, weichen Hindernissen aus und passen sich veränderten Layouts an, ohne dass die Infrastruktur angepasst werden muss. Die AMR-Generation gewinnt seit etwa 2020 massiv Marktanteile gegenüber AGV. Im Intralogistik-Bereich sind Modelle von Anbietern wie MiR, Geek+ und Locus Robotics Standardausstattung in großen Lagern.

Flugdrohnen und Unterwasserroboter bilden die dritte Untergruppe. Drohnen prüfen Solaranlagen, vermessen Baugruben und beliefern in Pilotprojekten Apotheken in dünn besiedelten Regionen. Unterwasserroboter inspizieren Offshore-Windkraftanlagen, Pipelines und Schiffsrümpfe. Im Bereich der Raumfahrt gehört der Mars-Rover Perseverance technisch ebenfalls zur Klasse der mobilen Roboter, auch wenn das Einsatzfeld weit von der industriellen Realität entfernt liegt.

Für die meisten deutschen Mittelständler sind AMR der praktisch relevanteste Vertreter dieses Roboter-Typs. Ein typisches Lager-AMR kostet 30.000 bis 80.000 Euro, die Amortisation liegt bei zwei bis drei Jahren, wenn der Roboter konsequent Transport-Aufgaben übernimmt, die heute Lagerpersonal binden.

Was treibt Schaeffler zu Hunderten Humanoiden?

Schaeffler bestellt bis 2030 eine vierstellige Stückzahl humanoider Roboter und beliefert denselben Partner mit Aktuatoren.

Humanoide Roboter sind unter den sieben Roboter-Typen die Klasse mit dem höchsten Hype-Faktor und gleichzeitig dem höchsten technologischen Anspruch. Menschenähnlich gebaut, mit Rumpf, Kopf, Armen und in der bipedalen Variante mit Beinen, sollen Humanoide in Umgebungen arbeiten, die für Menschen gestaltet wurden. Die International Federation of Robotics zählt weltweit 46 Unternehmen, die humanoide Roboter mit Beinen entwickeln, davon 21 in China und acht in Nordamerika.

Der Schaeffler-Vertrag vom 13. Mai 2026 ist der bislang größte offengelegte Industrie-Rollout. Der Konzern bestellt von der britischen Firma Humanoid eine vierstellige Stückzahl wheeled humanoids bis 2030, beginnend mit dem Pilotbetrieb im Dezember 2026 in Herzogenaurach (Box-Handling) und Schweinfurt (Capability-Demo und Integration). Schaeffler beliefert denselben Partner mit Aktuatoren, eine siebenstellige Anzahl über fünf Jahre Vertragslaufzeit. Die Doppelrolle ist programmatisch: Schaeffler ist zugleich Hersteller und Anwender, ein in Europa einmaliges Konstrukt.

BMW hat im Werk Leipzig bereits Anfang Mai 2026 die nächste Eskalationsstufe gezündet. Der Roboter AEON von Hexagon Robotics aus Zürich startet im Sommer 2026 den vollständigen Pilotbetrieb in der Hochvoltbatteriefertigung. Grundlage war ein elfmonatiger Figure-02-Pilot im US-Werk Spartanburg mit 30.000 mitproduzierten X3, 90.000 bewegten Blechteilen und über 1.250 Betriebsstunden. Die Lernkurve, auf der Humanoide gerade laufen, ist steil.

Preislich ist dieser Roboter-Typ aktuell zweigeteilt. Ein humanoider Roboter des chinesischen Herstellers Unitree kostet ab 13.500 US-Dollar (rund 11.000 Euro).

Boston Dynamics verlangt für den Atlas über 200.000 US-Dollar (rund 162.000 Euro). Die Bank of America prognostiziert für 2030 Preise unter 17.000 US-Dollar (rund 14.000 Euro) pro Einheit. Early Adopter zahlen den Pionierpreis. Zögerliche Unternehmen brauchen trotzdem jetzt Pilotprojekte, weil die Integration in bestehende ERP- und MES-Landschaften nicht über Nacht funktioniert.

Eine umfassende Einordnung der Disziplin liefert unser Pillar-Artikel Bionik und Robotik: Was Entscheider wissen müssen, der die Bewegungslogik humanoider Systeme bis zur biologischen Inspiration durchzieht.

Humanoide Roboter – Schaeffler mischt beim Mega-Trend mit | BR24

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Welche Roboter arbeiten heute am OP-Tisch?

Weltweit sind über 180 Hersteller chirurgischer Roboter aktiv, ein Drittel davon kommt aus China.

Medizinroboter bilden einen eigenen Roboter-Typ mit eigenen Zertifizierungsanforderungen und eigener Marktlogik. Drei Subtypen prägen das Feld 2026.

Chirurgische Roboter assistieren bei minimalinvasiven Eingriffen. Marktführer ist seit Jahrzehnten Intuitive Surgical mit dem da-Vinci-System. Seit dem Auslaufen zentraler Patente 2018 drängen weltweit über 60 chinesische Hersteller in den Markt. Die deutsche Antwort kommt aus Tuttlingen, wo die Aesculap-Sparte der B. Braun-Gruppe 2026 eine neue Technology Factory mit 90 Millionen Euro Investitionsvolumen errichtet. Weltweit sind nach Branchenschätzungen über 180 Hersteller von Chirurgie-Robotern aktiv.

Rehabilitationsroboter unterstützen die motorische Wiederherstellung nach Schlaganfällen, Querschnittlähmungen oder schweren Operationen. Exoskelette wie das Berliner Modell Exia von German Bionic mit 38 Kilogramm Hebeunterstützung gehören technisch zur Schnittmenge zwischen Medizin- und Bionik-Robotik.

Pflege- und Assistenzroboter sind in Deutschland noch im frühen Stadium. Im asiatischen Raum, besonders in Japan, sind Modelle wie der Pflegeassistent Robear bereits in Pilotbetrieben aktiv und unterstützen Personal beim Heben und Transportieren von Patienten. Mit den deutschen demografischen Daten ist eine schnelle Übernahme dieser Klasse wahrscheinlich, allerdings hemmen Zertifizierungs- und Akzeptanzfragen die Marktdiffusion.

Medizinroboter unterliegen der Medizinprodukte-Verordnung (MDR) und damit einem Zulassungsregime, das mit klassischer Industrierobotik nicht vergleichbar ist. Investitionen in diesen Roboter-Typ kalkulieren nicht nur den Anschaffungspreis, sondern auch zwei bis fünf Jahre Zulassungsdauer.

Was lernt die Robotik von der Natur?

Soft Robotics greift empfindliche Lebensmittel formschlüssig, ohne Druckstellen zu hinterlassen.

Bionische und Soft Robotics bilden den siebten Roboter-Typ und verbinden zwei Disziplinen, die lange getrennt gedacht wurden. Bionik überträgt biologische Konstruktionsprinzipien in die Technik. Soft Robotics verzichtet auf starre Metallstrukturen und nutzt nachgiebige Materialien.

Festo betreibt mit dem Bionic Learning Network seit Jahren eine industrielle Plattform für genau diese Schnittstelle. Der adaptive Greiffinger DHAS, der dem Verhalten einer Fischschwanzflosse nachempfunden ist, ging als Serienprodukt in die Fertigung. Der FlexShapeGripper, inspiriert von der Chamäleonzunge, greift unterschiedlichste Objekte formschlüssig, ohne manuelle Umrüstung.

Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik in Dresden entwickelt im Projekt BioGrip Roboterhände nach dem Finray-Effekt der Fischflosse. Eine im November 2025 publizierte Studie zur Roten Gorgonie, einer Tiefseekoralle, liefert die Konstruktionsblaupause für leichte Robotergreifer mit extremer Stabilität bei minimalem Materialeinsatz.

Mordor Intelligence beziffert den globalen Bionik-Markt 2026 auf rund 5,4 Milliarden Euro mit einer prognostizierten Wachstumsrate von etwa zehn Prozent jährlich bis 2029. Dieser Roboter-Typ ist wirtschaftlich kleiner, technologisch aber hochrelevant.

Bionische Greifer lösen Probleme, die klassische Industrieroboter nicht lösen können, etwa das schonende Greifen empfindlicher Lebensmittel oder die Manipulation von Glasflaschen ohne Bruchrisiko. Produktionsbetriebe in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie kommen um diese Klasse mittelfristig nicht herum.

Ein bionischer Arm wie ein Elefantenrüssel #bionicArm

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Welcher Roboter-Typ passt zu welchem Unternehmen?

Roboter-Klassifizierung hängt von Aufgabenstruktur, Sicherheitsregime und Integrationsaufwand in ERP- und MES-Systeme ab

Die Entscheidung für eine bestimmte Klasse unter den sieben Roboter-Typen hängt von drei Faktoren ab. Erstens die Aufgabenstruktur: Wiederholt sich die Aufgabe unverändert, oder ändert sich der Kontext laufend? Zweitens das Sicherheitsregime: Arbeitet der Roboter abgegrenzt oder neben Menschen? Drittens der Integrationsaufwand: Wie gut passt der Roboter in bestehende ERP- und MES-Landschaften?

Welcher Roboter-Typ passt zu Ihrem Betrieb? Vier Filter, eine Empfehlung. Von der Branche bis zum Budget. Robotik-Investitionen scheitern selten am Geld. Sie scheitern an der falschen Klasse. Vier Filter führen Sie zur passenden Empfehlung. 1 In welcher Branche arbeiten Sie? Fertigung Automotive, Maschinenbau, Elektronik, Metall Logistik Lager, Versand, Intralogistik, Distribution Lebensmittel Lebensmittel, Pharma, Kosmetik, Hygiene Medizin Klinik, OP, Reha, Pflege ▼ 2 Arbeitet der Roboter neben Menschen? Ja, direkt Mensch und Maschine teilen sich den Arbeitsraum Nein, getrennt Abgegrenzter Bereich, Schutzgitter, eigene Zelle Teils, teils Wechselnde Arbeitsräume, mobile Einsatzorte ▼ 3 Was soll der Roboter konkret tun? Wiederholen Identische Aufgabe, hohe Stückzahl, Zykluszeit zählt Greifen Empfindliche oder unterschiedlich geformte Objekte Transportieren Material durch Hallen, Korridore, Lager bewegen Präzise eingreifen Mikrometerbereich, OP, Inspektion, Reha ▼ 4 Welches Budget steht zur Verfügung? Unter 30.000 € Einstieg, Kleinserie, KMU-Pilot 30.000–100.000 € Mittelstand, Mehrschichtbetrieb, ROI in 2–3 Jahren Über 100.000 € Strategische Investition, Konzernebene Sechs typische Kombinationen – eine Empfehlung pro Profil → Fertigung · getrennt · wiederholen · > 100.000 € Industrieroboter (Knickarm) Fertigung · direkt · wiederholen · < 30.000 € Cobot Logistik · teils · transportieren · 30–100k € Mobiler Roboter (AMR) Lebensmittel · direkt · greifen · 30–100k € Bionik / Soft Robotics Medizin · direkt · präzise · > 100.000 € Medizinroboter Fertigung · teils · flexibel · strategisch Humanoid (Pilotbetrieb)

Die folgende Übersicht ordnet die sieben Klassen für deutsche Mittelstandsbetriebe:

Roboter-Typ Hauptanwendung Preisrahmen Sicherheit Reife 2026 Industrieroboter Massenfertigung, Schweißen, Lackieren 30.000–150.000 € Schutzzaun Hoch Cobots Maschinenbeschickung, Verpackung, QS 5.000–45.000 € Sensorgesteuert Hoch Serviceroboter Reinigung, Inspektion, Logistik 2.000–100.000 € Variabel Mittel bis hoch Mobile Roboter (AMR) Intralogistik, Materialfluss 30.000–80.000 € SLAM-basiert Hoch Humanoide Flexible Materialhandhabung 11.000–162.000 € In Entwicklung Pilot-Stadium Medizinroboter OP, Reha, Pflege 50.000–2.000.000 € MDR-zertifiziert Mittel Bionik/Soft Robotics Greifen empfindlicher Objekte 10.000–60.000 € Inhärent sicher Mittel



Für die meisten Mittelstandsbetriebe ist der Cobot der wirtschaftlichste Einstieg unter allen Roboter-Typen, gefolgt von AMR in der Intralogistik. Humanoide sind 2026 noch kein Massenmarkt, sondern eine Wette auf 2028 bis 2030. Strategische Investitionsentscheidungen in der Robotik gehören 2026 auf jede Geschäftsleitungsagenda. Eine ausführliche Marktanalyse mit Kostenrechnungen für KMU liefert unser Überblick Robotik 2026.

Haben Sie sich schon gefragt, warum die meisten deutschen Mittelständler über Robotik reden, aber nicht investieren? Die Hürde liegt selten beim Geld. Die Hürde liegt beim Wissen, welche der sieben Roboter-Typen zu welchem Problem passt. Genau diese Lücke soll dieser Artikel schließen.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Roboter-Typen

Aktuatoren wandeln elektrische, hydraulische oder pneumatische Energie in mechanische Bewegung um. Schaeffler liefert Strain-Wave-Aktuatoren an Humanoid für Robotergelenke

Aktuator

Aktuator (Actuator): Komponente, die elektrische, hydraulische oder pneumatische Energie in mechanische Bewegung umwandelt. Ohne Aktuatoren bewegen sich weder Industrieroboter noch Humanoide. Schaeffler liefert Strain-Wave-Aktuatoren an die britische Firma Humanoid für Robotergelenke in Schultern und Armen.

AGV

AGV (Automated Guided Vehicle): Fahrerloses Transportsystem, das vorbestimmten Pfaden folgt. Markierungen am Boden, Magnetstreifen oder Induktionsschleifen geben die Route vor. AGV sind technisch ausgereift, aber unflexibel bei Layout-Änderungen.

AMR

AMR (Autonomer Mobiler Roboter): Mobiler Roboter, der mit SLAM-Algorithmen eigene Karten in Echtzeit erstellt und sich an veränderte Umgebungen anpasst. AMR gewinnen seit 2020 massiv Marktanteile gegenüber AGV in der Intralogistik.

Bipedaler Humanoid

Bipedaler Humanoid: Zweibeiniger humanoider Roboter, der auf zwei Beinen läuft. Technisch deutlich anspruchsvoller als wheeled-base-Varianten. Beispiele: Boston Dynamics Atlas, Figure 03, Tesla Optimus. Hohe Komplexität bei Balance und Energiemanagement.

Cobot

Cobot (Collaborative Robot): Roboterarm mit Kraft- und Geschwindigkeitsbegrenzung sowie Berührungssensorik, der ohne Schutzzaun neben Menschen arbeiten darf. Marktführer: Universal Robots (Dänemark). Wirtschaftlicher Einstieg ab 5.000 Euro.

Delta-Roboter: Parallelkinematischer Roboter mit drei Armen, die über dem Werkstück hängen. Extrem schnell bei Pick-and-Place-Aufgaben in Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Bis zu 300 Teile pro Minute sortierbar.

ISO 8373

ISO 8373: Internationale Norm, die Roboter und robotische Geräte definiert. Grundlage für die Abgrenzung zwischen Industrieroboter, Cobot und Serviceroboter. Aktuelle Fassung von 2021.

Knickarmroboter

Knickarmroboter: Industrieroboter mit sechs rotatorischen Achsen. Höchste Bewegungsflexibilität, klassischer Vertreter der Massenfertigung im Karosseriebau. Marktführer: KUKA, ABB, Fanuc, Yaskawa.

RaaS

RaaS (Robots as a Service): Geschäftsmodell, bei dem Roboter nicht gekauft, sondern als monatlicher Service bezogen werden. Humanoid und Schaeffler nutzen RaaS für ihre Pilotinstallationen. Reduziert die Kapitalbindung beim Einstieg.

SCARA

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm): Industrieroboter mit vier Achsen und horizontaler Bewegungsfreiheit. Extrem schnell bei Pick-and-Place in der Elektronikfertigung. Erfunden in den 1980er Jahren an der Universität Yamanashi.

SLAM

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping): Algorithmus, der gleichzeitig eine Karte der Umgebung erstellt und die eigene Position darin bestimmt. Technische Grundlage für AMR, autonome Fahrzeuge und alle mobilen Roboter, die ohne feste Markierungen navigieren.

Soft Robotics

Soft Robotics: Robotik-Disziplin, die auf nachgiebige Materialien statt starre Metallstrukturen setzt. Inspiriert von biologischen Vorbildern wie Elefantenrüssel oder Tintenfischarm. Ermöglicht das schonende Greifen empfindlicher Objekte in Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Weiterführend: Das vollständige Robotik-Glossar mit über 80 Fachbegriffen ordnet die Disziplin von A bis Z.

FAQ: Sieben Roboter-Typen, die Ihre Branche verändern

Sieben Roboter-Typen: Industrieroboter, Cobots, Serviceroboter, mobile Roboter, Humanoide, Medizinroboter und Soft-Robotics-Systeme

Welche sieben Roboter-Typen gibt es? Die sieben etablierten Roboter-Typen sind: Industrieroboter (Knickarm, SCARA, Delta, Linear), Cobots, Serviceroboter, mobile Roboter (AGV, AMR, Drohnen), Humanoide, Medizinroboter und bionische beziehungsweise Soft-Robotics-Systeme. Die Klassen unterscheiden sich nach Bauweise, Sicherheitsregime, Anwendungsfeld und Preisrahmen. Eine saubere Unterscheidung ist Voraussetzung für eine wirtschaftlich tragfähige Investitionsentscheidung. Was kostet der Einstieg in die Robotik für deutsche KMU? Der wirtschaftlichste Einstieg läuft über Cobots ab 5.000 Euro (igus) bis 45.000 Euro (Universal Robots inklusive Greifer und Integration). Die Amortisation liegt bei Mehrschichtbetrieb typischerweise unter einem Jahr. Klassische Industrieroboter kosten 30.000 bis 150.000 Euro. AMR in der Intralogistik starten bei 30.000 Euro. Humanoide sind 2026 mit 11.000 bis 162.000 Euro preislich noch sehr volatil. Sind Humanoide schon serienreif? Humanoide befinden sich 2026 im fortgeschrittenen Pilot-Stadium. Schaeffler hat am 13. Mai 2026 einen Vertrag über eine vierstellige Stückzahl bis 2032 mit dem britischen Anbieter Humanoid unterschrieben, BMW startet im Sommer 2026 den Pilotbetrieb mit dem AEON-Roboter in Leipzig. Eine echte Serienproduktion in deutschen Werken wird ab 2027/2028 erwartet. Wer wartet, bekommt 2028 möglicherweise keine Lieferzeiten mehr. Was unterscheidet einen Cobot von einem klassischen Industrieroboter? Der zentrale Unterschied liegt im Sicherheitsregime. Ein Cobot verfügt über Kraft- und Geschwindigkeitsbegrenzung, integrierte Berührungssensoren und stoppt sofort, sobald ein Mensch in den Arbeitsraum eingreift. Damit entfällt der Schutzzaun. Klassische Industrieroboter arbeiten dagegen hinter Schutzgittern mit maximaler Geschwindigkeit und Kraft. Cobots sind langsamer, dafür leichter zu integrieren. Wie navigieren autonome mobile Roboter durch Lagerhallen? AMR nutzen SLAM-Algorithmen (Simultaneous Localization and Mapping), um eigene Karten in Echtzeit zu erstellen und sich an veränderte Layouts anzupassen. Sensoren wie LiDAR, Kameras und Ultraschall liefern die Umgebungsdaten. Anders als die ältere AGV-Generation kommen AMR ohne Bodenmarkierungen oder Induktionsschleifen aus und lassen sich flexibel umrouten. Welche Roboter-Typen eignen sich für die Lebensmittelindustrie? Für die Lebensmittelindustrie kommen vor allem Delta-Roboter (schnelles Sortieren), Cobots (Verpackung und Kommissionierung) sowie bionische Greifer aus dem Soft-Robotics-Bereich infrage. Letztere greifen empfindliche Produkte wie Obst, Backwaren oder Süßwaren schonend, ohne Druckstellen zu hinterlassen. Festo und Fraunhofer Dresden liefern hier industriell verfügbare Lösungen.

Quellen

International Federation of Robotics | Top 5 Global Robotics Trends 2026 | https://ifr.org/ifr-press-releases/news/top-5-global-robotics-trends-2026 | besucht am 14.05.2026

International Federation of Robotics | World Robotics Report 2025 | https://ifr.org/worldrobotics | besucht am 14.05.2026

Schaeffler Group | Schaeffler and Humanoid enter strategic technology partnership | https://www.schaeffler.com/en/media/press-releases/press-releases-detail.jsp?id=88159810 | besucht am 14.05.2026