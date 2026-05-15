Für viele Unternehmen sind Humanoid-Roboter noch Demo-Videos auf LinkedIn. Bei BMW in Leipzig ist das anders: Die AEON-Humanoide von Hexagon Robotics stehen jetzt an echten Fertigungslinien – und haben im US-Pilot bereits mehr als 30.000 Fahrzeuge mitproduziert.

Das Wichtigste in Kürze

BMW weitet die Zusammenarbeit mit Hexagon Robotics auf das Werk Leipzig aus

AEON-Humanoide arbeiten autonom in aktiven Produktionsumgebungen ohne dauerhaften menschlichen Eingriff

Basis ist eine erfolgreiche Pilotphase im US-Werk Spartanburg mit über 30.000 produzierten Fahrzeugen

Steuerung: KI-basiertes Motion-Control-System für komplexe räumliche Arbeitsumgebungen

Was AEON von früheren Robotergenerationen unterscheidet

AEON nutzt KI-Bewegungssteuerung, um Roboter in unstrukturierten Fabrikumgebungen ohne präzise Kalibrierung einzusetzen

Klassische Industrieroboter brauchen präzise kalibrierte Umgebungen. AEON ist anders: Das System nutzt KI-basierte Bewegungssteuerung, die dem Roboter ermöglicht, sich in unstrukturierten, sich verändernden Fabrikumgebungen zu orientieren. Kein festes Gleis, kein exakt positioniertes Werkstück als Voraussetzung – AEON erkennt und reagiert.

Genau das macht Humanoide für die Automobilproduktion interessant: BMW-Werke sind keine sterilen Labors. Teile kommen in variierenden Positionen an, Mitarbeiter bewegen sich durch denselben Raum, und Arbeitsschritte ändern sich mit Modellwechseln. Ein Roboter, der das versteht, ist wertvoller als zehn, die es nicht tun. Den strategischen Hintergrund liefert der Robotik-2026-Überblick auf Dr. Web.

BMW Leipzig ist kein Laborversuch mehr. Das ist Serienproduktion mit Humanoiden – und damit ein Signal für die gesamte deutsche Industrie: Wer Humanoide jetzt nicht erprobt, ist in drei Jahren im Nachteil.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was das für den deutschen Mittelstand bedeutet

BMW nutzt Roboter in der Fertigung. Siemens, Continental und Bosch beobachten den Trend. Startups wie Hexagon Robotics und Boston Dynamics senken die Einstiegshürden für den Mittelstand

BMW ist Vorreiter, aber nicht Einzelfall. Siemens, Continental und Bosch beobachten die Entwicklung genau. Für den deutschen Mittelstand stellt sich die Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt, in erste Pilotprojekte einzusteigen? Hexagon Robotics, Figure AI, 1X Technologies und Boston Dynamics bieten inzwischen Programme für kleinere Fertigungsvolumina an.

Die Einstiegshürde sinkt, die Technologie reift. Unternehmen, die in der DACH-Region Fertigungsprozesse mit repetitiven, aber bisher menschlich ausgeführten Aufgaben haben, sollten 2026 als Evaluierungsjahr nutzen. Das Robotik-Glossar auf Dr. Web erklärt die wichtigsten Begriffe für den Einstieg.

Lesetipp: Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.

Mehr Newshunger?

Robotik 2026, KI-Cybersecurity und LLM-Modelle: Ein umfassendes Glossar mit 80+ Begriffen hilft Unternehmen bei der Auswahl passender Technologien