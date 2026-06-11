Es gibt Wörter, die man nicht mehr hören kann, weil sie zu Tode geritten wurden. Nachhaltigkeit gehört dazu, Achtsamkeit auch, und ganz vorne mit dabei steht Resilienz. Das Wort klebt inzwischen auf Yogamatten, in Vorstandspräsentationen und auf der Verpackung von Kräutertee.

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Es gibt Firmen, die ihre Mitarbeiter zum verpflichtenden „Resilienz-Workshop“ laden, am Freitagnachmittag, mit Stuhlkreis. Die Ironie, Menschen zur Widerstandskraft zu zwingen, indem man ihnen den Feierabend nimmt, fällt dabei offenbar niemandem auf.

Trotzdem führt am Begriff kein Weg vorbei, weil die Sache dahinter stimmt. Resilienz meint, nüchtern übersetzt, die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken und wieder aufzustehen. Mehr nicht. Kein Stuhlkreis nötig.

Dass die Schläge in den nächsten Jahren eher häufiger als seltener kommen, ist keine Schwarzmalerei, sondern eine vernünftige Wette. Das Klima wird ungemütlicher, die Staatskassen sind leer, die Lieferketten reißen schon, wenn irgendwo auf der Welt ein Frachter quer im Kanal steckt.

Während der Pandemie war wochenlang keine Hefe zu bekommen, und das war erst der Anfang einer langen Reihe von Dingen, die plötzlich nicht mehr selbstverständlich waren. Klopapier, Fahrräder, Halbleiter, Senf. Senf!

Wer geglaubt hat, das moderne Leben sei eine stabile Angelegenheit, hat in den letzten Jahren dazugelernt.

Eines sei gleich klargestellt, damit kein Missverständnis entsteht. Dies ist keine Anleitung zum Bunkerbau. Hier geht es nicht um Notvorräte in Tarnfarbe, nicht um Konservendosen für drei Jahre, nicht um ein Kurbelradio im Erdloch hinter dem Haus.

Menschen, die sich heimlich auf die Apokalypse freuen, sind genauso anstrengend wie Menschen, die jede Form von Vorsorge für Panikmache halten.

Die Wahrheit liegt, wie so oft, in der unspektakulären Mitte. Die meisten Krisen sehen nämlich gar nicht aus wie im Katastrophenfilm. Sie sehen aus wie eine Kündigung an einem Dienstag, eine Heizung, die im Januar den Dienst quittiert, ein Anruf aus dem Krankenhaus, ein Stromausfall, der drei Tage dauert, eine Inflation, die das Ersparte auffrisst, ohne dass man beim Zusehen etwas merkt.

Auf solche Dinge lässt sich vorbereiten. Nicht perfekt, aber so, dass aus einer Katastrophe ein Ärgernis wird.

Der Leitfaden hat drei Säulen, und sie bauen aufeinander auf. Zuerst die innere Haltung, ohne die jede Vorsorge in Hektik umschlägt. Dann das Praktische, das Greifbare. Und zuletzt das, was die meisten unterschätzen: die anderen Menschen. Denn der Mythos vom einsamen Überlebenskünstler ist genau das, ein Mythos. Niemand kommt allein durch.

Säule 1: Die innere Haltung

Mentale Haltung entscheidet in Krisensituationen: Panik führt zu Überreaktionen, Lähmung zu Passivität, Verdrängung zu Unvorbereitetheit. Die richtige Balance lässt sich trainieren

Alles fängt im Kopf an. Das klingt nach Kalenderspruch, ist aber simple Logik. Wer in Panik gerät, kauft 200 Rollen Klopapier und vergisst das Wasser. Wer sich in Untergangsfantasien verliert, sitzt gelähmt auf dem Sofa. Und wer die Augen zumacht, wird vom ersten Schlag voll erwischt. Die brauchbare Haltung liegt irgendwo dazwischen, und sie lässt sich üben.

1. Unsicherheit als Normalzustand akzeptieren

Der teuerste Denkfehler ist das Warten auf „wenn das hier vorbei ist“. Es gibt Menschen, die seit Jahren auf die Rückkehr der Normalität warten und mit jedem Jahr verbitterter werden, weil diese Normalität nicht kommt. Sie haben sich in der Vorstellung eingerichtet, das Leben sei eigentlich ein ruhiger Fluss und die Turbulenz nur eine vorübergehende Störung.

Das Gegenteil trifft zu. Die ruhigen Phasen sind die Ausnahme, nicht die Regel. Ein Blick in die Geschichte genügt, um zu sehen, dass dauerhafte Stabilität eher die seltene Ausnahme war. Die Generation der Großeltern hat oft zwei Währungsreformen, einen Krieg und mehrere politische Systeme erlebt und dabei trotzdem ihren Humor behalten. Man gewöhnt sich an alles, lautet die nüchterne Lebensweisheit dieser Generation, man muss nur aufhören, sich zu wundern.

Wer aufhört, gegen die Unsicherheit anzukämpfen, und sie als das nimmt, was sie ist, spart eine Menge Kraft für die Dinge, bei denen Kraft wirklich hilft.

2. Einflussbereich und Sorgenbereich trennen

Die alten Stoiker hatten dafür eine schöne Übung, und sie ist 2.000 Jahre später kein bisschen veraltet. Sie unterschieden streng zwischen dem, was in der eigenen Macht liegt, und dem, was nicht. Über alles Zweite, so ihre Empfehlung, lohnt das Aufregen nicht.

Klingt einfach, ist es aber nicht. Die halbe Nation regt sich täglich über Dinge auf, auf die sie nicht den geringsten Einfluss hat. Über amerikanische Wahlen, über Zinsentscheidungen in Frankfurt, über das Wetter. Man kennt diese Sorte Mensch, die jeden Morgen mit hochrotem Kopf die Zeitung liest und sich über die Weltlage empört, als ließe sich diese durch ausreichende Empörung verändern. Der Blutdruck dankt es nicht.

Die nützliche Frage bei jeder Sorge lautet schlicht: Lässt sich etwas tun? Wenn ja, dann gehört es getan. Wenn nein, dann ist die Sorge verschwendete Lebenszeit. Diese Frage ersetzt keine Therapie, aber sie filtert erstaunlich viel Unsinn aus dem Tag.

3. Die Informationsdiät

Nachrichten sind heute nicht mehr dazu da, zu informieren. Sie sind dazu da, aufzuregen, weil aufgeregte Menschen länger vor dem Bildschirm bleiben und mehr Werbung sehen. Das ist kein Vorwurf, sondern ein Geschäftsmodell, und es funktioniert hervorragend.

Die Folge ist ein Dauerzustand künstlicher Erregung. Man weiß über jede Katastrophe auf jedem Kontinent in Echtzeit Bescheid und fühlt sich permanent bedroht, ohne dass dieses Wissen irgendetwas nützt. Wer das Experiment wagt und die Nachrichten auf zweimal täglich beschränkt, morgens und abends je eine Viertelstunde, aus zwei verlässlichen Quellen, macht meist dieselbe überraschende Erfahrung. Man ist nicht schlechter informiert. Man ist nur weniger zermürbt.

Es ist ein Unterschied, ob man die Welt versteht oder sich nur von ihr berieseln lässt. Verstehen braucht wenige gute Quellen und etwas Zeit zum Nachdenken. Berieseln braucht nur einen Daumen, der nach unten wischt.

4. Antifragil werden

Der Mathematiker und Börsenphilosoph Nassim Taleb hat ein Wort erfunden, das gut zur Sache passt: antifragil. Fragil ist eine Vase, die zerbricht, sobald man sie schüttelt. Robust ist ein Amboss, dem das Schütteln nichts ausmacht. Antifragil aber ist etwas, das durch Schütteln stärker wird. Ein Muskel zum Beispiel. Ein Immunsystem. Ein Kind, das auch mal hinfallen darf.

Das Ziel ist also nicht, jede Belastung zu vermeiden, sondern Bereiche zu schaffen, die durch Belastung wachsen. Ein Körper, der nie gefordert wird, verkümmert. Ein Mensch, der nie mit Widrigkeiten umgehen musste, zerbricht an der ersten.

Wer hin und wieder freiwillig auf Komfort verzichtet, trainiert für den Tag, an dem der Verzicht nicht mehr freiwillig ist. Eine kalte Dusche, ein Fußmarsch statt der Autofahrt, ein Tag ohne Smartphone: lauter kleine Dosen Stress, die den Organismus daran erinnern, dass er mehr aushält, als der Komfort ihm einredet.

5. Entscheiden, bevor alle Fakten auf dem Tisch liegen

In turbulenten Zeiten gibt es selten den Luxus, auf vollständige Information zu warten. Wer erst handelt, wenn wirklich alle Fakten vorliegen, handelt zu spät. Das Leben ist kein Schachspiel mit klaren Regeln, sondern eher ein Kartenspiel im Halbdunkel, bei dem ständig jemand die Beleuchtung wechselt.

Die Kunst besteht darin, mit halbem Wissen vernünftig zu entscheiden und die Entscheidung später nachzubessern. Man kennt das Phänomen der ewigen Zauderer, die jede Festlegung so lange vor sich herschieben, bis sich das Problem von selbst erledigt hat, meist zu ihren Ungunsten. Eine getroffene und nachträglich korrigierte Entscheidung schlägt fast immer die Lähmung des Abwartens.

Wer handelt, kann sich irren und nachsteuern. Wer abwartet, überlässt die Steuerung dem Zufall.

6. Realistischer Optimismus statt Zynismus oder Naivität

Es gibt zwei bequeme Fluchtwege aus der Unsicherheit, und beide sind Sackgassen. Der eine ist die Naivität, die fröhlich behauptet, es werde sich schon alles fügen. Der andere ist der Zynismus, der alles für verloren erklärt und sich damit elegant aus jeder Verantwortung stiehlt. Der Zyniker hält sich für besonders klug, dabei ist er nur besonders bequem, denn wer alles für sinnlos erklärt, muss nichts mehr tun.

Der mittlere Weg ist der anstrengendste. Er besteht darin, die Probleme klar zu sehen und trotzdem zu glauben, dass eigenes Handeln einen Unterschied macht. Das ist kein rosaroter Optimismus, sondern eine Arbeitsentscheidung. Man tut so, als käme es auf einen an, weil das die einzige Haltung ist, aus der heraus überhaupt etwas Gutes entstehen kann.

7. Den eigenen Maßstab finden

Ein guter Teil der modernen Unzufriedenheit entsteht durch den ständigen Vergleich mit anderen, und die sozialen Medien haben diesen Vergleich zur Vollzeitbeschäftigung gemacht. Früher verglich man sich mit den Nachbarn, heute mit der ganzen Welt, und in diesem Wettbewerb verliert man immer, weil irgendwo immer jemand schöner, reicher und scheinbar glücklicher ist.

In turbulenten Zeiten wird dieser Vergleich zur zusätzlichen Last. Wer seinen Wert an Statussymbolen festmacht, steht mit leeren Händen da, sobald diese Symbole ins Wanken geraten. Das große Auto vor der Tür nützt wenig, wenn der Job weg ist und die Leasingrate bleibt.

Ein innerer Maßstab, der sich an eigenen Werten orientiert statt an fremden Erwartungen, ist krisenfest. Er lässt sich nicht von einer Marktschwankung entwerten und von keinem Nachbarn überbieten.

8. Mit Verlust rechnen, ohne ihn zu fürchten

Die Vorstellung, alles Erreichte ließe sich für immer festhalten, ist eine der hartnäckigsten Illusionen überhaupt. Alles ist geliehen, auch das, was man zu besitzen glaubt. Die Stoiker übten sich darin, sich gelegentlich vorzustellen, sie hätten alles verloren, nicht aus Schwarzseherei, sondern um zu spüren, wie viel sie eigentlich besaßen.

Wer sich gedanklich damit anfreundet, dass Dinge vergehen können, nimmt dem tatsächlichen Verlust einen Teil seines Schreckens. Das gilt für Geld, für Status, für Gewohnheiten, im Ernstfall für Menschen. Diese Übung klingt düster, wirkt aber im Gegenteil befreiend. Wer das Schlimmste einmal gedanklich durchgespielt hat, lebt das Gute danach oft bewusster.

9. Routinen als Anker

Wenn ringsum vieles ins Rutschen gerät, gewinnen die festen Punkte des Alltags an Bedeutung. Eine geregelte Schlafenszeit, eine feste Runde um den Block, ein wiederkehrendes Ritual am Morgen geben dem Tag eine Struktur, die von außen nicht zu erschüttern ist. Soldaten, Seeleute und Häftlinge berichten erstaunlich übereinstimmend, dass es gerade die kleinen Routinen waren, die sie durch extreme Zeiten getragen haben.

Diese Anker sind kein Zeichen von Sturheit, sondern eine bewusst gepflegte Quelle von Halt. Wenn die große Ordnung wackelt, trägt die kleine. Der gedeckte Frühstückstisch ist dann nicht banal, sondern ein stiller Beweis, dass nicht alles außer Kontrolle ist.

10. Sinn vor Optimierung

Die reine Selbstoptimierung trägt durch keine echte Krise. Wer sein Leben nur darauf ausrichtet, effizienter, schneller, produktiver zu werden, hält am Ende ein perfekt geöltes Räderwerk in den Händen, das in keine bestimmte Richtung läuft. Sobald die Leistung allein nicht mehr weiterhilft, bleibt nichts übrig.

Was wirklich trägt, ist eine Antwort auf die Frage, wofür der ganze Aufwand eigentlich gut sein soll. Der Psychiater Viktor Frankl hat im Konzentrationslager beobachtet, dass nicht die Stärksten überlebten, sondern oft jene, die einen Grund hatten, durchzuhalten, einen Menschen, eine Aufgabe, eine Hoffnung. Ein klares Warum übersteht Erschütterungen, an denen ein bloßes Wie zerbricht.

Säule 2: Die praktische Vorsorge

Vernünftige Vorsorge statt Panikkauf: ein rollierender Grundvorrat federt Versorgungslücken ab.

Haltung allein bleibt Theorie, solange ihr keine Taten folgen. Diese Säule wird greifbar. Es geht um Geld, Vorräte, Werkzeug und die Frage, wie man die eigene Abhängigkeit von Systemen verringert, die ausfallen können. Wichtig ist dabei die Trennlinie zwischen vernünftiger Vorsorge und panischem Horten, denn die eine beruhigt, das andere macht erst recht nervös.

11. Einen finanziellen Puffer aufbauen

Die wirksamste einzelne Maßnahme gegen die allermeisten Alltagskrisen ist unspektakulär: Geld, das man nicht sofort braucht. Eine Rücklage von drei bis sechs Monatsausgaben verwandelt die meisten Katastrophen in bloße Ärgernisse. Die kaputte Waschmaschine, die Autoreparatur, sogar der Jobverlust verlieren ihren Schrecken, wenn ein Polster da ist, das die Zeit überbrückt.

Entscheidend ist, dass dieses Geld wirklich verfügbar bleibt. Ein Notgroschen, der in einer Anlage steckt, an die man im Ernstfall ein halbes Jahr lang nicht herankommt, ist kein Notgroschen, sondern eine Geldanlage mit Etikettenschwindel. Der Sinn der Reserve liegt darin, dass sie da ist, wenn es brennt, nicht erst, wenn das Feuer aus ist.

12. Vermögen streuen

Wer sein gesamtes Vermögen in eine einzige Sache steckt, egal ob Aktie, Immobilie oder das eigene Unternehmen, wettet alles auf eine Karte. Das kann gutgehen und tut es oft jahrelang, bis zu dem einen Tag, an dem es das nicht mehr tut. Wer sein gesamtes Erspartes in den Aktien seines eigenen Arbeitgebers hält, verliert im schlimmsten Fall Job und Vermögen am selben Tag.

Eine vernünftige Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Währungen ist das Gegenteil von Zockerei. Diversifikation ist die nüchterne Absicherung gegen den einen großen Fehler, gegen das eine Ereignis, das alles auf einmal entwertet. Wer breit aufgestellt ist, wird nie der Schnellste sein, aber auch nie der ganz Verlorene.

13. Redundanz beim wirklich Kritischen

Manche Dinge sind so grundlegend, dass ihr Ausfall sofort wehtut: Strom, Wasser, Wärme, Nahrung. Für genau diese vier lohnt ein bescheidenes Polster. Ein Vorrat an Wasser, etwas haltbare Nahrung für ein, zwei Wochen, eine alternative Wärmequelle, ein paar geladene Powerbanks. Das ist keine Paranoia, sondern genau das, was die Katastrophenschutzbehörden ohnehin empfehlen, nur dass kaum jemand die Empfehlung liest.

Der Unterschied zum Prepper liegt im Maß. Es geht nicht um den Bunker für den Weltuntergang, sondern um drei, vier Tage ohne funktionierende Infrastruktur. Und solche Tage gibt es: nach einem Sturm, einem Hochwasser, einem großflächigen Stromausfall. Wer dann nicht im Dunkeln nach Kerzen sucht, hat schon viel gewonnen.

14. Unabhängigkeit von der Just-in-Time-Logik

Das moderne Versorgungssystem ist auf maximale Effizienz getrimmt und hält fast keine Reserven mehr vor. Die Ware kommt punktgenau dann, wenn sie gebraucht wird, keine Sekunde früher. Das spart enorme Kosten und funktioniert blendend, solange jedes Rädchen greift. Sobald es irgendwo klemmt, sind die Regale binnen Stunden leer, nicht binnen Tagen.

Ein normaler Grundvorrat im Haushalt federt solche Lücken mühelos ab. Die clevere Variante heißt nicht Horten, sondern Rollieren: Man kauft, was man ohnehin verbraucht, nur etwas mehr davon, und füllt das Verbrauchte wieder auf. Wer immer für zwei Wochen im Haus hat und stetig nachkauft, hat vorgesorgt, ohne je gehamstert zu haben. Die leeren Nudelregale der Vergangenheit entstanden nicht durch echten Mangel, sondern durch Panik. Ein gut sortierter Vorratsschrank ist das beste Mittel gegen genau diese Panik.

15. Reparieren statt wegwerfen

Die Fähigkeit, Dinge instand zu halten, ist in einer Wegwerfgesellschaft selten geworden und genau deshalb wertvoll. Eine ganze Generation wächst heran, die ein tropfendes Ventil oder eine lockere Schraube für ein Schicksal hält, dem man nur mit einem Neukauf begegnen kann. Dabei lässt sich ein erstaunlicher Teil der häufigsten Defekte mit etwas Werkzeug, etwas Geduld und einem Erklärvideo selbst beheben.

Wer reparieren kann, ist weniger abhängig von Lieferzeiten, Fachkräftemangel und steigenden Preisen. Jede selbst behobene Kleinigkeit ist ein kleines Stück zurückgewonnener Unabhängigkeit. Das fängt beim Fahrradschlauch an, geht über den tropfenden Wasserhahn und endet bei einer Grundausstattung an Werkzeug, mit der sich die meisten Alltagsdefekte erledigen lassen, ohne auf einen Termin zu warten.

16. Den eigenen Körper ernst nehmen

Der eigene Körper ist das eine System, von dem man am unmittelbarsten abhängt, und das einzige, das sich nicht ersetzen lässt. Regelmäßige Bewegung, vernünftiges Essen und ausreichend Schlaf sind keine Fragen des Lifestyles, sondern das Fundament jeder Belastbarkeit. Wer körperlich einigermaßen fit ist, steckt Krankheiten besser weg, erträgt Stress länger und behält in körperlich fordernden Lagen einen kühleren Kopf.

Das Schöne an dieser Form der Vorsorge ist, dass sie kein Geld kostet, sondern nur Disziplin. Das Unschöne ist, dass Disziplin für die meisten Menschen schwerer aufzubringen ist als Geld. Trotzdem zahlt sich kein Vorrat der Welt so zuverlässig aus wie ein Körper, der etwas aushält. Ein Spaziergang ist kein Gesundheitsprogramm, aber die Summe vieler Spaziergänge ist eines.

17. Analoge Rückfallebenen

Je digitaler das Leben wird, desto verletzlicher wird es an dem Tag, an dem die Technik streikt. Ein Stromausfall, eine Netzstörung, ein Cyberangriff kann Kartenzahlung, Navigation und Kommunikation gleichzeitig lahmlegen. Dann steht man an der Kasse, das Terminal ist tot, und plötzlich erinnert man sich daran, dass es einmal etwas namens Bargeld gab.

Ein paar analoge Rückfallebenen kosten fast nichts und überbrücken genau diese Momente. Etwas Bargeld zu Hause, eine richtige Straßenkarte der Region, die wichtigsten Telefonnummern auf Papier statt nur im toten Handy, ein einfaches batteriebetriebenes Radio. Das Digitale ist großartig, solange es funktioniert, und nutzlos in der Sekunde, in der es das nicht tut. Wer für diese Sekunde eine Alternative bereithält, übersteht sie mit einem Schulterzucken.

18. Dokumente und Daten sichern

Im Durcheinander einer Krise gehen Papiere und Daten oft als Erstes verloren, durch Wasser, Feuer, Diebstahl oder einen ganz banalen Festplattendefekt. Wer dann ohne Ausweis, ohne Versicherungsnachweis, ohne die wichtigen Urkunden dasteht, hat zur eigentlichen Krise noch einen bürokratischen Albtraum dazugewonnen, der sich über Monate ziehen kann.

Die Vorsorge ist simpel und wird trotzdem fast immer aufgeschoben. Die wichtigen Dokumente gehören an einen geschützten Ort und zusätzlich in eine verschlüsselte digitale Sicherung, idealerweise an einem zweiten Ort. Eine Stunde Aufwand heute erspart im Ernstfall wochenlangen Behördenmarathon. Niemand macht das gern, und alle sind froh, wenn sie es getan haben.

19. Energie und Mobilität flexibel halten

Die Abhängigkeit von einer einzigen Energiequelle ist ein unterschätztes Risiko. Wer nur eine Möglichkeit hat, sein Auto zu bewegen, seine Wohnung zu heizen, sein Telefon zu laden, steht still, sobald genau diese eine Quelle ausfällt. Flexibilität heißt hier nicht Autarkie, sondern Wahlmöglichkeit.

Ein Fahrzeug, das sich auf mehr als eine Art antreiben lässt, ein zweiter Weg, die Wohnung warm zu bekommen, die Fähigkeit, kürzere Strecken auch mit dem Rad oder zu Fuß zu bewältigen: lauter kleine Auswege, die im Normalfall überflüssig wirken und im Ausnahmefall plötzlich entscheidend sind. Wer immer einen zweiten Weg kennt, sitzt nie ganz fest.

20. Die eigene Umgebung kennen

Es ist erstaunlich, wie wenige Menschen wissen, woher in ihrer unmittelbaren Umgebung das Nötigste käme, wenn die großen Ketten einmal stocken. Wo gibt es den Hofladen, den Wochenmarkt, den Brunnen, die Apotheke, den Handwerker im Ort? Diese lokalen Knotenpunkte verschwinden im Alltag hinter der Bequemlichkeit des Supermarkts und des Onlinehandels, und genau deshalb fallen sie im Ernstfall niemandem ein.

Diese Kenntnis kostet nichts außer ein wenig Aufmerksamkeit für das, was direkt vor der Haustür liegt. Wer seine Nachbarschaft kennt, hat im Ernstfall einen Plan, während andere noch ratlos auf ein leeres Regal starren. Und ganz nebenbei macht es das eigene Viertel von einer bloßen Wohnadresse zu einem Ort, an dem man sich auskennt.

Säule 3: Die soziale Vernetzung

Das unterschätzte Sicherheitsnetz: eine funktionierende Nachbarschaft trägt in der Krise mehr als jeder Vorratskeller.

Hier liegt der am meisten unterschätzte Teil von allem. Das populäre Bild von Resilienz zeigt gern den einsamen Selbstversorger, der sich autark in die Wildnis zurückzieht und niemanden braucht. Dieses Bild ist nicht nur unsympathisch, sondern auch grundfalsch. Niemand kommt allein durch turbulente Zeiten, und wer es versucht, scheitert an der schlichten Tatsache, dass ein einzelner Mensch nicht alles können, wissen und vorhalten kann. Gemeinschaft ist keine nette Zugabe zur Vorsorge, sondern ihr tragendes Gerüst.

21. Nachbarschaft als erstes Sicherheitsnetz

Wenn wirklich etwas schiefgeht, sind nicht die Behörden als Erste zur Stelle, sondern die Menschen von nebenan. Nach jedem Hochwasser, jedem Sturm, jedem Stromausfall sind es zuerst die Nachbarn, die mit anpacken, lange bevor die überregionale Hilfe ihre Formulare ausgefüllt hat. Eine Nachbarschaft, in der man sich kennt und im Zweifel füreinander einsteht, ist in der Krise mehr wert als jeder noch so gut gefüllte Vorratskeller.

Das Problem ist, dass solche Beziehungen sich nicht auf Zuruf herstellen lassen. Wer erst im Notfall an der Tür des Nachbarn klingelt, dessen Namen er nicht kennt, hat zu spät angefangen. Diese Verbindungen müssen vorher gewachsen sein, in Zeiten, in denen man sie noch gar nicht braucht, beim Päckchen-Annehmen, beim Blumengießen im Urlaub, beim kurzen Schwatz im Treppenhaus.

22. Schwache Bindungen pflegen

Der Soziologe Mark Granovetter hat in einer berühmten Studie etwas Erstaunliches gezeigt. Die wertvollsten Beziehungen für neue Chancen sind nicht die engen Freunde, sondern die lockeren Bekannten, die er die „schwachen Bindungen“ nannte. Der enge Freundeskreis weiß ungefähr dasselbe wie man selbst. Die lockeren Bekannten dagegen bewegen sich in anderen Kreisen und bringen genau das mit, was im eigenen fehlt: andere Informationen, andere Kontakte, andere Möglichkeiten.

Die meisten Jobs, so Granovetters Befund, kommen nicht über enge Freunde zustande, sondern über halb vergessene Bekannte. Ein breites Netz lockerer Verbindungen ist ein Resilienzfaktor, weil es Türen öffnet, die der enge Kreis gar nicht kennt. Deshalb lohnt es sich, Kontakte nicht abreißen zu lassen, auch wenn aus ihnen nie eine enge Freundschaft wird.

23. Fähigkeiten schlagen Geld

In normalen Zeiten ist Geld ein universelles Tauschmittel, mit dem sich fast alles regeln lässt. In echten Krisen jedoch verliert Geld bisweilen an Bedeutung, während konkretes Können im Wert steigt. Wer etwas beherrscht, das andere dringend brauchen, ob handwerklich, medizinisch, gärtnerisch oder organisatorisch, ist nie ganz auf sich allein gestellt.

Solche Fähigkeiten haben einen unschätzbaren Vorteil gegenüber Geld. Können lässt sich nicht durch Inflation entwerten, nicht stehlen und nicht über Nacht abwerten. Wer einmal gelernt hat, wie man etwas repariert, anbaut, versorgt oder vermittelt, trägt dieses Kapital für immer mit sich, ganz gleich, was die Märkte gerade tun. Jede ernsthaft erlernte Fertigkeit ist eine kleine Lebensversicherung.

24. Wissen teilen statt horten

Niemand kann alles wissen, aber eine Gruppe kann gemeinsam erstaunlich viel. Genau hier liegt die Stärke der Gemeinschaft. Wer sein Wissen weitergibt und im Gegenzug vom Wissen anderer profitiert, vervielfacht die Handlungsfähigkeit aller Beteiligten. Der eine versteht etwas von Technik, die andere von Pflanzen, der Dritte von Behördenkram, und zusammen kommen sie weiter als jeder für sich.

Wissen verhält sich dabei anders als materielle Güter. Geteiltes Wissen wird nicht weniger, sondern mehr. Wer ein Brot teilt, hat danach ein halbes. Wer eine Fertigkeit weitergibt, besitzt sie weiterhin und hat zusätzlich jemanden geschaffen, der sie ebenfalls beherrscht. Eine Gemeinschaft, in der Wissen frei fließt, ist jeder Ansammlung von Einzelkämpfern überlegen.

25. Auf wenige tiefe Beziehungen setzen

Der Anthropologe Robin Dunbar hat eine grobe Obergrenze dafür benannt, wie viele stabile soziale Beziehungen ein Mensch überhaupt pflegen kann, und die Zahl liegt erstaunlich niedrig. Noch wichtiger als diese äußere Grenze ist aber der innere Kern: die wenigen wirklich tiefen Beziehungen, die in einer echten Krise tatsächlich tragen.

Hunderte oberflächlicher Kontakte in den sozialen Netzwerken nützen wenig, wenn um drei Uhr nachts der Anruf nötig wird und niemand drangeht. Drei Menschen, die im Ernstfall kommen, sind mehr wert als dreihundert, die ein Foto liken. In ein paar verlässliche, belastbare Verbindungen zu investieren, sie zu pflegen und auch durch schwierige Phasen zu tragen, ist die vielleicht klügste Resilienzvorsorge überhaupt. Diese Beziehungen entstehen nicht nebenbei, sondern brauchen über Jahre genau das, was heute am knappsten ist: Zeit.

26. Verlässlichkeit als Kapital

In einer Welt, die ständige Verfügbarkeit feiert und Unverbindlichkeit zur Tugend erklärt hat, ist echte Verlässlichkeit selten geworden. Termine werden zur Option, Zusagen zur unverbindlichen Absichtserklärung, und wer absagt, schickt eine kurze Nachricht und fühlt sich fein heraus. Genau in diesem Klima wird der Mensch kostbar, auf den man sich tatsächlich verlassen kann.

Verlässlichkeit baut über die Jahre ein Kapital auf, das in der Krise plötzlich abrufbar wird. Menschen helfen denen, die auch ihnen geholfen haben, und sie kommen für die, die auch für sie gekommen sind. Wer im Kleinen sein Wort hält, wird im Großen nicht alleingelassen. Verlässlichkeit ist damit kein altmodischer Wert, über den man milde lächeln darf, sondern eine sehr handfeste Investition in das eigene Sicherheitsnetz.

27. Konflikte aushalten können

Wo Menschen unter Druck zusammenrücken, entsteht Reibung, das ist unvermeidlich. Die entscheidende Fähigkeit ist nicht, Konflikte zu vermeiden, sondern sie auszuhalten, ohne dass dabei die Beziehung zerbricht. Gemeinschaften gehen selten am äußeren Druck zugrunde, viel häufiger an inneren Zerwürfnissen, an gekränkten Eitelkeiten und nachgetragenem Groll.

Wer streiten kann, ohne zu verletzen, und sich versöhnen kann, ohne nachzutragen, hält Gemeinschaft auch dann zusammen, wenn es eng wird. In der Krise zerbrechen mehr Bündnisse an verletztem Stolz als an echtem Mangel. Diese Fähigkeit ist unbequem, weil sie verlangt, gelegentlich den ersten Schritt zu tun und das letzte Wort wegzulassen, aber sie ist der Kitt, der Gruppen unter Belastung zusammenhält.

28. Geben, bevor man nehmen muss

Wer erst in höchster Not zum ersten Mal um Hilfe bittet, stellt fest, dass er nichts hat, worauf er zurückgreifen könnte. Hilfe funktioniert nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit, und dieses Konto muss gefüllt sein, bevor man davon abhebt. Wer in guten Zeiten gibt, Zeit, Aufmerksamkeit, eine helfende Hand, der legt damit ein Guthaben an, das im Ernstfall trägt.

Das klingt nach kühler Berechnung, ist aber das Gegenteil. Wer nur gibt, um später zu nehmen, durchschaut die Sache falsch, denn echte Gegenseitigkeit lässt sich nicht erzwingen, nur einladen. Am Ende läuft es trotzdem auf eine einfache Lebensregel hinaus, die sich tausendfach bewährt hat: Wer gibt, wenn er es nicht müsste, bekommt, wenn er es braucht.

29. Die Erfahrung der Älteren nutzen

Es lebt eine Generation unter uns, die Krisen aus eigener Anschauung kennt, von denen die Jüngeren nur aus Erzählungen wissen. Mangel, Inflation, Wiederaufbau, Improvisation unter echter Knappheit. Dieses Erfahrungswissen ist eine Ressource, die in der durchdigitalisierten Gegenwart fast achtlos liegen gelassen wird, als wäre alles vor dem Internet automatisch überholt.

Dabei wussten die Großeltern eine Menge, das heute wieder brauchbar wird: einkochen, flicken, haushalten, mit wenig auskommen, ohne sich arm zu fühlen. Der Austausch zwischen den Generationen verbindet altes Können mit frischer Perspektive und macht beide Seiten reicher. Wer der Erfahrung der Älteren zuhört, muss manchen Fehler nicht selbst noch einmal machen, den vor ihm schon andere gemacht und überlebt haben.

30. Sich als Teil eines Ganzen begreifen

Am Schluss steht der vielleicht wichtigste Gedanke, und er stellt die landläufige Vorstellung von Resilienz auf den Kopf. Widerstandskraft ist letztlich keine Eigenschaft des Einzelnen, sondern eines Geflechts. Der zäheste Einzelkämpfer ist verloren, wenn um ihn herum alles zerfällt, während ein ganz durchschnittlicher Mensch erstaunlich weit kommt, solange das Netz um ihn herum hält.

Das ist eine durchaus tröstliche Einsicht. Niemand muss zum unverwüstlichen Helden werden, der jeder Lage allein gewachsen ist. Wer in seine Umgebung investiert, in Nachbarn, Freunde, Gemeinschaft, investiert am Ende in die eigene Widerstandskraft. Die robusteste Burg ist nicht die mit den dicksten Mauern, sondern die, in der genug Menschen zusammenstehen, um sie zu halten.

Fazit: Robustheit ist eine Praxis, kein Zustand

Robustheit ist eine Praxis, kein Zustand: sie wächst aus vielen kleinen Entscheidungen.

Keiner dieser dreißig Punkte ist für sich genommen spektakulär, und das ist kein Versehen, sondern der Kern der Sache. Resilienz entsteht nicht durch die eine große Geste, sondern durch viele kleine Entscheidungen, die sich über die Zeit zu etwas Stabilem summieren. Niemand schmiedet seine Widerstandskraft an einem Wochenende, so wenig wie jemand an einem Wochenende Muskeln aufbaut oder eine Sprache lernt.

Genau deshalb muss auch niemand alle dreißig Punkte auf einmal angehen, das wäre ohnehin der sichere Weg in die Überforderung. Wer sich drei oder vier Punkte herausgreift, die zur eigenen Lage passen, und an ihnen dranbleibt, steht in einem Jahr spürbar fester da als heute. Die innere Haltung lässt sich sofort einüben, die praktische Vorsorge Schritt für Schritt aufbauen, das soziale Netz geduldig pflegen.

Die turbulenten Zeiten lassen sich nicht abbestellen, so gern man das täte. Aber es macht einen gewaltigen Unterschied, ob man ihnen als hilfloses Opfer der Umstände begegnet oder als jemand, der vorgesorgt hat, ohne sein Leben der Angst zu überlassen. Das ist der eigentliche Sinn von Resilienz: nicht die Abwesenheit von Erschütterung, sondern die Fähigkeit, sie zu überstehen und dabei man selbst zu bleiben. Und ganz nebenbei lebt es sich auch in ruhigen Zeiten besser, wenn man weiß, dass man für die unruhigen gerüstet ist.