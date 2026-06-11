Eine App holt sich die Steuer direkt vom Konto, der Buchhaltungs-Frust ist vorbei, der Staat schrumpft. Klingt nach Befreiung. Die Idee hat nur einen Haken, und der sitzt nicht da, wo ihn die meisten vermuten.

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Den Steuerberater abschaffen, die lästige Buchhaltung gleich mit, den Rest erledigt eine schlanke Bundes-App per Kontozugriff: Dieser Wunsch geistert durch jedes zweite Unternehmerforum. Der Reflex dahinter ist berechtigt.

Estland macht vor, dass Steuern in Minuten gehen. Deutschland dagegen schickt seine Mittelständler im Februar über Belegstapel.

Trotzdem steckt in der These ein Denkfehler. Das eigentliche Ziel liegt woanders, nämlich nicht beim Berater und nicht bei der fehlenden App, sondern bei einem Gesetz, das keine Maschine lesen kann.

Das Wichtigste in Kürze Eine Kontobuchung zeigt, dass Geld geflossen ist, aber nicht, was es steuerlich bedeutet. Genau diese Einordnung ist die Arbeit, die bezahlt wird.

es steuerlich bedeutet. Genau diese Einordnung ist die Arbeit, die bezahlt wird. Estland erledigt die Steuererklärung in fünf Minuten, weil es zuerst das Steuerrecht radikal vereinfacht hat, nicht weil es die bessere App besitzt.

radikal vereinfacht hat, nicht weil es die bessere App besitzt. Deutschland besitzt mit der vorausgefüllten Steuererklärung und dem hessischen AMSEL-Pilot längst die Bausteine einer automatischen Veranlagung.

einer automatischen Veranlagung. Der wahre Engpass heißt Komplexität , und deren Abbau scheitert seit Jahrzehnten an der Politik.

, und deren Abbau scheitert seit Jahrzehnten an der Politik. Ein staatlicher Live-Zugriff aufs Geschäftskonto wäre bequem und zugleich ein tiefer Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung.

Haben die meisten Unternehmen wirklich keinen Steuergestaltungsspielraum?

Selbstständige haben größere Steuerspielräume als Angestellte durch Vorauszahlungen, Investitionen, Abschreibungen und Rechtsformwechsel

Die Annahme klingt plausibel, hält aber der Prüfung nicht stand. Schon unser Ratgeber zu den Steuern für Selbstständige hält fest, dass Selbstständige gegenüber Angestellten einen deutlich größeren Gestaltungsspielraum haben.

Vorauszahlungen drücken, Investitionen vorziehen, Abschreibungen timen, die Rechtsform wechseln: All das verändert die Steuerlast spürbar.

Selbst der Kleinstbetrieb entscheidet, ob das neue Notebook eine sofortige Betriebsausgabe wird oder über Jahre abgeschrieben läuft. Das ist Gestaltung, auch ohne Briefkastenfirma in Luxemburg.

Die ehrliche Lesart lautet also: Nicht der fehlende Spielraum macht die Buchhaltung lästig, sondern die Zahl der Regeln, nach denen jeder einzelne Euro einsortiert werden muss.

Warum kann eine App nicht einfach aufs Girokonto zugreifen?

Der Zugriff aufs Konto ist technisch trivial. Die Bedeutung einer Zahlung liefert er trotzdem nicht mit.

Hier bricht die Vision technisch zusammen. Ein Kontoauszug ist eine Sprache ohne Vokabeln, er nennt Beträge, aber keine Bedeutungen.

Nehmen wir eine Abbuchung über 1.190 Euro. Diese Zahlung kann fünf grundverschiedene Dinge sein, und die Bank weiß keines davon.

eine voll abziehbare Betriebsausgabe

eine Bewirtung, von der nur 70 Prozent zählen

eine Privatentnahme, die den Gewinn gar nicht berührt

die Anzahlung auf eine Maschine, abzuschreiben über sieben Jahre

ein Posten mit 19, 7 oder 0 Prozent Umsatzsteuer

Diese Zuordnung trifft kein Zahlungsstrom, sondern ein Mensch oder eine sauber gefütterte Software. Genau das ist Buchhaltung.

Besonders heikel wird es beim gemischt genutzten Konto. Der Bundesfinanzhof behandelt ein überwiegend privates Konto bereits dann als betrieblich, sobald einzelne Geschäftsvorfälle darüberlaufen. Ein Algorithmus, der nur Salden sieht, bleibt an dieser Stelle blind.

Was weiß ein Steuerberater, das ein Kontoauszug nicht weiß?

Haftung lässt sich nicht herunterladen. Der Stempel steht für das Risiko, das der Berater übernimmt.

Die Rechnung des Beraters bezahlt keine Tipparbeit, sondern Einordnung und Haftung. Genau diese Trennung übersieht die Abschaffungs-These.

Der Berater bewertet, grenzt ab und steht im Zweifel mit seinem Namen dafür gerade. Anbieter wie Lexware nennen drei Leistungen, die keine Kontoschnittstelle ersetzt.

Leistung Was dahintersteckt Haftung Der Berater trägt das Fehlerrisiko, nicht der Unternehmer BWA Monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung als Steuerungsinstrument Vertretung Auftritt gegenüber dem Finanzamt bei Rückfragen und Betriebsprüfung

Hinzu kommt ein nüchterner Vorteil: Mit steuerlicher Vertretung verlängert sich die Abgabefrist um Monate. Das verschafft Liquidität und Ruhe.

Wie schafft Estland die Steuererklärung in fünf Minuten?

Der automatische Vorschlag kennt nur, was dem Amt vorliegt. Die leere Ecke kostet im Zweifel bares Geld.

Estland ist der lebende Gegenbeweis zur deutschen Lähmung, aber aus einem anderen Grund als gedacht. Dort laufen rund 95 Prozent der Einkommensteuererklärungen vollautomatisch über das e-Tax Board.

Der Verwaltungsforscher Robert Krimmer beschreibt das Prinzip schlicht: Der Staat nutzt sämtliche Daten, die er ohnehin hat, und in Estland sind das fast alle. Eine Privatperson bemüht praktisch nie einen Berater.

Der Trick liegt nicht in der App, sondern im Fundament. Estland hat zuerst das Recht entkernt.

Merkmal Estland Deutschland Einkommensteuer einheitliche Flat Tax (zuletzt rund 22 %) progressiv, 14 bis 45 % Körperschaftsteuer nur auf ausgeschüttete Gewinne laufend auf den Gewinn Zeitaufwand Erklärung 3 bis 5 Minuten Stunden bis Tage Automatisierungsgrad rund 95 % vollautomatisch freiwillige Pilotprojekte Berater für Privatpersonen praktisch nie Regelfall bei Selbstständigen Grundlage zentrale ID, X-Road nachgerüstete Digitalisierung

Die App baut sich quasi von selbst, sobald die Regeln auf eine Postkarte passen. Diese Reihenfolge ist der ganze Punkt.

Gibt es in Deutschland schon eine automatische Steuererklärung?

31 Paragraphen auf sieben Druckseiten wollte Kirchhof. Der reale Wälzer daneben erklärt die fehlende App.

Die Prämisse „wenn es sie denn gäbe“ ist für einfache Fälle bereits halb überholt. Seit 2014 ruft die vorausgefüllte Steuererklärung Lohn- und Versicherungsdaten direkt beim Finanzamt ab.

In Hessen geht der AMSEL-Pilot noch weiter. Dort erzeugt das Finanzamt für geeignete Fälle einen fertigen Veranlagungsvorschlag, den der Bürger nur noch abnickt.

Der Haken steckt im Detail. Dieser Vorschlag bildet nur ab, was dem Amt schon bekannt ist.

Werbungskosten oberhalb der Pauschale, Sonderausgaben, betriebliche Feinheiten: All das fehlt. Eine blinde Zustimmung stellt den Steuerzahler im Zweifel schlechter als die eigene Erklärung. Für Unternehmen mit echter Buchhaltung trägt das Modell ohnehin nicht.

ELSTER ruft längst Daten ab, das hessische Finanzamt verschickt automatische Bescheide, und trotzdem sitzt der Mittelständler im Februar über seinen Belegen. Die Technik ist weiter, als die Gesetzgebung sie lässt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Steuerberater abschaffen oder das Steuerrecht reparieren?

Über 900.000 Kontenabrufe pro Jahr. Ein Live-Zugriff machte den gläsernen Betrieb zum Normalzustand.

An dieser Stelle dreht sich der Artikel. Den Steuerberater abschaffen zu wollen, behandelt das Symptom und lässt die Ursache in Ruhe.

Der eigentliche Adressat sitzt im Bundestag. Schon der Wechsel von der Einkommen- zur Gewerbesteuer zeigt, wie viele Hinzurechnungen und Freibeträge ein einziger Betrieb jonglieren muss.

Vorschläge zur Entrümpelung liegen seit Jahren vor. Der Heidelberger Steuerrechtler Paul Kirchhof hat 2011 ein Bundessteuergesetzbuch entworfen, das die Zahl der Steuerarten auf vier zusammenstreicht und die Einkommensteuer in 31 Paragraphen auf sieben Druckseiten fasst.

Auch der Bund der Steuerzahler fordert seit Langem konkrete Vereinfachungen und nennt das geltende Recht bürokratisch und schwer verständlich. Geschehen ist wenig.

Fairerweise gehört die Gegenstimme dazu. Steuerrechtler verweisen auf das Leistungsfähigkeitsprinzip, denn jede Ausnahme im Gesetz war einmal als Gerechtigkeit gedacht, und radikale Vereinfachung kassiert genau diese Feinsteuerung wieder ein.

Unsere Position bleibt dennoch klar. Erst das Recht vereinfachen, dann die App. Andersherum entsteht nur eine digitale Hülle um ein analoges Dickicht.

Was bedeutet ein Live-Zugriff aufs Konto für den gläsernen Unternehmer?

Weniger Beamte sparen Gehalt, weniger Paragraphen sparen das System. Nur die Klammer hält wirklich zusammen.

Der bequeme Traum hat eine kalte Kehrseite. Ein dauerhafter Kontozugriff macht den Staat zum Mitleser jeder Transaktion.

Schon heute schaut der Fiskus häufiger hin, als viele ahnen. Nach Zahlen des Bundeszentralamts für Steuern stiegen die Kontenabrufe von 72.000 im Jahr 2012 auf über 900.000 pro Jahr.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte nennt jeden einzelnen Abruf einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Der Bundesfinanzhof hält den automatischen Finanzkonten-Austausch zwar für zulässig, doch der Eingriffscharakter bleibt unbestritten.

Ein Live-Konto-Feed wäre keine Verlängerung dieser Praxis, sondern ein Sprung. Bequemlichkeit und Überwachung trügen dann dasselbe Etikett.

Würde ein schlankerer Staat mit weniger Finanzbeamten wirklich sparen?

Vierzehn Begriffe, die zwischen Kontobewegung und Steuerlast entscheiden. Das Vokabular, das der App fehlt.

Die letzte These klingt logisch und ist trotzdem strittig. Weniger Beamte sparen Personalkosten, das stimmt.

Nur arbeitet die Finanzverwaltung nicht im Minus. Jeder Betriebsprüfer bringt im Schnitt ein Vielfaches seines Gehalts wieder herein, weil seine bloße Existenz die Steuerehrlichkeit hochhält.

Streicht der Staat hier zu hart, sinkt der Druck, und die Einnahmen sacken nach. Das Finanzamt bleibt eben der unangenehmste Gläubiger, den ein Betrieb haben kann, gerade weil es genau hinsieht.

Unsere Prognose lautet: Der schlanke Staat entsteht nicht durch weniger Personal, sondern durch weniger Paragraphen. Eine App ersetzt keinen Beamten, ein einfaches Gesetz schon.

Glossar

Sechs Fragen, die Unternehmer vor dem Termin mit dem Berater wirklich stellen.

Abschreibung

Verteilung der Anschaffungskosten eines Wirtschaftsguts über seine Nutzungsdauer, statt sie im Kaufjahr voll als Ausgabe zu buchen. Eine Abschreibung erkennt kein Kontoauszug von allein.

AMSEL

Kürzel für die Amtsveranlagung, bei der das Finanzamt für geeignete Fälle einen automatischen Steuerbescheid vorschlägt. AMSEL wird derzeit in Hessen erprobt.

Belegabruf

Technische Grundlage der vorausgefüllten Steuererklärung. Über den Belegabruf holt die Software gespeicherte Daten direkt vom Finanzamt.

Betriebsausgabe

Aufwand, der betrieblich veranlasst ist und den steuerpflichtigen Gewinn mindert. Ob eine Zahlung Betriebsausgabe ist, entscheidet der Zweck, nicht der Kontostand.

Bundessteuergesetzbuch

Reformentwurf von Paul Kirchhof aus dem Jahr 2011. Das Bundessteuergesetzbuch wollte das Steuerrecht auf vier Steuerarten reduzieren.

ELSTER

Elektronisches Steuerportal der deutschen Finanzverwaltung. Über ELSTER laufen Übermittlung und Belegabruf.

EÜR

Einnahmenüberschussrechnung, die vereinfachte Gewinnermittlung für kleinere Betriebe. Die EÜR stellt Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben gegenüber.

Flat Tax

Einheitlicher Steuersatz ohne Progression. Estlands Flat Tax ist der Grund für die kurze Erklärungszeit.

Kontenabruf

Verfahren, mit dem Behörden Kontostammdaten bei Banken abfragen. Die Zahl der Kontenabrufe ist binnen eines Jahrzehnts stark gestiegen.

Leistungsfähigkeitsprinzip

Grundsatz, dass die Steuerlast der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit folgt. Das Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigt viele der komplizierten Ausnahmen.

Privatentnahme

Entnahme von Geld oder Gütern aus dem Betrieb für private Zwecke. Eine Privatentnahme mindert den Gewinn nicht.

Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)

Bundesweite Gebührenordnung für Steuerberater. Die StBVV koppelt das Honorar an Aufwand und Gegenstandswert.

Umsatzsteuer

Steuer auf den Umsatz mit Sätzen von 19, 7 oder 0 Prozent. Die korrekte Umsatzsteuer hängt von der Art der Leistung ab, nicht vom Betrag.

Vorausgefüllte Steuererklärung

Service, bei dem bekannte Daten vorab in die Erklärung eingetragen werden. Die vorausgefüllte Steuererklärung deckt nur ab, was dem Amt schon vorliegt.

Häufige Fragen