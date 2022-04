Schon so manche Selbstständige haben trotz voller Auftragsbücher und guter Gewinne Schiffbruch erlitten — und das nur, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnten. Die laufende Überwachung der eigenen Zahlungsfähigkeit und die Erstellung entsprechender Steuerrücklagen ist daher unerlässlich.

Das Aufstellen eines monatsgenauen Liquiditätsplanes gehört denn auch zum Pflichtprogramm bei jeder Existenzgründung, z.B. wenn du gerade eine Webdesign-Agentur gegründet hast. Und wenn es gut geht, wird während der ersten Monate auf dieser Grundlage auch noch regelmäßig ein Soll-Ist-Vergleich vorgenommen.

Doch sobald auf dem Geschäftskonto die ersten schwarzen Zahlen auftauchen, gerät die penible Liquiditätsplanung meist schnell in Vergessenheit. Das ist selbst bei einer begrenzten Zahl von Kunden und Projekten und überschaubaren Außenständen zwar unvernünftig und riskant — geht aber oft gut.

Äußerste Vorsicht ist jedoch beim Finanzamt geboten: Denn die Behörde ist der mit Abstand unangenehmste Gläubiger, den du dir nur vorstellen kannst. Steuerschulden werden notfalls unverzüglich vom Gerichtsvollzieher eingetrieben. Dafür gibt es beim Finanzamt sogar spezielle Beamte: An das sonst übliche gerichtliche Mahnverfahren ist der Fiskus nicht gebunden.

Steuerrücklagen: Bloß kein „Mut zur Lücke“

Umso bedenklicher, dass viele Freelancer und Kleingewerbetreibenden ausgerechnet bei ihren Steuerverbindlichkeiten so oft böse Überraschungen erleben. Und wie ist das bei Dir? Ganz ehrlich: Weisst du auf Anhieb, welcher Teil deines derzeitigen Vermögens in Wirklichkeit nicht Dir, sondern dem Finanzamt gehört? Zum Beispiel in Form von Einkommen-, Umsatz- oder Gewerbesteuer? Die Höhe der geschuldeten Mehrwertsteuer kannst du hier berechnen.

Sicher: Die Überweisungen ans Finanzamt fallen vielfach mit Verzögerung von Monaten, manchmal sogar Jahren an. Außerdem steht ihre Höhe nur teilweise von vornherein fest. Das bedeutet aber keineswegs, dass du deine Steuerschulden nicht zumindest überschlägig ermitteln kannst. Die laufende Kontrolle der wachsenden „Steuerschulden“ ist vor allem dann wichtig, wenn sich deine Geschäfte im Vorjahr oder den vergangenen Monaten positiv entwickelt haben.

Gefährliche Finanzlücke

Nehmen wir an, du hast aufgrund vorsichtiger Gewinnschätzungen vergleichsweise niedrige Steuervorauszahlungen geleistet. Das ist zulässig und wird von den meisten Selbstständigen so gehandhabt. Falls du deine Einkommen- und Umsatzsteuererklärung für 2021 wie vorgeschrieben Ende Mai 2022 abgibst, dann will der Fiskus spätestens im Herbst 2022 auf einen Schlag viel Geld von Dir:

die Einkommensteuer-Nachzahlung für 2021,

für 2021, die Umsatzsteuer-Abschlusszahlung des Jahres 2021,

des Jahres 2021, ggf. die Gewerbesteuernachzahlung und

und die Nachzahlung der erhöhten Einkommensteuer-Vorauszahlungen für 2022.

Sofern du deine Steuererklärung mit Unterstützung eines Steuerberaters erst Ende 2022 abgibst, verschiebt sich der Engpass um ein halbes Jahr.

Hinzu kommt auf jeden Fall noch die aktuelle Umsatzsteuerzahllast (für den letzten Monat oder das vergangene Vierteljahr). Sollten deine Gewinne des laufenden Geschäftsjahres noch dazu höher ausfallen als die im Vorjahr, musst du außerdem schon jetzt Vorsorge treffen für die Einkommensteuer-Nachzahlungen für 2022: Denn die gerade angehobenen Vorauszahlungen basieren dann ja auf dem niedrigeren Gewinn des Jahres 2021.

Es lebe der dicke Daumen!

Keine Sorge: deine überschlägigen Berechnungen müssen nicht auf den Cent genau stimmen. Vielmehr kommt es darauf an, dass du die grobe Größenordnung der Belastung kennst. Falls du den Einkommensteuerbescheid für 2021 noch nicht in den Händen hältst, kannst du die voraussichtliche Einkommensteuerbelastung für 2021 (wie auch die für 2022) mithilfe des Einkommensteuermoduls des amtlichen Abgabenrechners überschlägig ermitteln.

Dort gibst du deinen Familienstand und das zu versteuernde Gesamteinkommen ein (Unternehmensgewinn plus andere Einkünfte – auch die deines Ehepartners) und bekommst daraufhin die zu erwartende Einkommensteuer angezeigt:

Gleichzeitig entnimmst du der Ergebnistabelle deine steuerliche Durchschnittsbelastung (im Beispiel sind das 23,39 Prozent). Sofern sich dein Gewinn / Gesamteinkommen im laufenden Jahr gegenüber 2021 nicht gravierend ändert, weisst du damit, dass du rund ein Viertel deiner erzielten Einnahmenüberschüsse für das Finanzamt als Steuerrücklage beiseite legen solltest.

Dass bei dieser überschlägigen Betrachtungsweise private Sonderausgaben und andere steuermindernde Sachverhalte noch nicht berücksichtigt sind, spielt keine Rolle: Das stellt eine Art Sicherheitspolster dar. Wenn die endgültige Steuerbelastung letztlich etwas niedriger liegt als erwartet: umso besser!

Eigenhändige Steuerprognose

Bei einem (nicht gewerbesteuerpflichtigen) Freiberufler, der seine Einkommen- und Umsatzsteuervorauszahlungen vierteljährlich entrichtet, sieht eine einfache Steuerschätzung dann beispielsweise so aus:

Tipp: Die am Monatsende ermittelte Steuerrücklage überweist du am besten auf ein separates Tages- oder Festgeldkonto: Auf diese Weise kannst du sicher sein, dass du das Geld des Finanzamts nicht versehentlich für andere Zwecke ausgibst.

Kassensturz: Außenstände berücksichtigen

Da du ohnehin gerade deine aktuelle Vermögenslage auswertest, beziehst du in einem Abwasch am besten gleich noch deine „offenen Posten“ mit ein. Dafür errechnest du …

den Gesamtbetrag deiner noch nicht bezahlten Ausgangsrechnungen (zu erwartende Einnahmen) und die Summe aller noch nicht beglichenen Lieferantenrechnungen plus die bereits erteilten Bestellungen (zu erwartende Ausgaben).

Anschließend ziehst du deine absehbaren Ausgaben von den zu erwartenden Einnahmen ab, bspw. in unserer beliebten Vorlage zur Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Auf diese Weise ermittelst du den überschlägigen Gewinnanteil deiner offenen Posten. Nachdem du davon wiederum den Einkommensteueranteil in Höhe deines Durchschnittsteuersatzes abgezogen hast, weisst du am jeweiligen Stichtag in etwa, was unterm Strich für dich finanziell übrig bleibt.

Fazit

Mit der Überwachung deiner Finanzamtsverbindlichkeiten bzw. Steuerrücklagen erfüllst du wirklich nur die Minimalvoraussetzungen zur Sicherung deiner Zahlungsfähigkeit. Worauf du bei einer einfachen, aber konsequenten Liquiditätsplanung sonst noch achten solltest, erfährst du im Beitrag „Zahlungsfähigkeit sichern: So bleibst du flüssig“.