Innovative Technologien in der KreditvermittlungsbrancheIT steht zwar nicht für „Innovative Technologien“ sondern für „Informationstechnologie“. Nichtsdestotrotz sind innovative Technologien in der Welt der Bits und Bytes so wichtig ist wie eine ordentliche Currywurst zur Mittagspause. Innovative Technologien unterstützen die Arbeit der Menschen und erlauben es uns, Berufe auszuüben, für die früher eine Ausbildung oder ein Studium von Nöten war. Wer also ein Haus bauen möchte und dafür einen Kredit benötigt, muss nicht immer gleich an einen studierten Mathematiker oder BWLer geraten.