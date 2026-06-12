Die Gewerbesteuer wirkt komplizierter, als sie ist: Drei Größen entscheiden über die Höhe, und bei vielen Personenunternehmen bleibt am Ende fast nichts hängen. Dieser Leitfaden zeigt die Mechanik Schritt für Schritt, nennt die aktuellen Werte und erklärt, warum der Firmensitz manchmal über Tausende Euro entscheidet.

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Die Gewerbesteuer trifft fast jedes gewerbliche Unternehmen in Deutschland, vom Einzelhandel über die Agentur bis zur GmbH. Trotzdem kennen die wenigsten Unternehmer ihre tatsächliche Belastung, bevor der erste Bescheid ins Haus flattert.

Das liegt an einer Rechenkette, die auf den ersten Blick sperrig aussieht: Gewinn, Hinzurechnungen, Freibetrag, Messzahl, Hebesatz. Jede Stufe verändert das Ergebnis.

Den eigentlichen Rechenweg nimmt Ihnen unser Gewerbesteuer-Rechner ab. Dieser Leitfaden liefert das Verständnis dahinter, damit Sie die Zahlen einordnen und im Gespräch mit der Steuerberatung die richtigen Fragen stellen.

Das Wichtigste in Kürze

Grundsteuer: Messzahl 3,5%, Freibetrag 24.500€ nur für Einzelunternehmen, Hebesatz der Gemeinde 200-500%, Anrechnung nach §35 EStG

Fünf Punkte fassen das Thema zusammen, bevor es ins Detail geht.

Die Steuermesszahl beträgt bundeseinheitlich 3,5 Prozent und gilt für alle Rechtsformen.

beträgt bundeseinheitlich 3,5 Prozent und gilt für alle Rechtsformen. Der Freibetrag von 24.500 Euro steht nur Einzelunternehmen und Personengesellschaften zu, nicht der GmbH.

von 24.500 Euro steht nur Einzelunternehmen und Personengesellschaften zu, nicht der GmbH. Der Hebesatz der Gemeinde bestimmt die endgültige Höhe und reicht von 200 bis fast 500 Prozent.

der Gemeinde bestimmt die endgültige Höhe und reicht von 200 bis fast 500 Prozent. Die Anrechnung nach § 35 EStG entlastet Personenunternehmen bis zu einem Hebesatz von rund 400 Prozent vollständig.

nach § 35 EStG entlastet Personenunternehmen bis zu einem Hebesatz von rund 400 Prozent vollständig. Eine geplante Reform sollte den Mindesthebesatz ab 2027 auf 280 Prozent anheben, steckt aktuell aber im Gesetzgebungsverfahren fest.

Was ist die Gewerbesteuer?

Das Aufkommen fließt komplett an die Gemeinde, oft rund die Hälfte ihrer Steuereinnahmen.

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer, also eine Steuer auf das Objekt Gewerbebetrieb und nicht auf eine Person. Besteuert wird die objektive Ertragskraft, unabhängig von der Person dahinter.

Als Gemeindesteuer fließt das Aufkommen direkt an die Stadt oder Gemeinde, in der das Unternehmen seinen Sitz hat, und finanziert dort Straßen, Schulen und Infrastruktur.

Für die Kommunen ist diese Abgabe von zentraler Bedeutung. Diese Steuer bildet ihre wichtigste eigene Einnahmequelle und macht in vielen Gemeinden rund die Hälfte der Steuereinnahmen aus.

Die rechtliche Grundlage liefert das Gewerbesteuergesetz (GewStG), ergänzt durch die Durchführungsverordnung und die Gewerbesteuer-Richtlinien. Die Substanzbesteuerung über die frühere Gewerbekapitalsteuer hat der Gesetzgeber bereits 1998 abgeschafft, seither zählt allein der Ertrag.

Zahlungspflicht: Gewerbebetrieb oder freier Beruf?

Freie Berufe nach § 18 EStG bleiben außen vor, sobald ein Gewerbeschein nötig wird, greift die Steuer.

Die erste Frage lautet nicht, wie viel, sondern ob überhaupt. Entscheidend ist die Art der Tätigkeit.

Gewerbesteuerpflichtig sind alle Gewerbetreibenden: Handel, Handwerk, Industrie, Gastronomie, viele Dienstleister. Sobald ein Gewerbeschein nötig wird, greift grundsätzlich auch die Gewerbesteuer.

Freie Berufe bleiben dagegen außen vor. Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten, Journalisten und künstlerisch Tätige nach § 18 EStG zahlen keine Gewerbesteuer. Auch Land- und Forstwirtschaft ist befreit.

Die Abgrenzung ist nicht immer eindeutig. Ein Programmierer kann freiberuflich oder gewerblich eingestuft werden, je nach Tätigkeit und Ausbildung. Bei Zweifeln klärt das zuständige Finanzamt die Einordnung, idealerweise vor der Anmeldung.

Beim Beginn der Pflicht trennen sich die Rechtsformen. Ein Einzelunternehmen wird steuerpflichtig, sobald die gewerbliche Tätigkeit startet. Eine Kapitalgesellschaft gilt kraft Rechtsform als Gewerbebetrieb, und zwar ab Eintragung ins Handelsregister.

Der Freibetrag: ab wann es ernst wird

Erst der Gewerbeertrag über 24.500 Euro wird besteuert, viele Kleinbetriebe bleiben darunter.

Nicht jeder Gewerbeertrag löst sofort eine Zahlung aus. Der Freibetrag schiebt eine Schwelle ein.

Für natürliche Personen und Personengesellschaften liegt dieser Freibetrag bei 24.500 Euro pro Jahr (§ 11 Abs. 1 GewStG). Erst der Teil des Gewerbeertrags oberhalb dieser Grenze wird besteuert.

Ein Beispiel macht das greifbar: Bei einem Gewerbeertrag von 30.000 Euro bleiben nach Abzug des Freibetrags nur 5.500 Euro steuerpflichtig. Viele kleine Betriebe landen so bei null.

Für bestimmte Vereine und juristische Personen des öffentlichen Rechts gilt ein reduzierter Freibetrag von 5.000 Euro. Kapitalgesellschaften gehen dagegen leer aus.

Eine GmbH oder AG versteuert ihren gesamten Gewerbeertrag, vom ersten Euro an. Diese Ungleichbehandlung ist gewollt und einer der wichtigsten Gründe, warum die Rechtsform die Steuerlast spürbar verschiebt.

So wird die Gewerbesteuer berechnet

Fünf Stufen von Gewinn bis Zahllast, jede verändert das Ergebnis.

Die Berechnung folgt einer festen Reihenfolge. Der Weg beginnt beim Gewinn und endet bei der Zahllast an die Gemeinde.

Ausgangspunkt ist der Gewinn aus dem Gewerbebetrieb nach Einkommen- oder Körperschaftsteuerrecht. Dieser Gewinn wird anschließend korrigiert.

Die Hinzurechnungen nach § 8 GewStG addieren bestimmte Finanzierungskosten teilweise wieder hinzu, etwa ein Viertel der Schuldzinsen, 12,5 Prozent der Immobilienmieten oder 6,25 Prozent der Lizenzgebühren. Ein Freibetrag von 200.000 Euro entschärft den Effekt für kleinere Betriebe.

Die Kürzungen nach § 9 GewStG wirken in die Gegenrichtung. Diese Korrekturen nehmen unter anderem 1,2 Prozent des Einheitswerts von betrieblichem Grundbesitz heraus und vermeiden Doppelbelastungen bei Beteiligungen.

Das Ergebnis ist der Gewerbeertrag, abgerundet auf volle 100 Euro. Davon geht bei Personenunternehmen der Freibetrag ab.

Auf den verbleibenden Betrag wirkt die Steuermesszahl von 3,5 Prozent. Heraus kommt der Gewerbesteuermessbetrag, den das Finanzamt festsetzt.

Diesen Messbetrag multipliziert die Gemeinde mit ihrem Hebesatz. Erst daraus ergibt sich die tatsächliche Gewerbesteuer. Die folgende Tabelle zeigt die Kette an einem konkreten Fall.

Schritt Betrag Gewerbeertrag (gerundet) 100.000 € − Freibetrag (Personenunternehmen) 24.500 € = Steuerpflichtiger Gewerbeertrag 75.500 € × Steuermesszahl 3,5 % 2.642,50 € (Messbetrag) × Hebesatz 400 % 10.570 € Gewerbesteuer 10.570 €

Eine Kapitalgesellschaft mit demselben Gewerbeertrag rechnet ohne Freibetrag und landet bei einem Messbetrag von 3.500 Euro, also 14.000 Euro Gewerbesteuer bei 400 Prozent Hebesatz. Den vollständigen Vergleich mit eigenen Zahlen liefert der Gewerbesteuer-Rechner inklusive der persönlichen Steuerbelastung je Gesellschafter.

Der Hebesatz: warum der Standort entscheidet

Zwischen München (490 %) und einer Minimum-Gemeinde liegen bei 100.000 Euro Ertrag rund 10.000 Euro.

Die Messzahl ist überall gleich, der Hebesatz nicht. An dieser Stelle entsteht die größte Spreizung der gesamten Steuer.

Jede Gemeinde legt ihren Hebesatz selbst fest. Das gesetzliche Minimum liegt bei 200 Prozent (§ 16 Abs. 4 GewStG), nach oben besteht keine feste Grenze.

Laut DIHK lag der gewogene Durchschnitt der Hebesätze 2025 bei rund 438 Prozent, je nach Erhebung und Gewichtung kursieren Werte um die 400 bis 440 Prozent. Die Großstädte liegen deutlich darüber.

Die folgende Übersicht zeigt die Bandbreite anhand bekannter Standorte. Der Unterschied zwischen der günstigsten und der teuersten Großstadt beträgt fast den Faktor zwei.

Stadt Hebesatz München 490 % Köln 475 % Hamburg 470 % Frankfurt am Main 460 % Stuttgart 440 % Berlin 410 % Gesetzliches Minimum (z. B. Langenwolschendorf) 200 %

Für ein Unternehmen mit 100.000 Euro steuerpflichtigem Gewerbeertrag bedeutet der Sprung von München auf eine Minimum-Gemeinde eine Differenz von rund 10.000 Euro pro Jahr. Der Standort ist damit ein echter Kostenfaktor.

Genau diese Spreizung hat über Jahre zu Sitzverlagerungen geführt, oft nur auf dem Papier. Eine Briefkastenadresse in einer Niedrighebesatz-Gemeinde, während der Betrieb anderswo läuft. Diese Praxis ist der Auslöser der geplanten Reform, zu der wir gleich kommen.

ESt-Anrechnung: das 4,0-fache, das viele übersehen

Das 4,0-fache des Messbetrags gilt seit 2020, viele Ratgeber rechnen noch mit dem alten 3,8-fachen.

Jetzt kommt der Teil, der die Gewerbesteuer für Personenunternehmen oft fast halbiert oder ganz neutralisiert. Die Anrechnung auf die Einkommensteuer.

Einzelunternehmer und Gesellschafter von Personengesellschaften dürfen ihre Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen (§ 35 EStG). Der Gesetzgeber wollte damit die Doppelbelastung aus Gewerbesteuer und Einkommensteuer abfedern.

Angerechnet wird das 4,0-fache des Gewerbesteuermessbetrags, begrenzt auf die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer. Dieser Faktor gilt seit dem Veranlagungszeitraum 2020, eingeführt durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz.

An dieser Stelle schreiben sich viele Ratgeber voneinander ab, und zwar veraltet. Diese Texte nennen weiterhin das frühere 3,8-fache und eine Neutralitätsgrenze von 380 Prozent. Beides stimmt seit 2020 nicht mehr.

Mit dem aktuellen Faktor 4,0 bleibt die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von rund 400 Prozent einkommensneutral. Erst darüber entsteht eine echte Mehrbelastung, weil die Anrechnung gedeckelt ist.

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht das: Bei einem Messbetrag von 2.642,50 Euro lassen sich bis zu 10.570 Euro anrechnen, exakt der Betrag, der bei 400 Prozent Hebesatz anfällt. In München mit 490 Prozent bleibt ein nicht entlasteter Rest.

Für die GmbH läuft das ins Leere. Kapitalgesellschaften sind von dieser Anrechnung ausgeschlossen, und anders als gelegentlich behauptet ist die Gewerbesteuer auch keine abziehbare Betriebsausgabe mehr. Seit 2008 stellt § 4 Abs. 5b EStG das ausdrücklich klar.

GmbH oder Einzelunternehmen?

Freibetrag und Anrechnung trennen das Einzelunternehmen von der GmbH.

Die Rechtsform verändert die Gewerbesteuer an gleich drei Stellen. Vor Gründung oder Umwandlung lohnt der Blick auf diese Unterschiede.

Die folgende Gegenüberstellung fasst die Mechanik zusammen. Die Tabelle erklärt, warum dieselbe Gewinnhöhe je nach Rechtsform sehr unterschiedlich belastet wird.

Merkmal Einzelunternehmen / Personengesellschaft GmbH / AG Freibetrag 24.500 € ja nein Anrechnung nach § 35 EStG ja, 4,0-fach nein Steuerpflicht ab Aufnahme der Tätigkeit Handelsregistereintrag Effektive Belastung bei ~400 % Hebesatz oft nahe null volle Gewerbesteuer

Im Klartext: Das Einzelunternehmen profitiert doppelt, durch Freibetrag und Anrechnung. Die GmbH zahlt die Gewerbesteuer dafür voll, gleicht das aber an anderer Stelle durch die niedrigere Körperschaftsteuer und Gestaltungsspielräume bei Gehältern und Thesaurierung aus.

Eine pauschale Empfehlung verbietet sich deshalb. Die Gewerbesteuer ist nur ein Baustein der Gesamtbelastung, und die optimale Rechtsform hängt vom Gewinn, vom Standort und von den Entnahmeplänen ab. Eine fundierte Entscheidung gehört in die Hände der Steuerberatung.

Reform 2027: Mindesthebesatz auf 280 Prozent

200 auf 280 Prozent ab 2027 war der Plan, der Bundesrat hat das Gesetz im Mai 2026 gestoppt.

Die Gewerbesteuer steht vor einer möglichen Änderung, die vor allem die Niedrighebesatz-Gemeinden trifft. Der Stand ist allerdings wackliger, als viele Meldungen vermuten lassen.

Der Plan: Der Mindesthebesatz steigt von 200 auf 280 Prozent, erstmals für den Erhebungszeitraum 2027 (§ 16 Abs. 4 GewStG-E). Ziel ist das Austrocknen der Gewerbesteueroasen, in denen Unternehmen nur formal ihren Sitz anmelden.

Betroffen wäre nur eine Minderheit der Kommunen. Zum Stichtag Ende 2024 lagen 43 Gemeinden unter 280 Prozent. Eine Stadt mit 420 Prozent ändert nichts, eine Gemeinde mit 200 Prozent müsste nachziehen.

Der Verfahrensstand ist der eigentlich interessante Punkt. Der Bundestag hat das zugehörige Gesetz am 24. April 2026 beschlossen, doch der Bundesrat hat es am 8. Mai 2026 überraschend gestoppt und keine Einigung herbeigeführt.

Damit ist die Anhebung Stand heute nicht in Kraft. Der Ausgang bleibt offen, und der politische Druck zeigt eher nach oben: Aus dem Bundesrat und von kommunaler Seite kursieren bereits Forderungen nach 300 oder sogar 320 Prozent.

Markus Seyfferth, Chefredakteur von Dr. Web, ordnet das so ein:

Die Debatte um den Mindesthebesatz ist im Kern eine Standortdebatte. Ein höherer Sockel trifft genau die strukturschwachen Gemeinden, die mit niedrigen Sätzen überhaupt erst Ansiedlungen anlocken. Beim Schließen von Steueroasen darf nicht zugleich der letzte Hebel kleiner Kommunen wegfallen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Für Unternehmer heißt das: abwarten, aber den eigenen Standort im Blick behalten. Eine Sitzwahl allein nach dem Hebesatz war schon bisher riskant, und der politische Wind macht sie nicht sicherer.

Erklärung, Vorauszahlungen und Fristen

Vorauszahlungen werden zum 15. Februar, Mai, August und November fällig.

Zum Schluss die Praxis. Die Gewerbesteuer kommt nicht als Jahresrechnung, sondern in Raten.

Das Finanzamt setzt den Messbetrag fest, die Gemeinde stellt darauf den Bescheid zu. Diese Aufgabenteilung sorgt regelmäßig für Verwirrung, ist aber gesetzlich so vorgesehen.

Sobald die Gewerbesteuer einmal festgesetzt ist, leisten Sie vierteljährliche Vorauszahlungen. Die Termine fallen auf den 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.

Eine Erklärung ist nur fällig, sofern tatsächlich Gewerbesteuer anfällt oder das Finanzamt dazu auffordert. Eingereicht wird sie elektronisch über ELSTER, in der Regel gemeinsam mit der übrigen Steuererklärung.

Die Basis für all das ist eine saubere Gewinnermittlung. Wie diese als Einnahmenüberschussrechnung gelingt, zeigt unser Beitrag zur Einnahmenüberschussrechnung; die ersten Schritte bei Umsatzsteuer und Voranmeldung erklärt das Steuern-1×1 für Gründer.

Glossar

Gewerbesteuerberechnung: Gewerbeertrag wird mit bundeseinheitlicher Messzahl 3,5% multipliziert, ergibt Messbetrag. Gemeinde wendet Hebesatz an

Gewerbeertrag — Der nach § 8 und § 9 GewStG korrigierte Gewinn des Betriebs. Grundlage der gesamten Berechnung.

Steuermesszahl — Bundeseinheitlicher Faktor von 3,5 Prozent, mit dem der Gewerbeertrag multipliziert wird.

Gewerbesteuermessbetrag — Das Produkt aus Gewerbeertrag und Messzahl. Wird vom Finanzamt festgesetzt.

Hebesatz — Prozentsatz, mit dem die Gemeinde den Messbetrag multipliziert. Mindestens 200 Prozent.

Freibetrag — Abzug von 24.500 Euro für Personenunternehmen, 5.000 Euro für bestimmte Vereine. Für Kapitalgesellschaften nicht vorgesehen.

Hinzurechnungen — Beträge nach § 8 GewStG, die den Gewinn erhöhen, etwa anteilige Finanzierungskosten.

Kürzungen — Beträge nach § 9 GewStG, die den Gewinn mindern, etwa für betrieblichen Grundbesitz.

Realsteuer — Steuer auf ein Objekt statt auf eine Person. Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer zählen dazu.

ESt-Anrechnung — Anrechnung des 4,0-fachen Messbetrags auf die Einkommensteuer nach § 35 EStG, nur für Personenunternehmen.

Verlustabzug — Verrechnung früherer Gewerbeverluste mit dem aktuellen Gewerbeertrag nach § 10a GewStG.

Erhebungszeitraum — Das Kalenderjahr, für das die Gewerbesteuer erhoben wird.

Gewerbesteueroase — Gemeinde mit besonders niedrigem Hebesatz, die gezielt Unternehmenssitze anzieht.

Häufige Fragen zur Gewerbesteuer

Alle Gewerbebetriebe in Deutschland müssen Gewerbesteuer zahlen. Entscheidend ist die gewerbliche Tätigkeit, nicht die Unternehmensgröße

Welche Unternehmen müssen Gewerbesteuer zahlen? Alle Gewerbebetriebe in Deutschland, also Handel, Handwerk, Industrie und viele Dienstleister. Maßgeblich ist die gewerbliche Tätigkeit, nicht die Größe des Unternehmens. Zahlen Freiberufler Gewerbesteuer? Nein. Freie Berufe nach § 18 EStG wie Ärzte, Anwälte, Architekten oder Journalisten sind befreit, ebenso Land- und Forstwirtschaft. Maßgeblich ist die Einstufung durch das Finanzamt. Ab welchem Gewinn fällt Gewerbesteuer an? Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften erst oberhalb von 24.500 Euro Gewerbeertrag. Kapitalgesellschaften zahlen ohne Freibetrag vom ersten Euro an. Können Sie die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen? Als Einzelunternehmer oder Gesellschafter einer Personengesellschaft ja, in Höhe des 4,0-fachen Messbetrags und begrenzt auf die gezahlte Gewerbesteuer. Bis rund 400 Prozent Hebesatz bleibt die Belastung dadurch neutral. Zahlt eine GmbH mehr Gewerbesteuer als ein Einzelunternehmen? Bei gleichem Gewerbeertrag in der Regel ja, weil der GmbH der Freibetrag und die Anrechnung fehlen. Im Gesamtbild gleicht die Kapitalgesellschaft das über andere Steuern teilweise wieder aus.

Quellen

Gesetzliche Grundlagen und amtliche Quellen zu Gewerbesteuer, Einkommen steuer und aktuellen Steuerreformen in Deutschland