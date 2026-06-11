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Programmiersprachen-Übersicht: 30 Sprachen und wofür Sie sie einsetzen

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
17 Min. Lesezeit
Datenbanken und Abfragen

Über 700 Programmiersprachen existieren, doch in der Praxis tragen kaum mehr als drei Dutzend die gesamte digitale Welt.

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Diese Übersicht sortiert die wichtigsten 30 nicht nach Beliebtheit, sondern nach Einsatzgebiet.

So finden Sie als Entscheider sofort, was zu Ihrem Projekt passt, welche bekannte Anwendung darauf läuft und ob Sie überhaupt Entwickler dafür finden.

Das Wichtigste in Kürze

  • Die populärste Sprache ist selten die richtige für Ihr konkretes Projekt. Entscheidend ist das Einsatzgebiet, nicht der Rang in einem Index.
  • Rund 220 Milliarden Zeilen COBOL laufen weiterhin im Hintergrund von Banken und Behörden, während Hype-Sprachen wie Rust die Schlagzeilen machen.
  • Die Entwicklerverfügbarkeit schwankt dramatisch: Für JavaScript finden Sie Tausende Kandidaten, für COBOL kämpfen Konzerne um die letzten Spezialisten.
  • Wer ein Profil aus Python, TypeScript und einer Systemsprache aufbaut, deckt das gesamte moderne Spektrum ab.

Kenner?

Wissenstest
Welche Sprache für welchen Zweck?
5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf.
1 Welche Sprache ist bei einem KI-Projekt praktisch konkurrenzlos? Aufklappen ↓
Auflösung aufdecken ↓
Richtig: B. Die gesamte KI-Toolchain von PyTorch über TensorFlow bis zu den SDKs von OpenAI, Anthropic und Google Gemini ist Python-first. Sobald ein Team etwas mit KI plant, ist die Sprachfrage damit entschieden.
2 Welche Sprache trägt bis heute rund 95 Prozent aller Geldautomaten-Buchungen? Aufklappen ↓
Auflösung aufdecken ↓
Richtig: C. Rund 220 Milliarden Zeilen COBOL laufen weltweit weiter und tragen etwa 40 Prozent aller Online-Banking-Systeme sowie den Großteil des Geldautomaten-Verkehrs. Die Spezialisten dafür gehen reihenweise in Rente.
3 Womit bedienen Sie iOS und Android mit einer einzigen Codebasis? Aufklappen ↓
Auflösung aufdecken ↓
Richtig: A. Flutter mit der Sprache Dart bedient beide Plattformen aus einer Codebasis. Das spart bei knappem Budget erheblichen Aufwand. Native Entwicklung in Swift (iOS) und Kotlin (Android) bietet dafür mehr Performance und tiefere Systemintegration.
4 Welche Sprache eliminiert speicherbezogene Sicherheitslücken bereits zur Compile-Zeit? Aufklappen ↓
Auflösung aufdecken ↓
Richtig: B. Rund 70 Prozent aller Sicherheitslücken in großen Systemen gehen auf Speicherfehler zurück. Rust schließt diese Fehlerklasse durch sein Ownership-System zur Compile-Zeit. Das Weiße Haus und US-Sicherheitsbehörden empfehlen den Umstieg offiziell.
5 Was ist laut Artikel die wichtigste Leitlinie bei der Sprachwahl? Aufklappen ↓
Auflösung aufdecken ↓
Richtig: C. Ein TIOBE-Spitzenplatz baut keine Software. Die richtige Sprache passt zu Anwendungsfall, vorhandenem Team und Wartungshorizont. Manchmal ist das die langweiligste Sprache im Raum, und genau das ist dann die kluge Entscheidung.

Quelle: Dr. Web Fachartikel „Programmiersprachen-Übersicht: 30 Sprachen und wofür Sie sie einsetzen“

© 2026 Dr. Web – Das Fachportal für Entscheider | Quiz von Dr. Web

Wie diese Übersicht sortiert ist

Die meisten Ranglisten verraten Ihnen, worüber Entwickler reden. Das beantwortet aber nicht die Frage, die in Ihrem Unternehmen wirklich zählt.

Welche Sprache passt zu meinem Vorhaben, und finde ich jemanden, der sie beherrscht? Genau darauf antwortet diese Gruppierung nach Einsatzgebiet.

Sieben Cluster decken das Spektrum ab, von Web über KI bis zu den stillen Veteranen, die niemand sieht und ohne die trotzdem nichts läuft.

Jede Sprache bekommt ein konkretes Praxisbeispiel, eine typische Branche und eine ehrliche Einschätzung zur Entwicklerverfügbarkeit am DACH-Markt.

Eine Anmerkung zu den Zahlen vorweg. Verbreitungsdaten stammen je nach Sprache aus unterschiedlichen Quellen, weil kein einzelner Index alle Sprachen fair abbildet.

Als groben Popularitätsanker dient der TIOBE-Index, der Suchanfragen über mehr als zwei Dutzend Suchmaschinen zählt. Für tatsächliche Web-Nutzung liefert W3Techs die belastbareren Werte.

Wer die zehn populärsten Sprachen im direkten Ranking-Duell sehen will, findet das in unserem Vergleich der zehn führenden Programmiersprachen 2026. Diese Übersicht hier geht in die Breite statt in die Rangfolge.

30 Programmiersprachen, sieben Cluster
Nicht nach Rang sortiert, sondern nach Einsatzgebiet. So finden Sie die Sprache, die zu Ihrem Projekt passt.
700+
Sprachen existieren weltweit
Doch kaum mehr als drei Dutzend tragen die gesamte produktive Software. Diese 30 zählen.
Web & Fullstack
JavaScriptTypeScriptPHPRubyDartHTML/CSS
Browser, Online-Shops, Content-Management. Im DACH-Raum stark PHP-geprägt.
Data, KI & Wissenschaft
PythonRJuliaMATLAB
Machine Learning, Datenanalyse, Forschung. Python regiert fast konkurrenzlos.
Enterprise & Business
JavaC#KotlinABAPVB/VBA
Banken, Versicherungen, Konzern-IT. Stabilität schlägt Hype.
System & Performance
CC++RustGoZig
Betriebssysteme, Spiele, Cloud-Infrastruktur. Hier läuft der Generationswechsel.
Mobile
SwiftKotlinObjective-CDart
iOS spricht Swift, Android Kotlin. Flutter mit Dart bedient beide Lager.
Datenbanken
SQLPL/SQL
Der unsichtbare Standard hinter fast jeder Software. Knapp 60 % nutzen SQL.
Nischen mit Überlebensgarantie
COBOLFortranPerlLuaScalaHaskellAssembly
Unsichtbar, aber unverzichtbar. Wer hier Spezialwissen hat, hat oft die größte Jobsicherheit.
220 Milliarden Zeilen COBOL tragen bis heute 95 % aller Geldautomaten-Buchungen
Während alle über Rust und KI reden, hält eine Sprache von 1959 still die Banken am Laufen. Die populärste Sprache ist selten die richtige für Ihr Projekt.

Quelle: TIOBE Index Mai/Juni 2026, W3Techs, DXC Technology, IBM, Stack Overflow Developer Survey 2025

© 2026 Dr. Web – Das Fachportal für Entscheider | Infografik von Dr. Web

 

Web-Frontend und Fullstack

Im Browser führt bis heute kein Weg an JavaScript vorbei, und das Backend hat die Sprache längst miterobert.

Das DACH-Web hängt zusätzlich stark an PHP, weil WordPress die Region dominiert.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit
JavaScript Interaktives Frontend, Fullstack über Node.js Netflix-Oberfläche, PayPal-Backend Agenturen, E-Commerce, Medien Sehr hoch
TypeScript Typsicheres Frontend und Backend für große Projekte Slack, Airbnb-Plattform Scale-ups, Produktteams Hoch und steigend
PHP Server-Backend, Content-Management WordPress, Shopware, Wikipedia Mittelstand, Verlage, Shops Sehr hoch
Ruby Schnelle Webentwicklung mit Rails Shopify, GitHub (ursprünglich) Start-ups, SaaS Mittel, rückläufig
Dart Cross-Plattform-Frontend über Flutter Google Pay, BMW-App App-Studios, Konzern-IT Mittel
HTML/CSS Struktur und Gestaltung jeder Website Jede Webseite, die Sie kennen universell Sehr hoch

Streng genommen sind HTML und CSS Auszeichnungs- und Stilsprachen, keine Programmiersprachen im engeren Sinn. Sie gehören trotzdem in jede ehrliche Übersicht, weil ohne sie kein einziges Frontend existiert.

Für ein typisches Web-Projekt im Mittelstand lautet die Kombination heute meist PHP im Backend, JavaScript oder TypeScript im Frontend.

Wer von der Pike auf einsteigen will, findet in unserem Leitfaden zum Programmieren lernen die passenden ersten Schritte.

Data Science, KI und Wissenschaft

Ein blaues Schlangenlogo, das eine Netzwerkgrafik umschließt
Die SDKs von OpenAI, Anthropic und Google Gemini sind Python-first. Bei KI-Projekten ist die Sprachfrage damit praktisch entschieden.

Sobald Daten ins Spiel kommen, regiert Python fast konkurrenzlos.

Daneben halten sich Spezialsprachen, die in ihrer Nische unschlagbar bleiben.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit
Python KI, Datenanalyse, Automatisierung, Backend ChatGPT-Training, Instagram-Backend KI, Forschung, Finanzen Sehr hoch
R Statistik, Datenvisualisierung Klinische Studien, Wahlforschung Pharma, Universitäten Mittel
Julia Hochperformantes wissenschaftliches Rechnen Klimamodelle, Finanzsimulationen Forschung, Quant-Trading Niedrig
MATLAB Ingenieurmathematik, Signalverarbeitung Fahrwerksregelung, Bildverarbeitung Automotive, Luftfahrt Mittel

Python ist die mit Abstand zugänglichste Einstiegssprache und gleichzeitig der Standard der gesamten KI-Branche.

Die SDKs von OpenAI, Anthropic und Google Gemini sind Python-first. Sobald Ihr Team irgendetwas mit KI plant, ist die Sprachfrage praktisch entschieden.

Enterprise- und Geschäftsanwendungen

Moderner Safe aus gebürstetem Stahl mit Kombinationsschloss, Griff und Kirsch & Söhne-Logo
Java trägt seit drei Jahrzehnten die Backends der DACH-Finanzwelt. Stabilität schlägt hier jeden kurzlebigen Trend.

In Banken, Versicherungen und Konzern-IT zählen Stabilität und Wartbarkeit über Jahrzehnte mehr als der letzte Hype.

Hier dominieren Sprachen mit großen, ausgereiften Ökosystemen.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit
Java Enterprise-Backends, Android Online-Banking-Systeme, SAP-Anwendungen Banken, Versicherungen, Großindustrie Sehr hoch
C# .NET-Anwendungen, Cloud, Spiele über Unity Stack Overflow, ein großer Teil aller Unity-Spiele Microsoft-Umfeld, Gaming Hoch
Kotlin Moderne JVM-Entwicklung, Android-Standard Android-Apps, serverseitige JVM-Dienste App-Entwicklung, Konzern-IT Mittel und steigend
ABAP SAP-Geschäftslogik SAP-ERP-Module in DAX-Konzernen Großindustrie, Beratung Mittel, gut bezahlt
Visual Basic / VBA Office-Automatisierung, Makros Excel-Makros in fast jeder Buchhaltung Verwaltung, Mittelstand Hoch, aber alternd

Java trägt seit drei Jahrzehnten die harten Backends der DACH-Finanzwelt.

Der Ruf, die Sprache sei verstaubt, hält sich hartnäckig, doch moderne Versionen mit Records und Virtual Threads haben kräftig aufgeholt.

ABAP wiederum ist ein Sonderfall. Niemand lernt es aus Begeisterung, aber wer es beherrscht, ist im SAP-Umfeld kaum ersetzbar und entsprechend gut bezahlt.

Systemnahe und Performance-Programmierung

Metallgetriebe mit großem und kleinem, grün-akzentuiertem Zahnrad auf Montageplatte
Rund 70 Prozent aller schweren Sicherheitslücken stammen aus Speicherfehlern. Genau diese Klasse schließt Rust zur Compile-Zeit.

Wo jede Millisekunde und jedes Byte zählt, also in Betriebssystemen, Spielen und Cloud-Infrastruktur, regieren die hardwarenahen Sprachen.

Hier spielt sich gerade der spannendste Generationswechsel ab.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit
C Betriebssysteme, Embedded, Treiber Linux-Kernel, Mikrocontroller in Autos Embedded, Industrie, Telekommunikation Hoch
C++ Spiele, Hochleistungssoftware, KI-Backends Unreal Engine, Adobe Photoshop Gaming, Finanzhandel, Industrie Hoch
Rust Speichersichere Systemsoftware Teile von Windows, Cloudflare-Infrastruktur Sicherheitskritische Systeme, Cloud Niedrig, stark gesucht
Go Cloud-Dienste, Microservices, CLIs Docker, Kubernetes, Terraform Cloud, DevOps, Fintech Mittel, gut bezahlt
Zig Moderne Systemprogrammierung als C-Nachfolger Bun-Laufzeitumgebung frühe Adopter, Tooling Sehr niedrig

C ist die Mutter fast aller späteren Sprachen und steht über fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung weiterhin ganz oben in den Popularitätsindizes.

Rund 70 Prozent aller Sicherheitslücken in großen Systemen gehen auf Speicherfehler zurück. Genau dort setzt Rust an und eliminiert diese Fehlerklasse zur Compile-Zeit.

Das Weiße Haus und US-Sicherheitsbehörden empfehlen den Umstieg sogar offiziell.

Go dagegen ist die stille Macht der Cloud. Die gesamte moderne Container-Infrastruktur läuft darauf.

Mobile-Entwicklung

Zwei silberne Smartphones mit schwarzem Display vor weißem Hintergrund, getrennt durch eine orange Linie
iOS spricht Swift, Android Kotlin. Flutter mit Dart bedient mit einer einzigen Codebasis beide Lager.

Auf dem Smartphone trennt sich die Welt in zwei Lager.

Apple setzt auf Swift, Android auf Kotlin, und wer beide bedienen will, greift zu Cross-Plattform-Lösungen.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit
Swift Native iOS- und macOS-Apps Apple-eigene Apps, viele Premium-iOS-Apps App-Studios, Apple-Umfeld Mittel
Kotlin Native Android-Apps Großteil moderner Android-Apps App-Entwicklung Mittel und steigend
Objective-C Ältere iOS-Codebasen, Wartung Legacy-Teile großer iOS-Apps Wartungsprojekte Niedrig, alternd
Dart Eine Codebasis für iOS und Android Google Pay, zahlreiche Start-up-Apps Start-ups, App-Studios Mittel

Für ein neues Mobile-Projekt mit knappem Budget ist Flutter mit Dart oft die wirtschaftlichste Wahl, weil eine Codebasis beide Plattformen bedient.

Wer maximale Performance und tiefe Systemintegration braucht, entwickelt nativ in Swift und Kotlin.

Datenbanken und Abfragen

Ein Datenbanksymbol aus gebürstetem Metall mit blauen Leuchtstreifen auf weißem Hintergrund
Knapp 60 Prozent aller Entwickler arbeiten regelmäßig mit SQL. Die Abfragesprache ist der unsichtbare Standard hinter fast jeder Software.

Keine Geschäftsanwendung ohne Datenbank, und keine Datenbank ohne SQL.

Diese Sprache ist der unsichtbare Standard hinter praktisch jeder Software.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit
SQL Datenabfrage und -verwaltung Jede Anwendung mit Datenbank universell Sehr hoch
PL/SQL Prozedurale Logik in Oracle-Datenbanken Konzern-Datenbanken, Abrechnungssysteme Großindustrie, Banken Mittel

SQL ist streng genommen keine vollwertige Programmiersprache, sondern eine Abfragesprache.

Trotzdem gehört sie zu den meistgenutzten Technologien überhaupt. Knapp 60 Prozent aller Entwickler arbeiten regelmäßig damit.

Nischen mit Überlebensgarantie

Vintage Messingschlüssel mit Prägung „S&G EST. 1872“ und Ornamentgriff auf weißem Grund
220 Milliarden Zeilen COBOL tragen bis heute 95 Prozent aller Geldautomaten-Buchungen. Die Spezialisten dafür gehen gerade in Rente.

Jetzt der kontraintuitive Teil.

Diese Sprachen tauchen in keinem Hype-Artikel auf, halten aber die kritischste Infrastruktur der Welt am Laufen.

Wer hier Spezialwissen mitbringt, hat oft die größere Jobsicherheit als jeder Trend-Entwickler.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit
COBOL Transaktionssysteme auf Großrechnern 95 Prozent aller Geldautomaten-Buchungen Banken, Versicherungen, Behörden Sehr niedrig, händeringend gesucht
Fortran Numerische Simulation Klima- und Wettermodelle, Astrophysik Forschung, Meteorologie Sehr niedrig
Perl Textverarbeitung, Legacy-Skripte Bioinformatik-Pipelines, alte Web-Backends Forschung, Systemadministration Niedrig, alternd
Lua Eingebettete Skripte in Anwendungen Spiele-Logik, Roblox, Geräte-Firmware Gaming, Embedded Niedrig
Scala Big-Data-Verarbeitung auf der JVM Twitter-Backend (früher), Apache Spark Datenplattformen, Fintech Niedrig, gut bezahlt
Haskell Funktionale Programmierung, Korrektheit Finanz-Risikosysteme, Compiler Finanzhandel, Forschung Sehr niedrig
Assembly Direkte Hardwaresteuerung Bootloader, zeitkritische Firmware Embedded, Sicherheitsforschung Sehr niedrig

COBOL ist das Paradebeispiel für stille Unverzichtbarkeit.

Rund 220 Milliarden Zeilen laufen weltweit weiter, sie tragen etwa 40 Prozent aller Online-Banking-Systeme und den Großteil des Geldautomaten-Verkehrs.

Das Problem für Unternehmen: Die Entwickler, die das gebaut haben, gehen reihenweise in Rente.

Wer COBOL heute lernt, hat auf Jahre hinaus eine fast konkurrenzlose Position. Ähnliches gilt für Scala und Haskell, deren Spezialisten in Banken überdurchschnittlich verdienen.

Welche Sprache passt zu welcher Entscheidung?

Metallene Balkenwaage, linke Schale grün, rechte silbern, auf weißem Grund
Die richtige Sprache wägt Anwendungsfall, vorhandenes Team und Wartungshorizont ab. Ein Spitzenplatz im Index allein baut keine Software.

Statt einer pauschalen Empfehlung lohnt das Rückwärtsdenken vom Ziel.

Hier die typischen Szenarien für DACH-Entscheider:

  1. Klassisches Web-Projekt oder Online-Shop: PHP im Backend, JavaScript oder TypeScript im Frontend. Entwickler gibt es reichlich, die Wartung bleibt bezahlbar.
  2. KI- oder Datenprojekt: Python, ohne ernsthafte Alternative. Die gesamte Toolchain lebt dort.
  3. Cloud- und Plattform-Engineering: Go ist die natürliche Wahl, weil Kubernetes und Docker ohnehin darauf basieren.
  4. Mobile-App mit knappem Budget: Flutter mit Dart, eine Codebasis für beide Plattformen.
  5. Sicherheitskritische Systemsoftware: Rust, mindestens parallel zur etablierten C- oder C++-Basis.
  6. Wartung bestehender Konzern-Infrastruktur: Wer COBOL-, ABAP- oder Java-Altsysteme betreibt, sollte gezielt in seltenes Spezialwissen investieren, bevor das letzte Know-how in Rente geht.

Die ehrliche Haltung dahinter: Lassen Sie sich nicht von Ranglisten treiben. Ein TIOBE-Spitzenplatz baut Ihnen keine Software.

Die richtige Sprache ist die, die zu Ihrem Anwendungsfall, Ihrem vorhandenen Team und Ihrem Wartungshorizont passt.

Manchmal ist das die langweiligste Sprache im Raum, und genau das ist dann die kluge Entscheidung.

Service: Wer verwaltet welche Sprache?

Geöffnetes beigefarbenes Adressbuch mit liniertem Papier, A-Z Register und hellblauem Leseband vor weißem Hintergrund
Jede Sprache hat eine offizielle Anlaufstelle, von der Foundation bis zum ISO-Komitee. Der Service-Block bündelt sie als Nachschlagewerk.

Die folgende Übersicht listet die offizielle Anlaufstelle jeder Sprache, also das Gremium, die Stiftung oder das Unternehmen, das die Weiterentwicklung steuert.

Die Adressen sind als Nachschlage-Service gedacht, nicht als Empfehlung.

Sprache Verwaltung / Standardisierung Offizielle Adresse
JavaScript Ecma International (ECMA-262) ecma-international.org
TypeScript Microsoft typescriptlang.org
PHP The PHP Group / PHP Foundation php.net
Ruby Ruby Association / Matz ruby-lang.org
Dart Google dart.dev
HTML/CSS W3C / WHATWG w3.org
Python Python Software Foundation python.org
R R Foundation r-project.org
Julia Julia-Community / JuliaHub julialang.org
MATLAB MathWorks (kommerziell) mathworks.com
Java Oracle / OpenJDK-Community oracle.com/java
C# Microsoft / Ecma International (ECMA-334) learn.microsoft.com/dotnet/csharp
Kotlin JetBrains / Kotlin Foundation kotlinlang.org
ABAP SAP SE (proprietär) sap.com
Visual Basic / VBA Microsoft learn.microsoft.com
C ISO/IEC (Komitee JTC1/SC22/WG14) iso.org
C++ ISO/IEC (Komitee WG21) / ISO-C++-Foundation isocpp.org
Rust Rust Foundation rust-lang.org
Go Google go.dev
Zig Zig Software Foundation ziglang.org
Swift Apple / Swift.org-Community swift.org
Objective-C Apple developer.apple.com
SQL ISO/IEC (SQL-Standard) iso.org
PL/SQL Oracle (proprietär) oracle.com
COBOL ISO/IEC, historisch CODASYL iso.org
Fortran ISO/IEC (Komitee WG5) fortran-lang.org
Perl The Perl Foundation perl.org
Lua PUC-Rio (Lua-Team) lua.org
Scala EPFL Lausanne / Scala Center scala-lang.org
Haskell Haskell Foundation haskell.org
Assembly herstellerabhängig (Intel, ARM u. a.) herstellerspezifisch

Die wichtigste Frage bei der Sprachwahl lautet nicht, was gerade angesagt ist, sondern was Sie in zehn Jahren noch warten können. Wir haben Unternehmen gesehen, die einer Modesprache hinterherliefen und drei Jahre später keine Entwickler mehr dafür fanden. Langweilig und stabil schlägt aufregend und flüchtig fast immer.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Glossar

Oranges Lederbuch mit Goldprägung und bunten Lesebändchen auf weißem Grund
Sechzehn Fachbegriffe von Compiler bis Mainframe. Wer das Vokabular kennt, redet bei der Sprachwahl mit.

Compiler — Übersetzt den gesamten Quellcode vor der Ausführung in Maschinencode. Sprachen wie C, C++ und Rust arbeiten so.

Interpreter — Führt Quellcode Zeile für Zeile zur Laufzeit aus, ohne vorherige Komplettübersetzung. Typisch für Python und klassisches JavaScript.

Statische Typisierung — Der Datentyp jeder Variable steht schon zur Compile-Zeit fest und wird geprüft. Java, C#, TypeScript und Rust gehören dazu.

Dynamische Typisierung — Datentypen werden erst zur Laufzeit bestimmt. Python und JavaScript arbeiten so, was flexibel, aber fehleranfälliger ist.

Garbage Collection — Automatische Speicherbereinigung, die nicht mehr benötigte Daten freigibt. Java, C# und Go nutzen das, C und C++ überlassen es dem Entwickler.

Compile-Zeit — Der Moment, in dem ein Compiler Quellcode übersetzt. Je strenger die Prüfung in dieser Phase, desto seltener treten Fehler zur Laufzeit auf.

Laufzeitumgebung — Die Software, die ein Programm ausführt. Node.js ist die Laufzeitumgebung, die JavaScript außerhalb des Browsers lauffähig macht.

Framework — Ein Gerüst aus vorgefertigtem Code, das die Entwicklung beschleunigt. Laravel für PHP, Rails für Ruby oder Spring für Java sind bekannte Beispiele.

Bibliothek — Eine Sammlung wiederverwendbarer Funktionen, die ein Programm einbindet. PyTorch und TensorFlow sind Bibliotheken des Python-Ökosystems.

IDE — Eine integrierte Entwicklungsumgebung, die Editor, Debugger und Werkzeuge bündelt. Bekannte Vertreter sind VS Code und die JetBrains-Produkte.

JVM (Java Virtual Machine) — Eine Laufzeitumgebung, die Java-Bytecode plattformunabhängig ausführt. Auch Kotlin und Scala laufen darauf.

Memory Safety — Der Schutz vor klassischen Speicherfehlern wie Buffer Overflows. Rust garantiert diese Sicherheit durch sein Ownership-System zur Compile-Zeit.

Objektorientierung — Ein Programmierstil, der Daten und Funktionen in Objekten bündelt. Java, C# und C++ sind stark objektorientiert geprägt.

Funktionale Programmierung — Ein Stil, der Programme aus reinen Funktionen ohne Seiteneffekte baut. Haskell ist das prominenteste Beispiel.

Skriptsprache — Eine meist interpretierte Sprache für Automatisierung und schnelle Aufgaben. Python, Perl und Lua zählen dazu.

Mainframe — Ein Großrechner für hochzuverlässige Massentransaktionen. COBOL ist die klassische Sprache dieser Systeme.

Häufige Fragen zur Programmiersprachen-Übersicht

Dreidimensionales, orangefarbenes, transluzentes Fragezeichen auf weißem Hintergrund
Die sechs Fragen, die DACH-Entscheider vor der Sprachwahl am häufigsten stellen, kompakt beantwortet.

Wie viele Programmiersprachen gibt es?

Schätzungen reichen von 700 bis über 9.000, je nachdem, ob man auch historische und experimentelle Sprachen mitzählt. In der professionellen Softwareentwicklung sind allerdings nur etwa 20 bis 30 Sprachen wirklich relevant. Der absolute Großteil aller produktiv laufenden Software weltweit ist in weniger als zehn Sprachen geschrieben.

Welche Programmiersprache wird wofür verwendet?

Grob nach Einsatzgebiet: Python für KI und Datenanalyse, JavaScript und TypeScript fürs Web-Frontend, PHP fürs Web-Backend im DACH-Raum, Java und C# für Enterprise-Anwendungen, C und C++ für systemnahe Software, Swift und Kotlin für Mobile-Apps sowie SQL für Datenbanken. Die Cluster in diesem Artikel ordnen alle 30 Sprachen genau nach diesem Prinzip.

Welche Programmiersprache ist die einfachste zum Einstieg?

Python gilt als zugänglichste Einstiegssprache, weil die Lesbarkeit hoch und der Schreibaufwand gering ist. Universitäten im DACH-Raum nutzen Python längst als Standard-Erstsprache. Für Web-Einsteiger ist alternativ JavaScript sinnvoll, weil sich Ergebnisse sofort im Browser zeigen.

Welche Programmiersprache hat die beste Jobsicherheit?

Das hängt vom Cluster ab. Breite Verfügbarkeit von Stellen bieten Java, JavaScript und Python. Die höchste Knappheit und damit oft die stabilste Position bieten paradoxerweise alte Nischensprachen wie COBOL oder ABAP, weil dort die Spezialisten in Rente gehen und Konzerne händeringend Nachwuchs suchen.

Welche Sprache eignet sich für Mobile-Apps?

Für native iOS-Apps Swift, für native Android-Apps Kotlin. Wer beide Plattformen mit einer einzigen Codebasis bedienen will, nutzt Flutter mit der Sprache Dart. Das spart bei knappem Budget erheblichen Aufwand, kostet aber etwas Performance und tiefe Systemintegration.

Lohnt sich das Erlernen einer Nischensprache?

Oft ja, gerade weil die Konkurrenz klein ist. COBOL-, Scala- oder Haskell-Spezialisten verdienen in Banken überdurchschnittlich, weil sie selten sind. Der Haken: Diese Sprachen binden Sie an bestimmte Branchen und Altsysteme. Als alleinige Grundlage einer Karriere sind sie riskant, als Spezialisierung neben einer breiten Hauptsprache aber sehr wertvoll.

Quellen

Oranger Füller über Schale mit bedruckten Tabletten vor weißem Hintergrund
TIOBE Index Mai/Juni 2026 und W3Techs-Statistiken zu Programmiersprachen; DXC-Artikel über COBOL-Einsatz in Bankensystemen
  • TIOBE Software | TIOBE Index for May/June 2026 | https://www.tiobe.com/tiobe-index/ | besucht am 11.06.2026
  • W3Techs (Q-Success) | Usage Statistics of Server-side Programming Languages | https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language | besucht am 11.06.2026
  • DXC Technology | Why banks still rely on COBOL-driven mainframe systems | https://dxc.com/insights/knowledge-base/blogs/why-banks-still-rely-on-cobol-driven-mainframe-systems | besucht am 11.06.2026
  • IBM | What Is COBOL? | https://www.ibm.com/think/topics/cobol | besucht am 11.06.2026
  • Python Software Foundation | https://www.python.org/psf-landing/ | besucht am 11.06.2026
  • TechRadar | Tech giants come together to launch the Rust Foundation | https://www.techradar.com/news/tech-majors-come-together-to-launch-the-rust-foundation | besucht am 11.06.2026
  • Stack Overflow | 2025 Developer Survey | https://survey.stackoverflow.co/2025/ | besucht am 11.06.2026
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Markus Seyfferth
Autor
Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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