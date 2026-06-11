Über 700 Programmiersprachen existieren, doch in der Praxis tragen kaum mehr als drei Dutzend die gesamte digitale Welt.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Diese Übersicht sortiert die wichtigsten 30 nicht nach Beliebtheit, sondern nach Einsatzgebiet.
So finden Sie als Entscheider sofort, was zu Ihrem Projekt passt, welche bekannte Anwendung darauf läuft und ob Sie überhaupt Entwickler dafür finden.
Das Wichtigste in Kürze
- Die populärste Sprache ist selten die richtige für Ihr konkretes Projekt. Entscheidend ist das Einsatzgebiet, nicht der Rang in einem Index.
- Rund 220 Milliarden Zeilen COBOL laufen weiterhin im Hintergrund von Banken und Behörden, während Hype-Sprachen wie Rust die Schlagzeilen machen.
- Die Entwicklerverfügbarkeit schwankt dramatisch: Für JavaScript finden Sie Tausende Kandidaten, für COBOL kämpfen Konzerne um die letzten Spezialisten.
- Wer ein Profil aus Python, TypeScript und einer Systemsprache aufbaut, deckt das gesamte moderne Spektrum ab.
Kenner?
1 Welche Sprache ist bei einem KI-Projekt praktisch konkurrenzlos? Aufklappen ↓
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2 Welche Sprache trägt bis heute rund 95 Prozent aller Geldautomaten-Buchungen? Aufklappen ↓
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3 Womit bedienen Sie iOS und Android mit einer einzigen Codebasis? Aufklappen ↓
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4 Welche Sprache eliminiert speicherbezogene Sicherheitslücken bereits zur Compile-Zeit? Aufklappen ↓
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5 Was ist laut Artikel die wichtigste Leitlinie bei der Sprachwahl? Aufklappen ↓
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Wie diese Übersicht sortiert ist
Die meisten Ranglisten verraten Ihnen, worüber Entwickler reden. Das beantwortet aber nicht die Frage, die in Ihrem Unternehmen wirklich zählt.
Welche Sprache passt zu meinem Vorhaben, und finde ich jemanden, der sie beherrscht? Genau darauf antwortet diese Gruppierung nach Einsatzgebiet.
Sieben Cluster decken das Spektrum ab, von Web über KI bis zu den stillen Veteranen, die niemand sieht und ohne die trotzdem nichts läuft.
Jede Sprache bekommt ein konkretes Praxisbeispiel, eine typische Branche und eine ehrliche Einschätzung zur Entwicklerverfügbarkeit am DACH-Markt.
Eine Anmerkung zu den Zahlen vorweg. Verbreitungsdaten stammen je nach Sprache aus unterschiedlichen Quellen, weil kein einzelner Index alle Sprachen fair abbildet.
Als groben Popularitätsanker dient der TIOBE-Index, der Suchanfragen über mehr als zwei Dutzend Suchmaschinen zählt. Für tatsächliche Web-Nutzung liefert W3Techs die belastbareren Werte.
Wer die zehn populärsten Sprachen im direkten Ranking-Duell sehen will, findet das in unserem Vergleich der zehn führenden Programmiersprachen 2026. Diese Übersicht hier geht in die Breite statt in die Rangfolge.
Web-Frontend und Fullstack
Im Browser führt bis heute kein Weg an JavaScript vorbei, und das Backend hat die Sprache längst miterobert.
Das DACH-Web hängt zusätzlich stark an PHP, weil WordPress die Region dominiert.
|Sprache
|Einsatzgebiet
|Praxisbeispiel
|Typische Branche
|Entwicklerverfügbarkeit
|JavaScript
|Interaktives Frontend, Fullstack über Node.js
|Netflix-Oberfläche, PayPal-Backend
|Agenturen, E-Commerce, Medien
|Sehr hoch
|TypeScript
|Typsicheres Frontend und Backend für große Projekte
|Slack, Airbnb-Plattform
|Scale-ups, Produktteams
|Hoch und steigend
|PHP
|Server-Backend, Content-Management
|WordPress, Shopware, Wikipedia
|Mittelstand, Verlage, Shops
|Sehr hoch
|Ruby
|Schnelle Webentwicklung mit Rails
|Shopify, GitHub (ursprünglich)
|Start-ups, SaaS
|Mittel, rückläufig
|Dart
|Cross-Plattform-Frontend über Flutter
|Google Pay, BMW-App
|App-Studios, Konzern-IT
|Mittel
|HTML/CSS
|Struktur und Gestaltung jeder Website
|Jede Webseite, die Sie kennen
|universell
|Sehr hoch
Streng genommen sind HTML und CSS Auszeichnungs- und Stilsprachen, keine Programmiersprachen im engeren Sinn. Sie gehören trotzdem in jede ehrliche Übersicht, weil ohne sie kein einziges Frontend existiert.
Für ein typisches Web-Projekt im Mittelstand lautet die Kombination heute meist PHP im Backend, JavaScript oder TypeScript im Frontend.
Wer von der Pike auf einsteigen will, findet in unserem Leitfaden zum Programmieren lernen die passenden ersten Schritte.
Data Science, KI und Wissenschaft
Sobald Daten ins Spiel kommen, regiert Python fast konkurrenzlos.
Daneben halten sich Spezialsprachen, die in ihrer Nische unschlagbar bleiben.
|Sprache
|Einsatzgebiet
|Praxisbeispiel
|Typische Branche
|Entwicklerverfügbarkeit
|Python
|KI, Datenanalyse, Automatisierung, Backend
|ChatGPT-Training, Instagram-Backend
|KI, Forschung, Finanzen
|Sehr hoch
|R
|Statistik, Datenvisualisierung
|Klinische Studien, Wahlforschung
|Pharma, Universitäten
|Mittel
|Julia
|Hochperformantes wissenschaftliches Rechnen
|Klimamodelle, Finanzsimulationen
|Forschung, Quant-Trading
|Niedrig
|MATLAB
|Ingenieurmathematik, Signalverarbeitung
|Fahrwerksregelung, Bildverarbeitung
|Automotive, Luftfahrt
|Mittel
Python ist die mit Abstand zugänglichste Einstiegssprache und gleichzeitig der Standard der gesamten KI-Branche.
Die SDKs von OpenAI, Anthropic und Google Gemini sind Python-first. Sobald Ihr Team irgendetwas mit KI plant, ist die Sprachfrage praktisch entschieden.
Enterprise- und Geschäftsanwendungen
In Banken, Versicherungen und Konzern-IT zählen Stabilität und Wartbarkeit über Jahrzehnte mehr als der letzte Hype.
Hier dominieren Sprachen mit großen, ausgereiften Ökosystemen.
|Sprache
|Einsatzgebiet
|Praxisbeispiel
|Typische Branche
|Entwicklerverfügbarkeit
|Java
|Enterprise-Backends, Android
|Online-Banking-Systeme, SAP-Anwendungen
|Banken, Versicherungen, Großindustrie
|Sehr hoch
|C#
|.NET-Anwendungen, Cloud, Spiele über Unity
|Stack Overflow, ein großer Teil aller Unity-Spiele
|Microsoft-Umfeld, Gaming
|Hoch
|Kotlin
|Moderne JVM-Entwicklung, Android-Standard
|Android-Apps, serverseitige JVM-Dienste
|App-Entwicklung, Konzern-IT
|Mittel und steigend
|ABAP
|SAP-Geschäftslogik
|SAP-ERP-Module in DAX-Konzernen
|Großindustrie, Beratung
|Mittel, gut bezahlt
|Visual Basic / VBA
|Office-Automatisierung, Makros
|Excel-Makros in fast jeder Buchhaltung
|Verwaltung, Mittelstand
|Hoch, aber alternd
Java trägt seit drei Jahrzehnten die harten Backends der DACH-Finanzwelt.
Der Ruf, die Sprache sei verstaubt, hält sich hartnäckig, doch moderne Versionen mit Records und Virtual Threads haben kräftig aufgeholt.
ABAP wiederum ist ein Sonderfall. Niemand lernt es aus Begeisterung, aber wer es beherrscht, ist im SAP-Umfeld kaum ersetzbar und entsprechend gut bezahlt.
Systemnahe und Performance-Programmierung
Wo jede Millisekunde und jedes Byte zählt, also in Betriebssystemen, Spielen und Cloud-Infrastruktur, regieren die hardwarenahen Sprachen.
Hier spielt sich gerade der spannendste Generationswechsel ab.
|Sprache
|Einsatzgebiet
|Praxisbeispiel
|Typische Branche
|Entwicklerverfügbarkeit
|C
|Betriebssysteme, Embedded, Treiber
|Linux-Kernel, Mikrocontroller in Autos
|Embedded, Industrie, Telekommunikation
|Hoch
|C++
|Spiele, Hochleistungssoftware, KI-Backends
|Unreal Engine, Adobe Photoshop
|Gaming, Finanzhandel, Industrie
|Hoch
|Rust
|Speichersichere Systemsoftware
|Teile von Windows, Cloudflare-Infrastruktur
|Sicherheitskritische Systeme, Cloud
|Niedrig, stark gesucht
|Go
|Cloud-Dienste, Microservices, CLIs
|Docker, Kubernetes, Terraform
|Cloud, DevOps, Fintech
|Mittel, gut bezahlt
|Zig
|Moderne Systemprogrammierung als C-Nachfolger
|Bun-Laufzeitumgebung
|frühe Adopter, Tooling
|Sehr niedrig
C ist die Mutter fast aller späteren Sprachen und steht über fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung weiterhin ganz oben in den Popularitätsindizes.
Rund 70 Prozent aller Sicherheitslücken in großen Systemen gehen auf Speicherfehler zurück. Genau dort setzt Rust an und eliminiert diese Fehlerklasse zur Compile-Zeit.
Das Weiße Haus und US-Sicherheitsbehörden empfehlen den Umstieg sogar offiziell.
Go dagegen ist die stille Macht der Cloud. Die gesamte moderne Container-Infrastruktur läuft darauf.
Mobile-Entwicklung
Auf dem Smartphone trennt sich die Welt in zwei Lager.
Apple setzt auf Swift, Android auf Kotlin, und wer beide bedienen will, greift zu Cross-Plattform-Lösungen.
|Sprache
|Einsatzgebiet
|Praxisbeispiel
|Typische Branche
|Entwicklerverfügbarkeit
|Swift
|Native iOS- und macOS-Apps
|Apple-eigene Apps, viele Premium-iOS-Apps
|App-Studios, Apple-Umfeld
|Mittel
|Kotlin
|Native Android-Apps
|Großteil moderner Android-Apps
|App-Entwicklung
|Mittel und steigend
|Objective-C
|Ältere iOS-Codebasen, Wartung
|Legacy-Teile großer iOS-Apps
|Wartungsprojekte
|Niedrig, alternd
|Dart
|Eine Codebasis für iOS und Android
|Google Pay, zahlreiche Start-up-Apps
|Start-ups, App-Studios
|Mittel
Für ein neues Mobile-Projekt mit knappem Budget ist Flutter mit Dart oft die wirtschaftlichste Wahl, weil eine Codebasis beide Plattformen bedient.
Wer maximale Performance und tiefe Systemintegration braucht, entwickelt nativ in Swift und Kotlin.
Datenbanken und Abfragen
Keine Geschäftsanwendung ohne Datenbank, und keine Datenbank ohne SQL.
Diese Sprache ist der unsichtbare Standard hinter praktisch jeder Software.
|Sprache
|Einsatzgebiet
|Praxisbeispiel
|Typische Branche
|Entwicklerverfügbarkeit
|SQL
|Datenabfrage und -verwaltung
|Jede Anwendung mit Datenbank
|universell
|Sehr hoch
|PL/SQL
|Prozedurale Logik in Oracle-Datenbanken
|Konzern-Datenbanken, Abrechnungssysteme
|Großindustrie, Banken
|Mittel
SQL ist streng genommen keine vollwertige Programmiersprache, sondern eine Abfragesprache.
Trotzdem gehört sie zu den meistgenutzten Technologien überhaupt. Knapp 60 Prozent aller Entwickler arbeiten regelmäßig damit.
Nischen mit Überlebensgarantie
Jetzt der kontraintuitive Teil.
Diese Sprachen tauchen in keinem Hype-Artikel auf, halten aber die kritischste Infrastruktur der Welt am Laufen.
Wer hier Spezialwissen mitbringt, hat oft die größere Jobsicherheit als jeder Trend-Entwickler.
|Sprache
|Einsatzgebiet
|Praxisbeispiel
|Typische Branche
|Entwicklerverfügbarkeit
|COBOL
|Transaktionssysteme auf Großrechnern
|95 Prozent aller Geldautomaten-Buchungen
|Banken, Versicherungen, Behörden
|Sehr niedrig, händeringend gesucht
|Fortran
|Numerische Simulation
|Klima- und Wettermodelle, Astrophysik
|Forschung, Meteorologie
|Sehr niedrig
|Perl
|Textverarbeitung, Legacy-Skripte
|Bioinformatik-Pipelines, alte Web-Backends
|Forschung, Systemadministration
|Niedrig, alternd
|Lua
|Eingebettete Skripte in Anwendungen
|Spiele-Logik, Roblox, Geräte-Firmware
|Gaming, Embedded
|Niedrig
|Scala
|Big-Data-Verarbeitung auf der JVM
|Twitter-Backend (früher), Apache Spark
|Datenplattformen, Fintech
|Niedrig, gut bezahlt
|Haskell
|Funktionale Programmierung, Korrektheit
|Finanz-Risikosysteme, Compiler
|Finanzhandel, Forschung
|Sehr niedrig
|Assembly
|Direkte Hardwaresteuerung
|Bootloader, zeitkritische Firmware
|Embedded, Sicherheitsforschung
|Sehr niedrig
COBOL ist das Paradebeispiel für stille Unverzichtbarkeit.
Rund 220 Milliarden Zeilen laufen weltweit weiter, sie tragen etwa 40 Prozent aller Online-Banking-Systeme und den Großteil des Geldautomaten-Verkehrs.
Das Problem für Unternehmen: Die Entwickler, die das gebaut haben, gehen reihenweise in Rente.
Wer COBOL heute lernt, hat auf Jahre hinaus eine fast konkurrenzlose Position. Ähnliches gilt für Scala und Haskell, deren Spezialisten in Banken überdurchschnittlich verdienen.
Welche Sprache passt zu welcher Entscheidung?
Statt einer pauschalen Empfehlung lohnt das Rückwärtsdenken vom Ziel.
Hier die typischen Szenarien für DACH-Entscheider:
- Klassisches Web-Projekt oder Online-Shop: PHP im Backend, JavaScript oder TypeScript im Frontend. Entwickler gibt es reichlich, die Wartung bleibt bezahlbar.
- KI- oder Datenprojekt: Python, ohne ernsthafte Alternative. Die gesamte Toolchain lebt dort.
- Cloud- und Plattform-Engineering: Go ist die natürliche Wahl, weil Kubernetes und Docker ohnehin darauf basieren.
- Mobile-App mit knappem Budget: Flutter mit Dart, eine Codebasis für beide Plattformen.
- Sicherheitskritische Systemsoftware: Rust, mindestens parallel zur etablierten C- oder C++-Basis.
- Wartung bestehender Konzern-Infrastruktur: Wer COBOL-, ABAP- oder Java-Altsysteme betreibt, sollte gezielt in seltenes Spezialwissen investieren, bevor das letzte Know-how in Rente geht.
Die ehrliche Haltung dahinter: Lassen Sie sich nicht von Ranglisten treiben. Ein TIOBE-Spitzenplatz baut Ihnen keine Software.
Die richtige Sprache ist die, die zu Ihrem Anwendungsfall, Ihrem vorhandenen Team und Ihrem Wartungshorizont passt.
Manchmal ist das die langweiligste Sprache im Raum, und genau das ist dann die kluge Entscheidung.
Service: Wer verwaltet welche Sprache?
Die folgende Übersicht listet die offizielle Anlaufstelle jeder Sprache, also das Gremium, die Stiftung oder das Unternehmen, das die Weiterentwicklung steuert.
Die Adressen sind als Nachschlage-Service gedacht, nicht als Empfehlung.
|Sprache
|Verwaltung / Standardisierung
|Offizielle Adresse
|JavaScript
|Ecma International (ECMA-262)
|ecma-international.org
|TypeScript
|Microsoft
|typescriptlang.org
|PHP
|The PHP Group / PHP Foundation
|php.net
|Ruby
|Ruby Association / Matz
|ruby-lang.org
|Dart
|dart.dev
|HTML/CSS
|W3C / WHATWG
|w3.org
|Python
|Python Software Foundation
|python.org
|R
|R Foundation
|r-project.org
|Julia
|Julia-Community / JuliaHub
|julialang.org
|MATLAB
|MathWorks (kommerziell)
|mathworks.com
|Java
|Oracle / OpenJDK-Community
|oracle.com/java
|C#
|Microsoft / Ecma International (ECMA-334)
|learn.microsoft.com/dotnet/csharp
|Kotlin
|JetBrains / Kotlin Foundation
|kotlinlang.org
|ABAP
|SAP SE (proprietär)
|sap.com
|Visual Basic / VBA
|Microsoft
|learn.microsoft.com
|C
|ISO/IEC (Komitee JTC1/SC22/WG14)
|iso.org
|C++
|ISO/IEC (Komitee WG21) / ISO-C++-Foundation
|isocpp.org
|Rust
|Rust Foundation
|rust-lang.org
|Go
|go.dev
|Zig
|Zig Software Foundation
|ziglang.org
|Swift
|Apple / Swift.org-Community
|swift.org
|Objective-C
|Apple
|developer.apple.com
|SQL
|ISO/IEC (SQL-Standard)
|iso.org
|PL/SQL
|Oracle (proprietär)
|oracle.com
|COBOL
|ISO/IEC, historisch CODASYL
|iso.org
|Fortran
|ISO/IEC (Komitee WG5)
|fortran-lang.org
|Perl
|The Perl Foundation
|perl.org
|Lua
|PUC-Rio (Lua-Team)
|lua.org
|Scala
|EPFL Lausanne / Scala Center
|scala-lang.org
|Haskell
|Haskell Foundation
|haskell.org
|Assembly
|herstellerabhängig (Intel, ARM u. a.)
|herstellerspezifisch
Glossar
Compiler — Übersetzt den gesamten Quellcode vor der Ausführung in Maschinencode. Sprachen wie C, C++ und Rust arbeiten so.
Interpreter — Führt Quellcode Zeile für Zeile zur Laufzeit aus, ohne vorherige Komplettübersetzung. Typisch für Python und klassisches JavaScript.
Statische Typisierung — Der Datentyp jeder Variable steht schon zur Compile-Zeit fest und wird geprüft. Java, C#, TypeScript und Rust gehören dazu.
Dynamische Typisierung — Datentypen werden erst zur Laufzeit bestimmt. Python und JavaScript arbeiten so, was flexibel, aber fehleranfälliger ist.
Garbage Collection — Automatische Speicherbereinigung, die nicht mehr benötigte Daten freigibt. Java, C# und Go nutzen das, C und C++ überlassen es dem Entwickler.
Compile-Zeit — Der Moment, in dem ein Compiler Quellcode übersetzt. Je strenger die Prüfung in dieser Phase, desto seltener treten Fehler zur Laufzeit auf.
Laufzeitumgebung — Die Software, die ein Programm ausführt. Node.js ist die Laufzeitumgebung, die JavaScript außerhalb des Browsers lauffähig macht.
Framework — Ein Gerüst aus vorgefertigtem Code, das die Entwicklung beschleunigt. Laravel für PHP, Rails für Ruby oder Spring für Java sind bekannte Beispiele.
Bibliothek — Eine Sammlung wiederverwendbarer Funktionen, die ein Programm einbindet. PyTorch und TensorFlow sind Bibliotheken des Python-Ökosystems.
IDE — Eine integrierte Entwicklungsumgebung, die Editor, Debugger und Werkzeuge bündelt. Bekannte Vertreter sind VS Code und die JetBrains-Produkte.
JVM (Java Virtual Machine) — Eine Laufzeitumgebung, die Java-Bytecode plattformunabhängig ausführt. Auch Kotlin und Scala laufen darauf.
Memory Safety — Der Schutz vor klassischen Speicherfehlern wie Buffer Overflows. Rust garantiert diese Sicherheit durch sein Ownership-System zur Compile-Zeit.
Objektorientierung — Ein Programmierstil, der Daten und Funktionen in Objekten bündelt. Java, C# und C++ sind stark objektorientiert geprägt.
Funktionale Programmierung — Ein Stil, der Programme aus reinen Funktionen ohne Seiteneffekte baut. Haskell ist das prominenteste Beispiel.
Skriptsprache — Eine meist interpretierte Sprache für Automatisierung und schnelle Aufgaben. Python, Perl und Lua zählen dazu.
Mainframe — Ein Großrechner für hochzuverlässige Massentransaktionen. COBOL ist die klassische Sprache dieser Systeme.
Häufige Fragen zur Programmiersprachen-Übersicht
Wie viele Programmiersprachen gibt es?
Schätzungen reichen von 700 bis über 9.000, je nachdem, ob man auch historische und experimentelle Sprachen mitzählt. In der professionellen Softwareentwicklung sind allerdings nur etwa 20 bis 30 Sprachen wirklich relevant. Der absolute Großteil aller produktiv laufenden Software weltweit ist in weniger als zehn Sprachen geschrieben.
Welche Programmiersprache wird wofür verwendet?
Grob nach Einsatzgebiet: Python für KI und Datenanalyse, JavaScript und TypeScript fürs Web-Frontend, PHP fürs Web-Backend im DACH-Raum, Java und C# für Enterprise-Anwendungen, C und C++ für systemnahe Software, Swift und Kotlin für Mobile-Apps sowie SQL für Datenbanken. Die Cluster in diesem Artikel ordnen alle 30 Sprachen genau nach diesem Prinzip.
Welche Programmiersprache ist die einfachste zum Einstieg?
Python gilt als zugänglichste Einstiegssprache, weil die Lesbarkeit hoch und der Schreibaufwand gering ist. Universitäten im DACH-Raum nutzen Python längst als Standard-Erstsprache. Für Web-Einsteiger ist alternativ JavaScript sinnvoll, weil sich Ergebnisse sofort im Browser zeigen.
Welche Programmiersprache hat die beste Jobsicherheit?
Das hängt vom Cluster ab. Breite Verfügbarkeit von Stellen bieten Java, JavaScript und Python. Die höchste Knappheit und damit oft die stabilste Position bieten paradoxerweise alte Nischensprachen wie COBOL oder ABAP, weil dort die Spezialisten in Rente gehen und Konzerne händeringend Nachwuchs suchen.
Welche Sprache eignet sich für Mobile-Apps?
Für native iOS-Apps Swift, für native Android-Apps Kotlin. Wer beide Plattformen mit einer einzigen Codebasis bedienen will, nutzt Flutter mit der Sprache Dart. Das spart bei knappem Budget erheblichen Aufwand, kostet aber etwas Performance und tiefe Systemintegration.
Lohnt sich das Erlernen einer Nischensprache?
Oft ja, gerade weil die Konkurrenz klein ist. COBOL-, Scala- oder Haskell-Spezialisten verdienen in Banken überdurchschnittlich, weil sie selten sind. Der Haken: Diese Sprachen binden Sie an bestimmte Branchen und Altsysteme. Als alleinige Grundlage einer Karriere sind sie riskant, als Spezialisierung neben einer breiten Hauptsprache aber sehr wertvoll.
Quellen
- TIOBE Software | TIOBE Index for May/June 2026 | https://www.tiobe.com/tiobe-index/ | besucht am 11.06.2026
- W3Techs (Q-Success) | Usage Statistics of Server-side Programming Languages | https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language | besucht am 11.06.2026
- DXC Technology | Why banks still rely on COBOL-driven mainframe systems | https://dxc.com/insights/knowledge-base/blogs/why-banks-still-rely-on-cobol-driven-mainframe-systems | besucht am 11.06.2026
- IBM | What Is COBOL? | https://www.ibm.com/think/topics/cobol | besucht am 11.06.2026
- Python Software Foundation | https://www.python.org/psf-landing/ | besucht am 11.06.2026
- TechRadar | Tech giants come together to launch the Rust Foundation | https://www.techradar.com/news/tech-majors-come-together-to-launch-the-rust-foundation | besucht am 11.06.2026
- Stack Overflow | 2025 Developer Survey | https://survey.stackoverflow.co/2025/ | besucht am 11.06.2026
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