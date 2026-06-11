Über 700 Programmiersprachen existieren, doch in der Praxis tragen kaum mehr als drei Dutzend die gesamte digitale Welt.

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Diese Übersicht sortiert die wichtigsten 30 nicht nach Beliebtheit, sondern nach Einsatzgebiet.

So finden Sie als Entscheider sofort, was zu Ihrem Projekt passt, welche bekannte Anwendung darauf läuft und ob Sie überhaupt Entwickler dafür finden.

Das Wichtigste in Kürze

Die populärste Sprache ist selten die richtige für Ihr konkretes Projekt. Entscheidend ist das Einsatzgebiet, nicht der Rang in einem Index.

für Ihr konkretes Projekt. Entscheidend ist das Einsatzgebiet, nicht der Rang in einem Index. Rund 220 Milliarden Zeilen COBOL laufen weiterhin im Hintergrund von Banken und Behörden, während Hype-Sprachen wie Rust die Schlagzeilen machen.

laufen weiterhin im Hintergrund von Banken und Behörden, während Hype-Sprachen wie Rust die Schlagzeilen machen. Die Entwicklerverfügbarkeit schwankt dramatisch: Für JavaScript finden Sie Tausende Kandidaten, für COBOL kämpfen Konzerne um die letzten Spezialisten.

schwankt dramatisch: Für JavaScript finden Sie Tausende Kandidaten, für COBOL kämpfen Konzerne um die letzten Spezialisten. Wer ein Profil aus Python, TypeScript und einer Systemsprache aufbaut, deckt das gesamte moderne Spektrum ab.

Kenner?

Wissenstest Welche Sprache für welchen Zweck? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Welche Sprache ist bei einem KI-Projekt praktisch konkurrenzlos? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Die gesamte KI-Toolchain von PyTorch über TensorFlow bis zu den SDKs von OpenAI, Anthropic und Google Gemini ist Python-first. Sobald ein Team etwas mit KI plant, ist die Sprachfrage damit entschieden. A JavaScript B Python C PHP 2 Welche Sprache trägt bis heute rund 95 Prozent aller Geldautomaten-Buchungen? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Rund 220 Milliarden Zeilen COBOL laufen weltweit weiter und tragen etwa 40 Prozent aller Online-Banking-Systeme sowie den Großteil des Geldautomaten-Verkehrs. Die Spezialisten dafür gehen reihenweise in Rente. A Rust B Go C COBOL 3 Womit bedienen Sie iOS und Android mit einer einzigen Codebasis? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Flutter mit der Sprache Dart bedient beide Plattformen aus einer Codebasis. Das spart bei knappem Budget erheblichen Aufwand. Native Entwicklung in Swift (iOS) und Kotlin (Android) bietet dafür mehr Performance und tiefere Systemintegration. A Flutter mit Dart B Objective-C C Visual Basic 4 Welche Sprache eliminiert speicherbezogene Sicherheitslücken bereits zur Compile-Zeit? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Rund 70 Prozent aller Sicherheitslücken in großen Systemen gehen auf Speicherfehler zurück. Rust schließt diese Fehlerklasse durch sein Ownership-System zur Compile-Zeit. Das Weiße Haus und US-Sicherheitsbehörden empfehlen den Umstieg offiziell. A C B Rust C Perl 5 Was ist laut Artikel die wichtigste Leitlinie bei der Sprachwahl? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Ein TIOBE-Spitzenplatz baut keine Software. Die richtige Sprache passt zu Anwendungsfall, vorhandenem Team und Wartungshorizont. Manchmal ist das die langweiligste Sprache im Raum, und genau das ist dann die kluge Entscheidung. A Immer die Sprache mit dem höchsten Index-Rang wählen B Stets die neueste Trend-Sprache einsetzen C Einsatzgebiet, Team und Wartungshorizont entscheiden

Wie diese Übersicht sortiert ist

Die meisten Ranglisten verraten Ihnen, worüber Entwickler reden. Das beantwortet aber nicht die Frage, die in Ihrem Unternehmen wirklich zählt.

Welche Sprache passt zu meinem Vorhaben, und finde ich jemanden, der sie beherrscht? Genau darauf antwortet diese Gruppierung nach Einsatzgebiet.

Sieben Cluster decken das Spektrum ab, von Web über KI bis zu den stillen Veteranen, die niemand sieht und ohne die trotzdem nichts läuft.

Jede Sprache bekommt ein konkretes Praxisbeispiel, eine typische Branche und eine ehrliche Einschätzung zur Entwicklerverfügbarkeit am DACH-Markt.

Eine Anmerkung zu den Zahlen vorweg. Verbreitungsdaten stammen je nach Sprache aus unterschiedlichen Quellen, weil kein einzelner Index alle Sprachen fair abbildet.

Als groben Popularitätsanker dient der TIOBE-Index, der Suchanfragen über mehr als zwei Dutzend Suchmaschinen zählt. Für tatsächliche Web-Nutzung liefert W3Techs die belastbareren Werte.

Wer die zehn populärsten Sprachen im direkten Ranking-Duell sehen will, findet das in unserem Vergleich der zehn führenden Programmiersprachen 2026. Diese Übersicht hier geht in die Breite statt in die Rangfolge.

30 Programmiersprachen, sieben Cluster Nicht nach Rang sortiert, sondern nach Einsatzgebiet. So finden Sie die Sprache, die zu Ihrem Projekt passt. 700+ Sprachen existieren weltweit Doch kaum mehr als drei Dutzend tragen die gesamte produktive Software. Diese 30 zählen. Web & Fullstack JavaScript TypeScript PHP Ruby Dart HTML/CSS Browser, Online-Shops, Content-Management. Im DACH-Raum stark PHP-geprägt. Data, KI & Wissenschaft Python R Julia MATLAB Machine Learning, Datenanalyse, Forschung. Python regiert fast konkurrenzlos. Enterprise & Business Java C# Kotlin ABAP VB/VBA Banken, Versicherungen, Konzern-IT. Stabilität schlägt Hype. System & Performance C C++ Rust Go Zig Betriebssysteme, Spiele, Cloud-Infrastruktur. Hier läuft der Generationswechsel. Mobile Swift Kotlin Objective-C Dart iOS spricht Swift, Android Kotlin. Flutter mit Dart bedient beide Lager. Datenbanken SQL PL/SQL Der unsichtbare Standard hinter fast jeder Software. Knapp 60 % nutzen SQL. Nischen mit Überlebensgarantie COBOL Fortran Perl Lua Scala Haskell Assembly Unsichtbar, aber unverzichtbar. Wer hier Spezialwissen hat, hat oft die größte Jobsicherheit. 220 Milliarden Zeilen COBOL tragen bis heute 95 % aller Geldautomaten-Buchungen Während alle über Rust und KI reden, hält eine Sprache von 1959 still die Banken am Laufen. Die populärste Sprache ist selten die richtige für Ihr Projekt.

Web-Frontend und Fullstack

Im Browser führt bis heute kein Weg an JavaScript vorbei, und das Backend hat die Sprache längst miterobert.

Das DACH-Web hängt zusätzlich stark an PHP, weil WordPress die Region dominiert.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit JavaScript Interaktives Frontend, Fullstack über Node.js Netflix-Oberfläche, PayPal-Backend Agenturen, E-Commerce, Medien Sehr hoch TypeScript Typsicheres Frontend und Backend für große Projekte Slack, Airbnb-Plattform Scale-ups, Produktteams Hoch und steigend PHP Server-Backend, Content-Management WordPress, Shopware, Wikipedia Mittelstand, Verlage, Shops Sehr hoch Ruby Schnelle Webentwicklung mit Rails Shopify, GitHub (ursprünglich) Start-ups, SaaS Mittel, rückläufig Dart Cross-Plattform-Frontend über Flutter Google Pay, BMW-App App-Studios, Konzern-IT Mittel HTML/CSS Struktur und Gestaltung jeder Website Jede Webseite, die Sie kennen universell Sehr hoch

Streng genommen sind HTML und CSS Auszeichnungs- und Stilsprachen, keine Programmiersprachen im engeren Sinn. Sie gehören trotzdem in jede ehrliche Übersicht, weil ohne sie kein einziges Frontend existiert.

Für ein typisches Web-Projekt im Mittelstand lautet die Kombination heute meist PHP im Backend, JavaScript oder TypeScript im Frontend.

Wer von der Pike auf einsteigen will, findet in unserem Leitfaden zum Programmieren lernen die passenden ersten Schritte.

Data Science, KI und Wissenschaft

Die SDKs von OpenAI, Anthropic und Google Gemini sind Python-first. Bei KI-Projekten ist die Sprachfrage damit praktisch entschieden.

Sobald Daten ins Spiel kommen, regiert Python fast konkurrenzlos.

Daneben halten sich Spezialsprachen, die in ihrer Nische unschlagbar bleiben.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit Python KI, Datenanalyse, Automatisierung, Backend ChatGPT-Training, Instagram-Backend KI, Forschung, Finanzen Sehr hoch R Statistik, Datenvisualisierung Klinische Studien, Wahlforschung Pharma, Universitäten Mittel Julia Hochperformantes wissenschaftliches Rechnen Klimamodelle, Finanzsimulationen Forschung, Quant-Trading Niedrig MATLAB Ingenieurmathematik, Signalverarbeitung Fahrwerksregelung, Bildverarbeitung Automotive, Luftfahrt Mittel

Python ist die mit Abstand zugänglichste Einstiegssprache und gleichzeitig der Standard der gesamten KI-Branche.

Die SDKs von OpenAI, Anthropic und Google Gemini sind Python-first. Sobald Ihr Team irgendetwas mit KI plant, ist die Sprachfrage praktisch entschieden.

Enterprise- und Geschäftsanwendungen

Java trägt seit drei Jahrzehnten die Backends der DACH-Finanzwelt. Stabilität schlägt hier jeden kurzlebigen Trend.

In Banken, Versicherungen und Konzern-IT zählen Stabilität und Wartbarkeit über Jahrzehnte mehr als der letzte Hype.

Hier dominieren Sprachen mit großen, ausgereiften Ökosystemen.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit Java Enterprise-Backends, Android Online-Banking-Systeme, SAP-Anwendungen Banken, Versicherungen, Großindustrie Sehr hoch C# .NET-Anwendungen, Cloud, Spiele über Unity Stack Overflow, ein großer Teil aller Unity-Spiele Microsoft-Umfeld, Gaming Hoch Kotlin Moderne JVM-Entwicklung, Android-Standard Android-Apps, serverseitige JVM-Dienste App-Entwicklung, Konzern-IT Mittel und steigend ABAP SAP-Geschäftslogik SAP-ERP-Module in DAX-Konzernen Großindustrie, Beratung Mittel, gut bezahlt Visual Basic / VBA Office-Automatisierung, Makros Excel-Makros in fast jeder Buchhaltung Verwaltung, Mittelstand Hoch, aber alternd

Java trägt seit drei Jahrzehnten die harten Backends der DACH-Finanzwelt.

Der Ruf, die Sprache sei verstaubt, hält sich hartnäckig, doch moderne Versionen mit Records und Virtual Threads haben kräftig aufgeholt.

ABAP wiederum ist ein Sonderfall. Niemand lernt es aus Begeisterung, aber wer es beherrscht, ist im SAP-Umfeld kaum ersetzbar und entsprechend gut bezahlt.

Systemnahe und Performance-Programmierung

Rund 70 Prozent aller schweren Sicherheitslücken stammen aus Speicherfehlern. Genau diese Klasse schließt Rust zur Compile-Zeit.

Wo jede Millisekunde und jedes Byte zählt, also in Betriebssystemen, Spielen und Cloud-Infrastruktur, regieren die hardwarenahen Sprachen.

Hier spielt sich gerade der spannendste Generationswechsel ab.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit C Betriebssysteme, Embedded, Treiber Linux-Kernel, Mikrocontroller in Autos Embedded, Industrie, Telekommunikation Hoch C++ Spiele, Hochleistungssoftware, KI-Backends Unreal Engine, Adobe Photoshop Gaming, Finanzhandel, Industrie Hoch Rust Speichersichere Systemsoftware Teile von Windows, Cloudflare-Infrastruktur Sicherheitskritische Systeme, Cloud Niedrig, stark gesucht Go Cloud-Dienste, Microservices, CLIs Docker, Kubernetes, Terraform Cloud, DevOps, Fintech Mittel, gut bezahlt Zig Moderne Systemprogrammierung als C-Nachfolger Bun-Laufzeitumgebung frühe Adopter, Tooling Sehr niedrig

C ist die Mutter fast aller späteren Sprachen und steht über fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung weiterhin ganz oben in den Popularitätsindizes.

Rund 70 Prozent aller Sicherheitslücken in großen Systemen gehen auf Speicherfehler zurück. Genau dort setzt Rust an und eliminiert diese Fehlerklasse zur Compile-Zeit.

Das Weiße Haus und US-Sicherheitsbehörden empfehlen den Umstieg sogar offiziell.

Go dagegen ist die stille Macht der Cloud. Die gesamte moderne Container-Infrastruktur läuft darauf.

Mobile-Entwicklung

iOS spricht Swift, Android Kotlin. Flutter mit Dart bedient mit einer einzigen Codebasis beide Lager.

Auf dem Smartphone trennt sich die Welt in zwei Lager.

Apple setzt auf Swift, Android auf Kotlin, und wer beide bedienen will, greift zu Cross-Plattform-Lösungen.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit Swift Native iOS- und macOS-Apps Apple-eigene Apps, viele Premium-iOS-Apps App-Studios, Apple-Umfeld Mittel Kotlin Native Android-Apps Großteil moderner Android-Apps App-Entwicklung Mittel und steigend Objective-C Ältere iOS-Codebasen, Wartung Legacy-Teile großer iOS-Apps Wartungsprojekte Niedrig, alternd Dart Eine Codebasis für iOS und Android Google Pay, zahlreiche Start-up-Apps Start-ups, App-Studios Mittel

Für ein neues Mobile-Projekt mit knappem Budget ist Flutter mit Dart oft die wirtschaftlichste Wahl, weil eine Codebasis beide Plattformen bedient.

Wer maximale Performance und tiefe Systemintegration braucht, entwickelt nativ in Swift und Kotlin.

Datenbanken und Abfragen

Knapp 60 Prozent aller Entwickler arbeiten regelmäßig mit SQL. Die Abfragesprache ist der unsichtbare Standard hinter fast jeder Software.

Keine Geschäftsanwendung ohne Datenbank, und keine Datenbank ohne SQL.

Diese Sprache ist der unsichtbare Standard hinter praktisch jeder Software.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit SQL Datenabfrage und -verwaltung Jede Anwendung mit Datenbank universell Sehr hoch PL/SQL Prozedurale Logik in Oracle-Datenbanken Konzern-Datenbanken, Abrechnungssysteme Großindustrie, Banken Mittel

SQL ist streng genommen keine vollwertige Programmiersprache, sondern eine Abfragesprache.

Trotzdem gehört sie zu den meistgenutzten Technologien überhaupt. Knapp 60 Prozent aller Entwickler arbeiten regelmäßig damit.

Nischen mit Überlebensgarantie

220 Milliarden Zeilen COBOL tragen bis heute 95 Prozent aller Geldautomaten-Buchungen. Die Spezialisten dafür gehen gerade in Rente.

Jetzt der kontraintuitive Teil.

Diese Sprachen tauchen in keinem Hype-Artikel auf, halten aber die kritischste Infrastruktur der Welt am Laufen.

Wer hier Spezialwissen mitbringt, hat oft die größere Jobsicherheit als jeder Trend-Entwickler.

Sprache Einsatzgebiet Praxisbeispiel Typische Branche Entwicklerverfügbarkeit COBOL Transaktionssysteme auf Großrechnern 95 Prozent aller Geldautomaten-Buchungen Banken, Versicherungen, Behörden Sehr niedrig, händeringend gesucht Fortran Numerische Simulation Klima- und Wettermodelle, Astrophysik Forschung, Meteorologie Sehr niedrig Perl Textverarbeitung, Legacy-Skripte Bioinformatik-Pipelines, alte Web-Backends Forschung, Systemadministration Niedrig, alternd Lua Eingebettete Skripte in Anwendungen Spiele-Logik, Roblox, Geräte-Firmware Gaming, Embedded Niedrig Scala Big-Data-Verarbeitung auf der JVM Twitter-Backend (früher), Apache Spark Datenplattformen, Fintech Niedrig, gut bezahlt Haskell Funktionale Programmierung, Korrektheit Finanz-Risikosysteme, Compiler Finanzhandel, Forschung Sehr niedrig Assembly Direkte Hardwaresteuerung Bootloader, zeitkritische Firmware Embedded, Sicherheitsforschung Sehr niedrig

COBOL ist das Paradebeispiel für stille Unverzichtbarkeit.

Rund 220 Milliarden Zeilen laufen weltweit weiter, sie tragen etwa 40 Prozent aller Online-Banking-Systeme und den Großteil des Geldautomaten-Verkehrs.

Das Problem für Unternehmen: Die Entwickler, die das gebaut haben, gehen reihenweise in Rente.

Wer COBOL heute lernt, hat auf Jahre hinaus eine fast konkurrenzlose Position. Ähnliches gilt für Scala und Haskell, deren Spezialisten in Banken überdurchschnittlich verdienen.

Welche Sprache passt zu welcher Entscheidung?

Die richtige Sprache wägt Anwendungsfall, vorhandenes Team und Wartungshorizont ab. Ein Spitzenplatz im Index allein baut keine Software.

Statt einer pauschalen Empfehlung lohnt das Rückwärtsdenken vom Ziel.

Hier die typischen Szenarien für DACH-Entscheider:

Klassisches Web-Projekt oder Online-Shop: PHP im Backend, JavaScript oder TypeScript im Frontend. Entwickler gibt es reichlich, die Wartung bleibt bezahlbar. KI- oder Datenprojekt: Python, ohne ernsthafte Alternative. Die gesamte Toolchain lebt dort. Cloud- und Plattform-Engineering: Go ist die natürliche Wahl, weil Kubernetes und Docker ohnehin darauf basieren. Mobile-App mit knappem Budget: Flutter mit Dart, eine Codebasis für beide Plattformen. Sicherheitskritische Systemsoftware: Rust, mindestens parallel zur etablierten C- oder C++-Basis. Wartung bestehender Konzern-Infrastruktur: Wer COBOL-, ABAP- oder Java-Altsysteme betreibt, sollte gezielt in seltenes Spezialwissen investieren, bevor das letzte Know-how in Rente geht.

Die ehrliche Haltung dahinter: Lassen Sie sich nicht von Ranglisten treiben. Ein TIOBE-Spitzenplatz baut Ihnen keine Software.

Die richtige Sprache ist die, die zu Ihrem Anwendungsfall, Ihrem vorhandenen Team und Ihrem Wartungshorizont passt.

Manchmal ist das die langweiligste Sprache im Raum, und genau das ist dann die kluge Entscheidung.

Service: Wer verwaltet welche Sprache?

Jede Sprache hat eine offizielle Anlaufstelle, von der Foundation bis zum ISO-Komitee. Der Service-Block bündelt sie als Nachschlagewerk.

Die folgende Übersicht listet die offizielle Anlaufstelle jeder Sprache, also das Gremium, die Stiftung oder das Unternehmen, das die Weiterentwicklung steuert.

Die Adressen sind als Nachschlage-Service gedacht, nicht als Empfehlung.

Sprache Verwaltung / Standardisierung Offizielle Adresse JavaScript Ecma International (ECMA-262) ecma-international.org TypeScript Microsoft typescriptlang.org PHP The PHP Group / PHP Foundation php.net Ruby Ruby Association / Matz ruby-lang.org Dart Google dart.dev HTML/CSS W3C / WHATWG w3.org Python Python Software Foundation python.org R R Foundation r-project.org Julia Julia-Community / JuliaHub julialang.org MATLAB MathWorks (kommerziell) mathworks.com Java Oracle / OpenJDK-Community oracle.com/java C# Microsoft / Ecma International (ECMA-334) learn.microsoft.com/dotnet/csharp Kotlin JetBrains / Kotlin Foundation kotlinlang.org ABAP SAP SE (proprietär) sap.com Visual Basic / VBA Microsoft learn.microsoft.com C ISO/IEC (Komitee JTC1/SC22/WG14) iso.org C++ ISO/IEC (Komitee WG21) / ISO-C++-Foundation isocpp.org Rust Rust Foundation rust-lang.org Go Google go.dev Zig Zig Software Foundation ziglang.org Swift Apple / Swift.org-Community swift.org Objective-C Apple developer.apple.com SQL ISO/IEC (SQL-Standard) iso.org PL/SQL Oracle (proprietär) oracle.com COBOL ISO/IEC, historisch CODASYL iso.org Fortran ISO/IEC (Komitee WG5) fortran-lang.org Perl The Perl Foundation perl.org Lua PUC-Rio (Lua-Team) lua.org Scala EPFL Lausanne / Scala Center scala-lang.org Haskell Haskell Foundation haskell.org Assembly herstellerabhängig (Intel, ARM u. a.) herstellerspezifisch

Die wichtigste Frage bei der Sprachwahl lautet nicht, was gerade angesagt ist, sondern was Sie in zehn Jahren noch warten können. Wir haben Unternehmen gesehen, die einer Modesprache hinterherliefen und drei Jahre später keine Entwickler mehr dafür fanden. Langweilig und stabil schlägt aufregend und flüchtig fast immer. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Glossar

Sechzehn Fachbegriffe von Compiler bis Mainframe. Wer das Vokabular kennt, redet bei der Sprachwahl mit.

Compiler — Übersetzt den gesamten Quellcode vor der Ausführung in Maschinencode. Sprachen wie C, C++ und Rust arbeiten so.

Interpreter — Führt Quellcode Zeile für Zeile zur Laufzeit aus, ohne vorherige Komplettübersetzung. Typisch für Python und klassisches JavaScript.

Statische Typisierung — Der Datentyp jeder Variable steht schon zur Compile-Zeit fest und wird geprüft. Java, C#, TypeScript und Rust gehören dazu.

Dynamische Typisierung — Datentypen werden erst zur Laufzeit bestimmt. Python und JavaScript arbeiten so, was flexibel, aber fehleranfälliger ist.

Garbage Collection — Automatische Speicherbereinigung, die nicht mehr benötigte Daten freigibt. Java, C# und Go nutzen das, C und C++ überlassen es dem Entwickler.

Compile-Zeit — Der Moment, in dem ein Compiler Quellcode übersetzt. Je strenger die Prüfung in dieser Phase, desto seltener treten Fehler zur Laufzeit auf.

Laufzeitumgebung — Die Software, die ein Programm ausführt. Node.js ist die Laufzeitumgebung, die JavaScript außerhalb des Browsers lauffähig macht.

Framework — Ein Gerüst aus vorgefertigtem Code, das die Entwicklung beschleunigt. Laravel für PHP, Rails für Ruby oder Spring für Java sind bekannte Beispiele.

Bibliothek — Eine Sammlung wiederverwendbarer Funktionen, die ein Programm einbindet. PyTorch und TensorFlow sind Bibliotheken des Python-Ökosystems.

IDE — Eine integrierte Entwicklungsumgebung, die Editor, Debugger und Werkzeuge bündelt. Bekannte Vertreter sind VS Code und die JetBrains-Produkte.

JVM (Java Virtual Machine) — Eine Laufzeitumgebung, die Java-Bytecode plattformunabhängig ausführt. Auch Kotlin und Scala laufen darauf.

Memory Safety — Der Schutz vor klassischen Speicherfehlern wie Buffer Overflows. Rust garantiert diese Sicherheit durch sein Ownership-System zur Compile-Zeit.

Objektorientierung — Ein Programmierstil, der Daten und Funktionen in Objekten bündelt. Java, C# und C++ sind stark objektorientiert geprägt.

Funktionale Programmierung — Ein Stil, der Programme aus reinen Funktionen ohne Seiteneffekte baut. Haskell ist das prominenteste Beispiel.

Skriptsprache — Eine meist interpretierte Sprache für Automatisierung und schnelle Aufgaben. Python, Perl und Lua zählen dazu.

Mainframe — Ein Großrechner für hochzuverlässige Massentransaktionen. COBOL ist die klassische Sprache dieser Systeme.

Häufige Fragen zur Programmiersprachen-Übersicht

Die sechs Fragen, die DACH-Entscheider vor der Sprachwahl am häufigsten stellen, kompakt beantwortet.

Wie viele Programmiersprachen gibt es? Schätzungen reichen von 700 bis über 9.000, je nachdem, ob man auch historische und experimentelle Sprachen mitzählt. In der professionellen Softwareentwicklung sind allerdings nur etwa 20 bis 30 Sprachen wirklich relevant. Der absolute Großteil aller produktiv laufenden Software weltweit ist in weniger als zehn Sprachen geschrieben. Welche Programmiersprache wird wofür verwendet? Grob nach Einsatzgebiet: Python für KI und Datenanalyse, JavaScript und TypeScript fürs Web-Frontend, PHP fürs Web-Backend im DACH-Raum, Java und C# für Enterprise-Anwendungen, C und C++ für systemnahe Software, Swift und Kotlin für Mobile-Apps sowie SQL für Datenbanken. Die Cluster in diesem Artikel ordnen alle 30 Sprachen genau nach diesem Prinzip. Welche Programmiersprache ist die einfachste zum Einstieg? Python gilt als zugänglichste Einstiegssprache, weil die Lesbarkeit hoch und der Schreibaufwand gering ist. Universitäten im DACH-Raum nutzen Python längst als Standard-Erstsprache. Für Web-Einsteiger ist alternativ JavaScript sinnvoll, weil sich Ergebnisse sofort im Browser zeigen. Welche Programmiersprache hat die beste Jobsicherheit? Das hängt vom Cluster ab. Breite Verfügbarkeit von Stellen bieten Java, JavaScript und Python. Die höchste Knappheit und damit oft die stabilste Position bieten paradoxerweise alte Nischensprachen wie COBOL oder ABAP, weil dort die Spezialisten in Rente gehen und Konzerne händeringend Nachwuchs suchen. Welche Sprache eignet sich für Mobile-Apps? Für native iOS-Apps Swift, für native Android-Apps Kotlin. Wer beide Plattformen mit einer einzigen Codebasis bedienen will, nutzt Flutter mit der Sprache Dart. Das spart bei knappem Budget erheblichen Aufwand, kostet aber etwas Performance und tiefe Systemintegration. Lohnt sich das Erlernen einer Nischensprache? Oft ja, gerade weil die Konkurrenz klein ist. COBOL-, Scala- oder Haskell-Spezialisten verdienen in Banken überdurchschnittlich, weil sie selten sind. Der Haken: Diese Sprachen binden Sie an bestimmte Branchen und Altsysteme. Als alleinige Grundlage einer Karriere sind sie riskant, als Spezialisierung neben einer breiten Hauptsprache aber sehr wertvoll.

Quellen

TIOBE Index Mai/Juni 2026 und W3Techs-Statistiken zu Programmiersprachen; DXC-Artikel über COBOL-Einsatz in Bankensystemen