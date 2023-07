Wie kann man am besten programmieren lernen?

Ob kleine App auf dem Smartphone, die Nutzung des Computers mit einem Betriebssystem oder Software-Lösungen für die produktive Arbeit im gewerblichen Umfeld, nur durch fähige Programmierer können viele technische Lösungen heute wie selbstverständlich im Alltag genutzt werden. Neben erfahrenen Profis erfreut sich das Programmieren auch im privaten Umfeld bzw. als Hobby einer großen Nachfrage.





Doch das Themenfeld ist komplex, dies gilt allein aufgrund der grundsätzlich unbegrenzten Möglichkeiten und unterschiedlicher Programmiersprachen. Mit einigen Tipps, Tricks und dem notwendigen Fleiß können allerdings auch Sie das Programmieren lernen. Wir zeigen im Folgenden die richtigen Schritte für diesen Weg.

Für den Einstieg: Tutorials und Lehrvideos nutzen

Wer Programmieren lernen möchte, sollte sich hierfür zunächst ein grundlegendes Wissen rund um diesen Bereich aneignen. Dies gilt vor allem für vollkommene Neulinge, die in diesem Bereich bisher nur wenig aktiv waren. Eine gute Anlaufstelle stellen Tutorials und Lehrvideos dar, die in vielen Fällen vor allem für Einsteige konzipiert sind und einen ersten Einblick in die Thematik ermöglichen.



Besonders praktisch: Die Videos können immer dann angeschaut werden, wenn gerade Freizeit im Alltag zur Verfügung steht. Dies gilt etwa während einer längeren Autofahrt, im Rahmen einer Reise mit dem Zug oder am Abend auf dem Sofa. Die meisten der Videos sind zudem kostenlos verfügbar, sodass zunächst kein finanzielles Risiko für Einsteiger entsteht.



Bereits beim Schauen der ersten Videos, die etwa die Unterschiede der Programmiersprachen oder die Möglichkeiten in dem jeweiligen Segment erklären, sollten Sie aufmerksam zuhören und Notizen anfertigen. Denn wer Programmieren lernen möchte, muss viel Zeit und Fleiß investieren, um hier erfolgreich zu werden.

Festlegen auf eine Sprache

Nach einem ersten Einblick in die Welt der Möglichkeiten und der verschiedenen Sprachen sollten Sie nun eine wichtige Entscheidung treffen: Welche Sprache soll es für den eigenen Bedarf sein? Für Einsteiger sind beispielsweise für Einsteiger gut geeignet, für die ersten Versuche können auch Batch-Dateien eine gute Wahl darstellen.



Vergleichen Sie in Ruhe die verschiedenen Sprachen und überlegen Sie, welche Projekte in der Zukunft umgesetzt werden sollen. Mit diesen Überlegungen können Sie sich anschließend für eine Sprache entscheiden und das weitere Vorgehen auf dieser Entscheidung aufbauen. Im weiteren Verlauf sollten Sie rechtzeitig passende Fachbücher bereitlegen bzw. besorgen.



Um hierbei Geld zu sparen, können gebrauchte Exemplare eine gute Wahl darstellen. Die Bücher werden im weiteren Verlauf mit Sicherheit immer wieder als Nachschlagewerk fungieren und zu einem unverzichtbaren Werkzeug beim Programmieren. Gleiches gilt für Foren oder Ratgeber rund um das Programmieren in der jeweiligen Sprache.

Persönliche Hilfe auf dem Weg zum erfolgreichen Programmierer

Aller Anfang ist schwer, dies gilt besonders für die komplexen Themenfelder. Bei Problemen mit dem Lernen oder beim Wunsch nach persönlicher Unterstützung empfiehlt sich deshalb die fachgerechte Unterstützung durch einen erfahrenen, kompetenten Lehrer.



Vor allem über große, bekannte Plattformen finden Sie schnell einen Nachhilfelehrer, der Ihnen an den richtigen Stellen die Unterstützung zukommen lässt. Dies zeigt etwa das Angebot von Superprof. Hier stehen vielfältige Lehrer aus unterschiedlichen Fachgebieten bzw. mit mehreren Schwerpunkten bereit, um beim Programmieren lernen zu helfen. Dank der einfachen und schnellen Abwicklung sowie einer genauen Beschreibung der verschiedenen Angebote findet sich mit wenigen Handgriffen der passende Nachhilfelehrer.



Zudem können Sie individuell entscheiden, wie die Hilfe letzten Endes stattfinden soll. Neben einem Präsenzunterricht an verschiedenen Standorten empfiehlt sich vor allem die schnelle, einfache Hilfe per Webcam. Hier werden die Einheiten direkt über das Internet abgehalten. Dies sorgt selbstverständlich für deutlich mehr Flexibilität. Vor allem für komplexe Themen, die allein nur schwer erlernt werden können, erweist sich die professionelle Unterstützung durch einen erfahrenen Tutor als gute Möglichkeit. So lassen sich bei überschaubaren Kosten hervorragende Ergebnisse und schnelle Fortschritte gleichermaßen erzielen.Versuch macht klug – auch beim Programmieren

Auch beim Programmieren werden viele wichtige Handgriffe erst bei der eigentlichen Arbeit erlernt. Umso wichtiger ist es, im Rahmen des Lernprozesses schnell mit den ersten Versuchen rund um das Programmieren zu beginnen. Natürlich sollte es sich hierbei keinesfalls um überambitionierte Projekte handeln, kleine Webanwendungen oder überschaubare Befehle über sogenannte Batch-Dateien.



Beim eigentlichen Programmieren können Sie sich im Übrigen die Arbeit erleichtern, indem Sie auf die Ideen und die Arbeiten anderer ambitionierter Programmierer zurückgreifen. Natürlich ist hiermit nicht das Klauen wichtiger Ideen gemeint, aber für viele beim Programmieren auftretende Probleme gibt es bereits Lösungen. In der Community der Programmierer ist es geläufig, diese Ideen und Lösungsansätze zu teilen, um bei der Problemlösung zu helfen. Hierfür gibt es etwa große Foren, in welchen ein reger Austausch stattfindet.

Interaktive Kurse für alle Programmiersprachen

Auch interaktive Kurse stellen eine gute und gleichzeitig günstige Möglichkeit für das Programmieren lernen dar. Hier stehen interaktive Tutorials und Lerneinheiten im Mittelpunkt, die meist von Profis erstellt wurden und einen dementsprechend fachgerechten Einblick in die Welt des Programmierens ermöglichen.



Grundsätzlich bieten die meisten der großen Plattformen kostenlose Schnupperkurse an. So können Sie sich unverbindlich einen Eindruck der Möglichkeiten und Vorteile verschaffen und dann zeitnah mit den vertiefenden Lerneinheiten beginnen.