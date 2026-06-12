Kostenlose Ressourcen für Webentwickler finden sich im Überfluss, doch die ehrlich gratis nutzbaren trennt vom Rest oft nur ein Blick ins Lizenz-Kleingedruckte.

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Genau dort scheitern die meisten Bestenlisten, weil sie Freemium-Köder und echte Geschenke in einen Topf werfen.

Wir haben streng gefiltert. In diese Übersicht kommt nur, was unter CC0, MIT, ISC, Apache 2.0 oder der Open Font License steht oder einen echten Dauer-Free-Tier bietet.

Kein Tool mit Kreditkartenzwang, keine Schrift mit verstecktem Nutzungsverbot, kein Bild mit Abmahnrisiko.

Das Wichtigste in Kürze

Drei Klassen von gratis: wirklich frei (CC0/MIT/OFL), Attributionspflicht und Freemium-Falle. Nur die erste steht in dieser Liste.

wirklich frei (CC0/MIT/OFL), Attributionspflicht und Freemium-Falle. Nur die erste steht in dieser Liste. Kommerziell nutzbar: alle 33 Ressourcen, die meisten sogar ohne Namensnennung.

alle 33 Ressourcen, die meisten sogar ohne Namensnennung. Größte Kostenfalle: nicht der Preis, sondern eine übersehene Lizenzbedingung mit Abmahnfolge.

Was wirklich kostenlos bedeutet

CC0 und permissive Code-Lizenzen ermöglichen kostenlose Nutzung: CC0 verzichtet bedingungslos auf alle Rechte, während MIT, ISC und Apache 2.0 nur Namensnennung verlangen

Drei Modelle verstecken sich hinter demselben Wort, und nur eines davon bleibt bedingungslos.

CC0 und die Gemeinfreiheit bilden die sauberste Stufe. Die Organisation Creative Commons hat damit einen Weg geschaffen, auf alle Rechte zu verzichten, ganz ohne Namensnennung.

Permissive Code-Lizenzen wie MIT, ISC und Apache 2.0 verlangen nur, den Lizenztext im Quellcode zu belassen. In der sichtbaren Oberfläche bleibt nichts zu tun.

Bei Schriften regelt die Open Font License der SIL den freien Einsatz, inklusive Einbettung und kommerzieller Nutzung. Die einzige Auflage betrifft den Weiterverkauf nackter Schriftdateien.

Dagegen steht die Freemium-Falle. Ein verlockender Gratis-Tarif endet nach 14 Tagen, sperrt den Code-Export oder erzwingt einen sichtbaren Werbe-Backlink. Solche Angebote haben wir konsequent ausgesperrt.

Eine klare Ansage vorweg: Attributionspflicht ist kein Beinbruch, aber eben nicht dasselbe wie kostenlos. Diese Unterscheidung kostet im Ernstfall mehr als jedes Abo.

Code & Editoren

VS Code, Git und Tailwind stehen allesamt unter freier Lizenz.

Die Werkbank steht am Anfang jeder Pipeline, und sie kostet nichts.

VS Code ist der Quasi-Standard unter den Editoren. Der Kern Code-OSS steht unter MIT, der Download von Microsoft bleibt dauerhaft gratis.

Git versioniert praktisch die gesamte Branche. Die Software ist quelloffen unter GPLv2 und damit frei für jeden Zweck.

Tailwind CSS liefert ein Utility-First-Framework unter MIT-Lizenz. Der gesamte Funktionsumfang steht ohne Bezahlschranke bereit.

Pico CSS bringt ein klassenloses Mini-Framework für sauberes Standard-HTML, ebenfalls MIT. Ideal für schlanke Prototypen ohne Markup-Ballast.

Icons & SVG

Fünf Icon-Sets, keines verlangt den sonst üblichen Attributions-Backlink.

Symbolbibliotheken sind das Minenfeld schlechthin, weil viele Gratis-Sets eine sichtbare Verlinkung erzwingen. Diese fünf tun das nicht. Tiefer geht unser Leitfaden zum Icons erstellen.

Lucide gilt als moderner Goldstandard für saubere Line-Icons. Die ISC-Lizenz verlangt keine Attribution in der Oberfläche.

Heroicons stammt vom Tailwind-Team und liefert handgezeichnete SVGs unter MIT. Direkt als Inline-Code ins HTML kopierbar.

Bootstrap Icons umfasst über 2.000 Symbole vom Bootstrap-Team, MIT-lizenziert. Auch außerhalb von Bootstrap frei verwendbar.

Tabler Icons punktet mit mehreren Tausend konsistenten Strichsymbolen, ebenfalls MIT. Saubere Rasterung, klare Linienführung.

Material Symbols von Google sind variable Icons unter Apache 2.0. Füllung, Gewicht und optische Größe lassen sich stufenlos justieren.

Schriften & Webfonts

Sechs Tools zum Erstellen eigener Schriftarten im Vergleich. Google Fonts bietet über tausend quelloffene Schriftfamilien unter der Open Font License an

Typografie macht oder bricht ein Layout, und freie Qualität ist längst Normalität. Für alle, die noch weiter gehen und eine eigene Schriftart erstellen möchten, haben wir sechs Tools im Vergleich.

Google Fonts bündelt über tausend quelloffene Familien, ganz überwiegend unter der Open Font License. Selbst-Hosting ist ausdrücklich erlaubt und aus Datenschutzsicht oft die bessere Wahl.

Fontsource packt genau diese Open-Source-Schriften als npm-Pakete fürs lokale Einbinden. Kein externer Request, volle Kontrolle über die Ladekette.

Fontshare kommt von der Indian Type Foundry und stellt hochwertige Familien gratis für private wie kommerzielle Projekte bereit. Die Qualität spielt in der Liga kommerzieller Foundries.

Font Library sammelt freie Schriften unter CC0 und OFL an einem Ort. Ein Fundus jenseits der üblichen Verdächtigen.

Bilder, Illustrationen & Video

Unsplash und Pexels sind lizenzfreie Bildquellen. Unsplash bietet hochauflösende Fotos ohne Namensnennung. Pexels stellt Fotos und Videos in HD und 4K bereit

Visuelles Material ist der häufigste Abmahngrund überhaupt, deshalb zählt hier jede Lizenzzeile. Saubere Quellen sammelt unsere Übersicht zu lizenzfreien Bildern.

Unsplash liefert hochauflösende Fotos unter eigener Lizenz, kommerziell nutzbar und ohne Pflicht zur Namensnennung.

Pexels bietet Fotos und dazu eine umfangreiche Videosektion in HD und 4K. Keine Quellenangabe nötig, kommerziell freigegeben.

Pixabay stellt Fotos, Vektoren und Clips unter seiner Inhaltslizenz bereit, ohne Attributionszwang. Die Qualität schwankt, der Umfang gleicht das aus.

unDraw ist die Referenz für anpassbare Vektor-Illustrationen, frei und ohne Attribution selbst kommerziell. Die Akzentfarbe lässt sich vor dem Download an die eigene Marke angleichen.

Humaaans von Designer Pablo Stanley liefert modulare Menschen-Illustrationen unter CC0. Kopf, Körper und Pose kombinieren sich wie Lego.

Open Peeps stammt vom selben Schöpfer und bietet handgezeichnete Figuren unter CC0, gut für eine nahbare, skizzenhafte Bildsprache.

Color Hunt, Realtime Colors und Open Color sind praktische Tools zur schnellen Farbpaletten-Auswahl ohne Account und mit echten Layout-Vorschauen

Die kleinen Helfer sparen im Alltag die meiste Zeit.

Color Hunt kuratiert fertige Farbpaletten zum direkten Übernehmen. Kein Account, kein Limit.

Realtime Colors zeigt eine Palette sofort an einem echten Layout, nicht an leeren Kästchen. Das verkürzt die Abstimmung mit Kunden spürbar.

Open Color ist ein quelloffenes Farbschema unter MIT, optimiert für Oberflächen. Konsistente Abstufungen ohne eigenes Rätselraten.

Squoosh komprimiert Bilder direkt im Browser, quelloffen von Google. Die Datei verlässt dabei nie den eigenen Rechner.

Lorem Picsum liefert Platzhalterbilder per simpler URL, MIT-lizenziert. Perfekt für Prototypen und Layout-Tests.

RealFaviconGenerator erzeugt den kompletten Favicon-Satz für alle Plattformen. Das Favicon gehört zum Minimalstandard jedes seriösen Auftritts.

Hosting, Deployment & APIs

GitHub Pages, Cloudflare Pages und Netlify bieten kostenlose Hosting-Dienste ohne zeitliche Befristung für statische Websites

Hier trennt sich echter Free-Tier vom getarnten Trial. Diese vier laufen dauerhaft auf null Euro.

GitHub Pages hostet statische Seiten direkt aus dem Repository, kostenlos und ohne Zeitlimit. Der schnellste Weg zur Live-URL.

Cloudflare Pages bringt großzügige Limits, globales CDN und unbegrenzte Anfragen im Gratis-Tarif. Für die meisten Projekte reicht das auf Dauer.

Netlify punktet mit Build-Pipeline und Serverless-Funktionen im echten Free-Tier, kein Ablaufdatum. Deploy per Git-Push in Sekunden.

Public APIs ist ein quelloffenes Verzeichnis hunderter frei nutzbarer Schnittstellen. Wetterdaten, Wechselkurse, Testdaten, alles an einem Ort.

Lernen & Dokumentation

Kostenlose Lernressourcen für Web-Entwicklung: MDN Web Docs, freeCodeCamp und web.dev bieten umfassende Dokumentation, Kurse und Zertifikate

Wissen ist die Ressource, die nie veraltet, und die besten Quellen kosten nichts.

MDN Web Docs von Mozilla ist die Referenz für HTML, CSS und JavaScript. Frei lizenziert und sachlich konkurrenzlos.

freeCodeCamp bietet ein quelloffenes Curriculum samt echten Projekten, getragen von einer gemeinnützigen Organisation. Vom Einstieg bis zum Zertifikat ohne Gebühr.

web.dev liefert Googles Leitfäden zu Performance, Barrierefreiheit und Core Web Vitals. Praxisnah und am aktuellen Stand.

The Odin Project führt mit einem komplett offenen Lehrplan vom Nullpunkt zum Full-Stack. Quelloffen und community-gepflegt.

Die komplette Übersicht: kostenlose Ressourcen für Webentwickler auf einen Blick

Übersicht von 33 Softwareressourcen und Tools mit direkten Webadressen zum Nachschlagen

Alle 33 Quellen mit Adresse zum direkten Abtippen. Die Adressen bleiben bewusst als Klartext, damit die Tabelle als Referenz dient.

# Ressource Adresse 1 VS Code code.visualstudio.com 2 Git git-scm.com 3 Tailwind CSS tailwindcss.com 4 Pico CSS picocss.com 5 Lucide lucide.dev 6 Heroicons heroicons.com 7 Bootstrap Icons icons.getbootstrap.com 8 Tabler Icons tabler.io/icons 9 Material Symbols fonts.google.com/icons 10 Google Fonts fonts.google.com 11 Fontsource fontsource.org 12 Fontshare fontshare.com 13 Font Library fontlibrary.org 14 Unsplash unsplash.com 15 Pexels pexels.com 16 Pixabay pixabay.com 17 unDraw undraw.co 18 Humaaans humaaans.com 19 Open Peeps openpeeps.com 20 Color Hunt colorhunt.co 21 Realtime Colors realtimecolors.com 22 Open Color yeun.github.io/open-color 23 Squoosh squoosh.app 24 Lorem Picsum picsum.photos 25 RealFaviconGenerator realfavicongenerator.net 26 GitHub Pages pages.github.com 27 Cloudflare Pages pages.cloudflare.com 28 Netlify netlify.com 29 Public APIs publicapis.dev 30 MDN Web Docs developer.mozilla.org 31 freeCodeCamp freecodecamp.org 32 web.dev web.dev 33 The Odin Project theodinproject.com

Vergleich: Lizenz und Catch auf einen Blick

Lizenztyp bestimmt Nutzungsrechte, Catch nennt Bedingungen. Viele ignorieren diese Zeile beim Einsatz von Icon-Bibliotheken

Die Lizenz entscheidet, was erlaubt ist, der Catch zeigt die einzige Bedingung. Hand aufs Herz: genau diese Zeile überspringen die meisten.

Ressource Lizenz Catch Lucide, Heroicons, Bootstrap & Tabler Icons MIT / ISC Lizenztext im Quellcode belassen Material Symbols Apache 2.0 keiner für die Oberfläche Humaaans, Open Peeps, Pixabay CC0 keiner unDraw frei, ohne Attribution nicht in Packs weiterverteilen Unsplash, Pexels eigene Lizenz nicht als Konkurrenz-Stock anbieten Google Fonts, Fontshare, Font Library OFL Schriftdatei nicht einzeln verkaufen Tailwind, Pico, Open Color MIT Lizenztext belassen GitHub Pages, Cloudflare Pages, Netlify Free-Tier Tarifgrenzen beachten

Recht & Abmahnschutz

Lizenzbedingungen ignoriert: Fehlende Namensnennung führt zu Abmahnungen. Lizenz-Nachweise im Projekt dokumentieren

Die teuerste Falle ist nicht der vergessene Tarif, sondern die übersehene Lizenzbedingung.

Attribution bleibt der häufigste Stolperstein. Steht eine Namensnennungspflicht im Kleingedruckten, gehört der Credit sichtbar ins Impressum oder direkt ans Element, sonst droht die Abmahnung.

Ein simpler Lizenz-Nachweis schützt im Streitfall. Wir empfehlen eine Datei im Projekt, die pro Ressource Quelle, Lizenz und Downloaddatum festhält.

Bei Code-Bibliotheken reicht die mitgelieferte Lizenzdatei im Verzeichnis node_modules. Das Löschen dieser Dateien bricht formal die MIT- und ISC-Bedingung.

Die Grundregel lautet schlicht: nur aus vertrauenswürdiger Quelle laden und die Bedingungen zum Downloadzeitpunkt sichern. Diese fünf Minuten Dokumentation sparen im Zweifel einen vierstelligen Betrag.

Die ehrlichste Zahl in jeder Tool-Liste ist nicht der Preis, sondern die Zeile darunter. Wir prüfen jede Lizenz, weil ein vergessener Attributionslink unsere Leser am Ende teurer kommt als jedes Abo. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Glossar

CC0, MIT, ISC und Apache 2.0 sind freizügige Lizenzen mit minimalen Nutzungsbeschränkungen, von vollständigem Rechteverzicht bis zur Beibehaltung von Lizenztexten

CC0

CC0 steht für den vollständigen Rechteverzicht, jede Nutzung erlaubt, keine Namensnennung nötig.

MIT-Lizenz

Die MIT-Lizenz ist eine sehr freizügige Code-Lizenz, einzige Pflicht ist das Belassen des Lizenztexts im Quellcode.

ISC-Lizenz

Die ISC-Lizenz ist funktional gleichwertig zu MIT, nur kürzer formuliert.

Apache 2.0

Apache 2.0 ist eine freizügige Lizenz mit zusätzlicher ausdrücklicher Patentregelung.

Open Font License

Die Open Font License der SIL erlaubt Einbettung und kommerzielle Nutzung und untersagt nur den Verkauf nackter Schriftdateien.

Public Domain

Public Domain bezeichnet Werke ohne bestehendes Urheberrecht, uneingeschränkt nutzbar.

Freemium

Freemium meint einen kostenlosen Basistarif als Einstieg, zentrale Funktionen kosten extra.

Free-Tier

Der Free-Tier ist ein dauerhaft kostenloser Tarif, klar abgegrenzt vom befristeten Trial.

Attribution

Attribution ist die Pflicht zur sichtbaren Namensnennung des Urhebers.

CDN

Ein CDN verteilt Inhalte über standortnahe Server und liefert sie dadurch schneller aus.

SVG

SVG ist ein Vektorformat als reiner Text, skalierbar ohne Qualitätsverlust und per CSS gestaltbar.

Tree-Shaking

Tree-Shaking entfernt automatisch ungenutzten Code, hier relevant für schlanke Icon-Einbindung.

FAQ

Kostenlose Design-Ressourcen unter CC0, MIT, ISC, Apache 2.0 und Open Font License sowie Dienste mit echtem Free-Tier bleiben auch kommerziell kostenfrei nutzbar

Welche kostenlosen Ressourcen für Webentwickler sind wirklich gratis? Wirklich gratis sind Quellen unter CC0, MIT, ISC, Apache 2.0 oder der Open Font License sowie Dienste mit echtem Free-Tier. Alle 33 Einträge dieser Liste erfüllen genau dieses Kriterium und bleiben auch kommerziell kostenfrei. Dürfen Sie kostenlose Ressourcen kommerziell nutzen? Ja, sofern die Lizenz kommerzielle Nutzung erlaubt, und das tun alle hier gelisteten Quellen. Ein Blick in die konkrete Bedingung lohnt dennoch, da manche Anbieter den Weiterverkauf der nackten Datei ausschließen. Wo finden Sie kostenlose Icons für Ihre Website? Saubere Anlaufstellen ohne Attributionszwang sind Lucide, Heroicons, Bootstrap Icons, Tabler Icons und Material Symbols. Alle stehen unter MIT, ISC oder Apache 2.0 und verlangen keine sichtbare Namensnennung. Welche kostenlosen Schriften dürfen Sie kommerziell nutzen? Schriften unter der Open Font License sind kommerziell frei, inklusive Einbettung auf der Website. Google Fonts, Fontshare und Font Library liefern genau solche Familien. Was unterscheidet CC0 von der MIT-Lizenz? CC0 verzichtet vollständig auf alle Rechte und verlangt nichts, ideal für Bilder und Illustrationen. MIT erlaubt ebenfalls fast alles, fordert aber das Belassen des Lizenztexts im Quellcode, was nur Entwickler betrifft.

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