Hand aufs Herz: Haben Sie BMW bisher als reinen Autohersteller betrachtet? Nach dem, was in Leipzig gerade aufgebaut wird, ist das eine zu enge Sichtweise. BMW bringt als erster europäischer Automobilkonzern Physical AI in die Serienproduktion auf deutschem Boden. Der Roboter heißt AEON, kommt von Hexagon Robotics aus Zürich und soll ab Sommer 2026 in der Hochvoltbatterefertigung und Komponentenproduktion im Werk Leipzig arbeiten. Das ist kein Demo-Tag, das ist Produktionsstart.

Das Wichtigste in Kürze

BMW startet ab Sommer 2026 den vollständigen Pilotbetrieb mit AEON-Humanoiden in Werk Leipzig, erstmals Physical AI in europäischer Automobilfertigung

AEON stammt von Hexagon Robotics (Zürich), bewegt sich auf Rädern, trägt 22 integrierte Sensoren und wechselt seinen Akku selbst

Grundlage: 11-monatiger Figure-02-Pilot in Spartanburg, USA — 30.000 BMW X3, 90.000 Teile, 1.250 Betriebsstunden

BMW hat ein neues Center of Competence for Physical AI in München gegründet, das globale Rollouts koordiniert

Was der Spartanburg-Pilot für Leipzig bedeutet

BMW testet Roboter Figure 02 in Spartanburg: 30.000 X3 mitproduziert, 90.000 Blechteile bewegt, über 1.250 Betriebsstunden

BMW hat sich den Einstieg in Physical AI nicht leicht gemacht. Im US-Werk Spartanburg lief ab 2025 ein elfmonatiger Pilot mit Figure 02 von Figure AI. Das Ergebnis laut BMW-Pressemitteilung: 30.000 BMW X3 mitproduziert, 90.000 Blechteile bewegt, mehr als 1.250 Betriebsstunden bei zehnstündigen Schichten von Montag bis Freitag. Der Robot übernahm eine klassische Pick-and-Place-Aufgabe in der Karosserie, Blechteile aus Gestellen entnehmen und in Schweißvorrichtungen einlegen, mit einer Toleranz von fünf Millimetern in zwei Sekunden. Platzierungsgenauigkeit über 99 Prozent pro Schicht.

Leipzig ist kein zweites Spartanburg, sondern ein bewusst komplexerer Testfall. Das Werk deckt Presswerk, Karosserie, Lackierung, Hochvoltbatterefertigung und Endmontage ab. BMW will AEON in der Batterefertigung und Komponentenproduktion einsetzen, also in Bereichen, in denen Präzision und ergonomische Belastung zusammentreffen. Hexagon Robotics, ein Tochterunternehmen des Messsoftware-Konzerns Hexagon mit Sitz in Zürich, hat AEON speziell für industrielle Multifunktionsanwendungen entwickelt. Arnaud Robert, Präsident von Hexagon Robotics, formulierte das so: „Wir sind nicht im Tanzgeschäft, wir sind im Arbeitsgeschäft.“

BMW setzt den europäischen Benchmark. Kein Konzern auf diesem Kontinent hat humanoide Roboter bisher unter echten Serienbedingungen in der Batterefertigung eingesetzt. Leipzig wird die Referenz, an der sich alle anderen Industriestandorte messen lassen müssen.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was deutsche Industrieentscheider jetzt konkret ableiten sollten

BMW pilotiert humanoide Roboter in der Leipziger Fabrik mit Unterstützung durch eigene KI-Forschung und spezialisierte Kompetenzzentren

BMW hat drei strukturelle Vorteile, die Mittelständler nicht haben: eine eigene Forschungsabteilung für Physical AI, ein Center of Competence in München und die Fähigkeit, gleichzeitig mit Figure AI und Hexagon Robotics zu pilotieren. Trotzdem lassen sich aus dem Leipzig-Pilot klare Schlüsse ziehen. Erstens: Humanoide starten in Bereichen mit hohem Automatisierungsgrad, nicht in komplexen Montageprozessen. BMW hat bewusst die Karosserie als erstes Einsatzfeld gewählt, nicht die Endmontage. Mittelständler, die einen Einstieg planen, sollten genauso vorgehen: strukturierte Aufgaben mit klaren Zielparametern, kein Experimentieren an kritischen Prozessen.

Zweitens sind RaaS-Modelle (Robots-as-a-Service) für den Mittelstand der realistischere Einstieg als Kauf. Bank of America prognostiziert, dass Humanoid-Einheiten bis 2030 unter 17.000 US-Dollar kosten werden, aktuell liegen sie bei 90.000 bis 100.000 US-Dollar. Wer heute kauft, zahlt den Pionierpreis. Wer wartet, braucht trotzdem jetzt Pilotprojekte, um Erfahrung aufzubauen. Für die strategische Einordnung lohnt sich unser Robotik-2026-Überblick sowie der Artikel über Schaefflers Humanoiden-Strategie, die dasselbe Muster verfolgt.

Mehr Newshunger?

Schaeffler integriert hunderte humanoide Roboter in seine Werke bis 2030. Figure 03 erreicht bei BMW erste 24-Stunden-Autonomie