Ersetzen KI-Roboter Pestizide auf dem Acker?

Auf dem World Agri-Tech Summit in San Francisco zeigen Startups wie Polybee, AgriPass und Carbon Robotics, wie KI und Robotik die Landwirtschaft verändern. Drohnen prognostizieren Ernten, Roboter jäten Unkraut ohne Chemie, und Laser ersetzen Herbizide.

Stellen Sie sich vor, ein Roboter fährt nachts über Ihr Feld und vernichtet 200.000 Unkräuter pro Stunde, ohne ein Gramm Chemie. Auf dem World Agri-Tech Innovation Summit in San Francisco (17.–18. März 2026) war genau das keine Vision mehr, sondern Produktdemo. Über 1.700 Fachbesucher sahen, wie drei Technologien gleichzeitig die Landwirtschaft umbauen: KI, Robotik und Genomik.

Das Wichtigste in Kürze

Der World Agri-Tech Summit brachte über 1.700 Entscheider und 45 AgTech-Startups zusammen

Polybee setzt autonome Drohnen als „Physical AI Agents“ ein und steigert Ernteerträge um 10–15 %

AgriPass hat 6,5 Millionen Euro Seed-Finanzierung für KI-gesteuerte Unkrautbekämpfung ohne Herbizide erhalten

Carbon Robotics‘ LaserWeeder arbeitet in 15 Ländern und hat ein Large Plant Model mit 150 Millionen Pflanzenbildern trainiert

Was können die Roboter auf dem Feld?

Dieser Salat hat einen persönlichen Leibwächter mit Laser. Das Unkraut daneben hatte keine Chance.

Drei Startups stehen exemplarisch für den Wandel. Polybee betreibt autonome Drohnenflotten, die jeden einzelnen Pflanzenbestand auf einer Farm scannen. Die „Physical AI Agents“ prognostizieren Erntezeitpunkte, erkennen Stressfaktoren und übernehmen die Bestäubung. Landwirte, die den Empfehlungen für den optimalen Erntezeitpunkt folgen, erzielen laut Polybee 10 bis 15 % höhere Erträge.

AgriPass aus Israel setzt auf mechanische Unkrautbekämpfung mit KI-gesteuerter Sensorik. Der Roboter RHIC (Robot of Human Inspired Cultivation) erkennt per Computer Vision Unkraut auf Wurzelebene und entfernt es mechanisch, ohne den Boden zu stören. Die Seed-Finanzierung von 6,5 Millionen Euro kam unter anderem von Harbor Venture Consulting und E44 Climate Ventures. AgriPass ersetzt bis zu 20 Handarbeiter pro Tag und hat bereits zahlende Kunden in der EU und den USA.

„Unsere physischen KI-Agenten verwandeln unberechenbare Höfe in datengetriebene Fabriken“, sagte Polybees Gründer auf dem Summit.

Warum ist das jetzt wirtschaftlich tragfähig?

Carbon Robotics stellt Large Plant Model vor: KI-System erkennt Pflanzen weltweit, LaserWeeder G2 bekämpft Unkraut mit Lasern und senkt Kosten um 80 %

Carbon Robotics aus Seattle hat im Februar 2026 das weltweit erste Large Plant Model (LPM) vorgestellt. Trainiert auf über 150 Millionen gelabelten Pflanzenbildern aus 15 Ländern, erkennt das System jede Pflanze in jedem Feld sofort, ohne vorheriges Training. Der LaserWeeder G2 vernichtet Unkraut mit Hochleistungslasern, senkt die Kosten für Unkrautbekämpfung laut Unternehmensangaben um 80 % und amortisiert sich in ein bis drei Jahren. Über 100 Betriebe in Nordamerika, Europa und Australien setzen die Technologie bereits kommerziell ein.

Die Beschleunigung hat drei Treiber: sinkende Sensorkosten, leistungsfähigere KI-Modelle und steigende Herbizidresistenzen. Für Entscheider in der Agrarwirtschaft verkürzt sich damit der Weg vom Prototyp zum Feldeinsatz dramatisch.

„Roboter, die nachts autonom jäten und am Morgen ein sauberes Feld hinterlassen: Das ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern laufendes Geschäft in 15 Ländern.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für die Branche?

KI-Agrarrobotik in der Praxis: AgriPass erwartet 2026 über 860.000 Euro Umsatz, Carbon Robotics sammelte 159 Millionen Euro ein, Polybee setzt Drohnen produktiv ein

Der Summit zeigte einen klaren Trend: KI-gestützte Agrarrobotik verlässt die Laborphase. AgriPass rechnet 2026 mit über 860.000 Euro Umsatz aus bestehenden Verträgen. Carbon Robotics hat insgesamt über 159 Millionen Euro Risikokapital eingesammelt, unter anderem von Nvidia NVentures. Polybee demonstrierte, dass Drohnen nicht nur Daten sammeln, sondern aktiv in den Produktionsprozess eingreifen.

Für Investoren und Agrar-Entscheider markiert der Summit einen Wendepunkt: Die Technologie ist da, die Geschäftsmodelle rechnen sich, und die regulatorischen Hürden fallen langsamer als die Preise der Roboter.

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Quellen

AgFunderNews – Ag’s new toolkit: AI, genomics, and robotics converge at World Agri-Tech – https://agfundernews.com/ags-new-toolkit-ai-genomics-and-robotics-converge-at-world-agri-tech – besucht am 24.03.2026

AgTechNavigator – AgriPass raises $7.5m seed round – https://www.agtechnavigator.com/Article/2026/03/05/weed-management-how-this-startup-is-helping-farmers-improve-yields/ – besucht am 24.03.2026

TechCrunch – Carbon Robotics built an AI model that detects and identifies plants – https://techcrunch.com/2026/02/02/carbon-robotics-built-an-ai-model-that-detects-and-identifies-plants/ – besucht am 24.03.2026

AgFunderNews – Frontier AI heads to the farm with Carbon Robotics‘ Large Plant Model – https://agfundernews.com/frontier-ai-heads-to-the-farm-with-carbon-robotics-large-plant-model – besucht am 24.03.2026

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