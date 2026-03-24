Ist Terafab die größte Chip-Fabrik der Welt?
Tesla, SpaceX und xAI haben mit Terafab ein gemeinsames Halbleiterwerk für bis zu 21,5 Milliarden Euro angekündigt. Die Anlage in Austin, Texas, soll ein Terawatt Rechenleistung pro Jahr produzieren. Für Entscheider stellt sich eine zentrale Frage: Wie realistisch ist das?
Stellen Sie sich vor, ein einziges Werk liefert so viele Chips wie 70 % der gesamten TSMC-Produktion. Genau das verspricht Terafab, das am 21. März 2026 im stillgelegten Seaholm-Kraftwerk in Austin vorgestellt wurde. Elon Musk sprach von der „epischsten Chip-Produktion der Geschichte“. Texas‘ Gouverneur Greg Abbott saß im Publikum. Einen Bauzeitplan gab es nicht.
Das Wichtigste in Kürze
- Terafab ist ein Joint Venture von Tesla, SpaceX und xAI mit geschätzten Kosten von 17 bis 21,5 Milliarden Euro
- Die Anlage soll zwei Chip-Familien produzieren: den KI-Inferenzchip AI5 für Tesla-Fahrzeuge und Optimus-Roboter sowie den strahlungsgehärteten D3 für Weltraum-Rechenzentren
- 80 % der Rechenleistung sind für orbitale KI-Satelliten vorgesehen, nur 20 % für terrestrische Anwendungen
- Teslas Finanzchef bestätigte, dass die Kosten noch nicht im ohnehin über 17 Milliarden Euro schweren CapEx-Plan für 2026 enthalten sind
Was genau produziert Terafab?
Die Fabrik entsteht auf dem Nordcampus der Giga Texas und bündelt sämtliche Produktionsstufen unter einem Dach: Chip-Design, Lithografie, Fertigung, Speicherproduktion, Packaging und Tests. Als Zieltechnologie dient der 2-Nanometer-Prozess, die derzeit modernste Fertigungsstufe weltweit.
Zwei Chip-Familien stehen im Fokus. Der AI5 ist ein Inferenzchip für Teslas Full Self-Driving, die Cybercab-Robotaxis und die Optimus-Roboter. Kleinserien sollen Ende 2026 starten, die Volumenproduktion ist für 2027 geplant. Der D3 ist ein Hochleistungsprozessor, der kosmische Strahlung und extreme Temperaturen im Orbit übersteht.
„Wir sind unserer bestehenden Lieferkette sehr dankbar, Samsung, TSMC, Micron und anderen“, sagte Musk bei der Präsentation. „Aber es gibt eine maximale Geschwindigkeit, mit der sie bereit sind zu expandieren.“
Warum sollen 80 % der Chips ins All?
SpaceX hat bei der US-Telekommunikationsbehörde FCC eine Lizenz für eine Million KI-Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn beantragt. Die Satelliten mit dem internen Namen AI Sat Mini sollen jeweils 100 Kilowatt Leistung für KI-Berechnungen mitbringen. Musks Argument: Die Sonneneinstrahlung im Orbit ist fünfmal stärker als auf der Erdoberfläche, und das Vakuum löst das Kühlungsproblem terrestrischer Rechenzentren.
„Musk hat noch nie einen Chip gefertigt. Jetzt will er 70 % der TSMC-Kapazität aus einer einzigen Fabrik liefern. Die Ambition ist beispiellos, das Risiko auch.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web
pro Jahr geplant
Wie realistisch ist das Projekt?
Die Produktionsziele sind beispiellos. Terafab soll mit 100.000 Wafer-Starts pro Monat beginnen und auf eine Million skalieren. Das entspräche rund 70 % der gesamten aktuellen TSMC-Produktion weltweit. Die beteiligten Unternehmen haben bisher noch nie einen einzigen Chip gefertigt. Skepsis ist angebracht, denn Musks 4680-Batterieversprechen von 2020 blieb weit hinter den Ankündigungen zurück. Das Trockenprozess-Verfahren brauchte sechs Überarbeitungen, die versprochenen 3 TWh Kapazität bis 2030 gelten heute als unerreichbar.
Terafab ist ab sofort als Projekt offiziell. Ob daraus eine funktionierende Fabrik wird, entscheidet sich in den nächsten zwei bis drei Jahren.
Quellen
Tesla / SpaceX / xAI – Terafab Launch Event, Seaholm Power Plant Austin – 21.03.2026
FinTech Weekly – TERAFAB Launched. Here Is What Elon Musk Actually Built. – https://www.fintechweekly.com/news/terafab-launch-tesla-spacex-xai-chip-factory-austin-march-2026 – besucht am 24.03.2026
Electrek – Tesla and SpaceX announce $25B ‚Terafab‘ chip factory – https://electrek.co/2026/03/22/tesla-spacex-terafab-chip-factory-ai-desperation/ – besucht am 24.03.2026
Wikipedia – Terafab – https://en.wikipedia.org/wiki/Terafab – besucht am 24.03.2026
KUT Austin / NPR – Elon Musk announces chip manufacturing project in Austin – https://www.kut.org/business/2026-03-22/austin-tx-elon-musk-ai-chip-terafab-tesla-spacex – besucht am 24.03.2026
Mehr Newshunger?
- Verdient OpenAI 23 Mrd. € im Jahr? Genau.
- Übertrifft GPT-5.4 den Menschen am Desktop? Definitiv.
- Ist Content Marketing 2026 wirklich tot?
- 12 neue KI-Modelle in einer Woche? Willkommen in 2026.
Schreiben Sie einen Kommentar