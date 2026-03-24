Ist Terafab die größte Chip-Fabrik der Welt?

Tesla, SpaceX und xAI haben mit Terafab ein gemeinsames Halbleiterwerk für bis zu 21,5 Milliarden Euro angekündigt. Die Anlage in Austin, Texas, soll ein Terawatt Rechenleistung pro Jahr produzieren. Für Entscheider stellt sich eine zentrale Frage: Wie realistisch ist das?

Stellen Sie sich vor, ein einziges Werk liefert so viele Chips wie 70 % der gesamten TSMC-Produktion. Genau das verspricht Terafab, das am 21. März 2026 im stillgelegten Seaholm-Kraftwerk in Austin vorgestellt wurde. Elon Musk sprach von der „epischsten Chip-Produktion der Geschichte“. Texas‘ Gouverneur Greg Abbott saß im Publikum. Einen Bauzeitplan gab es nicht.

Das Wichtigste in Kürze

Terafab ist ein Joint Venture von Tesla, SpaceX und xAI mit geschätzten Kosten von 17 bis 21,5 Milliarden Euro

Die Anlage soll zwei Chip-Familien produzieren: den KI-Inferenzchip AI5 für Tesla-Fahrzeuge und Optimus-Roboter sowie den strahlungsgehärteten D3 für Weltraum-Rechenzentren

80 % der Rechenleistung sind für orbitale KI-Satelliten vorgesehen, nur 20 % für terrestrische Anwendungen

Teslas Finanzchef bestätigte, dass die Kosten noch nicht im ohnehin über 17 Milliarden Euro schweren CapEx-Plan für 2026 enthalten sind

Was genau produziert Terafab?

Die Fabrik entsteht auf dem Nordcampus der Giga Texas und bündelt sämtliche Produktionsstufen unter einem Dach: Chip-Design, Lithografie, Fertigung, Speicherproduktion, Packaging und Tests. Als Zieltechnologie dient der 2-Nanometer-Prozess, die derzeit modernste Fertigungsstufe weltweit.

Zwei Chip-Familien stehen im Fokus. Der AI5 ist ein Inferenzchip für Teslas Full Self-Driving, die Cybercab-Robotaxis und die Optimus-Roboter. Kleinserien sollen Ende 2026 starten, die Volumenproduktion ist für 2027 geplant. Der D3 ist ein Hochleistungsprozessor, der kosmische Strahlung und extreme Temperaturen im Orbit übersteht.

„Wir sind unserer bestehenden Lieferkette sehr dankbar, Samsung, TSMC, Micron und anderen“, sagte Musk bei der Präsentation. „Aber es gibt eine maximale Geschwindigkeit, mit der sie bereit sind zu expandieren.“

Warum sollen 80 % der Chips ins All?

SpaceX beantragt bei der FCC Lizenz für eine Million KI-Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn, um KI-Berechnungen mit je 100 Kilowatt Leistung durchzuführen

SpaceX hat bei der US-Telekommunikationsbehörde FCC eine Lizenz für eine Million KI-Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn beantragt. Die Satelliten mit dem internen Namen AI Sat Mini sollen jeweils 100 Kilowatt Leistung für KI-Berechnungen mitbringen. Musks Argument: Die Sonneneinstrahlung im Orbit ist fünfmal stärker als auf der Erdoberfläche, und das Vakuum löst das Kühlungsproblem terrestrischer Rechenzentren.

„Musk hat noch nie einen Chip gefertigt. Jetzt will er 70 % der TSMC-Kapazität aus einer einzigen Fabrik liefern. Die Ambition ist beispiellos, das Risiko auch.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Terafab in Zahlen Das größte private Halbleiterprojekt der Geschichte 1 TW Rechenleistung

pro Jahr geplant 17–21,5 Mrd. € Geschätzte Projektkosten. Noch nicht im Tesla-CapEx-Plan 2026 enthalten. 2 nm Zieltechnologie. Der modernste Fertigungsprozess weltweit. 70 % der globalen TSMC-Kapazität. So viel soll Terafab bei Vollausbau liefern. 1 Mio. KI-Satelliten. SpaceX hat die FCC-Lizenz beantragt. Rechenleistung: Weltraum vs. Erde 80 % 20 % Orbitale KI-Satelliten Terrestrische Anwendungen Zeitplan Offizielle Ankündigung im Seaholm-Kraftwerk, Austin AI5-Kleinserie geplant (Prototyp-Fab auf dem Giga-Texas-Gelände) Volumenproduktion AI5 und D3 angestrebt Vollausbau auf 1 Mio. Wafer-Starts pro Monat. Kein Zeitplan genannt.

Wie realistisch ist das Projekt?

Terafab plant 100.000 monatliche Wafer-Starts mit Skalierung auf eine Million. Das entspricht 70% der TSMC-Gesamtproduktion. Beteiligte Unternehmen haben noch nie Chips gefertigt

Die Produktionsziele sind beispiellos. Terafab soll mit 100.000 Wafer-Starts pro Monat beginnen und auf eine Million skalieren. Das entspräche rund 70 % der gesamten aktuellen TSMC-Produktion weltweit. Die beteiligten Unternehmen haben bisher noch nie einen einzigen Chip gefertigt. Skepsis ist angebracht, denn Musks 4680-Batterieversprechen von 2020 blieb weit hinter den Ankündigungen zurück. Das Trockenprozess-Verfahren brauchte sechs Überarbeitungen, die versprochenen 3 TWh Kapazität bis 2030 gelten heute als unerreichbar.

Terafab ist ab sofort als Projekt offiziell. Ob daraus eine funktionierende Fabrik wird, entscheidet sich in den nächsten zwei bis drei Jahren.

Quellen

Tesla / SpaceX / xAI – Terafab Launch Event, Seaholm Power Plant Austin – 21.03.2026

FinTech Weekly – TERAFAB Launched. Here Is What Elon Musk Actually Built. – https://www.fintechweekly.com/news/terafab-launch-tesla-spacex-xai-chip-factory-austin-march-2026 – besucht am 24.03.2026

Electrek – Tesla and SpaceX announce $25B ‚Terafab‘ chip factory – https://electrek.co/2026/03/22/tesla-spacex-terafab-chip-factory-ai-desperation/ – besucht am 24.03.2026

Wikipedia – Terafab – https://en.wikipedia.org/wiki/Terafab – besucht am 24.03.2026

KUT Austin / NPR – Elon Musk announces chip manufacturing project in Austin – https://www.kut.org/business/2026-03-22/austin-tx-elon-musk-ai-chip-terafab-tesla-spacex – besucht am 24.03.2026

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