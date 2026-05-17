Stellen Sie sich vor, ein Nutzer sieht auf TikTok ein Video über ein Boutique-Hotel in Lissabon – und bucht es drei Sekunden später, ohne die App zu verlassen. Genau das ist ab sofort möglich. Mit TikTok GO wird TikTok zur Buchungsplattform.

Das Wichtigste in Kürze

TikTok startet TikTok GO in den USA: Hotels, Attraktionen und Erlebnisse buchbar direkt in der App

Kooperationspartner sind Booking.com und Expedia

Das Buchungs-Feature soll den Social-Commerce-Ansatz von TikTok konsequent ausbauen

DACH-Rollout noch nicht angekündigt, aber die Richtung ist klar

Warum TikTok GO mehr ist als ein Travel-Feature

TikTok GO verbindet Social Media mit Reisebuchungen: Hotels, Attraktionen und Erlebnisse können direkt im Feed gebucht werden

TikTok hat mit TikTok Shop bereits vorgemacht, wie eine Social-Media-Plattform zum Direktverkaufskanal werden kann. TikTok GO geht einen Schritt weiter: Statt Produkte zu verkaufen, vermittelt die App jetzt Dienstleistungen. Hotels, Attraktionen und buchbare Erlebnisse lassen sich direkt im Discovery-Feed kaufen, ohne eine externe Booking-Seite aufzurufen.

Hinter diesem Schritt steckt ein klares Kalkül. TikTok will den Nutzer so lange wie möglich in der eigenen App halten und gleichzeitig an jeder Transaktion verdienen. KI-gestützte Empfehlungsalgorithmen machen dabei den Unterschied: Das System weiß, welche Nutzer reiseaffin sind, und zeigt ihnen passende Angebote zum richtigen Moment.

TikTok GO ist der konsequente nächste Schritt vom Inspiration-zu-Transaktion-Funnel. Für Touristik-Anbieter und Hoteliers im DACH-Raum wird die Frage, ob man auf TikTok aktiv ist, bald so relevant wie die Frage nach dem Google-Ranking.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was E-Commerce-Entscheider jetzt prüfen sollten

TikTok GO startet bald in Europa. Touristik-Anbieter und Hotels sollten jetzt ihre TikTok-Präsenz aufbauen, bevor Konkurrenten mit buchbaren Inhalten starten

Für den DACH-Markt ist TikTok GO noch nicht verfügbar – aber die Erfahrung mit TikTok Shop zeigt: Was in den USA startet, landet in der Regel innerhalb von sechs bis zwölf Monaten in Europa. Touristik-Anbieter, Hotelgruppen und Erlebnisdienstleister sollten jetzt anfangen, ihre TikTok-Präsenz aufzubauen, bevor die Konkurrenz dort bereits mit buchbaren Inhalten wartet.

Besonders interessant ist die Integration von Booking.com und Expedia als First-Mover-Partner. Beide Plattformen sichern sich damit frühzeitig eine bevorzugte Sichtbarkeit im TikTok-Ökosystem. Wer im DACH-Raum ähnliche Partnerschaften anstrebt, sollte die Marktentwicklung eng beobachten. Ein strategischer Überblick über neue Vertriebskanäle findet sich im LLMs-Ratgeber zu KI-gestützten Geschäftsprozessen.

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