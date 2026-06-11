KI-Startups sehen im Web erstaunlich gleich aus, und ein Entwickler hat daraus eine bissige React-Bibliothek gemacht. Performative-UI bündelt die immergleichen Design-Klischees der Branche als fertige Komponenten. Hinter dem Witz steckt eine ernste Frage für jedes Webprojekt: Wie differenziert man sich, wenn alle dieselbe Vorlage nutzen?

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Das KI-Startup-Design folgt einem festen Drehbuch. Ein Eingabefeld thront mittig auf der Seite, im Hintergrund wabert ein violetter Verlauf, neben dem Produktnamen blinkt ein vierzackiges Sternchen, und im Preismodell leuchtet ausgerechnet der mittlere Plan. Die Bibliothek Performative-UI gießt genau diese Muster in Code und nennt sie spöttisch Komponenten, die zeigen, wie überzeichnet die letzte Finanzierungsrunde war.

Das Wichtigste in Kürze

Performative-UI ist eine satirische React-Komponentenbibliothek, die typische KI-Startup-Optik nachbaut.

Parodiert werden Sternchen-Icons, violette Farbverläufe, Token-für-Token-Textanimationen und Logo-Wände.

Das Projekt diagnostiziert ein echtes Problem: die visuelle Monokultur generischer KI-Seiten.

Welche Klischees nimmt Performative-UI aufs Korn?

Das Sternchen-Symbol neben Substantiven signalisiert auf KI-Landingpages vermeintlich Magie und Fortschritt. Dazu kommt der violette Farbverlauf, der zum ausgetauschten Standard wurde

Das Sternchen-Reflex trifft den ersten Nerv. Ein ✦ neben einem Substantiv signalisiert angeblich Magie und Fortschritt, und kaum eine KI-Landingpage verzichtet darauf. Dazu kommt der violette Verlauf, den die Macher als das eigentliche Grundübel benennen, samt einem Farbton rund um Indigo, der inzwischen austauschbar wirkt.

Falsche Lebendigkeit beschreibt die nächste Kategorie. Text rendert nicht einfach, sondern strömt Wort für Wort herein, sogar in statischen Demos, in denen er fest verdrahtet ist. Ladeanzeigen behaupten, gerade vierzehn Quellen zu lesen, obwohl im Hintergrund nichts dergleichen passiert. Die Animation ist reine Inszenierung.

Ein Design, das nach Zukunft aussehen will und dabei jedem Wettbewerber gleicht, erreicht das Gegenteil. Wiedererkennung entsteht durch Eigenständigkeit, nicht durch das nächste lila Farbverlaufs-Template. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was lernen Webdesigner daraus?

Generative Werkzeuge erzeugen ähnliche Muster. Eigenständige Typografie, Farblogik und Designkonzept schaffen Wettbewerbsvorteil und Differenzierung

Mut zur Eigenform ist die praktische Lehre. Wenn generative Werkzeuge bevorzugt dieselben Muster ausspucken, wird bewusste Abweichung zum Wettbewerbsvorteil. Eine klare Typografie, eine eigene Farblogik und ein durchdachtes Designkonzept heben Sie aus der Masse, gerade weil so viele Seiten heute austauschbar wirken.

Die Bibliothek macht das Phänomen sichtbar und liefért nebenbei ein nützliches Diagnosewerkzeug: Wer seine eigene Seite gegen die parodierten Komponenten hält, erkennt schnell, wo das eigene Design bloß dem Trend folgt. Den vollständigen Komponenten-Katalog finden Sie in der öffentlichen Projektdokumentation von Performative-UI. Nehmen Sie die Liste als Checkliste dessen, was Sie vermeiden sollten.

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