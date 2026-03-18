Gibt es bald Photoshop in ChatGPT?

Adobe bringt Photoshop direkt in ChatGPT, ganz ohne Vorkenntnisse, ohne Abonnement und auf direkten Wunsch der Nutzer. Hintergründe tauschen, Störendes entfernen, Beleuchtung verfeinern: Das alles klappt per Texteingabe im Chatfenster.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein Foto soll schnell bearbeitet werden, aber der Weg über die klassische Photoshop-Oberfläche kostet mehr Zeit als der eigentliche Edit. Adobe adressiert genau dieses Problem: Die Photoshop-Integration in ChatGPT macht die legendären Werkzeuge per Texteingabe zugänglich. Einfach beschreiben, was Sie möchten, und die KI erledigt den Rest.

Das Wichtigste in Kürze

Photoshop, Adobe Express und Acrobat sind kostenlos in ChatGPT verfügbar – für alle 800 Millionen wöchentlichen ChatGPT-Nutzer weltweit.

Die neuen Funktionen basieren auf direktem Nutzerfeedback: Fotobomber entfernen, Hintergründe tauschen, Details bearbeiten – per Texteingabe.

ChatGPT-Nutzer erhalten bis zu 70 Generierungen pro Woche oder 10 pro Tag.

Bearbeitungen lassen sich nahtlos in die Photoshop-Apps für Desktop, Web und Mobilgeräte übernehmen.

Wie funktioniert die Bildbearbeitung im Chat?

Wer die Bildbearbeitung starten möchte, tippt App-Namen plus Anweisung ins Chatfenster, etwa: „Adobe Photoshop, entferne den Hintergrund dieses Bildes.“ ChatGPT öffnet die Integration und führt schrittweise durch den Prozess. Schieberegler erlauben es, Helligkeit, Kontrast oder Effekte direkt im Chat fein zu justieren.

Die Integration läuft auf dem Firefly Image Model 5, Adobes aktueller Engine für generierte Bilder. Sie ermöglicht Bearbeitungen, Transformationen und Retuschen, bei erhaltener Originalqualität. Wer tiefer einsteigen möchte, wechselt nahtlos in die Photoshop-App auf Desktop, Web oder Mobilgerät.

Malerspachtel mit hellblauer Farbe und Etikett auf weißem Hintergrund

Welche neuen Funktionen hat Adobe ergänzt?

Adobe hat die neuen Features auf Basis direkter Nutzeranfragen entwickelt: Fotobomber entfernen, Hintergründe austauschen, Beleuchtung verfeinern. Aufgaben, die viele kennen, aber selten selbst umsetzen konnten. Wer aus einem bearbeiteten Foto direkt eine Einladung oder einen Flyer gestalten möchte, wechselt im Chat zu Adobe Express.

Bis zu 70 Generierungen pro Woche oder 10 pro Tag stehen ChatGPT-Nutzern zur Verfügung. Zahlende Photoshop-Abonnenten können den KI-Assistenten in Photoshop Web und Mobile bis zum 9. April unbegrenzt nutzen; die kostenlose Version startet mit 20 Generierungen.

Für wen lohnt sich das wirklich?

Kleine Marketing-Teams profitieren besonders: kein Photoshop-Abonnement, kein Einarbeitungsaufwand, keine separate App. Ein Foto hochladen, den Wunsch formulieren und die Bearbeitung läuft. Die Qualität der Originaldatei bleibt dabei erhalten, was einen klaren Unterschied zu einfacheren Web-Editoren darstellt.

David Wadhwani, President Digital Media bei Adobe, sagte bei der Ankündigung: „Jetzt können Hunderte von Millionen Menschen mit Photoshop einfach ihre eigenen Worte nutzen, direkt in einer Plattform, die bereits Teil ihres Alltags ist.“ Die neuen, nutzerwunschbasierten Features zeigen, dass Adobe diesen Kurs konsequent fortsetzt.

Quellen

Adobe Blog: Bildbearbeitung wird mit KI in Photoshop und Firefly jetzt noch intelligenter, besucht am 18.03.2026: https://blog.adobe.com/de/publish/2026/03/10/image-editing-just-got-smarter-with-ai-photoshop-firefly