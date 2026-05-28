Die KI-Cloud für die öffentliche Verwaltung hat einen Auftraggeber, zwei Auftragnehmer und eine grundsätzliche Frage: Löst europäische Herkunft tatsächlich das Problem der Abhängigkeit?

Am 21. Mai 2026 gab das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) den Zuschlag für sein bislang größtes KI-Infrastrukturprojekt bekannt. Knapp 250 Millionen Euro fließen in eine souveräne KI-Cloud als Platform-as-a-Service (PaaS) – das Rückgrat des sogenannten Deutschland-Stacks.

Das Wichtigste in Kürze

Zuschlag an zwei Konsortien: T-Systems + SAP (70 %) sowie SVA + Schwarz Digits + Codesphere (30 %)

Gesamtvolumen: knapp 250 Mio. €; Vertragslaufzeit offiziell nicht kommuniziert

Erste Anwendung: KI-Plattform KIPITZ zieht auf die neue Cloud um

Konkurrenten Adesso und Google hatten eine Bieterklage eingereicht und zurückgezogen

Technische Pflicht: offene Standards, offene Schnittstellen, Open-Source-Komponenten

Was baut der Bund hier genau?

Neue Plattform stellt containerisierte KI-Anwendungen für öffentliche Verwaltung bereit. SAP liefert Business AI Platform, T-Systems die Cloud-Infrastruktur

Die neue Plattform soll containerisierte KI-Anwendungen für Bund, Länder und Kommunen bereitstellen – von Fachverfahren über Assistenzsysteme bis hin zu generativen Diensten. SAP bringt seine Business AI Platform ein, T-Systems stellt die Cloud-Infrastruktur. Bundesminister Karsten Wildberger beschrieb das Vorhaben in der BMDS-Pressemitteilung als „Rückgrat einer souveränen, digitalen und KI-fähigen Verwaltung in Deutschland“. Das Projekt gilt als zentraler Baustein des Deutschland-Stacks, der sämtliche IT-Schichten von Rechenzentren bis zu KI-Anwendungen unter heimischer Kontrolle vereinen soll.

Löst der Deutschland-Stack das Souveränitätsproblem wirklich?

Zwei Konsortien statt eines reduzieren die Lieferantenabhängigkeit. Offene Standards und Open-Source-Komponenten sind verpflichtend. Die Aufteilung in erst- und zweitplatzierte Bieter schafft Fallback-Szenarien

Die Konstruktion ist durchdacht: Zwei Konsortien statt eines sollen die Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten begrenzen. Offene Standards und Open-Source-Komponenten sind technische Pflicht. Die bewusste Aufteilung in erst- und zweitplatzierten Bieter schafft außerdem ein Fallback-Szenario für den Betrieb.

Dennoch bleibt eine strukturelle Spannung bestehen. SAPs proprietäre Business AI Platform harmoniert nicht automatisch mit dem Ziel offener, migrierbarer Systeme. SAP-Migrationspfade sind historisch komplex und teuer – unabhängig davon, ob der Anbieter in Walldorf oder Washington sitzt. Für Entscheider ist das ein bekanntes Muster: Die KI-Features kommen, aber sie kommen mit Cloud-Bindung. Das zeigt auch die aktuelle SAP-Strategie gegenüber On-Premise-Kunden, die KI-Zugang an eine Migration koppelt.

Was bedeutet das für Entscheider im B2G-Geschäft?

Öffentliche IT-Budgets fördern standardisierten KI-Stack mit SAP und T-Systems. Mittelständler müssen Kompatibilität mit Business AI Platform sicherstellen

Der Auftrag hat unmittelbare Auswirkungen auf IT-Budgets der öffentlichen Hand und damit auf alle Anbieter im B2G-Geschäft. SAP-Partnerunternehmen sollten das als strategisches Signal lesen: KI im öffentlichen Sektor läuft künftig auf einem standardisierten Stack.

Für Mittelständler mit öffentlichen Auftraggebern gilt: Die Kompatibilität mit SAP Business AI Platform und T-Systems-Schnittstellen wird mittelfristig zur faktischen Vergabe-Bedingung. Prüfen Sie jetzt, ob Ihre Produkte und Dienste die künftigen Schnittstellenanforderungen erfüllen. Die Ausschreibungen folgen.

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