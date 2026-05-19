Anthropic hat heute Nachmittag um kurz nach 21 Uhr deutscher Zeit angekündigt, das New Yorker Startup Stainless zu übernehmen. Der Deal-Wert lag nach Berichten von The Information bei über 300 Millionen Dollar. Was wie eine technische Randnotiz im KI-Wettrennen klingt, ist in Wahrheit ein strategischer Schnitt durch die Lieferkette der Konkurrenz. Stainless lieferte bislang die SDK-Infrastruktur für OpenAI, Google, Cloudflare, Replicate und Runway. Diese Kunden verlieren ihre Werkzeuge mit dem Closing.

Was macht Stainless eigentlich?

Stainless wurde 2022 von Ex-Stripe-Engineer Alex Rattray gegründet und automatisiert die SDK-Generierung aus API-Spezifikationen für mehrere Programmiersprachen

Stainless wurde 2022 von Alex Rattray gegründet, einem ehemaligen Stripe-Engineer. Die Software des Unternehmens automatisiert die Erstellung und Pflege von Software Development Kits aus API-Spezifikationen. Klingt nach technischer Plumbing-Arbeit, ist aber der Kitt, der API-Anbieter und Entwicklerteams überhaupt erst zusammenführt. Wer Python, JavaScript, Go und Java parallel unterstützen will, braucht entweder Stainless oder ein eigenes Team, das die Übersetzungsarbeit erledigt.

Genau diese Werkzeuge sind für KI-Anbieter heute existenzkritisch. Eine API ohne sauber gepflegtes SDK wird von Entwicklern nicht angefasst. Stainless erzeugt aus den OpenAPI-Spezifikationen automatisch typsichere Client-Bibliotheken inklusive Dokumentation und Beispielen. Anthropic selbst hat nach eigenen Angaben jeden offiziellen SDK seit dem ersten API-Start mit Stainless-Tools generiert. Sequoia Capital und Andreessen Horowitz waren als Investoren an Bord, was das junge Unternehmen früh in die Top-Liga gehoben hat.

Warum trifft der Deal die Konkurrenz hart?

Anthropic stellt gehostete Stainless-Produkte ein. Kunden behalten Rechte an generierten SDKs, müssen diese aber selbst warten

Anthropic teilte mit, dass alle gehosteten Stainless-Produkte abgewickelt werden, einschließlich des SDK-Generators. Bestehende Kunden behalten zwar die Rechte an den bereits erzeugten SDKs und können diese weiter modifizieren. Eine laufende Service-Beziehung gibt es ab dem Closing aber nicht mehr. OpenAI, Google und Cloudflare müssen die SDK-Pflege also entweder selbst übernehmen oder einen Ersatzanbieter finden, der das gleiche Spektrum abdeckt.

Das ist Anthropics zweiter strategischer Schnitt innerhalb von zehn Tagen. Erst wurde am 11. Mai die Verachtzigfachung des Jahresumsatzes auf 44 Milliarden Dollar bekanntgegeben, dann die 30-Milliarden-Dollar-Finanzierungsrunde bei 900 Milliarden Bewertung angekündigt. Jetzt sichert sich das Unternehmen ein strukturelles Werkzeug aus der Lieferkette der unmittelbaren Konkurrenz. Wer eine Stunde vor dem Stainless-Closing noch OpenAI-SDKs gepflegt hat, kümmert sich morgen um Alternativen.

Anthropic kauft sich gerade durch jede Schicht des Stacks. Erst Compute mit Google Cloud, dann Talent von OpenAI, jetzt die Developer-Werkzeuge der Konkurrenz. Das ist keine Verteidigung mehr, das ist die Strategie eines Unternehmens, das den Markt aktiv neu sortiert. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wer ist Alex Rattray und was ändert sich bei Anthropic?

Rattray entwickelt bei Stainless automatisch generierte SDKs aus einer einzigen Spezifikation für sieben Programmiersprachen, um Entwickler von aufwendiger SDK-Wartung zu befreien

Rattray kam von Stripe zum SDK-Thema, weil er die immergleiche Frustration bei API-First-Unternehmen erlebt hatte. Software-Anbieter veröffentlichen eine elegante API und reichen den Entwicklern dann eine sieben Programmiersprachen umfassende Pflege-Aufgabe, die niemand wirklich gut macht. Stainless löste das, indem die SDKs aus einer einzigen Spec automatisch in alle Sprachen generiert werden. Rattray bringt diese Erfahrung jetzt zu Anthropic.

Konkret übernimmt das Stainless-Team die Verantwortung für Anthropics Entwickler-Plattform. Was nach außen wie eine Übernahme aussieht, ist intern eine Konsolidierung. Anthropic, das im Wettrennen um Entwickler-Adoption gegen OpenAI gewinnt, sichert sich die Werkzeuge, die diese Führung dauerhaft tragen sollen. Claude Code hat allein im Frühjahr 2026 die 2,5-Milliarden-Dollar-Marke beim Jahresumsatz geknackt. Die SDK-Pipeline ist die Infrastruktur, die das Wachstum operativ trägt.

Was bedeutet das für DACH-Entwicklerteams?

Teams müssen SDKs von Stainless migrieren: Neue API-Versionen erfordern manuelle Pflege oder Alternative wie Speakeasy oder Fern

Drei Konsequenzen lassen sich für deutsche und österreichische Entwicklerteams ableiten. Zum ersten sollten Teams, die Stainless als Service bislang genutzt haben, jetzt eine Migrations-Roadmap aufsetzen. Die generierten SDKs bleiben funktional, aber neue API-Versionen müssen entweder per Hand gepflegt oder über einen anderen Anbieter wie Speakeasy oder Fern abgebildet werden. Wer bereits OpenAI- oder Google-SDKs in produktivem Einsatz hat, prüft am besten innerhalb der nächsten Tage, welche Versionen aktiv gepflegt werden müssen.

Als zweites verschiebt sich die strategische Logik der KI-Anbieterwahl. Anthropic baut den Stack vertikal aus, also Modell, Tooling, Beratung und jetzt SDK-Infrastruktur aus einer Hand. Wer auf Claude setzt, bekommt ein zunehmend geschlossenes Ökosystem. Das hat Vor- und Nachteile, die der LLMs-Ratgeber ausführlich gegen die Konkurrenz abwägt.

Der dritte Punkt ist die Frage nach Multi-Provider-Strategien. Bislang konnten Unternehmen Modelle zwischen OpenAI, Anthropic und Google relativ einfach wechseln, weil die SDK-Werkzeuge weitgehend identisch waren. Mit dem Stainless-Move wird Vendor-Lockin ein Stück konkreter, weil die SDK-Kompatibilität zwischen Anbietern auseinanderläuft. Wer flexibel bleiben will, muss die Abstraktionsschicht im eigenen Code stärker aufbauen, etwa über LangChain oder eigene Wrapper.

Wie passt der Deal zur Google-I/O-Woche?

Anthropic verteilt Ankündigungen über mehrere Tage, um nicht von Googles I/O-Keynote am 19. Mai 2026 überlagert zu werden

Das Timing ist kein Zufall. Morgen, am 19. Mai 2026, startet Google die I/O-Keynote mit dem erwarteten Reveal von Gemini 4.0 oder Gemini Omni, dem neuen Android XR und der Aluminium-OS-Plattform. Anthropic verteilt die eigene Geschichte über mehrere Tage, um nicht von der I/O-Berichterstattung überrollt zu werden. Die 900-Milliarden-Bewertung kam am Wochenende, der Stainless-Deal heute, weitere Ankündigungen wirken wahrscheinlich am Mittwoch und Donnerstag.

Für deutsche Entscheider zeigt das eines deutlich. Die KI-Branche sortiert sich gerade strukturell neu, und die Konsequenzen reichen vom Compute-Vertrag über die Beratungswahl bis zum SDK im eigenen Code. Wer 2026 noch keine systematische KI-Lieferantenstrategie hat, läuft 2027 in die Lock-in-Falle. Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Modell- und SDK-Abhängigkeiten lohnt sich diese Woche, bevor die nächste strategische Schicht von Google am Dienstagabend dazukommt.

Mehr Newshunger?

Anthropic erhält 900-Milliarden-Dollar-Bewertung und überholt OpenAI. Google-Cloud-Vertrag über 173 Milliarden Euro sichert Rechenleistung

Der Stainless-Deal reiht sich in eine Serie strategischer Anthropic-Schritte ein, die DrWeb in den vergangenen Wochen begleitet hat. Die 900-Milliarden-Bewertung hat OpenAI erstmals nach Marktwert überholt. Der 173-Milliarden-Euro-Cloud-Vertrag mit Google hat die Compute-Lieferkette für die nächsten fünf Jahre festgezurrt. Das Anthropic-Geschäftsmodell liefert die strukturelle Einordnung, die zeigt, warum Claude Code mittlerweile vier Prozent aller öffentlichen GitHub-Commits mitschreibt.