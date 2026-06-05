Ihre Kundschaft fragt heute zuerst ChatGPT. Wenn Ihre Marke dort nicht als Antwort erscheint, verlieren Sie Aufträge an Wettbewerber, ohne es zu merken. Vier Tools versprechen, das zu ändern: HubSpot AEO, Semrush One, Peec.ai und Profound. Doch welches dieser Tools eignet sich für Sie am meisten?

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Das Wichtigste in Kürze

Vier Werkzeuge, drei Philosophien: Semrush kombiniert klassisches SEO mit einem AI Visibility Toolkit. Peec.ai konzentriert sich auf saubere AI-Search-Analytik für Marketing-Teams. Profound positioniert sich klar im Enterprise-Segment mit eigener Content-Automation. HubSpot AEO verbindet als einzige Lösung Messung und Content-Erstellung nativ mit den CRM-Daten der Marketing-Plattform.

Semrush kombiniert klassisches SEO mit einem AI Visibility Toolkit. Peec.ai konzentriert sich auf saubere AI-Search-Analytik für Marketing-Teams. Profound positioniert sich klar im Enterprise-Segment mit eigener Content-Automation. HubSpot AEO verbindet als einzige Lösung Messung und Content-Erstellung nativ mit den CRM-Daten der Marketing-Plattform. Drei Engines, klare Auto-Vorschläge: HubSpot AEO trackt ChatGPT, Gemini und Perplexity und schlägt aus den CRM-Daten automatisch passende Prompts für Ihre Branche und Wettbewerbslandschaft vor. Das spart die wochenlange Definitionsarbeit, die bei reinen Monitoring-Tools am Anfang steht.

HubSpot AEO trackt ChatGPT, Gemini und Perplexity und schlägt aus den CRM-Daten automatisch passende Prompts für Ihre Branche und Wettbewerbslandschaft vor. Das spart die wochenlange Definitionsarbeit, die bei reinen Monitoring-Tools am Anfang steht. Vom Insight direkt zur Aktion: Innerhalb von HubSpot Marketing Hub Professional oder Enterprise lassen sich Inhaltslücken nicht nur erkennen, sondern im gleichen Werkzeug schließen. Blogartikel, FAQ-Schema, Landing Pages und Social-Posts entstehen in derselben Plattform, in der Sie auch Ihre Sichtbarkeit messen.

Innerhalb von HubSpot Marketing Hub Professional oder Enterprise lassen sich Inhaltslücken nicht nur erkennen, sondern im gleichen Werkzeug schließen. Blogartikel, FAQ-Schema, Landing Pages und Social-Posts entstehen in derselben Plattform, in der Sie auch Ihre Sichtbarkeit messen. Princeton-Forschung als Kompass: Wissenschaftler:innen aus Princeton, Georgia Tech und dem Allen Institute for AI haben nachgewiesen, dass Quellenangaben und Statistiken die Sichtbarkeit in KI-Antworten um bis zu 40 Prozent erhöhen. HubSpot AEO macht diesen Hebel in einer Oberfläche messbar und umsetzbar.

Was ist ein AEO-Tool und wie funktioniert es?

Bevor wir die vier Werkzeuge vergleichen, lohnt sich ein Blick auf die Grundmechanik. Ein AEO-Tool ist eine Software, die misst und teilweise auch optimiert, in welchem Umfang und mit welcher Tonalität eine Marke in den Antworten von generativen KI-Systemen wie ChatGPT, Perplexity, Google AI Mode oder Gemini auftaucht. Anders als klassisches SEO geht es nicht um Rankings auf einer Ergebnisseite, sondern um die Frage: Wird Ihre Marke in der KI-generierten Antwort genannt? Mit welchen Worten? In Konkurrenz zu welchen Wettbewerbern?

Die Funktionsweise ist bei allen großen Anbietern ähnlich. Der Nutzer hinterlegt zunächst eine Liste relevanter Suchanfragen, sogenannter Prompts. Diese können von Hand erstellt oder vom System auf Basis der Branche und der Wettbewerber vorgeschlagen werden. Das AEO-Tool sendet diese Prompts dann mehrfach täglich an die ausgewählten KI-Modelle, sammelt die Antworten und wertet sie aus. Daraus entstehen drei zentrale Kennzahlen: Brand Visibility (wie oft die Marke überhaupt erwähnt wird), Sentiment (mit welcher Stimmung) und Share of Voice (wie sich die Marke im Vergleich zu Wettbewerbern schlägt).

Ein wichtiger Bestandteil ist die Citation-Analyse. KI-Systeme zitieren in ihren Antworten in der Regel mehrere Quellen, sichtbar oder im Verborgenen. Ein gutes AEO-Tool zeigt, welche Domains, Inhaltstypen und Plattformen die KI bevorzugt heranzieht. Dadurch erkennen Sie, ob Ihre eigene Website Quelle ist, ob die Konkurrenz aus Reddit-Threads zitiert wird oder ob ein Branchenmedium die KI dominiert. Diese Erkenntnis ist die Voraussetzung für gezieltes Handeln.

Der Markt teilt sich grob in drei Kategorien auf. Reine Monitoring-Werkzeuge wie Peec.ai konzentrieren sich auf saubere Messung und Reporting. SEO-Suiten mit AEO-Aufsatz wie Semrush One verknüpfen die KI-Sichtbarkeit mit klassischen SEO-Daten. Integrierte Plattformen wie HubSpot AEO oder Profound kombinieren die Diagnose mit einer eigenen Aktivierungsschicht für Content. Für welche Kategorie Sie sich entscheiden, hängt davon ab, ob Sie nur messen, KI-Sichtbarkeit mit klassischem SEO verknüpfen oder Diagnose und Umsetzung in einer einzigen Plattform vereinen wollen.

Welches Problem löst HubSpot AEO 2026?

Die Spielregeln der Suche haben sich komplett verändert. Gartner prognostizierte 2024 einen Rückgang des klassischen Suchmaschinenvolumens um 25 Prozent bis 2026. Daten von SparkToro und Datos zeigen, dass im März 2025 bereits über 26 Prozent aller europäischen Suchen ohne einen einzigen Klick endeten. In den KI-Suchen selbst verlassen sich laut Bain & Company acht von zehn Nutzer:innen vollständig auf die Antwort der KI und klicken auf keine Quelle.

Für Sie heißt das: Wenn Ihre Marke in der Antwort von ChatGPT, Perplexity oder Gemini nicht auftaucht, sind Sie für einen wachsenden Anteil Ihrer Zielgruppe unsichtbar. Eine Studie von Authoritas hat ermittelt, dass KI-generierte Antworten organische Standard-Links im Durchschnitt um 1.200 Pixel nach unten verschieben. Ein vermeintlich erstklassiges Google-Ranking nützt wenig, wenn niemand mehr scrollt.

Gleichzeitig steigt das Vertrauen in KI-Antworten rapide. Eine Erhebung von kom.de zeigt, dass mittlerweile drei von vier deutschen Nutzer:innen den von KI-Systemen ausgegebenen Antworten vertrauen. Eine Erwähnung Ihrer Marke wirkt wie die Empfehlung einer:eines Expert:in, nicht wie Werbung. Genau hier setzen AEO-Tools wie HubSpot AEO an. Sie zeigen, wie KIs Ihre Marke heute sehen, mit welchem Sentiment Ihre Wettbewerber genannt werden und welche Prompts überhaupt zu Zitaten führen.

Was ist HubSpot AEO und wie unterscheidet es sich von Semrush, Peec.ai und Profound?

HubSpot AEO trackt seit Frühjahr 2026 Markenerwähnungen in KI-Chatbots wie ChatGPT, Perplexity und Gemini nach Brand Visibility, Sentiment und Share of Voice

HubSpot AEO wurde im Frühjahr 2026 als Beta-Produkt gelauncht und trackt täglich, in welchem Kontext eine Marke in den Antworten von ChatGPT, Perplexity und Gemini auftaucht. Gemessen werden Brand Visibility (der prozentuale Anteil der getrackten Prompts, in denen die Marke erscheint), Sentiment auf einer Skala von -100 bis +100 Prozent sowie der Share of Voice im direkten Wettbewerbsvergleich. So weit, so unspektakulär. Genau das machen Peec.ai, Semrush One und Profound auch.

Der entscheidende Unterschied liegt im Funktionsumfang nach der Messung. Peec.ai beschreibt sich nach eigenen Angaben als „AI Search Analytics für Marketing-Teams“. Das Tool deckt Visibility, Position und Sentiment ab, bietet Sources-Analyse, AI-vorgeschlagene Prompts und einen Looker-Studio-Connector. Der Fokus liegt klar auf sauberer Diagnose und Reporting, eine eigene Content-Erstellung ist nicht Teil des Angebots.

Semrush One kombiniert nach Angaben des Anbieters das klassische SEO Toolkit mit dem AI Visibility Toolkit in einem Bundle und ist seit dem Abschluss der Adobe-Akquisition am 28. April 2026 Teil des Adobe-Marketing-Stacks.

Profound positioniert sich auf der eigenen Website ausdrücklich für internationale Großkonzerne und kombiniert vier Monitor-Module (Answer Engine Insights, Agent Analytics, Prompt Volumes, Shopping) mit einer eigenen Content-Automation namens Profound Agents.

HubSpot AEO verfolgt eine andere Logik: Das Werkzeug ist kein Spezialprodukt für die Diagnose, sondern Teil einer integrierten Marketingplattform. Wer das HubSpot AEO-Modul nutzt und gleichzeitig HubSpot Marketing Hub im Professional- oder Enterprise-Tarif einsetzt, erhält Empfehlungen, die direkt mit CRM-Daten verknüpft sind und sich ohne Tool-Wechsel umsetzen lassen. Aus der Erkenntnis „Sie werden in 12 Prozent der relevanten Prompts genannt“ wird ein konkreter Workflow: Inhalte erstellen, Drittplattformen wie Reddit oder LinkedIn bespielen, Schema-Markups einbauen.

Welche Funktionen bietet HubSpot AEO im Detail?

HubSpot AEO bündelt drei Funktionsschichten für Search Engine Optimization, die in spezialisierten Tools meist getrennt sind oder fehlen

Wer HubSpot als integrierte Marketing-Plattform kennt, kennt das Muster: Funktionen, die zusammenarbeiten. HubSpot AEO folgt dieser Tradition und bündelt drei Schichten, die in den meisten spezialisierten Tools getrennt sind oder ganz fehlen.

Wie misst HubSpot AEO Ihre Brand Visibility?

HubSpot bietet zwei aufeinander aufbauende Werkzeuge an. Der AEO Grader ist eine kostenlose Diagnose, die einen Snapshot Ihrer Markenwahrnehmung in ChatGPT, Perplexity und Gemini erzeugt. Das Werkzeug bewertet Ihre Marke nach Angaben des Anbieters in fünf Dimensionen mit unterschiedlicher Gewichtung: Brand Sentiment (40 Punkte), Presence Quality, Brand Recognition, Share of Voice und Market Competition. Sie erhalten einen Score aus 100 Punkten und eine textliche Einordnung. Das Tool ist ohne Registrierung nutzbar und dient als Einstieg.

Das eigentliche HubSpot AEO setzt darauf auf. Statt eines einmaligen Snapshots läuft das System täglich an und trackt eine vom Nutzer definierte Liste an Prompts über alle drei Engines hinweg. Der Brand Visibility Score ist hier schlicht der Prozentsatz der getrackten Prompts, in denen Ihre Marke in der KI-Antwort auftaucht. Sentiment wird auf einer Skala von -100 Prozent (durchgehend negativ) bis +100 Prozent (durchgehend positiv) gemessen. Dazu kommt eine Citation Analysis, die zeigt, welche Domains, Seitentypen und Inhalte überhaupt als Quelle in den KI-Antworten auftauchen.

Ein praktisches Beispiel: Ein mittelständischer Anbieter von Buchhaltungssoftware aus München mit 80 Mitarbeitenden stellt nach der ersten Analyse fest, dass die Marke in 18 Prozent der relevanten Prompts erscheint, aber das Sentiment überwiegend neutral bleibt. Die wichtigsten Konkurrenten werden in 31 bzw. 24 Prozent der Prompts mit positiveren Beschreibungen genannt. Aus diesem Befund lässt sich eine konkrete Aufgabe ableiten: Es geht nicht primär darum, häufiger erwähnt zu werden, sondern darum, die Tonalität der Erwähnungen zu verbessern.

Wie funktioniert die Wettbewerbsanalyse?

Hier zeigt sich der Vorteil einer integrierten Plattform besonders deutlich. Während Peec.ai dem Nutzer zeigt, welche Quellen die KI für eine bestimmte Antwort genutzt hat, geht HubSpot AEO einen Schritt weiter. Das System erkennt, welche Themen-Cluster Ihre Wettbewerber besetzt haben und wo Inhaltslücken bestehen. Die Citation Analysis zeigt nicht nur einzelne Quellen, sondern gruppiert sie nach Typ: eigene Inhalte, Wettbewerberseiten, Social-Plattformen, User-Generated-Content und Affiliate-Quellen. So sehen Sie auf einen Blick, wo Ihre Marke unterrepräsentiert ist.

HubSpot AEO liefert dazu eine priorisierte Liste: Welche Inhalte verbessern die Sichtbarkeit am stärksten? Welche Drittplattformen erwähnen Ihre Konkurrenten besonders oft? Wo müssten Sie eigentlich präsent sein, fehlen aber bisher? Diese Aufgaben sind in vielen Spezialwerkzeugen entweder gar nicht vorhanden oder werden nur als Read-only-Bericht ausgegeben, ohne dass die Umsetzung im selben System möglich wäre.

Wie aktivieren Sie die Erkenntnisse direkt?

Dieser Punkt ist der eigentliche Wendepunkt im Vergleich. Wer HubSpot AEO mit dem HubSpot Marketing Hub Professional oder Enterprise kombiniert, kann Empfehlungen direkt aus dem Tool heraus umsetzen. Neue Blogartikel werden mit dem Breeze Content Agent von HubSpot erstellt, auf die identifizierten Inhaltslücken zugeschnitten und auf der eigenen Domain veröffentlicht. Die Schema-Markups für FAQs und How-to-Inhalte werden automatisch hinterlegt. Social-Media-Beiträge zur Stärkung der Markenautorität laufen über den integrierten Social-Media-Agent.

Noch ein praktisches Beispiel: Eine Digitalagentur aus Köln mit 25 Mitarbeitenden nutzt HubSpot AEO, um die KI-Sichtbarkeit von zwölf B2B-Kunden zu tracken. Statt nach jeder Messung in ein separates Content-Tool zu wechseln, schreibt das Agentur-Team neue Inhalte direkt in der Oberfläche, lässt das System Vorschläge auf Basis der CRM-Daten der Kunden generieren und veröffentlicht ohne Medienbruch. Das spart laut interner Kalkulation rund 40 Prozent der Bearbeitungszeit pro Kunde, was bei einem Stundensatz von 110 Euro und 15 monatlichen Bearbeitungsstunden pro Kunde rechnerisch über 1.000 Euro Mehrwert pro Kunde und Monat ergibt.

Profound bietet nach eigenen Angaben mit Profound Agents eine ähnlich gelagerte Aktivierungsschicht an: einen No-Code-Workflow-Builder mit Templates für Content-Refresh, AEO-FAQ-Erstellung, Wettbewerbsrecherche und Content-Neuerstellung, dazu eine CMS-Integration für die Veröffentlichung. Was Profound nicht hat: die native Anbindung an ein vollwertiges CRM, das den Inhalt mit Buyer-Personas, Lebenszyklus-Stadien und Lead-Daten anreichert. Peec.ai endet nach den auf der eigenen Website beschriebenen Funktionen bei der Diagnose und bietet keine eigene Content-Erstellung.

HubSpot AEO im Detail Drei Schichten, ein Tool. Was HubSpot AEO vom Rest des Marktes unterscheidet – in drei klaren Funktionsblöcken. 01 KI-Sichtbarkeit messen 5 Dimensionen

im Brand Score › Sentiment (40 Punkte)

Sentiment (40 Punkte) › Presence Quality

Presence Quality › Brand Recognition

Brand Recognition › Share of Voice

Share of Voice › Market Competition 02 Konkurrenz analysieren 3 KI-Engines

täglich getrackt › ChatGPT

ChatGPT › Perplexity

Perplexity › Gemini

Gemini › Plus Themen-Cluster der Wettbewerber 03 Inhalte direkt umsetzen 1 Oberfläche

statt Tool-Wechsel › Content im Tool erstellen

Content im Tool erstellen › Schema-Markup automatisch

Schema-Markup automatisch › Social-Posts ausrollen

Social-Posts ausrollen › CRM-Daten als Input

Wie schlägt sich HubSpot AEO gegen Semrush, Peec.ai und Profound?

Tools nach fünf Kriterien verglichen: Brand-Visibility-Tracking, Engines, AI-Visibility-Funktionen und Answer-Engine-Insights bei HubSpot, Semrush, Peec.ai und Profound

Wer vier Tools auf dem Tisch hat, will eine klare Antwort. Hier ist sie, sortiert nach den fünf Kriterien, die in der Praxis den Unterschied machen.

Kriterium HubSpot AEO Semrush One Peec.ai Profound Brand-Visibility-Tracking Ja, % getrackter Prompts Ja, im AI Visibility Toolkit Ja, Kernfunktion Ja, im Modul Answer Engine Insights Engines ChatGPT, Gemini, Perplexity ChatGPT, Perplexity, Gemini, AI Mode, AI Overviews 3 Engines pro Plan, wählbar aus ChatGPT, AI Mode, AI Overviews, Copilot, Perplexity, Gemini, Grok 10+ Engines (Enterprise) Content-Erstellung im Tool Mit Marketing Hub Pro/Enterprise nativ Eingeschränkt Nein Profound Agents (Content-Workflow-Builder) CRM-Integration Ja, nativ in HubSpot CRM Nein Nein Nein Positionierung Marketing-Hub-integriert, Beta SEO-First, jetzt Adobe-Tochter Pure Analytics, MCP- und API-fokussiert Enterprise mit globaler Präsenz, individuelle Preisgestaltung

Die einzige Lösung, die Diagnose, Wettbewerbsanalyse und Content-Erstellung mit einer CRM-nativen Datenbasis verbindet, ist HubSpot AEO. Semrush bringt eine sehr ausgereifte SEO-Schicht mit, das AI Visibility Toolkit ist ein Aufsatz, und für die Content-Umsetzung muss in der Regel der Tool-Kontext gewechselt werden. Peec.ai bietet ein klares, fokussiertes Monitoring mit MCP- und API-Integration für individuelle Workflows, hat aber keine eigene Aktivierungsschicht. Profound bietet die größte Engine-Abdeckung und mit Agents eine eigene Content-Automation, richtet sich nach eigenem Selbstverständnis aber explizit an internationale Großkonzerne.

Was kostet HubSpot AEO im Vergleich?

HubSpot AEO und Semrush zeigen Einstiegspreise transparent, Peec.ai nach Regionswahl, Profound verbirgt Pricing komplett

Bei den Preisen gehen die Anbieter unterschiedlich offen vor. HubSpot AEO und Semrush nennen ihre Einstiegspreise transparent auf der Produktseite. Peec.ai zeigt die Beträge im interaktiven Pricing-Tool nach Auswahl der Region und des Abrechnungszyklus. Profound hat sich entschieden, das Pricing komplett unter Verschluss zu halten.

Anbieter Pricing-Modell laut Anbieter Was ist enthalten? HubSpot AEO 50 USD/Monat (oder 45 USD/Monat jährlich), 28 Tage kostenlos testbar 25 Prompts, drei Engines (ChatGPT, Gemini, Perplexity), in Marketing Hub Pro/Enterprise ohne Aufpreis enthalten Semrush One ab 199 USD/Monat (oder AI Visibility Toolkit standalone ab 99 USD/Monat pro Domain) SEO Toolkit kombiniert mit AI Visibility Toolkit, Adobe-Tochter seit 28. April 2026 Peec.ai Vier Pläne (Starter / Pro / Advanced / Enterprise), Preise im Pricing-Tool auf peec.ai/pricing einsehbar Unbegrenzte Seats, Daily Tracking, je nach Plan 50 bis 350+ Prompts, Looker-Studio-Connector ab Advanced, API ab Enterprise Profound „Currently available through customized enterprise pricing“ (laut tryprofound.com/pricing) Module Answer Engine Insights, Agent Analytics, Prompt Volumes, Shopping und Profound Agents im Enterprise-Paket

Wer HubSpot AEO als Standalone-Werkzeug nutzt, bewegt sich nach Angaben des Anbieters bei 50 US-Dollar pro Monat (45 US-Dollar bei jährlicher Abrechnung). Wer ohnehin HubSpot Marketing Hub im Professional- oder Enterprise-Tarif einsetzt, bekommt das AEO-Modul nach HubSpot-Angaben ohne weiteren Aufpreis dazu. Das ist betriebswirtschaftlich interessant, weil der Hub viele Aufgaben übernimmt, für die Mittelständler:innen sonst drei bis fünf Einzelwerkzeuge bezahlen.

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, eine Agentur ersetzt durch die Bündelung ihr Monitoring-Tool (140 Euro pro Monat), ihr separates Content-Werkzeug (180 Euro pro Monat) und einen Teil ihrer Social-Media-Software (90 Euro pro Monat). Würden Sie das mit einem einzigen Tarif abdecken, kämen Sie auf eine Ersparnis von rund 410 Euro pro Monat oder knapp 5.000 Euro im Jahr. Bei drei Kunden, die sich der Investition anschließen, sind das 15.000 Euro zusätzliches Margenpotenzial.

„Wir bei Dr. Web bekommen seit Anfang 2026 messbar Traffic aus Perplexity-Zitaten. Genau das ist der Punkt, an dem ein Tool wie HubSpot AEO für mittelständische Unternehmen interessant wird. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Für wen eignet sich HubSpot AEO am besten?

HubSpot AEO ideal für wachsende B2B-Mittelständler mit 20-250 Mitarbeitern ohne bisheriges Marketing-Tool zur CRM-, E-Mail- und Content-Verwaltung

Vier Tools, eine simple Frage: Welches passt zu Ihnen? Wir empfehlen HubSpot AEO vor allem in den folgenden vier Szenarien.

Erstens: Sie sind ein wachsendes B2B-Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand mit 20 bis 250 Mitarbeitenden und haben bisher kein dediziertes Marketing-Tool, mit dem Sie CRM, E-Mail und Content abdecken. Hier ist das HubSpot-Bundle aus Marketing Hub und AEO konkurrenzlos, weil Sie nicht für jede neue Disziplin ein zusätzliches Werkzeug einkaufen müssen.

Zweitens: Sie führen eine Marketingagentur mit B2B-Kunden und brauchen ein skalierbares Setup, in dem Sie Kunden-Workflows zentral steuern können. Die Agentur-Funktionen und die Integration mit dem CRM ermöglichen es, einzelne Kunden vom Reporting bis zur Veröffentlichung effizient zu betreuen.

Drittens: Sie sind ein Solopreneur oder Gründerteam mit knappem Budget, möchten aber AEO ernsthaft betreiben. Mit 45 US-Dollar pro Monat (jährliche Abrechnung) bekommen Sie nach HubSpot-Angaben den vollen Funktionsumfang ohne Lock-in. Eine 28-tägige kostenlose Testphase mit 25 Prompts über alle drei Engines erlaubt es, das Werkzeug ohne Kreditkartenangabe auszuprobieren.

Viertens: Sie sind ein größeres mittelständisches Unternehmen, das bereits HubSpot Marketing Hub Professional oder Enterprise nutzt. Hier wird die Entscheidung trivial, weil das Modul nach Angaben des Anbieters ohne Aufpreis enthalten ist. Sie müssen nichts entscheiden, sondern nur aktivieren.

Wer hingegen ein reines Monitoring-Setup ohne Content-Workflow sucht und keinerlei Interesse an einer integrierten Marketing-Plattform hat, ist mit Peec.ai möglicherweise besser bedient. Wer ausdrücklich Enterprise-Volumen mit globaler Präsenz und der breitestmöglichen Engine-Abdeckung braucht, ist bei Profound an der richtigen Adresse. Wer ohnehin tief in Semrush für klassisches SEO investiert ist, kann das AI Visibility Toolkit dazubuchen, muss aber wissen, dass die Umsetzung der Erkenntnisse außerhalb des Tools stattfindet.

HubSpot AEO in der Praxis Für wen lohnt sich HubSpot AEO? Vier typische Profile – und der passende Einstieg in jedes davon. Profil 1 Mittelständler ohne dediziertes Marketing-Tool HubSpot AEO im Marketing-Hub-Bundle → Profil 2 Solopreneur oder Gründerteam mit knappem Budget HubSpot AEO Standalone, 45 USD/Monat → Profil 3 B2B-Marketingagentur mit mehreren Kunden HubSpot AEO mit Agentur-Setup → Profil 4 Marketing Hub Pro oder Enterprise bereits im Einsatz HubSpot AEO bereits enthalten →

Wo können Sie HubSpot AEO selbst ausprobieren?

Princeton-Forscher zeigen: Optimierungen erhöhen KI-Sichtbarkeit um 40 Prozent. HubSpot AEO schließt Lücke zwischen Messung und Handlung

Die Princeton-Forscher:innen rund um Pranjal Aggarwal haben bereits 2023 in einer vielzitierten wissenschaftlichen Studie nachgewiesen, dass gezielte Optimierungen die Sichtbarkeit in KI-Antworten um bis zu 40 Prozent steigern können. Aber: Wer nicht misst, weiß nicht, wo er steht. Und wer misst, ohne handeln zu können, verharrt im Diagnose-Modus. Genau diese Lücke schließt HubSpot AEO.

Sie können HubSpot AEO 28 Tage lang kostenlos testen, mit 25 Prompts über alle drei Engines und ohne Kreditkartenangabe. Wer sich vorher einen ersten Eindruck verschaffen will, startet die kostenlose Sichtbarkeitsanalyse, die in wenigen Minuten zeigt, wie die führenden KI-Engines Ihre Marke heute beschreiben. Wer es ernster meint, bucht den Standalone-Tarif für 45 US-Dollar pro Monat (jährliche Abrechnung). Und wer ohnehin überlegt, HubSpot Marketing Hub einzuführen, sollte direkt auf Professional oder Enterprise gehen und das AEO-Modul kostenlos mitnehmen. Was ist Ihr nächster Schritt, wenn Sie heute noch wissen wollen, wie die KI über Ihre Marke spricht?

Glossar

AEO optimiert Inhalte für KI-Suchmaschinen. Der Brand Visibility Score misst die Häufigkeit von Markenerwähnungen in KI-Antworten

AEO (Answer Engine Optimization): Marketing-Disziplin, die Inhalte so optimiert, dass sie von KI-Suchmaschinen als Antwortquelle erkannt und zitiert werden.

Brand Visibility Score: Kennzahl, die misst, wie häufig eine Marke in KI-Antworten erscheint. Im kostenlosen HubSpot AEO Grader wird ein Gesamtwert von bis zu 100 Punkten über fünf Dimensionen berechnet (Sentiment 40 Punkte, Presence Quality, Brand Recognition, Share of Voice, Market Competition). Im kostenpflichtigen HubSpot AEO ist der Score schlicht der Prozentsatz der getrackten Prompts, in denen Ihre Marke in der KI-Antwort auftaucht.

Citation: Quellenangabe mit klickbarem Link in einer KI-Antwort. Unterscheidet sich von der reinen Brand Mention, bei der die Marke nur namentlich erwähnt wird, ohne Verlinkung.

GEO (Generative Engine Optimization): Weiterer Begriff für die Optimierung von Inhalten für generative KI-Modelle. Wurde maßgeblich durch die Princeton-Forschung 2023 geprägt.

Schema Markup: Strukturierte Daten im Quellcode einer Website (meist als JSON-LD), die Suchmaschinen und KI-Modellen helfen, Inhalte korrekt zu interpretieren.

Share of Voice: Anteil der Erwähnungen einer Marke im Vergleich zu Wettbewerbern bei einer Stichprobe relevanter Prompts.

FAQ

AEO optimiert Inhalte für KI-Systeme wie ChatGPT, während SEO Websites in klassischen Suchergebnissen positioniert

Was ist der Unterschied zwischen AEO und SEO? SEO (Search Engine Optimization) zielt darauf ab, eine Website in den klassischen Suchergebnissen möglichst weit oben zu platzieren, damit Nutzer:innen klicken. AEO (Answer Engine Optimization) optimiert Inhalte so, dass sie von KI-Systemen wie ChatGPT, Perplexity oder Google AI Mode als Antwortquelle ausgewählt werden. Erfolg misst sich bei SEO über Klicks und Rankings, bei AEO über Brand Mentions, Citations und Sentiment in KI-Antworten. Welches AEO-Tool ist das beste für deutsche Mittelständler? Für die meisten deutschen Mittelständler:innen ist HubSpot AEO die wirtschaftlichste Wahl, weil es als einzige der vier untersuchten Lösungen Diagnose, Wettbewerbsanalyse und nativ angebundene Content-Erstellung in einer Oberfläche bündelt. Peec.ai eignet sich, wenn Sie ein klar fokussiertes Monitoring-Werkzeug mit API- und MCP-Anbindung an Ihre bestehende Tool-Landschaft suchen. Semrush ist die naheliegende Wahl für Teams, die ohnehin tief in klassisches SEO investiert sind. Profound positioniert sich auf der eigenen Website ausdrücklich für internationale Großkonzerne. Was kostet ein AEO-Tool in der Praxis? Die Pricing-Transparenz unterscheidet sich erheblich. HubSpot AEO nennt 50 US-Dollar pro Monat oder 45 US-Dollar bei jährlicher Abrechnung und ist im HubSpot Marketing Hub Professional und Enterprise ohne Aufpreis enthalten. Semrush One startet nach Anbieterangaben bei 199 US-Dollar pro Monat, das AI Visibility Toolkit standalone bei 99 US-Dollar pro Monat und Domain. Peec.ai zeigt die Preise im interaktiven Tool auf peec.ai/pricing. Profound nennt explizit kein öffentliches Pricing, sondern gibt Preise nur auf Anfrage bekannt. Kann ich auch ohne AEO-Tool in KI-Suchen sichtbar werden? Theoretisch ja, praktisch wird es ohne Tool sehr schwer. Eine Princeton-Studie hat 2023 gezeigt, dass gezielte Maßnahmen wie das Zitieren von Quellen, das Einbauen von Statistiken und strukturierte Inhalte die Sichtbarkeit um bis zu 40 Prozent steigern können. Ohne Messung wissen Sie aber nicht, ob Ihre Maßnahmen wirken oder ins Leere laufen. Ein AEO-Tool ist die Voraussetzung dafür, datengetrieben zu arbeiten. Wie schnell sehe ich Ergebnisse? Erste Erkenntnisse über Ihre aktuelle Sichtbarkeit liefern alle vier Tools innerhalb weniger Stunden nach dem Setup. Spürbare Verbesserungen in der KI-Sichtbarkeit dauern länger. Realistisch sollten Sie mit drei bis sechs Monaten konsequenter Optimierung rechnen, bevor sich die Brand-Visibility-Werte deutlich nach oben bewegen. Wie schnell sind die Daten in HubSpot AEO verfügbar? Laut HubSpot werden Ihre Prompts täglich automatisch über alle drei Engines hinweg ausgeführt. Sie sehen damit jeden Tag eine frische Datenbasis und können Trends über Wochen und Monate hinweg verfolgen. Im Dashboard erscheinen Brand Visibility, Sentiment, Share of Voice und Citation Analysis als zusammenhängende Sicht. Die Citation Analysis gruppiert Quellen nach Typ und zeigt sowohl eigene Inhalte als auch Wettbewerberseiten, Social-Plattformen und User-Generated-Content.

Quellen