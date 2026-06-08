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Schlägt ein 26-Millionen-Modell die Großen? Beim Function Calling ja

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Schlägt ein 26-Millionen-Modell die Großen? Beim Function Calling ja

Ein KI-Modell mit gerade einmal 26 Millionen Parametern soll zuverlässig Werkzeuge ansteuern, und das auf einem Smartphone oder sogar einer Smartwatch. Das US-Startup Cactus Compute hat dafür ein großes Google-Modell auf Briefmarkengröße geschrumpft.

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Das Wichtigste in Kürze

Nähnadel mit hellblauem Faden und Garnknäuel auf weißem Hintergrund
Needle: Offenes 26-Millionen-Parameter-Modell von Cactus Compute, spezialisiert auf Function Calling, unter MIT-Lizenz verfügbar, lokal lauffähig mit 6000 Token/Sekunde Prefill-Geschwindigkeit

Needle ist ein offenes Modell mit 26 Millionen Parametern, das Cactus Compute aus Googles Gemini 3.1 destilliert hat. Die Spezialität liegt im Function Calling, also im strukturierten Ansteuern externer Werkzeuge. Die Gewichte stehen unter MIT-Lizenz frei auf Hugging Face zur Verfügung, das Modell läuft lokal auf Endgeräten und erreicht in der Produktion rund 6000 Token pro Sekunde beim Prefill.

Was bedeutet Destillation hier konkret?

Parfümflasche mit der Aufschrift „Function Calling Essenz“ und umgefallene Ampulle auf weißem Grund
Kleines KI-Modell Needle durch Destillation trainiert, um Werkzeugaufrufe korrekt auszuführen und passende Parameter für Nutzeranfragen zu identifizieren

Bei der Destillation lernt ein kleines Modell von einem großen, indem es dessen Verhalten nachbildet. Cactus Compute hat Needle auf einer einzelnen, eng umrissenen Aufgabe trainiert: dem Single-Shot Function Calling.

Das Modell bekommt eine Nutzeranfrage und eine Liste verfügbarer Werkzeuge und gibt den passenden Werkzeugaufruf samt Parametern zurück. Genau das ist die Mechanik, die KI-Assistenten brauchen, um etwa eine Wetterabfrage oder einen Kalendereintrag auszulösen.

Nach Angaben der Entwickler schlägt Needle bei dieser einen Aufgabe spezialisierte Konkurrenten wie FunctionGemma-270m und Qwen-0.6B, obwohl diese teils mehr Kapazität mitbringen. In freien Gesprächen sind die größeren Modelle weiterhin überlegen.

Warum ist das für den Mittelstand interessant?

Holzwerkzeugkasten mit Medaille „SIEGER“ an orangefarbenem Band und kleinem Roboterarm
Lokale KI-Modelle laufen auf dem Gerät ohne Cloud-Übertragung und schützen sensible Daten. Cactus Compute entwickelt solche Systeme für Telefone, Uhren und Datenbrillen

Der entscheidende Punkt liegt im Wort lokal. Ein Modell dieser Größe läuft auf dem Gerät selbst, ohne Datenübertragung in eine Cloud. Für Unternehmen mit Datenschutzanforderungen ist das ein gewichtiges Argument, weil sensible Eingaben das Gerät nicht verlassen.

Cactus Compute zielt ausdrücklich auf Endgeräte wie Telefone, Uhren und Datenbrillen. Wer im DACH-Mittelstand über KI-gestützte Funktionen in eigenen Apps nachdenkt, bekommt mit offenen, winzigen Modellen eine Alternative zur dauerhaften Anbindung an einen großen Cloud-Anbieter. Die offene MIT-Lizenz erlaubt zudem das Feintuning auf eigene Werkzeuge per Web-Oberfläche.

Die spannende Bewegung im KI-Markt findet gerade nicht bei den größten Modellen statt, sondern bei den kleinsten. Ein Function-Calling-Modell, das offline auf dem Handy läuft, löst für viele Mittelständler das Datenschutzproblem, bevor es überhaupt entsteht.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wer prüfen will, ob ein solches Modell zu eigenen Anwendungsfällen passt, kann die offenen Gewichte direkt testen und auf die eigenen Werkzeuge feintunen. Der Aufwand bleibt überschaubar, das Modell lässt sich laut Anbieter sogar auf einem normalen Arbeitsrechner anpassen.

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Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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