Wenn der Chef Ihres Großrechner-Konzerns 1977 sagte, niemand würde je einen Computer zu Hause haben wollen, hätten Sie ihm widersprochen? Ken Olsen, damals Präsident der Digital Equipment Corporation, machte genau diese Aussage. Sie ging um die Welt und gilt bis heute als Paradebeispiel für visionäre Blindheit. Nur leider zitieren wir den Satz seit fast 50 Jahren falsch.

Das Wichtigste in Kürze

Olsen sagte den Satz tatsächlich 1977 auf der Convention der World Future Society in Boston

Erste publizierte Quelle: David Ahls „Creative Computing“ im April 1980

Olsen meinte zentralgesteuerte Heim-Steuerzentralen, keine Personal Computer

DEC brachte später selbst einen PC namens Rainbow auf den Markt, weil Olsens Tochter zu Hause einen wollte

Der berühmteste Halbsatz der Tech-Geschichte

Ken Olsen, Präsident von Digital Equipment Corporation, spricht 1977 auf der World Future Society Convention in Boston

Im Sommer 1977 trat Ken Olsen, Mitgründer und Präsident der Digital Equipment Corporation, auf der Convention der World Future Society in Boston ans Rednerpult. DEC war damals ein Schwergewicht. Die PDP- und VAX-Minicomputer gehörten zu den erfolgreichsten Maschinen ihrer Zeit, und Olsen galt als einer der einflussreichsten Tech-Manager Amerikas. Was er an diesem Tag sagte, sollte ihn überleben.

„There is no reason for any individual to have a computer in their home.“ Der Satz wurde drei Jahre später von David Ahl in der Zeitschrift „Creative Computing“ gedruckt und entwickelte sich zum geflügelten Wort. Olsen selbst bestritt das Zitat nie. Er bestritt nur den Kontext.

Was Olsen wirklich meinte

1977: Zwei Tech-Lager konkurrieren. Mainframe-Hersteller für Banken und Militär gegen Apple, Commodore und Atari mit Mikrocomputern für Hobbyisten

1977 dachte die Tech-Welt in zwei Lagern. Auf der einen Seite die Mainframe- und Minicomputer-Hersteller, die ihre raumfüllenden Maschinen für Banken, Forschung und Militär bauten. Auf der anderen Seite eine kleine, exzentrische Bewegung um Apple, Commodore und Atari, die so genannte Mikrocomputer für Hobbyisten verkaufte. Apple hatte gerade den Apple II vorgestellt. Olsen schaute beim Apple II hin, hielt das Gerät für eine Spielerei, aber das war nicht sein Argument.

Wer in der damaligen Science-Fiction zuhause war, kannte die Vision der vollautomatisierten Heimsteuerung. Ein zentraler Computer regelt Licht, Heizung, Türschlösser, Essen, Unterhaltung. Was 2026 als Smart Home völlig selbstverständlich klingt, galt 1977 als Albtraum aus „2001: Odyssee im Weltraum“. Olsen wandte sich gegen diese zentralisierte Hausintelligenz. Sein Punkt: Niemand brauche eine HAL-9000-Schaltzentrale im Wohnzimmer.

Olsen hat das später mehrfach klargestellt. Der Snopes-Faktencheck führt die Aussage explizit auf den Kontext der Hausautomatisierung zurück. Auch Olsens Wikipedia-Eintrag dokumentiert die Klarstellung.

Die schönste Pointe der Geschichte ist nicht, dass Olsen sich geirrt hat. Die Pointe ist, dass wir 50 Jahre lang den falschen Aufhänger zitiert haben. Wer heute über KI-Agenten im Wohnzimmer spricht, sollte Olsens echtes Argument kennen — und prüfen, ob er nicht selbst eine zentralisierte Lösung baut, die niemand braucht. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was wir 2026 daraus mitnehmen

Smart-Home-Systeme nutzen spezialisierte Sensoren und Aktoren statt zentraler Kontrolle durch einen Computer

Die Smart-Home-Realität gibt Olsen in zwei Richtungen Recht und Unrecht zugleich. Recht hatte er mit der Skepsis gegen den allwissenden Zentralcomputer. Genau diese Architektur ist heute Mainstream, mit Amazon Alexa, Apple HomePod und Google Home als Schaltzentralen. Aber nicht in Olsens Albtraum-Variante. Statt ein Gerät, das alles entscheidet, sind es viele spezialisierte Sensoren, Aktoren und Sprachassistenten, die lose gekoppelt zusammenspielen.

Unrecht hatte er mit der Annahme, dass kein Verbraucher freiwillig zahlt. Allein in Deutschland nutzen 2026 schätzungsweise rund 19 Millionen Haushalte mindestens ein Smart-Home-Gerät, vom Saugroboter bis zum vernetzten Heizthermostat. Die Matter-2.0-Spezifikation hat 2025 vieles vereinheitlicht, was vorher Bastel-Frust war.

Die zweite Lehre für Entscheider liegt im DEC-Schicksal. Olsen hielt am Minicomputer fest, während IBM 1981 den PC startete. DEC versuchte 1982 mit dem Rainbow den Sprung in den Markt, blieb aber Mittelmaß. 1998 wurde DEC von Compaq übernommen, das wiederum 2002 in HP aufging. Wer den falschen Kontext seiner Aussage zitiert, übersieht das eigentliche Problem: Olsen hat seine Firma verteidigt, nicht den Markt analysiert.

Was Sie heute prüfen sollten

Unternehmen wählen zwischen zentralisierten KI-Plattformen oder dezentralen Spezialagenten. Wer nur Bestehendes verteidigt, riskiert technologische Rückständigkeit

Wer aktuell KI-Strategien für sein Unternehmen entwickelt, steht vor der gleichen Frage wie Olsen 1977. Setzen Sie auf zentralisierte Architekturen, etwa eine große Plattform pro Funktion, oder auf lose gekoppelte Spezialagenten? Beide Wege funktionieren. Aber wer im Konzern nur das verteidigt, was er schon hat, läuft Gefahr, die nächste Plattform-Welle zu verschlafen. Eine fundierte Übersicht zum Stand der Sprachmodelle finden Sie im LLM-Ratgeber.

Wer KI nicht nur einkaufen, sondern strategisch positionieren will, sollte parallel den Sichtbarkeitseffekt der generativen Suche mitdenken. Wie Sie in den Antworten von ChatGPT, Perplexity und Google AI Overviews vorkommen, klärt der GEO-Ratgeber. Und wenn Sie das Mythos-Format hier zum ersten Mal lesen, lohnt der Blick auf den Auftakt der Reihe: Brauchte die Welt fünf Computer? Watson sagte das nie.

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