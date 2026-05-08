Vom OpenAI-Plan zum Microsoft-Mietvertrag: 700 MW wechseln den Hausherrn
8. Mai 2026
Reading Time: 4 minutes

Vom OpenAI-Plan zum Microsoft-Mietvertrag: 700 MW wechseln den Hausherrn

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
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Das Stargate-Rechenzentrum in Abilene wechselt den Mieter: Microsoft übernimmt 700 Megawatt, die Oracle und OpenAI nicht mehr brauchen. Was ist Ihre Meinung? Wenn ein Hyperscaler die Reste eines Konkurrenten aufkauft, ist das Schwäche oder kühle Strategie?

Das Wichtigste in Kürze

  • Microsoft mietet ein 700-MW-Rechenzentrum in Abilene, Texas, das ursprünglich für Oracle und OpenAI entwickelt wurde
  • Das Gelände liegt direkt neben dem Stargate-Campus, dem Vorzeigeprojekt von Oracle und OpenAI
  • Die Compute-Lieferkette der Hyperscaler reorganisiert sich quer durch Konkurrenten
  • Microsoft spielt mit Stargate seine Multi-Provider-Strategie konsequent aus

Warum braucht Microsoft das Rechenzentrum überhaupt?

Schlüsselbund mit hellblauem und goldfarbenem Schlüssel sowie Anhänger auf weißem Grund
Microsoft mietet Rechenzentrum in Abilene, Texas mit 700 Megawatt Kapazität neben dem Stargate-Campus, um wachsende Nachfrage nach Rechenleistung zu decken

Die Nachfrage nach Rechenkapazität wächst schneller, als Hyperscaler eigene Standorte hochziehen können. Microsoft hat einem Mietvertrag für ein Rechenzentrum in Abilene, Texas, zugestimmt, das ursprünglich für Oracle und OpenAI entwickelt wurde. Das Gelände mit rund 700 Megawatt Kapazität liegt direkt neben dem Stargate-Campus.

Damit ändert sich die Logik des Compute-Wettrüstens. Bisher kauften große KI-Anbieter und Hyperscaler ihre Kapazität in Eigenregie zu. Wer nicht baute, bestellte. Heute mieten sie ungenutzte Kapazitäten der Konkurrenz an, um Engpässe zu schließen.

Was steckt strategisch dahinter?

Ein Strommastmodell mit
Anthropic mietet 300 Megawatt in ehemaliger SpaceX-Anlage. OpenAI reduziert Stargate-Pläne. Microsoft nutzt freie Compute-Kapazität für Azure-Kunden

Die Reorganisation der Compute-Lieferkette ist in vollem Gang. Anthropic hat 300 Megawatt im ehemaligen xAI-Rechenzentrum von SpaceX angemietet. OpenAI hat seine Stargate-Pläne reduziert. Microsoft greift dort zu, wo Compute unbenutzt bleibt.

Das hat Folgen für Kunden. Wer Microsoft Azure einkauft, bekommt jetzt indirekt auch Kapazität, die ursprünglich für ein OpenAI-Projekt gedacht war. Die scharfen Linien zwischen den großen KI-Allianzen verschwimmen.

Compute ist keine Frage des Standorts mehr, sondern der Verfügbarkeit. Wer 2026 als Mittelständler eine KI-Strategie aufsetzt, muss damit rechnen, dass die zugrundeliegende Hardware nächste Woche schon wieder einen anderen Vermieter hat.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Bedeutung hat der Deal für die Branche?

Werbeschild für Rechenzentrum mit Roboter auf weißem Hintergrund
OpenAI-Stargate-Projekt: Ursprüngliche Wachstumspläne bis 2029 werden bereits 2026 angepasst, Microsoft nutzt Compute-Umverteilung

Drei Punkte fallen auf. Erstens: Der OpenAI-Stargate-Komplex sollte bis 2029 eigentlich auf zehn Gigawatt Gesamtleistung wachsen. Wenn schon 2026 Teile davon umgewidmet werden, war die Originalplanung zu optimistisch. Zweitens: Microsoft profitiert direkt von OpenAIs Compute-Diät, obwohl Microsoft Hauptinvestor von OpenAI ist. Drittens: Die Investoren beobachten genau, ob die Diskussion um kleinere, effizientere KI-Modelle die langfristige Compute-Nachfrage drückt.

Für deutsche Unternehmen hat das eine konkrete Konsequenz. Cloud-Verträge sollten auf Klauseln zur Kapazitätsgarantie geprüft werden. Wer mit KI in Produktivumgebungen arbeitet, sollte SLA-Werte für Compute-Verfügbarkeit verhandeln, nicht nur für Speicher- oder Netzwerk-Latenz.

Was sollten IT-Entscheider jetzt prüfen?

An der Wand: Orangener Industriestecker in Dose, mit Labeln für OpenAI und Microsoft
Cloud-Verträge auf Compute-SLA prüfen, Multi-Cloud für Verfügbarkeit nutzen, europäische Anbieter als Backup für KI-Workloads erwägen

Für IT-Entscheider lohnen sich drei Schritte parallel. Cloud-Verträge gehören auf Compute-SLA geprüft, gerade bei mehrjährigen Laufzeiten, denn wer Rechenkapazität langfristig bindet, braucht harte Zusagen statt weicher Absichtserklärungen. Die Multi-Cloud-Strategie sollte dabei nicht mehr nur eine Kostenfrage sein, sondern eine Frage der Verfügbarkeit, weil ein einziger Engpass ganze KI-Projekte zum Stillstand bringen kann. Und für kritische Workloads bietet sich ein Blick auf europäische Anbieter wie OVHcloud oder IONOS als Backup an, vor allem dort, wo Datenschutz und Souveränität ohnehin zur Pflichtaufgabe geworden sind.

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Quellen

Bloomberg News – Microsoft Inks Lease for Texas Data Center – https://www.bloomberg.com/ – besucht am 08.05.2026

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