Stellen Sie sich vor, ein Mittelständler erklärt heute auf einer Hauptversammlung: „Der Weltmarkt braucht vielleicht fünf KI-Rechenzentren.“ Die Aktionäre würden lachen, die Berater seufzen, die Aktie fallen. Genau dieser Satz wird seit über 80 Jahren Thomas Watson zugeschrieben, dem damaligen IBM-Chef. Das Pikante: Er hat ihn nie gesagt. Was wirklich passierte und warum die echte Geschichte für 2026 lehrreicher ist als der Mythos, lohnt einen Blick zurück.

Das Wichtigste in Kürze

Das Zitat „I think there is a world market for maybe five computers“ ist nicht in Watsons Reden, Briefen oder Protokollen belegt

Der Ursprung liegt vermutlich in der IBM-Aktionärsversammlung 1953, in der Watson Jr. den IBM 701 erklärte

IBM erwartete für den 701 fünf Großkunden und gewann tatsächlich 18 Verträge

Allein das deutsche Marktvolumen für Rechenzentren liegt 2026 in zweistelliger Milliardenhöhe

Was Watson wirklich sagte

Thomas J. Watson Sr., IBM-Chef 1914–1956, wird in zeitgenössischen Quellen, Briefen, Reden und IBM-Archiven nicht mit dem Fünf-Computer-Zitat verbunden

Die historische Quellenlage ist dünn, aber nicht leer. Thomas J. Watson Sr., IBM-Chef von 1914 bis 1956, ist in keiner zeitgenössischen Aufzeichnung mit dem Fünf-Computer-Satz dokumentiert. Weder seine Briefe noch seine Reden, weder die IBM-Archive noch die Wirtschaftspresse der 1940er Jahre enthalten den berühmten Spruch. Die Wikipedia-Diskussion zum Zitat verweist seit Jahren auf diese Lücke.

Der wahrscheinliche Ursprung führt ins Jahr 1953. Auf der Aktionärsversammlung beschrieb Thomas Watson Jr., damals Präsident von IBM, die Markteinführung des IBM 701, eines der ersten kommerziellen Großrechner. Watson Jr. erzählte, dass IBM den 701 vor Produktionsstart 20 potenziellen Kunden vorgestellt habe und mit fünf Bestellungen gerechnet hätte. Am Ende seien 18 Verträge zustande gekommen. Aus „fünf erwartete Kunden für ein konkretes Modell“ wurde im Laufe der Jahrzehnte das angeblich kühne „fünf Computer für den Weltmarkt“.

Warum der Mythos sich so hartnäckig hält

Falsche Zitate verbreiten sich, weil sie beruhigende Botschaften vermitteln: Wenn selbst Visionäre irrten, ist unsere Fehlbarkeit normal. Bill Gates‘ angebliches Zitat über 640 KB Speicher folgt diesem Muster und wird weitergegeben, obwohl es keine Quelle hat

Falsche Zitate dieser Art überleben, weil sie eine Pointe transportieren, die wir gerne glauben. Visionäre lagen daneben, also liegen wir selbst auch nicht so falsch. Genau dasselbe Muster trägt Bill Gates‘ angebliches Diktum, 640 KB Speicher müssten jedem reichen. Auch dieses Zitat ist in keiner Primärquelle belegt, wird aber bis heute zitiert, weil es so schön zur Demütigung großer Köpfe taugt.

Für Entscheider sind die Mythen trotzdem nicht wertlos. Sie zeigen, was Beobachter damals tatsächlich nicht gesehen haben. Watson Sr. dachte in Mainframes, also in raumfüllenden Rechenmaschinen für Militär, Banken und Forschung. Wer 1943 die Welt aus dem IBM-Hauptquartier betrachtete, sah Vakuumröhren, Lochkarten und Stromverbrauch im Kraftwerksformat. Den Personal Computer, das Smartphone und den KI-Agenten hat in dieser Optik niemand vorhergesagt. Auch nicht die Optimisten.

Watson-Zitat hin oder her, die echte Lehre lautet: Marktgrößen werden in der Frühphase einer Technologie systematisch unterschätzt. Wer 2026 in KI-Infrastruktur investiert, sollte die Demut der Mainframe-Ära mitdenken. Heute fünf Hyperscaler, morgen fünfhundert spezialisierte Edge-Cluster im Mittelstand. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wo der Weltmarkt wirklich steht

Globaler Rechenzentrumsmarkt 2023 bei 372,8 Mrd. Dollar, Prognose 2029: 624 Mrd. Dollar. Deutschland: 529 Rechenzentren, davon 100 mit über 5 Megawatt Anschlussleistung

Statista beziffert den globalen Rechenzentrumsmarkt für 2023 auf 372,8 Milliarden Dollar mit Prognose 624 Milliarden Dollar bis 2029. Allein in Deutschland zählt Cloudscene 529 Rechenzentren, 100 davon mit mehr als 5 Megawatt Anschlussleistung. Wer den deutschen Markt im Detail nachvollziehen möchte, findet in der Hitparade der 15 dominanten Rechenzentren Deutschlands die wichtigsten Standorte mit Kapazitätsangaben.

Die KI-Welle hat die Logik vollständig gekippt. Anthropic mietet inzwischen 300 Megawatt im ehemaligen xAI-Rechenzentrum von SpaceX, Microsoft greift zu, wo OpenAI Stargate-Pläne reduziert. Die Reorganisation der Compute-Lieferkette macht aus großen Rechenzentren handelbare Assets. Compute ist die neue Strom-Reserve.

Watson hätte 1953 vermutlich gefragt, wer das alles bezahlen soll. OpenAI verbrennt 2026 voraussichtlich 14 Milliarden Euro bei einer Bewertung von 724 Milliarden Euro. Die Wette: Skalierung schlägt Cash Burn, bevor Regulierung oder Investoren die Reißleine ziehen. Das Format der Wette ist groß, die Logik dahinter dieselbe wie 1953. Wer überzeugt ist, dass Rechenleistung knapper wird, baut.

Was Sie aus dem Mythos mitnehmen

IBM unterschätzte den 701-Markt um Faktor 3,6. Marktforschung in Frühphasen neuer Technologien liegt selten unter Faktor 2 daneben

Wenn jemand auf der nächsten Strategie-Klausur Watson zitiert, wissen Sie jetzt zweierlei. Erstens hat er es so nicht gesagt. Zweitens ist die echte Geschichte interessanter. IBM unterschätzte den 701-Markt um Faktor 3,6. Das ist nicht spektakulär, sondern realistisch. Marktforschung in der Frühphase neuer Technologien liegt selten unter Faktor 2 daneben. Wer 2026 KI-Budgets plant, sollte mit dem gleichen Korrekturfaktor rechnen.

Eine fundierte Einordnung, wo Sprachmodelle heute stehen und was sie wirtschaftlich leisten, finden Sie in unserem LLM-Ratgeber. Für die strategische Standortwahl im DACH-Raum bleibt unser Rechenzentrums-Überblick Deutschland die kompakte Pflichtlektüre.

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