Hand aufs Herz: Wie viel Ihres PR-Budgets fließt in Platzierungen bei FAZ, Handelsblatt oder Wirtschaftswoche? Eine neue Datenanalyse zeigt, dass genau diese Wirtschaftsmedien in ChatGPT praktisch nicht existieren. Wikipedia, Reddit und LinkedIn führen das Citation-Ranking an, klassische Premium-Marken tauchen nicht einmal in den Top 20 auf.

Das Wichtigste in Kürze

Wikipedia (13,15 %) und Reddit (11,97 %) liefern zusammen über 25 Prozent aller ChatGPT-Citations in den USA

WSJ, NYT, Bloomberg und Financial Times tauchen nicht in den Top 20 auf, Forbes als einziges Wirtschaftsmedium auf Platz 18

LinkedIn sprang in drei Monaten von Rang 11 auf 5 und ist in 14,3 Prozent aller ChatGPT-Search-Antworten zitiert

Reddits Citation-Anteil kollabierte im September 2025 binnen zwei Wochen von rund 60 auf 10 Prozent

Was hat die PR-Welt jahrzehntelang falsch gemacht?

5W Citation Source Audit Q1 2026 analysiert 680 Millionen Citation-Events von neun Datenquellen zwischen Januar und April 2025

Der 5W Citation Source Audit Q1 2026 bündelt neun unabhängige Datensätze von Similarweb, SEMrush, Profound, Ahrefs und sechs weiteren Anbietern. Die Auswertung umfasst rund 680 Millionen Citation-Events aus dem Zeitraum Januar 2025 bis April 2026. Das Ergebnis bricht die Logik der klassischen PR-Tier-Hierarchie.

Reuters landet auf Platz 7, Forbes auf Platz 18. Der Rest der Tier-1-Wirtschaftspresse fehlt komplett. Außerhalb von Wikipedia und Reddit erreicht keine einzelne Domain mehr als 3 Prozent Anteil. Statt einer Winner-takes-all-Logik regiert eine breite Long-Tail-Verteilung, gespeist aus Community-Plattformen, Foren und Reviewseiten wie G2, Capterra oder Trustpilot. Marken mit Profilen auf allen vier Bewertungsplattformen erzielen laut Studie eine rund dreifache Citation-Multiplikation.

Die deutsche B2B-Welt steckt Millionen in Platzierungen bei FAZ und Handelsblatt. Diese Investitionen helfen der Reputation, machen Marken in ChatGPT aber nicht sichtbar. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie reagieren deutsche B2B-Marken?

Verschiedene KI-Suchmaschinen bevorzugen unterschiedliche Quellen: Reddit bei ChatGPT, Fandom bei Google AI Mode, Perplexity zusätzlich NIH und LinkedIn

Jede Engine tickt anders. Reddit dominiert ChatGPT und Perplexity, Fandom führt bei Google AI Mode mit 7,16 Prozent vor Wikipedia, Perplexity favorisiert zusätzlich NIH, LinkedIn und G2. Eine einheitliche „AI-SEO“ gibt es nicht. Das verlangt eine plattformspezifische Strategie statt der gewohnten Eine-Pressemitteilung-für-alle-Logik. Auch die Volatilität ist neu: Wenn ein Plattformanteil in zwei Wochen von 60 auf 10 Prozent fallen kann, sind jährliche Audits sinnlos. Quartalsweise Messung ist die neue Untergrenze.

Für deutsche Mittelständler heißt das konkret: Wikipedia-Eintrag pflegen, eigene Mitarbeitende auf LinkedIn als Experten positionieren, in relevanten Subreddits authentisch präsent sein und das Profil auf G2 oder Capterra konsequent ausbauen. Die Mechanik dahinter erklärt der GEO-Ratgeber, die handwerklichen Basics liefern die SEO-Grundlagen. Auch das Thema KI-Ranking hängt eng an diesen Hebeln.

Den vollständigen Report mit allen neun Quellstudien und der Q2-2026-Roadmap stellt 5W kostenfrei als PDF zur Verfügung.

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