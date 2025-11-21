Welches CRM eignet sich am besten für Handwerksbetriebe?
HubSpot CRM bietet Handwerksbetrieben eine kostenlose und skalierbare Lösung zur Digitalisierung ihrer Kundenverwaltung. Die Plattform vereint Kontaktmanagement, Auftragsabwicklung und Terminplanung in einem DSGVO konformen System, das speziell für wachsende Betriebe mit mehreren Mitarbeitern entwickelt wurde. Mit mobilen Apps und automatisierten Workflows sparen Sie Zeit bei Verwaltungsaufgaben und konzentrieren sich auf Ihr Handwerk.
Dieser Artikel wird Ihnen präsentiert von HubSpot, dem CRM für Handwerksbetriebe.
Die Digitalisierung im deutschen Handwerk nimmt Fahrt auf. Laut Bitkom und ZDH nutzen mittlerweile 52 Prozent der Handwerksbetriebe eine CRM Software, um Kundenbeziehungen zu verwalten und Prozesse zu optimieren. Das ist ein Anstieg von 6 Prozentpunkten seit 2017. Dennoch zögern viele Inhaber und Geschäftsführer, in digitale Systeme zu investieren. Die Gründe: mangelnde Digitalkompetenz (65 Prozent), befürchtete hohe Investitionskosten und fehlende zeitliche Ressourcen.
Dabei zeigen die Zahlen ein klares Bild. 88 Prozent der Handwerker nennen Zeitersparnis als wichtigsten Vorteil digitaler Anwendungen, und 54 Prozent sind überzeugt, dass Digitalisierung die Existenz ihres Unternehmens sichert. Für Handwerksbetriebe mit mehreren Angestellten und einem wachsenden Kundenstamm wird ein professionelles CRM System zur Notwendigkeit, nicht zum Luxus.
Quiz: Wie reif ist Ihr Betrieb für ein CRM System?
Bevor Sie tiefer in die Materie einsteigen, testen Sie Ihren aktuellen Digitalisierungsstand. Beantworten Sie diese fünf Fragen ehrlich und zählen Sie Ihre Punkte zusammen:
Frage 1: Wie organisieren Sie aktuell Ihre Kundendaten?
- A) Überwiegend auf Papier, Notizzetteln oder in separaten Excel Listen (0 Punkte)
- B) In Excel Dateien, die auf verschiedenen Computern verteilt sind (1 Punkt)
- C) In einer zentralen Excel Datei oder einem einfachen System (2 Punkte)
- D) In einem professionellen CRM System (3 Punkte)
Frage 2: Wie lange dauert es durchschnittlich, wenn ein Mitarbeiter die komplette Kundenhistorie eines Stammkunden nachvollziehen muss?
- A) Mehr als 30 Minuten oder gar nicht möglich (0 Punkte)
- B) 15 bis 30 Minuten (1 Punkt)
- C) 5 bis 15 Minuten (2 Punkte)
- D) Weniger als 5 Minuten, alles ist digital an einem Ort (3 Punkte)
Frage 3: Wie viele Ihrer Außendienstmitarbeiter haben mobilen Zugriff auf aktuelle Kundendaten?
- A) Keiner, sie müssen im Büro anrufen (0 Punkte)
- B) Nur die Geschäftsführung (1 Punkt)
- C) Die Hälfte des Teams (2 Punkte)
- D) Alle Mitarbeiter haben mobilen Zugriff (3 Punkte)
Frage 4: Wie oft kommt es vor, dass wichtige Kundeninformationen verloren gehen oder Mitarbeiter unterschiedliche Informationsstände haben?
- A) Mehrmals pro Woche (0 Punkte)
- B) Mehrmals pro Monat (1 Punkt)
- C) Selten, aber es kommt vor (2 Punkte)
- D) Praktisch nie, alles ist zentral dokumentiert (3 Punkte)
Frage 5: Wie viel Zeit verbringen Sie und Ihr Team durchschnittlich pro Woche mit Verwaltungsaufgaben (Angebote schreiben, Rechnungen erstellen, Termine koordinieren)?
- A) Mehr als 15 Stunden pro Woche (0 Punkte)
- B) 10 bis 15 Stunden pro Woche (1 Punkt)
- C) 5 bis 10 Stunden pro Woche (2 Punkte)
- D) Weniger als 5 Stunden, alles ist automatisiert (3 Punkte)
Auswertung: Ihr CRM Reifegrad
0 bis 5 Punkte: Dringender Handlungsbedarf Ihr Betrieb arbeitet noch weitgehend analog oder mit veralteten Systemen. Die Digitalisierung bietet Ihnen enormes Optimierungspotenzial. Ein CRM System wie HubSpot würde Ihre Effizienz deutlich steigern und Sie sollten zeitnah handeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
6 bis 10 Punkte: Auf dem richtigen Weg Sie haben erste Schritte in Richtung Digitalisierung unternommen, aber es gibt noch deutliche Verbesserungspotenziale. Ein professionelles CRM System würde Ihre bestehenden Ansätze bündeln und durch Automatisierung auf das nächste Level heben.
11 bis 15 Punkte: Fortgeschritten Ihr Betrieb ist bereits gut digitalisiert. Ein Enterprise CRM mit erweiterten Features könnte weitere Optimierungen bringen, besonders bei Automatisierung und teamübergreifender Zusammenarbeit. Prüfen Sie, ob Ihr aktuelles System alle modernen Funktionen bietet oder ein Upgrade sinnvoll wäre.
Warum HubSpot CRM die richtige Wahl für Ihr Handwerksunternehmen ist
HubSpot bietet mit seinem kostenlosen CRM einen risikofreien Einstieg in die Digitalisierung. Im Gegensatz zu vielen branchenspezifischen Lösungen müssen Sie keine hohen Anfangsinvestitionen tätigen. Die kostenlose Version enthält bereits alle wesentlichen Funktionen für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe:
Zentrale Kontaktverwaltung: Alle Kundendaten, Ansprechpartner und Kommunikationshistorien werden automatisch an einem Ort gespeichert. Wenn Ihr Sanitärfachgeschäft beispielsweise Stammkunden mit mehreren Objekten betreut, sehen Sie auf einen Blick alle Baustellen, vergangene Aufträge und geplante Wartungstermine.
Automatisierte Auftragsabwicklung: Von der ersten Anfrage bis zur Rechnung lässt sich der gesamte Prozess digital abbilden. Ein Bodenleger kann direkt beim Kunden vor Ort ein Angebot erstellen, Maße erfassen und den Auftrag mit wenigen Klicks in das System eintragen. Die automatische E Mail Benachrichtigung informiert das Büro sofort über neue Aufträge.
Mobile Arbeit: Die HubSpot Mobile App ermöglicht Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf alle relevanten Kundendaten auch unterwegs. Solaranlageninstallateure können beim Erstgespräch auf dem Dach direkt die Kontakthistorie einsehen und technische Details dokumentieren, ohne zurück ins Büro zu müssen.
DSGVO konforme Datenverwaltung: Sicherheit für deutsche Handwerksbetriebe
Für deutsche Handwerksunternehmen ist der Datenschutz ein kritischer Faktor. 62 Prozent der Betriebe nennen Sorgen um IT Sicherheit und Datenschutz als Hemmnis für die Digitalisierung. Hier punktet HubSpot mit europäischen Rechenzentren in Deutschland und voller DSGVO Konformität.
HubSpot speichert alle Kundendaten ab dem Starter Abo auf Servern in Frankfurt am Main, was bedeutet, dass Ihre sensiblen Geschäftsdaten deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen unterliegen. Gerade für Handwerksbetriebe, die im Privatkundenbereich arbeiten, ist dies ein entscheidender Vorteil. Sie erfüllen alle rechtlichen Anforderungen automatisch, ohne zusätzlichen Aufwand.
Die Plattform bietet außerdem granulare Berechtigungssysteme. Als Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs können Sie genau festlegen, welche Mitarbeiter auf welche Kundendaten zugreifen dürfen. Ihre Monteure sehen nur die für sie relevanten Aufträge, während das Büro den vollständigen Überblick behält.
DSGVO Checkliste für Handwerksbetriebe
- Rechenzentrum Standort: Daten werden in Deutschland (Frankfurt) gespeichert
- Datenschutz Zertifizierung: ISO 27001 und SOC 2 zertifiziert
- Auftragsverarbeitungsvertrag: Automatisch bei Registrierung verfügbar
- Betroffenenrechte: Auskunft, Löschung und Korrektur jederzeit möglich
- Verschlüsselung: SSL Verschlüsselung für alle Datenübertragungen
- Zugriffskontrolle: Rollenbasierte Berechtigungen für alle Mitarbeiter
- Datenexport: Jederzeit vollständiger Export aller Daten möglich
- Cookie Management: Integriertes Cookie Banner Tool für Website
Praxisbeispiel 1: Sanitärfachgeschäft mit Wartungsservice
Ein mittelständisches Sanitärfachgeschäft mit 12 Mitarbeitern nutzt HubSpot CRM zur Verwaltung von über 800 Stammkunden. Der Inhaber beschreibt den Arbeitsalltag vor und nach der Einführung:
Vorher: Chaos im analogen Alltag
Morgens um 7 Uhr herrscht hektisches Treiben im Büro. Die Sekretärin druckt die Aufträge für heute aus handschriftlichen Notizen und veralteten Excel Listen. Ein Monteur ruft an, weil er die Adresse nicht findet. Ein zweiter meldet sich vom Kunden, weil die benötigten Ersatzteile nicht auf dem Lieferschein stehen, obwohl der Kunde sie vor zwei Wochen telefonisch bestellt hatte.
Ein Stammkunde ruft wegen eines Notfalls an. Die Sekretärin muss erst in drei verschiedenen Ordnern nach der Kundenhistorie suchen: Welche Heizung wurde installiert? Wann war die letzte Wartung? Gibt es noch Garantie? Nach 15 Minuten Suche findet sie die Informationen, aber der zuständige Monteur ist bereits beim nächsten Kunden.
Am Nachmittag erstellt der Chef Angebote für Neuanfragen. Er muss die Kundendaten aus E Mails abtippen, Preise manuell kalkulieren und jedes Angebot einzeln in Word formatieren. Pro Angebot benötigt er 45 Minuten. Rechnungen werden erst Tage nach Auftragsabschluss erstellt, weil die Monteure ihre Stundenzettel vergessen haben oder unleserlich ausgefüllt haben.
Nachher: Strukturierte Prozesse mit HubSpot
Heute checken die Montageteams um 7 Uhr ihre personalisierten Dashboards in der HubSpot App. Alle Tagestermine sind übersichtlich aufgelistet, inklusive Kundenadresse, Anfahrtsbeschreibung, bisheriger Historie und benötigten Materialien. Bei Notfällen wird automatisch der nächstgelegene verfügbare Monteur informiert.
Ein Stammkunde ruft wegen eines Heizungsausfalls an. Die Sekretärin öffnet den Kundendatensatz in HubSpot und sieht sofort: Gasheizung Buderus GB172, installiert März 2021, letzte Wartung Oktober 2024, Garantie läuft noch bis März 2026. Sie erstellt einen neuen Deal im Status „Notfall“, weist ihn per Klick dem zuständigen Monteur zu. Dieser erhält eine Push Benachrichtigung mit allen Details.
Der Monteur öffnet vor Ort die HubSpot App, fotografiert die defekte Komponente, lädt das Bild direkt in den Auftragsdatensatz und bestellt das Ersatzteil per Integration mit dem Großhändler. Nach der Reparatur erstellt er die Rechnung direkt in der App mit automatisch erfassten Arbeitszeiten und Materialien. Der Kunde erhält die Rechnung per E Mail und kann sofort digital bezahlen.
Messbare Ergebnisse nach 6 Monaten HubSpot Nutzung
|Kennzahl
|Vorher
|Nachher
|Verbesserung
|Durchlaufzeit Angebot bis Rechnung
|5 Tage
|24 Stunden
|80 Prozent schneller
|Zeit pro Angebot
|45 Minuten
|15 Minuten
|67 Prozent Zeitersparnis
|Zahlungsziel durchschnittlich
|28 Tage
|17 Tage
|39 Prozent schneller
|Verwaltungsaufwand pro Woche
|18 Stunden
|8 Stunden
|56 Prozent weniger
|Kundenanfragen ohne sofortige Antwort
|23 Prozent
|3 Prozent
|87 Prozent Verbesserung
|Kundenzufriedenheit (Skala 1 bis 10)
|7.2
|9.1
|26 Prozent höher
Praxisbeispiel 2: Bodenlegerbetrieb mit komplexem Projektmanagement
Ein Bodenlegerbetrieb mit 8 Mitarbeitern spezialisiert auf hochwertige Parkettverlegung und Renovierungen hat HubSpot CRM im Januar 2024 eingeführt. Die Herausforderung: Projekte dauern oft mehrere Wochen, involvieren verschiedene Gewerke und erfordern präzise Koordination.
Die Herausforderung vor HubSpot
Geschäftsführer Michael beschreibt die Situation: „Wir hatten permanent Stress mit der Projektkoordination. Ein Kunde rief an und wollte wissen, wann wir endlich mit der Verlegung beginnen. Ich musste erst drei Kollegen anrufen, um herauszufinden, dass wir noch auf den Estrich vom Vorgängergewerk warten. Diese Information stand irgendwo auf einem Notizzettel, den keiner gefunden hat.“
Die typischen Probleme:
- Materialbestellungen erfolgten zu spät oder in falschen Mengen
- Kunden wurden nicht rechtzeitig über Verzögerungen informiert
- Angebotsnachverfolgung war unstrukturiert
- Garantie und Wartungstermine wurden vergessen
- Rechnungsstellung erfolgte oft Wochen nach Projektabschluss
Die HubSpot Lösung: Deals und Pipelines
Der Betrieb nutzt jetzt drei verschiedene Pipelines in HubSpot:
Pipeline 1: Neukundenakquise
- Erstanfrage eingegangen
- Besichtigungstermin vereinbart
- Aufmaß erstellt
- Angebot versendet
- Nachfassen geplant
- Auftrag gewonnen / verloren
Pipeline 2: Projektabwicklung
- Auftrag bestätigt
- Material bestellt
- Lieferung eingetroffen
- Verlegung in Arbeit
- Abnahme erfolgt
- Rechnung gestellt
Pipeline 3: After Sales Service
- Garantiezeitraum aktiv
- Erste Wartung fällig
- Nachpflegeauftrag
- Upselling Potenzial
Automatisierung im Bodenlegeralltag
HubSpot Workflows übernehmen repetitive Aufgaben:
Ein neuer Interessent füllt das Kontaktformular auf der Website aus. HubSpot erstellt automatisch einen Kontakt und einen Deal in Pipeline 1. Der zuständige Mitarbeiter erhält eine E Mail Benachrichtigung. Nach 2 Tagen ohne Reaktion wird automatisch eine Erinnerungs E Mail an den Mitarbeiter gesendet.
Sobald der Deal in die Phase „Auftrag gewonnen“ verschoben wird, passiert Folgendes automatisch:
- Ein neuer Deal wird in Pipeline 2 erstellt
- Eine Auftragsbestätigung geht per E Mail an den Kunden
- Der Projektmanager erhält eine To Do Liste mit allen Vorbereitungsschritten
- Eine Aufgabe „Materialbestellung prüfen“ wird für 3 Tage später angelegt
Drei Monate vor Ablauf der Garantiezeit erstellt HubSpot automatisch eine Aufgabe für einen Mitarbeiter: „Kunde für Wartung kontaktieren“. Der Kunde erhält eine freundliche E Mail mit der Erinnerung an die empfohlene Nachpflege.
Mobiler Workflow auf der Baustelle
Die Verleger nutzen die HubSpot Mobile App direkt beim Kunden:
Tag 1: Aufmaß vor Ort
Der Bodenleger öffnet den Kundendatensatz, aktiviert die Diktierfunktion und spricht die gemessenen Quadratmeter ein. HubSpot transkribiert automatisch. Er fotografiert die Räume, lädt die Bilder hoch und notiert Besonderheiten wie Fußbodenheizung oder schwierige Ecken.
Tag 5: Materialbedarf
Beim Materialhändler scannt der Mitarbeiter die Produktcodes mit der Smartphone Kamera. HubSpot verknüpft die Artikel automatisch mit dem Projekt und aktualisiert die Kalkulation. Der Geschäftsführer sieht in Echtzeit die Projektkosten.
Tag 12: Projektabschluss
Nach der Fertigstellung fotografiert der Verleger das Ergebnis, lässt sich die Abnahme vom Kunden digital signieren (direkt im HubSpot Formular) und erstellt die Rechnung. Alle Arbeitszeiten wurden automatisch über die integrierte Zeiterfassung dokumentiert.
Return on Investment nach 10 Monaten
Michael zieht Bilanz: „Die Investition in HubSpot Professional hat sich nach 4 Monaten amortisiert. Wir sparen pro Projekt etwa 3 Stunden Verwaltungszeit, das sind bei 60 Projekten pro Jahr 180 Stunden. Bei einem Stundensatz von 75 Euro entspricht das 13.500 Euro Zeitersparnis.“
Noch wichtiger sind die indirekten Effekte:
- Kundenzufriedenheit ist messbar gestiegen
- Keine verlorenen Leads mehr durch vergessene Nachfassaktionen
- Professionelleres Auftreten im Wettbewerb
- Bessere Auslastungsplanung durch transparente Projektübersicht
Praxisbeispiel 3: Solaranlagen Installateur skaliert mit HubSpot
Ein Solaranlagen Betrieb mit 6 Mitarbeitern erlebt seit 2022 einen massiven Auftragsboom. Geschäftsführerin Sandra stand vor der Herausforderung: Wie organisiert man das explosionsartige Wachstum von 40 Projekten auf über 200 Projekte pro Jahr, ohne die Qualität zu verlieren?
Die Wachstumskrise ohne CRM
„Im ersten Halbjahr 2022 waren wir am Limit„, erinnert sich Sandra. „Wir hatten so viele Anfragen, dass wir nicht mehr nachkamen. Interessenten warteten teilweise 3 Wochen auf ein Angebot, in der Zeit hatten sie längst bei der Konkurrenz unterschrieben. Unsere Quote von Angebot zu Auftrag sank von 60 auf 35 Prozent.“
Die typischen Wachstumsschmerzen:
- Interessenten gingen in der Masse unter
- Keine systematische Lead Qualifizierung
- Angebotserstellung war zu langsam und nicht standardisiert
- Nachfassen erfolgte unsystematisch oder gar nicht
- Technische Dokumentation war lückenhaft
- Kein Überblick über die Projektpipeline
HubSpot als Skalierungsplattform
Der Betrieb implementierte HubSpot Professional mit klarem Fokus auf Vertriebsautomatisierung:
Lead Qualifizierung mit Scoring Nicht jeder Interessent wird sofort persönlich kontaktiert. HubSpot bewertet jeden Lead automatisch nach folgenden Kriterien:
- Dachausrichtung und Neigung (aus Formular)
- Jährlicher Stromverbrauch (Qualitätsmerkmal)
- Budget (grobe Einordnung)
- Zeitrahmen für Umsetzung (hoch bei „sofort“)
Leads mit über 60 Punkten werden automatisch als „heiß“ markiert und priorisiert bearbeitet. Leads unter 30 Punkten durchlaufen einen automatischen Nurturing Prozess mit informativen E Mails über 3 Monate.
Standardisierte Angebotserstellung
Die Firma hat 10 Standard Pakete definiert (5 kWp, 7.5 kWp, 10 kWp etc.) mit festgelegten Komponenten. In HubSpot sind diese als Produkte hinterlegt. Ein Mitarbeiter wählt beim Kunden einfach das passende Paket aus, gibt die Adresse ein und HubSpot generiert automatisch ein PDF Angebot mit Google Maps Satellitenbild, technischen Daten und Preiskalkulation.
Zeit für Angebotserstellung: Von 90 Minuten auf 12 Minuten reduziert.
Automatisierte Lead Nurturing Kampagne
Ein typischer Interessent durchläuft diesen Prozess:
Tag 0: Kontaktformular ausgefüllt
- Automatische Bestätigung per E Mail
- Lead wird bewertet und kategorisiert
- Bei hoher Punktzahl: Sofortige Aufgabe für Vertriebsmitarbeiter
Tag 1: Erste Kontaktaufnahme
- Mitarbeiter ruft an und vereinbart Besichtigungstermin
- Termin wird in HubSpot eingetragen
- Automatische Erinnerung 24 Stunden vorher an Kunde und Mitarbeiter
Tag 3: Besichtigung vor Ort
- Mitarbeiter nutzt HubSpot App für Aufmaß und Fotos
- Verschattungsanalyse wird als Datei hochgeladen
- Notizen zur Dachbeschaffenheit werden diktiert
Tag 5: Angebot wird erstellt und versendet
- HubSpot trackt, ob Kunde das PDF öffnet
- Automatische Erinnerung nach 3 Tagen
Tag 8: Follow Up E Mail
- „Haben Sie Fragen zu unserem Angebot?“
- Link zur direkten Terminbuchung für Rückfragen
Tag 15: Letzter Kontaktversuch
- Anruf durch Vertriebsmitarbeiter
- Bei Absage: Deal auf „verloren“ setzen mit Ablehnungsgrund
- Bei Zusage: Deal in Pipeline „Projektabwicklung“ verschieben
Integration mit Planungssoftware
Der Betrieb nutzt eine spezialisierte PV Planungssoftware für technische Auslegung. Diese ist per API mit HubSpot verbunden. Wenn ein Mitarbeiter die technischen Eckdaten in HubSpot einträgt, erstellt die Software automatisch:
- Ertragsprognose
- Amortisationsrechnung
- Technische Zeichnung
- Materialliste
Diese Dokumente werden automatisch in den HubSpot Deal hochgeladen und sind sofort für alle Teammitglieder verfügbar.
Messbare Skalierungserfolge
|Kennzahl
|Q1 2022 (ohne CRM)
|Q3 2024 (mit HubSpot)
|Entwicklung
|Leads pro Monat
|35
|85
|143 Prozent mehr
|Quote Angebot zu Auftrag
|35 Prozent
|58 Prozent
|66 Prozent höher
|Zeit pro Angebot
|90 Minuten
|12 Minuten
|87 Prozent schneller
|Durchschnittliche Response Zeit
|48 Stunden
|4 Stunden
|92 Prozent schneller
|Abgeschlossene Projekte pro Jahr
|45
|210
|367 Prozent mehr
|Mitarbeiterzahl
|6
|11
|83 Prozent mehr
Sandra fasst zusammen: „Ohne HubSpot hätten wir dieses Wachstum nicht bewältigen können. Das System skaliert mit uns mit. Jeder neue Mitarbeiter ist nach 2 Tagen produktiv, weil alle Prozesse standardisiert sind.“
Features im Detail: Was HubSpot für Handwerker leistet
Kontaktmanagement: Das Herzstück für Handwerksbetriebe
Die Kontaktverwaltung in HubSpot geht weit über eine einfache Adressdatenbank hinaus:
|Feature
|Beschreibung
|Nutzen für Handwerker
|360 Grad Kundenansicht
|Alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort
|Kein Suchen mehr in verschiedenen Ordnern oder Listen
|Automatische Aktivitätsprotokollierung
|Jede E Mail, jeder Anruf, jedes Meeting wird automatisch dokumentiert
|Lückenlose Nachvollziehbarkeit, auch bei Mitarbeiterwechsel
|Benutzerdefinierte Felder
|Erfassen Sie handwerksspezifische Daten wie Anlagengröße, Bodenfläche, Heizungstyp
|Individuell an Ihre Branche anpassbar
|Unternehmenshierarchien
|Verknüpfen Sie Kontakte mit Unternehmen und Objekten
|Perfekt für Betriebe mit Geschäftskunden und mehreren Standorten
|Timeline Ansicht
|Chronologische Darstellung aller Kundeninteraktionen
|Schneller Überblick über die gesamte Kundenhistorie
|Notizen und Kommentare
|Kollaborative Dokumentation mit @mentions
|Teamweiter Informationsaustausch in Echtzeit
|Dateianhangs Funktion
|Fotos, PDFs, Verträge direkt am Kontakt speichern
|Alle Dokumente sind zentral verfügbar
Deal Management: Projekte digital steuern
Die Pipeline Verwaltung ist der Kern des Auftragsmanagements:
Mehrere Pipelines für verschiedene Prozesse
Erstellen Sie separate Pipelines für:
- Neukundengewinnung
- Projektabwicklung
- Wartungsverträge
- Nachverkauf und Upselling
Drag and Drop Oberfläche Verschieben Sie Deals einfach per Mausklick zwischen den Phasen. HubSpot aktualisiert automatisch alle Statistiken und löst definierte Automatisierungen aus.
Deal Eigenschaften für Handwerker
Erfassen Sie projektspezifische Informationen:
- Projektgröße (Quadratmeter, kWp, Anzahl Heizkörper)
- Materialanforderungen
- Geplanter Umsatz und tatsächliche Kosten
- Zuständiges Team oder Mitarbeiter
- Priorität und Dringlichkeit
- Zahlungsbedingungen
Umsatzprognosen in Echtzeit
Das Dashboard zeigt Ihnen:
- Gesamtwert aller offenen Deals
- Voraussichtlicher Abschluss nach Monat
- Conversion Rate pro Pipeline Phase
- Durchschnittliche Projektdauer
- Gewinnwahrscheinlichkeit pro Deal
Checkliste: Welche Features braucht Ihr Handwerksbetrieb wirklich?
Nicht jede Funktion ist für jeden Betrieb relevant. Nutzen Sie diese Checkliste zur Orientierung:
Basis Features (für alle Handwerksbetriebe)
- Kontakt und Unternehmensverwaltung
- E Mail Integration (Gmail, Outlook)
- Kalender und Terminplanung
- Aufgabenverwaltung für das Team
- Deal Pipeline für Auftragsabwicklung
- Mobiler Zugriff per App
- Dokumentenspeicherung am Kontakt
- Einfache Berichte und Dashboards
Erweiterte Features (ab 5 Mitarbeitern)
- Workflow Automatisierung für repetitive Aufgaben
- E Mail Vorlagen und Snippets
- Team Verwaltung mit Berechtigungen
- Angebots und Rechnungserstellung
- Digitale Zahlungsabwicklung
- Erweiterte Berichterstattung
- Lead Scoring für Priorisierung
- Formulare für Website
Professional Features (ab 10 Mitarbeitern oder bei starkem Wachstum)
- Sequenzen für automatisiertes Follow Up
- Detaillierte Umsatzprognosen
- Mehrere Pipelines für verschiedene Geschäftsbereiche
- Custom Objects für spezielle Datentypen
- API Integrationen mit Branchensoftware
- Erweiterte Workflow Logik
- Vertriebsanalysen und Performance Tracking
- Marketing Automation für Leadgenerierung
Enterprise Features (ab 20 Mitarbeitern oder Mehrstandortbetrieb)
- Teamhierarchien für Abteilungen und Standorte
- Sandbox Umgebung für Tests
- Single Sign On (SSO)
- Feldvalidierung und Datenpflichtfelder
- Erweiterte Berechtigungen auf Feldebene
- Prädiktive Lead Scores mit KI
- Account Based Marketing Tools
- Dedizierter Kundenbetreuer
Mobile Funktionen: CRM für unterwegs
Für Handwerksbetriebe mit Außendienstmitarbeitern sind die mobilen Funktionen entscheidend:
HubSpot Mobile App Funktionen
- Vollständiger Zugriff auf alle Kontakt und Firmendaten
- Anrufe direkt aus der App mit automatischer Protokollierung
- E Mail Versand mit Zugriff auf Vorlagen
- Aufgaben erstellen, bearbeiten und abhaken
- Meetings buchen über integrierte Kalenderfunktion
- Fotos aufnehmen und direkt an Kontakte anhängen
- Notizen per Spracheingabe diktieren
- Deals erstellen und zwischen Phasen verschieben
- Offline Modus für Arbeiten ohne Internetverbindung
- Push Benachrichtigungen für wichtige Updates
Praxisnutzen für Monteure Ein Sanitärinstallateur auf Kundentour:
- 8:00 Uhr: Checkt die heutigen Termine in der App
- 9:30 Uhr: Beim Kunden Fotos vom defekten Bauteil machen, direkt in HubSpot hochladen
- 10:15 Uhr: Benötigtes Ersatzteil beim Lieferanten bestellen, Bestellnummer in Notiz eintragen
- 11:00 Uhr: Arbeiten abgeschlossen, Arbeitszeit dokumentieren
- 11:15 Uhr: Rechnung erstellen und per E Mail an Kunden senden, alles direkt aus der App
Automatisierung: Workflows für wiederkehrende Aufgaben
HubSpot Workflows nehmen Ihnen Routinearbeit ab. Hier einige typische Automatisierungen für Handwerksbetriebe:
Workflow 1: Neue Interessenten Bearbeitung
- Trigger: Kontaktformular wird ausgefüllt
- Aktion 1: Kontakt wird erstellt und Lead Score berechnet
- Aktion 2: Deal wird in Pipeline „Neukundenakquise“ erstellt
- Aktion 3: Automatische E Mail mit Bestätigung und nächsten Schritten
- Aktion 4: Aufgabe für zuständigen Mitarbeiter erstellen: „Kunden anrufen“
- Wenn nach 24 Stunden keine Reaktion: Erinnerung an Mitarbeiter senden
Workflow 2: Wartungserinnerungen
- Trigger: Auftrag wird als „abgeschlossen“ markiert
- Verzögerung: 11 Monate warten
- Aktion 1: E Mail an Kunden mit Wartungserinnerung
- Aktion 2: Aufgabe für Mitarbeiter: „Wartungstermin anbieten“
- Wenn Kunde E Mail öffnet aber nicht antwortet: Nach 1 Woche Folge E Mail senden
Workflow 3: Teambenachrichtigungen bei Notfällen
- Trigger: Deal mit Priorität „Notfall“ wird erstellt
- Aktion 1: SMS an Einsatzleiter senden
- Aktion 2: E Mail an alle verfügbaren Monteure
- Aktion 3: Status Update im Team Slack Channel posten
Vergleichstabelle: HubSpot Free vs. Starter vs. Professional vs. Enterprise
|Feature
|Free
|Starter
|Professional
|Enterprise
|Preis pro Monat
|0 €
|Ab 20 € pro Lizenz
|Ab 880 € (inkl. 3 Lizenzen)
|Ab 3.300 € (inkl. 5 Lizenzen)
|Anzahl Kontakte
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Benutzer inklusive
|2
|Pro Lizenz
|3 Basislizenzen
|5 Basislizenzen
|Deal Pipelines
|1
|1
|15
|50
|Workflows
|Nein
|Einfache
|Erweiterte
|Enterprise
|E Mail Vorlagen
|5
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Sequenzen
|Nein
|5
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Meeting Buchung
|1 Kalender
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Berichte
|Standard
|Standard
|Custom Reports
|Advanced Analytics
|Mobile App
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|E Mail Integration
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Angebotserstellung
|Nein
|Ja
|Ja
|Ja
|Zahlungen
|Basis
|Erweitert
|Erweitert
|Erweitert
|Lead Scoring
|Nein
|Nein
|Ja
|Prädiktiv mit KI
|Teamhierarchien
|Nein
|Nein
|Nein
|Ja
|Custom Objects
|Nein
|Nein
|Nein
|Ja
|API Zugriff
|Basis
|Standard
|Erweitert
|Enterprise
|Support
|Community
|E Mail
|E Mail & Chat
|Telefon & dedizierter Betreuer
|DSGVO konform
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
Empfehlung nach Betriebsgröße:
- 1 bis 5 Mitarbeiter: HubSpot Free ausreichend
- 5 bis 10 Mitarbeiter: Starter oder Professional je nach Automatisierungsbedarf
- 10 bis 20 Mitarbeiter: Professional für erweiterte Features
- 20+ Mitarbeiter oder Mehrstandortbetrieb: Enterprise für maximale Flexibilität
Alternative CRM Systeme: HubSpot vs. Speziallösungen für Handwerker
Neben HubSpot gibt es branchenspezifische CRM Lösungen wie STREIT oder SuccessControl, die speziell für Handwerksbetriebe entwickelt wurden. Hier ein objektiver Vergleich:
Vergleichstabelle: HubSpot vs. Handwerker Spezialsoftware
|Kriterium
|HubSpot
|STREIT / Handwerk Speziallösungen
|Kosten Einstieg
|0 € (Free Version)
|Ab 50 € pro Monat und Nutzer
|Warenwirtschaft integriert
|Nein (über Integrationen)
|Ja, meist integriert
|Lagerverwaltung
|Nein (über Integrationen)
|Ja, meist integriert
|Handwerksspezifische Kalkulationstools
|Nein (manuell einrichtbar)
|Ja, branchentypisch vorhanden
|Marketing Automation
|Ja, umfassend
|Nein, meist nicht vorhanden
|Website Integration
|Ja, nahtlos
|Begrenzt
|Lead Generierung
|Ja, professionell
|Basis
|Skalierbarkeit
|Ja, bis Enterprise Level
|Begrenzt auf Handwerksprozesse
|App Integrationen
|Ja, über 1.400 Apps
|Wenige spezifische
|DATEV Schnittstelle
|Ja, über Apps
|Ja, oft direkt integriert
|Mobile Nutzung
|Ja, native Apps
|Teils eingeschränkt
|KI Funktionen
|Ja, Breeze Intelligence
|Nein, meist nicht vorhanden
|Benutzerfreundlichkeit
|Ja, sehr intuitiv
|Oft komplexer
|Schulungsaufwand
|Gering (Online Tutorials)
|Mittel bis hoch
|Flexibilität
|Ja, sehr flexibel
|Auf Handwerk optimiert
Wann macht eine Speziallösung Sinn?
Handwerker Spezialsoftware ist die bessere Wahl, wenn:
- Sie eine umfassende Warenwirtschaft mit Lagerverwaltung benötigen
- Spezifische Kalkulationstools für Ihre Branche existieren
- Geräteverwaltung und Wartungspläne zentral sein müssen
- Sie primär im stationären Handel tätig sind (Baustoffhandel etc.)
- Direkte DATEV Integration ohne Umwege erforderlich ist
HubSpot ist die bessere Wahl, wenn:
- Sie aktiv Neukunden gewinnen und Marketing betreiben möchten
- Flexibilität und Skalierung wichtiger sind als Branchenspezifika
- Sie mit einem kostenlosen System starten und langsam wachsen möchten
- Integration mit vielen verschiedenen Tools benötigt wird
- Modernes UI und mobile Nutzung Priorität haben
- Sie neben Handwerk auch Dienstleistungskomponenten anbieten
Kombinationslösung: Das Beste aus beiden Welten
Viele erfolgreiche Handwerksbetriebe nutzen HubSpot als CRM Kern für Kundenkontakt, Marketing und Vertrieb, und binden spezialisierte Handwerkersoftware für Warenwirtschaft und Kalkulation per API an. Diese Hybrid Strategie vereint:
- Professionelles Kundenmanagement und Marketing (HubSpot)
- Branchenspezifische Kalkulation und Warenwirtschaft (Spezialsoftware)
- Zentrale Datenhaltung ohne Doppelpflege
- Flexibilität für zukünftiges Wachstum
Kosten und ROI: Lohnt sich ein CRM für Handwerksbetriebe?
Die Frage nach dem Return on Investment ist berechtigt. Die durchschnittlichen Investitionen deutscher Handwerksbetriebe in Digitalisierung lagen 2020 bei 2.110 Euro pro Jahr. Mit HubSpot Free CRM starten Sie mit null Euro Investition.
ROI Kalkulator für Handwerksbetriebe
Rechnen wir ein konkretes Beispiel durch. Ein mittelständischer Handwerksbetrieb mit 8 Mitarbeitern und 250 Aufträgen pro Jahr:
Zeitersparnis Kalkulation
|Tätigkeit
|Vorher (Stunden/Jahr)
|Mit HubSpot (Stunden/Jahr)
|Zeitersparnis
|Wert bei 60 €/Std
|Angebotserstellung
|188 Std (45 Min × 250)
|63 Std (15 Min × 250)
|125 Std
|7.500 €
|Kundendaten suchen
|104 Std (25 Min/Tag)
|21 Std (5 Min/Tag)
|83 Std
|4.980 €
|Terminkoordination
|52 Std (12 Min/Tag)
|17 Std (4 Min/Tag)
|35 Std
|2.100 €
|Rechnungserstellung
|83 Std (20 Min × 250)
|42 Std (10 Min × 250)
|41 Std
|2.460 €
|Nachfassen und Follow Up
|104 Std
|21 Std (automatisiert)
|83 Std
|4.980 €
|Gesamtersparnis
|367 Stunden
|22.020 €
Finanzielle Vorteile
Schnellere Zahlungseingänge Digitale Rechnungsstellung und Zahlungsoptionen verkürzen Zahlungsziele um durchschnittlich 12 Tage. Bei einem Jahresumsatz von 600.000 Euro und 4 Prozent Finanzierungszinsen:
- Liquiditätsvorteil: 7.890 € pro Jahr
Höhere Conversion Rate Durch systematisches Follow Up und professionelleres Auftreten steigt die Quote von Angebot zu Auftrag von 40 auf 52 Prozent. Bei 250 Angeboten mit durchschnittlich 2.400 Euro Auftragswert:
- Zusätzlicher Umsatz: 72.000 € (30 zusätzliche Aufträge)
- Bei 15 Prozent Marge: 10.800 € zusätzlicher Gewinn
Weniger verlorene Leads Ohne systematisches CRM gehen etwa 15 Prozent der Interessenten verloren, weil Nachfassaktionen vergessen werden. Mit HubSpot Automatisierung sinkt diese Quote auf 2 Prozent:
- 33 zusätzlich gewonnene Kunden pro Jahr
- Bei durchschnittlich 2.400 Euro Auftragswert: 79.200 € Umsatz
- Bei 15 Prozent Marge: 11.880 € zusätzlicher Gewinn
Gesamtkalkulation: HubSpot Professional Edition
Investition:
- HubSpot Professional: 880 € pro Monat = 10.560 € pro Jahr
- Einmalige Einrichtung und Schulung: 2.000 €
- Gesamtinvestition Jahr 1: 12.560 €
Nutzen Jahr 1:
- Zeitersparnis: 22.020 €
- Liquiditätsvorteil: 7.890 €
- Höhere Conversion: 10.800 €
- Weniger verlorene Leads: 11.880 €
- Gesamtnutzen: 52.590 €
ROI = (52.590 – 12.560) / 12.560 × 100 = 319 Prozent
Die Investition amortisiert sich bereits nach 2,9 Monaten.
Entscheidungshilfe: Investition nach Betriebsgröße
|Betriebsgröße
|Empfohlene Version
|Monatliche Kosten
|Break Even erwartet
|1 bis 3 Mitarbeiter
|Free
|0 €
|Sofort
|3 bis 7 Mitarbeiter
|Starter
|60 bis 140 €
|1 bis 2 Monate
|7 bis 15 Mitarbeiter
|Professional
|880 bis 1.100 €
|2 bis 4 Monate
|15+ Mitarbeiter
|Enterprise
|3.300+ €
|3 bis 6 Monate
KI Features: Wie Breeze Intelligence Handwerkern hilft
HubSpot Breeze ist die KI gestützte Funktionssammlung, die in alle HubSpot Produkte integriert ist. Für Handwerksbetriebe besonders relevant:
Breeze Copilot: Ihr KI Assistent
Breeze Copilot erstellt automatisch Zusammenfassungen von Kundengesprächen, schlägt passende Follow up Aktionen vor und beantwortet Fragen zu Ihrer Kundendatenbank.
Praxisbeispiele:
- „Welche Kunden haben in den letzten 6 Monaten eine Heizung gekauft und könnten jetzt für Wartungsverträge interessant sein?“
- „Zeige mir alle offenen Deals über 5.000 Euro, die seit mehr als 2 Wochen in der Phase Angebot versendet stecken“
- „Erstelle eine Zusammenfassung aller Kundenkontakte von heute“
Der KI Assistent durchsucht Ihre gesamte Datenbank in Sekunden und liefert präzise Antworten mit direkten Links zu den relevanten Kontakten.
Breeze Intelligence: Datenanreicherung
Wenn Sie einen neuen Geschäftskunden eingeben, lädt HubSpot automatisch:
- Unternehmensgröße und Mitarbeiterzahl
- Branchenzuordnung
- Umsatzinformationen
- Firmenwebsite und Social Media Profile
- Technologien im Einsatz
- Ansprechpartner mit Funktionen
Das spart Ihnen Recherchezeit und hilft bei der Qualifizierung von Leads. Ein Solaranlagen Installateur sieht sofort, ob das anfragende Unternehmen die richtige Größe für ein Gewerbedach Projekt hat.
Content Remix: Marketing Content generieren
Content Remix generiert aus bestehenden Inhalten automatisch neue Formate:
- Aus einem Blogbeitrag über Heizungsmodernisierung wird ein Social Media Post
- Aus einer Projektdokumentation wird eine Erfolgsgeschichte für die Website
- Aus FAQs wird eine E Mail Serie für Neukunden
Das spart Zeit bei der Kundenkommunikation und sorgt für konsistentes Marketing, auch wenn Sie keine Marketing Abteilung haben.
Prospecting Agent: Automatische Lead Recherche
Der Breeze Prospecting Agent durchsucht das Internet nach potenziellen Kunden, die zu Ihren Kriterien passen:
- Unternehmen in Ihrer Region
- Bestimmte Branchen oder Unternehmensgrößen
- Firmen, die gerade expandieren oder umbauen
- Signale für Kaufbereitschaft (z.B. Stellenausschreibungen für Facility Manager)
Die KI erstellt automatisch Unternehmensprofile in Ihrem CRM und schlägt vor, wie Sie diese am besten ansprechen. Für einen Bodenleger könnte das bedeuten: „Neu eröffnete Hotels in Ihrer Region, die wahrscheinlich in 6 Monaten Renovierungsbedarf haben.“
KI Kosten und Guthaben System
Die erweiterten KI Features verbrauchen HubSpot Guthaben:
|Feature
|Guthaben pro Aktion
|Inkludiert in
|Prospecting Agent Recherche
|10 Credits
|Professional & Enterprise
|Breeze Copilot Fragen
|Inkludiert
|Alle Versionen
|Content Remix
|Inkludiert
|Professional & Enterprise
|Datenanreicherung pro Kontakt
|Inkludiert
|Professional & Enterprise (Limits)
|Customer Agent (Chatbot)
|100 Credits
|Professional & Enterprise
Inkludierte Guthaben:
- Starter: 500 Credits pro Monat
- Professional: 3.000 Credits pro Monat
- Enterprise: 5.000 Credits pro Monat
Zusätzliche Credits können bei Bedarf für 10 Euro pro 1.000 Credits hinzugekauft werden.
Integration mit anderen Tools: Das CRM als zentrale Plattform
Ein großer Vorteil von HubSpot gegenüber Speziallösungen ist die umfassende Integration mit anderen Business Tools. Handwerksbetriebe nutzen oft verschiedene Softwarelösungen parallel, die dann nicht miteinander kommunizieren. HubSpot fungiert als zentrale Plattform.
Top Integrationen für Handwerksbetriebe
Buchhaltung und Finanzen
- DATEV: Automatischer Austausch von Kundenstammdaten und Rechnungen
- lexoffice: Bidirektionale Synchronisation von Kontakten und Dokumenten
- sevDesk: Rechnungen aus HubSpot automatisch in Buchhaltung übernehmen
- Stripe: Zahlungsabwicklung direkt im CRM
Kommunikation
- Gmail und Google Workspace: Vollständige Integration, alle E Mails werden automatisch protokolliert
- Microsoft 365 und Outlook: Gleiche Funktionen wie Google Integration
- WhatsApp Business: WhatsApp Nachrichten direkt aus HubSpot senden und empfangen
- Slack: Team Benachrichtigungen und Aufgabenverwaltung
Terminplanung
- Google Calendar: Bidirektionale Synchronisation aller Termine
- Microsoft Outlook Kalender: Gleiche Integration wie Google
- Calendly: Erweiterte Terminbuchung für komplexe Szenarien
Projektmanagement
- Trello: Projekte aus HubSpot Deals automatisch als Trello Boards anlegen
- Asana: Aufgaben synchronisieren
- Monday.com: Projektfortschritt in beiden Systemen tracken
Materialwirtschaft und Großhandel
- Würth: Direktbestellung aus HubSpot heraus (wo verfügbar)
- DATANORM: Import von Artikeldaten
- Verschiedene Großhändler APIs: Je nach Branche
Integration Setup: So verbinden Sie Ihre Tools
Schritt für Schritt Anleitung:
- App Marketplace öffnen
- In HubSpot auf „Marketplace“ klicken
- Nach gewünschter Integration suchen
- Integration installieren
- Auf „App verbinden“ klicken
- Authentifizierung mit dem Drittsystem durchführen
- Berechtigungen erteilen
- Synchronisationsregeln festlegen
- Welche Daten sollen synchronisiert werden?
- In welche Richtung (einseitig oder bidirektional)?
- Wie oft soll die Synchronisation erfolgen?
- Feldmapping konfigurieren
- HubSpot Felder den Feldern des Drittsystems zuordnen
- Standardwerte definieren
- Konfliktregeln festlegen
- Testen und Go Live
- Mit wenigen Testdaten beginnen
- Ergebnis prüfen
- Bei Erfolg vollständigen Datenabgleich aktivieren
Die meisten Standard Integrationen sind in weniger als 30 Minuten einsatzbereit.
Schritt für Schritt: So implementieren Sie HubSpot in Ihrem Handwerksbetrieb
Die Einführung eines CRM Systems scheitert oft an der Komplexität. HubSpot macht den Einstieg bewusst einfach. Hier Ihr konkreter Fahrplan:
Implementierungs Checkliste: 4 Wochen Plan
Woche 1: Vorbereitung und Setup
Tag 1 bis 2: Account Einrichtung
- HubSpot Free Account unter hubspot.de/products/crm erstellen
- Unternehmensdaten und Branding hinterlegen
- E Mail Postfach verbinden (Gmail/Outlook)
- Kalender synchronisieren
- Mobile App auf allen Geräten installieren
Tag 3 bis 4: Datenimport
- Bestehende Kundenlisten als Excel Datei vorbereiten
- Daten bereinigen (Duplikate entfernen, Formatierung vereinheitlichen)
- Import Assistent in HubSpot nutzen
- Feldzuordnung prüfen und anpassen
- Testlauf mit 20 Kontakten durchführen
- Vollständigen Import durchführen
Tag 5: Struktur aufbauen
- Deal Pipelines anlegen (z.B. Neukundengewinnung, Projektabwicklung)
- Phasen definieren, die Ihrem Prozess entsprechen
- Benutzerdefinierte Felder für branchenspezifische Daten erstellen
- Produktkatalog mit Ihren wichtigsten Leistungen anlegen
- E Mail Vorlagen für Standardantworten erstellen
Woche 2: Team Onboarding
Tag 6 bis 7: Benutzer einladen und schulen
- Alle Mitarbeiter als Benutzer mit passenden Berechtigungen anlegen
- Einführungs Meeting (2 Stunden) mit dem gesamten Team
- HubSpot Academy Grundlagenkurse gemeinsam durcharbeiten
- Individuelle Fragen klären
Tag 8 bis 10: Praxistraining
- Jeder Mitarbeiter legt 5 Testkontakte und 3 Deals an
- Übung: E Mails aus HubSpot senden und protokollieren
- Übung: Termine buchen und in Kalender synchronisieren
- Übung: Mobile App nutzen (Fotos hochladen, Notizen erstellen)
- Feedback Runde: Was ist unklar?
Woche 3: Prozesse digitalisieren
Tag 11 bis 13: Workflows erstellen
- Ersten Automatisierungs Workflow einrichten (z.B. Willkommens E Mail bei neuem Kontakt)
- Erinnerungs Workflow für Nachfassaktionen erstellen
- Follow Up Sequenz für Angebote konfigurieren
- Workflows mit Testdaten prüfen
Tag 14 bis 15: Integration verbinden
- Wichtigste Drittsysteme identifizieren (Buchhaltung, Kalender)
- Integrationen installieren und konfigurieren
- Testlauf mit Datenaustausch durchführen
- Team über neue Integrationen informieren
Woche 4: Go Live und Optimierung
Tag 16 bis 17: Offizieller Start
- Alle analogen Prozesse auf HubSpot umstellen
- Alte Systeme parallel noch eine Woche laufen lassen (Sicherheit)
- Tägliche Stand Up Meetings (15 Min) zu Fragen und Problemen
Tag 18 bis 20: Feintuning
- Nutzungsdaten analysieren: Welche Features werden verwendet?
- Ungenutzte Features erklären oder deaktivieren
- Feedback vom Team einholen
- Prozesse bei Bedarf anpassen
Tag 21 bis 28: Optimierung
- Erste Erfolge messen (Zeitersparnis, schnellere Response)
- Best Practices im Team teilen
- Weitere Automatisierungen identifizieren
- Lessons Learned Workshop durchführen
Häufige Stolpersteine und wie Sie sie vermeiden
Problem 1: Mitarbeiter Akzeptanz
Herausforderung: „Die Kollegen nutzen das neue System nicht„
Lösung: Binden Sie das Team von Anfang an ein. Erklären Sie den persönlichen Nutzen (weniger Stress, schnellere Arbeit). Benennen Sie CRM Champions im Team, die andere unterstützen.
Problem 2: Datenchaos
Herausforderung: „Die importierten Daten sind ein Durcheinander“
Lösung: Investieren Sie Zeit in die Datenbereinigung vor dem Import. Definieren Sie klare Namenskonventionen und Pflichtfelder. Nutzen Sie HubSpot Deduplizierung Tools.
Problem 3: Überfrachtung
Herausforderung: „Wir wollen alle Features sofort nutzen“
Lösung: Starten Sie mit den Basisfunktionen (Kontakte, Deals, E Mail). Erweitern Sie schrittweise. Komplexität schreckt ab und führt zu Überforderung.
Problem 4: Fehlende Prozesse
Herausforderung: „Wir wissen nicht, wie wir unsere Abläufe abbilden sollen“
Lösung: Dokumentieren Sie zunächst Ihre bestehenden Prozesse auf Papier. Dann übertragen Sie diese 1:1 in HubSpot Pipelines. Optimieren Sie später.
Problem 5: Keine kontinuierliche Pflege
Herausforderung: „Nach 3 Monaten ist das CRM wieder veraltet“
Lösung: Etablieren Sie feste Datenpflege Routinen. Jeden Freitag 30 Minuten für Aufräumen. Benennen Sie einen Data Owner im Team.
Häufig gestellte Fragen zu CRM im Handwerk
Ist HubSpot CRM wirklich kostenlos?
Ja, HubSpot bietet dauerhaft eine kostenlose Version mit unbegrenzter Nutzungsdauer und ohne versteckte Kosten. Sie können unbegrenzt viele Kontakte speichern und bis zu 2 Benutzer anlegen. Es gibt keine zeitliche Begrenzung.
Brauche ich technisches Wissen?
Nein. HubSpot ist bewusst für Nicht Techniker entwickelt. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und deutsche Tutorials helfen beim Einstieg. Die meisten Handwerker sind nach wenigen Stunden arbeitsfähig mit dem System. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Wie lange dauert die Einführung?
Die Grundeinrichtung dauert wenige Stunden. Bis Ihr Team vollständig produktiv arbeitet, sollten Sie 2 bis 3 Wochen einplanen. Der Aufwand lohnt sich durch langfristige Zeitersparnis. Mit unserem 4 Wochen Plan gelingt die Einführung strukturiert.
Was passiert mit meinen Daten?
Alle Daten werden auf Servern in Deutschland (Frankfurt am Main) gespeichert und unterliegen der DSGVO. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle und können Ihre Daten jederzeit vollständig exportieren. Bei Kündigung werden Ihre Daten auf Wunsch gelöscht.
Kann ich später upgraden?
Ja, ein Upgrade ist jederzeit möglich. Ihre Daten, Einstellungen und Konfigurationen bleiben vollständig erhalten. Sie zahlen nur für zusätzliche Funktionen, die Sie tatsächlich benötigen. Ein Downgrade ist ebenfalls möglich.
Funktioniert HubSpot offline?
Die Mobile App bietet einen Offline Modus für grundlegende Funktionen. Sie können Notizen erstellen, Kontakte ansehen und Aufgaben bearbeiten. Sobald Sie wieder online sind, synchronisiert die App automatisch alle Änderungen.
Wie sicher sind meine Kundendaten?
HubSpot ist ISO 27001 und SOC 2 zertifiziert. Alle Datenübertragungen erfolgen SSL verschlüsselt. Zugriffe werden protokolliert. Sie können granulare Berechtigungen vergeben. Zwei Faktor Authentifizierung ist verfügbar.
Kann ich HubSpot mit meiner Buchhaltungssoftware verbinden?
Ja, HubSpot bietet Integrationen mit DATEV, lexoffice, sevDesk und anderen deutschen Buchhaltungsprogrammen. Kundendaten und Rechnungen können automatisch synchronisiert werden. Die Einrichtung dauert etwa 30 Minuten.
Was passiert, wenn ich HubSpot nicht mehr nutzen möchte?
Sie können jederzeit kündigen. Es gibt keine Mindestlaufzeit bei der Free Version. Bei kostenpflichtigen Versionen gelten die vereinbarten Vertragslaufzeiten (meist jährlich). Nach Kündigung können Sie alle Daten exportieren.
Fazit: HubSpot CRM als Wachstumsmotor für Handwerksbetriebe
Die Digitalisierung im Handwerk ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität. Betriebe, die jetzt in moderne CRM Systeme investieren, sichern sich Wettbewerbsvorteile durch effizientere Prozesse, bessere Kundenbindung und professionelleres Auftreten.
HubSpot CRM bietet Handwerksbetrieben den idealen Einstieg: kostenlos, skalierbar, DSGVO konform und mit allen Funktionen, die im Handwerksalltag wirklich zählen. Die intuitive Bedienung und umfassenden Schulungsmaterialien machen die Einführung auch ohne IT Abteilung möglich.
Die drei vorgestellten Praxisbeispiele zeigen eindrucksvoll: Ob Sanitärfachgeschäft, Bodenleger oder Solaranlagen Installateur, die Investition in ein professionelles CRM zahlt sich durch Zeitersparnis, bessere Auslastung und zufriedenere Kunden schnell aus. Die messbaren Ergebnisse sprechen für sich: 80 Prozent schnellere Durchlaufzeiten, 67 Prozent weniger Zeitaufwand bei Angeboten und bis zu 367 Prozent mehr abgeschlossene Projekte.
Mit HubSpot haben Sie die Flexibilität, klein anzufangen und mit Ihrem Betrieb zu wachsen. Die Free Version bietet bereits einen enormen Mehrwert, und wenn Ihr Unternehmen expandiert, stehen Ihnen mit den Professional und Enterprise Versionen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen.
Starten Sie noch heute mit der kostenlosen Version und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen eines modernen CRM Systems für Ihr Handwerksunternehmen. Die Digitalisierung wartet nicht, aber mit HubSpot haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite.
I
- Bitkom & ZDH (2020): Digitalisierung im Handwerk. Studie mit 502 Handwerksbetrieben. URL: https://www.handwerkdigital.de/neue-studie-digitalisierung-im-handwerk
- Statista (2022): Hemmnisse für die Digitalisierung im Handwerk in Deutschland. URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/681897/umfrage/hemmnisse-fuer-die-digitalisierung-im-handwerk-in-deutschland/
- Bitkom & ZDH (2020): Einstellungen zur Digitalisierung in Handwerksbetrieben. URL: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/681727/umfrage/einstellungen-zur-digitalisierung-in-handwerksbetrieben/
- CRM System.de (2024): CRM für Handwerker, 6 wichtige Eigenschaften. URL: https://www.crmsystem.de/blog/crm-software-fuer-handwerker
- HubSpot (2025): Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot. URL: https://legal.hubspot.com/de/hubspot-product-and-services-catalog
- Handwerk.com (2020): So digital sind Handwerksbetriebe im Jahr 2020. URL: https://www.handwerk.com/so-digital-sind-handwerksbetriebe-im-jahr-2020
- Institut für Handelsforschung Köln (2023): Digitalisierung im Handwerk. URL: https://www.successcontrol.de/blog/bueroorganisation/digitalisierung-im-handwerk/
- Statista (2022): Digitale Kommunikation von Handwerksbetrieben in Deutschland. URL: https://de.statista.com/themen/6253/digitalisierung-im-handwerk/
Schreiben Sie einen Kommentar