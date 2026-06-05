Erster Embodied-AI-Börsengang? Unitree ist durch

Unitree hat die Börsenprüfung in Shanghai bestanden und wird das erste an Chinas A-Markt zugelassene Embodied-AI-Unternehmen. Was der Schritt über die Reife des Humanoid-Markts verrät.

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Unitree nimmt die entscheidende Hürde vor dem Börsengang. Am 1. Juni 2026 erklärte das Prüfgremium der Shanghaier Börse die IPO-Unterlagen des Humanoid-Herstellers für genehmigungsfähig, womit der erste Börsengang eines reinen Embodied-AI-Unternehmens an Chinas A-Markt näher rückt.

Das Wichtigste in Kürze

Das Prüfkomitee der Shanghai Stock Exchange genehmigte am 1. Juni 2026 Unitrees IPO-Antrag für den STAR Market, ein Novum für die Branche.

Unitree will 4,2 Milliarden Yuan (rund 620 Millionen US-Dollar) über mindestens 40,4 Millionen neue Aktien einsammeln.

2025 erzielte das Unternehmen 1,699 Milliarden Yuan Umsatz bei einer Kernmarge von 60,13 Prozent und einem bereinigten Nettogewinn von 590 Millionen Yuan.

Das Prüfverfahren dauerte 73 Tage und stellt damit einen Temporekord am STAR Market auf.

Die Zulassung verschiebt die Branche von der Vorführung in die Welt der börsennotierten Bewertung. Erstmals bekommt ein reiner Humanoid-Hersteller einen Marktpreis, an dem sich die gesamte Konkurrenz messen lassen muss.

Warum der Börsengang als Branchenindikator gilt

Unitree-IPO setzt erste Bewertungsmaßstäbe für Humanoid-Roboter-Branche, während Konkurrenten wie Leju und Deep Robotics ebenfalls Markteingang anstreben

Unitree dient als Gradmesser für die Anlegerbereitschaft im gesamten Humanoid-Sektor. Mit dem Ausgabepreis bekommt die Branche erstmals eine belastbare Bewertung. Weitere Hersteller drängen parallel an die Märkte, darunter Leju Robotics und Deep Robotics, deren Anträge bereits angenommen wurden. Konkurrent AgiBot wählt den Weg über die Mehrheitsübernahme einer gelisteten Firma. Die Mitteilung der Shanghai Stock Exchange nennt die Eckdaten des Verfahrens.

Wo die Risiken im Prospekt stehen

Unitree senkt Nettogewinn um 47,7 Prozent durch erhöhte Ausgaben für Forschung und Kapazität im ersten Quartal 2026

Das Wachstum hat seinen Preis. Im ersten Quartal 2026 sank der Nettogewinn um rund 47,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, weil Unitree die Ausgaben für Forschung und Kapazität deutlich erhöhte. Die bestandene Prüfung ist zudem nicht gleichbedeutend mit dem Abschluss, da Registrierung, Emission und Preisfindung noch folgen. Parallel wählte NVIDIA den Unitree H2 Plus als Körper seiner offenen GR00T-Referenzplattform, was die strategische Bedeutung des Herstellers unterstreicht.

Wenn der profitabelste Humanoid-Hersteller der Welt an die Börse geht, definiert der Ausgabepreis erstmals, was diese Branche wirklich wert ist. Deutsche Anleger sollten genau hinschauen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Für die DACH-Industrie liefert der Börsengang eine Referenzgröße jenseits der Demovideos. Maschinenbauer, die jetzt Pilotprojekte aufsetzen, sichern sich Erfahrung, bevor die Serienproduktion ausgereizt ist. Der Robotik-2026-Überblick ordnet ein, in welcher Liga Humanoide gegenüber Cobots und Industrierobotern spielen.

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