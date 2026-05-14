Ein Pekinger Startup liefert in Q2 2026 tausend humanoide Roboter aus. China Post und SF Express bauen damit ihre Logistik um. Während deutsche Konzerne pilotieren, beginnt China die Serienauslieferung.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt einen chinesischen Robotik-Anbieter ernsthaft als Wettbewerber für Ihren deutschen Mittelständler-Lieferanten in Betracht gezogen? Genau das wird gerade nötig. Das Pekinger Startup ROBOTERA hat Anfang Mai 2026 in einer Finanzierungsrunde über 200 Millionen US-Dollar eingesammelt, geführt vom Logistikkonzern SF Group. Die wichtigere Zahl steht allerdings im Produktionsbericht: Im zweiten Quartal 2026 beginnt die Auslieferung von tausend Einheiten an chinesische Logistikzentren.

Das Wichtigste in Kürze

ROBOTERA hat Anfang Mai über 200 Millionen US-Dollar Finanzierung erhalten, geführt vom Logistikgiganten SF Group, mit IDG Capital, HSG und Hillhouse als Co-Investoren.

Im zweiten Quartal 2026 startet die Auslieferung von tausend Humanoiden an Logistikzentren von China Post und SF Express.

Über 95 Prozent der Kernkomponenten produziert ROBOTERA selbst, darunter ein direkt angetriebenes Greifhand-System ohne Getriebe.

Die Roboter erreichen in produktiven Logistikumgebungen rund 85 Prozent der menschlichen Effizienz im 24-Stunden-Betrieb.

Was ROBOTERA technisch anders macht

ROBOTERA nutzt direkt angetriebene Motoren statt Strain-Wave-Getriebe, was Komponenten spart und schnellere Reaktionen ermöglicht

Die meisten Humanoid-Hersteller setzen auf Strain-Wave-Getriebe für ihre Gelenke. ROBOTERA verfolgt einen direkt angetriebenen Ansatz, bei dem die Motoren ohne Untersetzung mit dem Gelenk verbunden sind. Das spart Komponenten, reduziert Wartungsaufwand und verkürzt die Reaktionszeit. Besonders an der Greifhand zeigt sich der Unterschied: ROBOTERA hat die nach eigenen Angaben erste vollständig direkt angetriebene dexterous-hand-Architektur der Branche entwickelt, optimiert für Logistik und industrielle Manipulation.

Die vertikale Integration geht noch weiter. Über 95 Prozent der Kernkomponenten kommen aus dem eigenen Haus, von Aktuatoren über Sensoren bis zu Steuerungselektronik. Diese Tiefe ist in der westlichen Humanoid-Industrie unüblich. Figure, Agility und 1X kaufen wesentliche Teile zu. Die Folge: ROBOTERA kann auf Bauteilebene optimieren und Kosten senken, während andere Hersteller auf Lieferanten warten.

Wer kauft tausend Humanoide auf einmal?

ROBOTERA-Roboter in Logistikzentren von SF Express und China Post entladen Förderbänder, identifizieren und sortieren Pakete mit 85 Prozent menschlicher Effizienz im Dauerbetrieb

Die Antwort heißt SF Express und China Post. Beide Konzerne betreiben gemeinsam mehr als zehn Logistikzentren, in denen ROBOTERA-Roboter heute schon arbeiten. Die Maschinen entladen Förderbänder, identifizieren Pakete per Kamera und sortieren in die korrekte Zielspur. Laut ROBOTERA erreichen die Einheiten dabei rund 85 Prozent der menschlichen Effizienz, allerdings im Dauerbetrieb ohne Schicht- oder Pausenregelung.

Wenn ein chinesischer Anbieter im Quartal tausend Humanoide an die eigene Logistikbranche ausliefert, ist die Diskussion über Massenfertigung beendet. Die Frage lautet jetzt: Welche deutschen Logistiker können ähnliche Volumina ordern, bevor die Lieferketten ausgelastet sind?“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Warum das für die deutsche Logistik relevant ist

SF Express, Chinas führender Paketversand-Konzern, investiert als Lead-Investor und Erstkunde und verstärkt damit den Druck auf europäische Logistikfirmen

SF Express ist nicht irgendwer. Der Konzern gilt als der DHL Asiens und ist die Nummer eins im chinesischen Paketversand. Wenn er als Lead-Investor und Erstkunde gleichzeitig auftritt, ist das eine vertikale Integration auf Branchenebene. Die DACH-Logistik steht vor einer vergleichbaren Belastung: Fachkräftemangel in Verteilzentren, steigende Lohnkosten, Druck auf die Margen durch E-Commerce-Volumina.

Deutsche Logistiker haben bislang vor allem auf autonome mobile Roboter und Fördertechnik gesetzt, also auf radgeführte Plattformen ohne menschliche Bewegungsmuster. Humanoide könnten diese Architektur erweitern, weil sie in bestehende Hallenlayouts passen, ohne dass Förderbänder umgebaut werden müssen. Genau das ist der Logistik-Trumpf: Statt die Halle für den Roboter umzubauen, baut man den Roboter für die Halle. Wer den breiten Markt-Überblick sucht, findet ihn in unserem Robotik-2026-Report. Wer den Unterschied zwischen den Roboter-Typen verstehen will, schaut in unser Robotik-Glossar mit den klaren Definitionen zwischen Humanoid, Cobot, AMR und Industrieroboter.

Was deutsche Entscheider jetzt prüfen sollten

Figure produziert 55 Humanoide pro Woche, Boston Dynamics nur vier pro Monat. ROBOTERA könnte für europäische Kunden zur Option werden

Drei konkrete Punkte. Zunächst: Beobachten Sie die Lieferzeiten der westlichen Hersteller genau. Figure produziert 55 Humanoide pro Woche, Boston Dynamics nur vier pro Monat. Wenn die Nachfrage steigt, wird ROBOTERA für europäische Kunden zur realistischen Option, sobald exportiert wird. Parallel dazu: Klären Sie die KI-Modell-Frage früh. Welche Vision-Language-Action-Modelle setzt der Anbieter ein, wie wird trainiert, wo liegen die Datenhoheiten? Schließlich: Die Wirtschaftlichkeit muss rechnen. Unser Ratgeber zum Selbstständigen-Gehalt liefert die deutschen Lohn-Benchmarks, an denen RaaS-Modelle gemessen werden.

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