Japan Airlines startet diesen Monat den ersten Pilotbetrieb humanoider Roboter in einem zivilen Flughafen weltweit. Unitree-G1-Einheiten übernehmen Gepäck und Kabinenreinigung in Haneda. Was Deutschlands Flughäfen daraus ableiten sollten.

Stellen Sie sich vor, der Mann, der Ihren Koffer aufs Förderband hievt, wiegt 35 Kilogramm, ist 132 Zentimeter groß und arbeitet zwei Stunden am Stück, bevor er den Akku tauscht. Genau das beginnt jetzt am Flughafen Tokio-Haneda. Japan Airlines hat zusammen mit GMO AI & Robotics am 27. April 2026 den Start eines mehrjährigen Pilotbetriebs angekündigt, der im Mai 2026 mit Unitree-G1-Humanoiden in der Bodenabfertigung beginnt. Das ist der erste dokumentierte Einsatz humanoider Roboter in einem zivilen Verkehrsinfrastruktur-Großbetrieb weltweit.

Das Wichtigste in Kürze

JAL Ground Service und GMO AI & Robotics starten im Mai 2026 einen dreijährigen Pilot mit humanoiden Robotern in Haneda, dem mit rund 86 Millionen Passagieren pro Jahr drittgrößten Flughafen weltweit.

Eingesetzt werden Unitree-G1-Einheiten mit 132 cm Höhe, 35 kg Gewicht und einem Listenpreis ab rund 15.400 US-Dollar. Die Akkulaufzeit liegt bei zwei bis drei Stunden pro Ladung.

Hintergrund: Japans Erwerbsbevölkerung schrumpft laut OECD bis 2060 um 31 Prozent. Die Bodenabfertigung leidet bereits heute unter chronischem Personalmangel.

Der Pilot läuft bis 2028, das Ziel ist die Kommerzialisierung innerhalb von drei Jahren.

Warum Haneda statt einer Fabrik?

Humanoid-Roboter reinigen Terminal des Flughafens Haneda in Tokio, erste Anwendung außerhalb von Fabrikhallen

Bisher fanden Humanoid-Piloten fast ausschließlich in Fabriken statt. BMW in Leipzig und Spartanburg, Mercedes in Stuttgart mit Apptronik, Schaeffler in Herzogenaurach, Amazon in seinen Verteilzentren. Haneda ist eine andere Kategorie. Ein Großflughafen ist eine offene Umgebung mit beweglichen Hindernissen, wechselnden Lichtverhältnissen, Wetter und Sicherheitszonen. Wenn Humanoide dort funktionieren, funktionieren sie auch in Lagerhallen, Krankenhäusern und Pflegeheimen.

JAL betreibt rund 4.000 Mitarbeitende in der Bodenabfertigung allein an Haneda. Der Druck ist real: Steigende Tourismuszahlen, alternde Belegschaft, körperlich belastende Arbeit. Genau die Kombination, die auch deutsche Flughäfen kennen. Frankfurt, München und Düsseldorf melden seit Jahren Personalengpässe im Ground Handling. Streiks, Wartezeiten und Verspätungen sind die sichtbaren Folgen.

Wie unterscheidet sich ein Humanoid eigentlich von anderen Robotern?

Robotik unterteilt sich in vier Kategorien: Industrieroboter als stationäre Arme, Cobots für Zusammenarbeit mit Menschen, sowie fahrerlose Systeme wie AMR und AGV

Eine Frage, die in der aktuellen Berichterstattung selten klar beantwortet wird. Die Robotik unterscheidet vier Hauptkategorien, und „humanoid“ ist die spezifischste. Klassische Industrieroboter sind feste Arme hinter Schutzgittern, blind für ihre Umgebung, optimiert für hohe Geschwindigkeit. Cobots sind kraftbegrenzte Arme, die ohne Zaun neben Menschen arbeiten dürfen. AMR und AGV sind fahrende Plattformen für Materialtransport. Humanoide haben aufrechten zweibeinigen Gang, zwei Arme, einen Kopf und menschliche Körperproportionen.

Die Grenze ist allerdings unscharf. Hexagons AEON, den BMW in Leipzig einsetzt, fährt auf Rädern statt auf zwei Beinen, hat aber einen humanoiden Oberkörper. Die Branche nennt das wheeled humanoid oder semi-humanoid. Unitrees G1 in Haneda ist dagegen klassisch bipedal, läuft also tatsächlich auf zwei Beinen. Der Vorteil des humanoiden Formfaktors ist immer derselbe: Er passt ohne Umbau in Umgebungen, die für Menschen gebaut wurden. Treppen, Türgriffe, schmale Gänge, Flugzeugkabinen. Wer die Definitionen tiefer nachlesen will, findet im Robotik-Glossar die saubere Abgrenzung mit über 80 Fachbegriffen.

Haneda ist der Lackmustest für Humanoide außerhalb der Fabrikhalle. Funktioniert der Einsatz dort, wird er innerhalb von zwei Jahren auf europäische Flughäfen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen überspringen. Wer als Betreiber heute keine Beobachtungsposition aufbaut, verschläft das Zeitfenster für die eigene Sourcing-Strategie.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was der Unitree G1 technisch leistet

Chinesischer Humanoider G1 kostet ab 15.400 US-Dollar und ist damit deutlich günstiger als westliche Konkurrenten wie Boston Dynamics‘ Atlas mit über 200.000 US-Dollar

Der G1 ist das Arbeitsmodell unter den chinesischen Humanoiden. Mit einem Listenpreis ab rund 2,4 Millionen Yen, das sind etwa 15.400 US-Dollar, liegt er deutlich unter westlichen Konkurrenten. Boston Dynamics verlangt für seinen Atlas mehr als 200.000 US-Dollar. Die Differenz ist nicht Marketing, sondern Lieferketten-Logik: China dominiert die Bauteil-Vorketten für Permanentmagnete, Präzisionslager, Motoren und Leistungselektronik.

Der G1 hat 23 bis 43 Freiheitsgrade je nach Konfiguration, erreicht 7,2 km/h und kann Standard-Treppen steigen sowie durch Flugzeugtüren passen. Die Akkulaufzeit von zwei bis drei Stunden pro Ladung ist allerdings ein offener Punkt. Für den Schichtbetrieb in Haneda bedeutet das mehrere Batteriewechsel pro Tag oder eine Hot-Swap-Architektur. GMO AI & Robotics, die Tochter der börsennotierten GMO Internet Group, übernimmt die Bewegungsprogrammierung und die Anpassung an die Flughafenabläufe. Die Firma hat 2026 zum „First Year of Humanoids“ erklärt und im April einen Forschungs-Hub in Tokio-Shibuya eröffnet.

Was deutsche Flughäfen und Mittelständler jetzt prüfen sollten

Pilot testet humanoide Roboter an Flughäfen und in Krankenhäusern. Arbeitsabläufe werden visualisiert, sichere Einsatzfelder identifiziert und realistische Szenarien getestet

Der Pilot läuft phasenweise. Zunächst werden die Arbeitsabläufe visualisiert, dann werden sichere Einsatzfelder identifiziert, danach kommen Tests in realitätsnahen Szenarien auf dem Vorfeld. Für deutsche Entscheider zeigen sich drei Lehren. Erstens: Humanoide werden zuerst dort eingesetzt, wo die Umgebung schon menschlich ist und ein Umbau zu teuer wäre. Flughäfen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und historische Industriebauten gehören dazu. Mittelständler mit gemischten Werkshallen profitieren von dieser Eigenschaft besonders.

Zweitens: Die Preisdifferenz zwischen Unitree und westlichen Anbietern wird die Beschaffungslogik verschieben. Bei 15.400 US-Dollar für einen G1 versus über 90.000 US-Dollar für einen Figure 03 wird die Frage nach Datenhoheit und Wartungsstandort zur strategischen Entscheidung. Drittens: Wer plant, sollte die deutschen Compliance-Themen früh adressieren. Betriebsrat, BSI-Anforderungen, DSGVO bei Kameradaten. Der konkrete Business-Case für DACH-Betriebe wird im BMW-Leipzig-Pilotbericht beschrieben, der strategische Rahmen im Robotik-2026-Report.

Service-Cluster: Womit Mittelständler jetzt rechnen müssen

Drei Datengrundlagen für Humanoid-Einsätze: Selbstständigen-Gehalt als Benchmark für RaaS-Stundensätze, LLM-Ratgeber für KI-Architektur und Vision-Language-Action-Modelle

Wer Humanoid-Einsätze plant, braucht drei Datengrundlagen. Für die Lohnseite liefert unser Ratgeber zum durchschnittlichen Selbstständigen-Gehalt die deutschen Benchmark-Zahlen, an denen sich RaaS-Stundensätze messen lassen. Für die KI-Architektur dahinter hilft unser LLM-Ratgeber, der Vision-Language-Action-Modelle und ihre Trainingslogik erklärt. Für die Edge-Computing-Infrastruktur lohnt der Hosting-Vergleich mit DSGVO-konformen deutschen Anbietern.

Mehr Newshunger?

BMW Leipzig setzt ab Sommer 2026 Humanoiden AEON von Schaeffler in der Serienproduktion ein. Hunderte Roboter bis 2030 geplant