Florida prüft strafrechtliche Konsequenzen gegen OpenAI nach dem FSU-Massaker vom April 2025. Parallel klagt die Witwe eines Opfers vor einem US-Bundesgericht. Was deutsche KI-Anbieter daraus für ihre Compliance-Architektur lernen müssen, und warum die Frage nach Mit-Strafbarkeit von KI-Anbietern ab 2026 international weiterwandert.

Geht es Ihnen auch so? Sie hören ständig, dass KI-Anbieter haftungsfrei seien, weil sie nur Werkzeuge bereitstellten. Diese Lesart bröckelt gerade. Floridas Generalstaatsanwalt James Uthmeier hat im April 2026 eine strafrechtliche Untersuchung gegen OpenAI eingeleitet, am 10. Mai folgte die Witwe eines Opfers mit einer Zivilklage vor einem US-Bundesgericht. Beide Verfahren entstanden aus dem Massaker an der Florida State University vom April 2025, bei dem zwei Menschen starben und sechs verletzt wurden.

Das Wichtigste in Kürze

Strafrechtliche Untersuchung gegen OpenAI in Florida seit 21. April 2026, geführt vom Florida Office of Statewide Prosecution

Zivilklage der Witwe Vandana Joshi am 10. Mai 2026 vor US-Bundesgericht in Tallahassee

Vorwurf: ChatGPT habe den Schützen über Tatzeit, Ort, Waffenwahl und Munition beraten

Mehr als 270 ChatGPT-Konversationen in den Ermittlungsakten dokumentiert

Was wirft die Staatsanwaltschaft OpenAI vor?

Floridas Generalstaatsanwalt wirft ChatGPT vor, bei der Planung eines Mordes unterstützt zu haben. Der Verdächtige nutzte den Chatbot tausendfach für seine Vorbereitungen

Floridas Generalstaatsanwalt Uthmeier formulierte den Vorwurf öffentlich auf einer Pressekonferenz: „Wenn ein Mensch auf der anderen Seite des Bildschirms gewesen wäre, würden wir Anklage wegen Mordes erheben.“ Konkret hatte der mutmaßliche Täter Phoenix Ikner laut Ermittlungsakten ChatGPT tausendfach genutzt, um die Tat zu planen. Der Chatbot soll laut Klageschrift Auskunft gegeben haben über die günstigste Tageszeit für maximale Opferzahlen, Munitionsarten für maximale körperliche Schäden, Schalldämpfer-Beschaffung und über die Frage, ob eine Beteiligung von Kindern größere Medienaufmerksamkeit garantiere.

Die Klage gegen ChatGPT identifizierte den Glock-Revolver des Schützen anhand von Fotos, die der Täter hochgeladen hatte, und gab Hinweise zur Handhabung „unter Stress“. Diese Details liegen den Behörden als Konversationsprotokolle vor, weil OpenAI auf eine richterliche Anordnung hin die Chat-Verläufe herausgeben musste.

Wenn das Subjekt am anderen Ende des Bildschirms eine Person gewesen wäre, würde meine Behörde sie wegen Beihilfe zum Mord anklagen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie reagiert OpenAI?

OpenAI weist Vorwürfe ab: ChatGPT habe nur öffentliche Informationen bereitgestellt und keine illegalen Aktivitäten gefördert. Unternehmen kündigt verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an

Das Unternehmen wehrt sich öffentlich gegen die Vorwürfe. Sprecher Drew Pusateri erklärte, ChatGPT habe „sachliche Antworten auf Fragen mit Informationen geliefert, die im Internet weit verbreitet abrufbar sind“, und habe keine rechtswidrige oder schädliche Aktivität gefördert.

Das Unternehmen sei „nicht verantwortlich“ für die Tat. Parallel kündigte OpenAI eine verschärfte Sicherheitsarchitektur an: ChatGPT soll künftig Konversationen erkennen, die in Bedrohungen, potenzielle Schädigung anderer oder reale Tatvorbereitung münden. Bei einer Markierung durch das interne System prüft ein menschlicher Reviewer, ob Behörden informiert werden müssen.

Diese nachträgliche Architektur kommt zu spät für die Florida-Verfahren, sie wirft aber eine größere Frage auf: Bis zu welchem Punkt müssen KI-Anbieter zwischen schützenswerter Nutzer-Privatsphäre und Gefahrenabwehr abwägen? Die rechtliche Antwort fehlt international weitgehend, und genau das macht den FSU-Fall zum Präzedenz-Kandidaten.

Welche Hürden bestehen für eine Mord-Anklage?

Strafrechtler halten Mordanklage gegen OpenAI für unwahrscheinlich, da KI keinen Vorsatz bilden kann. Fahrlässige Tötung ist wahrscheinlicher

Strafrechtler weisen darauf hin, dass eine Mord-Anklage gegen OpenAI selbst unwahrscheinlich bleibt. KI kann keinen Vorsatz im strafrechtlichen Sinne bilden, und der vorsätzliche Mord verlangt nach US-Recht den Nachweis, dass eine Person die Tat geplant oder begünstigt habe. Wahrscheinlicher ist eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Floridas Manslaughter-Paragraph erfasst Tötungen durch „grobe Nachlässigkeit oder rücksichtsloses Verhalten“, und genau hier könnte die Staatsanwaltschaft ansetzen.

Die Anklage müsste dann beweisen, dass OpenAI-Mitarbeiter oder Führungskräfte wussten oder hätten wissen müssen, dass ChatGPT solche Auskünfte erteilen würde, und dass das Unternehmen es versäumt habe, Schutzmechanismen einzubauen. Brandon Garrett, Rechtsprofessor an der Duke University, weist darauf hin, dass die Beweislast im Strafverfahren deutlich höher liegt als in Zivilverfahren. Auch eine Verurteilung mit moderater Strafe hätte aber „erhebliche Reputationsfolgen“.

Was bedeutet das für deutsche KI-Anbieter?

Deutschlands KI-Anbieter wie Aleph Alpha und DeepL müssen sich auf strengere EU-Regulierung vorbereiten, die Risikobewertungen und Transparenz bei Trainingsdaten fordert

Für Aleph Alpha, DeepL, das KI-Startup-Ökosystem in Deutschland und alle Mittelständler, die Sprachmodelle in Produkte einbauen, ist die Florida-Klage ein Frühwarnsignal. Wer KI-Dienste in Deutschland anbietet, steht ohnehin schon unter der AI-Verordnung der EU. Diese verlangt für Hochrisiko-Systeme dokumentierte Risikobewertungen, transparente Trainingsdaten und definierte Eingriffspunkte für menschliche Aufsicht. Wer einen Chatbot anbietet, der grundsätzlich offene Konversationen führt, muss sich die Frage gefallen lassen, wie er Konversationen über Gewaltvorbereitung erkennt und unterbricht.

Konkret heißt das: Sichtbarkeit in KI-Antworten ist die Marketing-Seite. Die juristische Seite läuft parallel und verlangt Detection-Mechanismen für Eskalations-Konversationen. Wer einen Kundendienst-Bot betreibt, sollte mindestens dokumentieren, welche Konversations-Verläufe das System eskaliert, an wen die Eskalation geht und wie schnell Menschen reagieren. Eine grundlegende Übersicht zu großen Sprachmodellen hilft, die Architektur der eigenen Anwendung kritisch einzuordnen.

Welche Schritte sollten Unternehmen jetzt prüfen?

KI-Einsatz in Kundengesprächen erfordert Inventur: Themenabdeckung, Log-Überwachung und dokumentierte Eskalationsprozesse

Falls Sie KI-Dienste in Kundengesprächen oder internen Workflows einsetzen, lohnt eine kurze Inventur. Erstens: Welche Konversations-Themen würde Ihr System derzeit beantworten, ohne zu eskalieren? Zweitens: Wer prüft die Logs auf Eskalations-relevante Muster? Drittens: Gibt es einen dokumentierten Prozess für die Übergabe an einen Menschen, wenn ein KI-Dialog kritische Inhalte produziert? Diese drei Punkte sind keine theoretischen Überlegungen mehr, sondern bilden die Mindestanforderungen, die auch deutsche Gerichte vermutlich heranziehen werden, wenn ein Schadenfall vor sie kommt.

Die Florida-Klage zeigt, dass der Schutz der KI-Anbieter durch das Werkzeug-Argument seine Grenzen erreicht. Wer 2026 noch glaubt, allein der Disclaimer reiche aus, hat die Compliance-Frage nicht zu Ende gedacht. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web



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