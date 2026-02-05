Findet ChatGPT Ihr Unternehmen? Nur, wenn Sie diese Regeln kennen.

Ihre Website steht auf Platz 1 bei Google. Trotzdem empfiehlt ChatGPT drei Ihrer Wettbewerber, wenn ein potenzieller Kunde nach Ihrer Produktkategorie fragt. Das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis einer fundamentalen Verschiebung: KI-Systeme ersetzen klassische Suchmaschinen als erste Anlaufstelle für Geschäftsentscheidungen.

Das Wichtigste in Kürze

Gartner prognostiziert einen Rückgang des klassischen Suchmaschinenvolumens um 25 % bis Ende 2026. KI-Chatbots und virtuelle Agenten übernehmen diese Anfragen.

einen Rückgang des klassischen Suchmaschinenvolumens um 25 % bis Ende 2026. KI-Chatbots und virtuelle Agenten übernehmen diese Anfragen. 60 % aller Google-Suchen enden bereits ohne einen einzigen Klick auf eine Website. AI Overviews und KI-Antworten liefern die Information direkt.

enden bereits ohne einen einzigen Klick auf eine Website. AI Overviews und KI-Antworten liefern die Information direkt. Besucher aus KI-Plattformen konvertieren 4,4-mal häufiger als klassische organische Besucher. Weniger Traffic bedeutet nicht weniger Umsatz, vorausgesetzt Sie sind in den KI-Antworten präsent.

konvertieren 4,4-mal häufiger als klassische organische Besucher. Weniger Traffic bedeutet nicht weniger Umsatz, vorausgesetzt Sie sind in den KI-Antworten präsent. Generative Engine Optimization (GEO) steigert die KI-Sichtbarkeit nachweislich um 30 bis 40 %. Die Strategien ergänzen klassisches SEO und funktionieren parallel.

Die Suche der Zukunft ist keine Liste mehr, sondern eine Antwort. Wer in dieser Antwort fehlt, verliert Kunden.

Warum verschwindet Ihr Unternehmen aus den Suchergebnissen?

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ihre Marketingleiterin öffnet morgens ChatGPT und tippt ein: „Welches CRM-System eignet sich am besten für einen Mittelständler mit 50 Mitarbeitern?“ Die Antwort kommt in Sekunden. Fünf Anbieter werden genannt, mit Vor- und Nachteilen. Ihr Unternehmen fehlt auf der Liste. Kein Link, kein Hinweis, keine Existenz in der Wahrnehmung dieser Entscheiderin.

Infografik Klassische Suche vs. KI-Suche Warum Ihre Google-Platzierung allein nicht mehr reicht 60 % aller Google-Suchen enden ohne Klick 800 Mio. wöchentliche ChatGPT-Nutzer weltweit 25 % weniger Suchvolumen bis 2026 (Gartner) 4,4x höhere Conversion bei KI-Besuchern Klassische Suche Google SEO 10 blaue Links pro Seite Ranking nach Backlinks & Keywords Nutzer klickt auf Ergebnis Traffic auf Ihre Website CTR Position 1: ca. 15 % KI-Suche GEO-Optimierung Eine synthetisierte Antwort Auswahl nach Autorität & Vertrauen Nutzer erhält direkte Antwort Nur 2–7 Quellen werden zitiert CTR mit AI Overview: ca. 0,6 % So entscheidet die KI , wen sie zitiert 01 Anfrage Nutzer stellt eine Frage an ChatGPT, Claude oder Perplexity 02 Retrieval (RAG) KI durchsucht Webinhalte in Echtzeit nach relevanten Quellen 03 Bewertung Autorität, Aktualität, E-E-A-T und strukturierte Daten werden geprüft 04 Synthese KI kombiniert 2–7 Top-Quellen zu einer zusammenhängenden Antwort 05 Antwort Nutzer erhält Empfehlung. Ihr Unternehmen ist dabei – oder nicht. Der Flaschenhals der KI-Suche 10 organische Ergebnisse bei Google vs. 2–7 Quellen in einer KI-Antwort Die Top 10 Domains vereinen 53,87 % aller KI-Zitate auf sich.

Das Szenario ist keine Zukunftsmusik. Laut einer YouGov-Studie haben bereits 43 % der Deutschen ChatGPT genutzt. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen lag der Anteil bei über 50 %. Deutschland ist nach OpenAI-Angaben der größte ChatGPT-Markt in Europa, mit geschätzten 20 bis 24 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Rund 29,4 % der berufstätigen Nutzer setzen das Tool gezielt für Recherchen ein.

Gleichzeitig verändert Google selbst die Spielregeln. AI Overviews erscheinen mittlerweile bei rund 13 % aller Suchanfragen. Die Folgen sind drastisch: Laut einer Seer-Interactive-Studie vom September 2025 sinkt die organische Klickrate um 61 %, sobald eine KI-Zusammenfassung eingeblendet wird. Der Publisher-Verband Digital Content Next dokumentierte bei seinen Mitgliedsunternehmen einen medianen Rückgang des Google-Referral-Traffics von 10 % im Jahresvergleich. Für Nicht-Nachrichtenmarken lag der Wert sogar bei 14 %.

Chartbeat-Daten zeigen das Ausmaß noch deutlicher: Der globale Google-Such-Traffic für Publisher sank im Zeitraum November 2024 bis November 2025 um ein Drittel. In den USA betrug der Rückgang 38 %.

Wer in KI-Antworten nicht vorkommt, verliert potenzielle Kunden, noch bevor ein Gespräch stattfinden kann.

Was genau ist GEO und warum brauchen Sie es jetzt?

Generative Engine Optimization (GEO) bezeichnet die strategische Optimierung digitaler Inhalte, damit KI-Systeme sie erkennen, auswählen und in ihren Antworten zitieren. Der Begriff wurde 2023 von Forschern der Princeton University geprägt und hat sich seitdem als eigenständige Disziplin neben dem klassischen SEO etabliert.

Der entscheidende Unterschied: Klassisches SEO optimiert für ein Ranking in einer Liste von zehn blauen Links. GEO optimiert dafür, als vertrauenswürdige Quelle in einer synthetisierten Antwort zitiert zu werden. Statt Position 1 bei Google geht es um die Frage: Nennt ChatGPT Ihr Unternehmen, wenn ein Einkäufer nach Ihrer Lösung fragt?

Autorität entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch ein vernetztes System aus Quellen, Expertise und Drittpartei-Signalen.

Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Verschiebung ist erheblich. Der globale GEO-Markt lag 2024 bei rund 750 Millionen Euro und soll bis 2031 auf etwa 6,2 Milliarden Euro wachsen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 34 %. Für Unternehmen bedeutet das: Wer jetzt in GEO investiert, verschafft sich einen First-Mover-Vorteil, denn laut aktuellen Erhebungen haben 47 % der Marken noch keine bewusste GEO-Strategie.

GEO ersetzt SEO nicht. Es erweitert den Werkzeugkasten. Daten von Incremys zeigen, dass 99 % der Zitate in Googles AI Overviews aus den organischen Top-10-Ergebnissen stammen. Und 87 % der ChatGPT-Zitate decken sich mit den Bing-Top-Ergebnissen. Starkes SEO bleibt also die Grundlage, auf der GEO aufbaut.

Wie entscheiden KI-Systeme, wen sie zitieren?

Hier liegt der Kern des Problems für viele Unternehmen. Sie verstehen die Mechanik nicht, nach der ChatGPT, Claude, Gemini oder Perplexity ihre Quellen auswählen.

Wie optimiere ich meine Website für ChatGPT?

Watch this video on YouTube Eine Studie mit über 129.000 analysierten Domains zeigt: Klassische SEO-Faktoren wie Domain Authority und Referring Domains entscheiden maßgeblich darüber, ob ChatGPT eine Website zitiert oder ignoriert. (Quelle: Linkbroker SEO/YouTube)

KI-Sprachmodelle arbeiten mit einem Verfahren namens Retrieval-Augmented Generation (RAG). Vereinfacht gesagt: Das System durchsucht in Echtzeit externe Quellen, bewertet deren Relevanz und Vertrauenswürdigkeit und synthetisiert daraus eine zusammenhängende Antwort. Dabei zitiert ein durchschnittliches LLM nur 2 bis 7 Domains pro Antwort. Zum Vergleich: Google zeigt zehn organische Ergebnisse pro Seite.

Dieser extreme Flaschenhals bedeutet: Nur wer von der KI als besonders autoritativ eingestuft wird, schafft es in die Antwort. Untersuchungen zeigen, dass die Top-10-Domains bereits 53,87 % aller KI-Zitate auf sich vereinen. Die Top 5 kommen auf 38,13 %.

Vier Signale, die KI-Systeme bevorzugen

E-E-A-T auf Steroiden. Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Googles Qualitätskriterien gelten für KI-Systeme in verstärkter Form. Inhalte mit transparenten Autorenbiografien, zitierfähigen Quellen und regelmäßigen Updates schneiden messbar besser ab als oberflächliches Material. Strukturierte Daten. FAQ-Schema, HowTo-Schema und andere strukturierte Auszeichnungen machen Inhalte für KI-Systeme leichter extrahierbar. Laut aktuellen Analysen steigt die KI-Sichtbarkeit durch Schema-Markup um 30 bis 40 %. Aktualität. KI-Plattformen bevorzugen Inhalte, die im Durchschnitt 25,7 % aktueller sind als jene, die in der klassischen Suche zitiert werden. Ein Leitfaden von 2026 schlägt einen von 2021. Regelmäßige Aktualisierung mit aktuellem Veröffentlichungsdatum signalisiert Relevanz. Drittpartei-Validierung. KI-Systeme vertrauen Erwähnungen auf externen Plattformen mehr als Ihren eigenen Marketingtexten. Nennungen in Branchenverzeichnissen, Testberichten, Wikipedia-Einträgen und Top-Listen steigern die Zitierfähigkeit erheblich.

Welche GEO-Strategien funktionieren wirklich?

Die Forschung der Princeton University identifizierte konkrete Optimierungsmethoden, die die KI-Sichtbarkeit nachweislich um 30 bis 40 % steigern. Hier sind die sieben wirksamsten Hebel für Ihr Unternehmen.

Strategie-Fahrplan 7 Hebel für KI-Sichtbarkeit Nachgewiesene GEO-Strategien nach Princeton-Forschung. Die Prozentwerte zeigen den durchschnittlichen Sichtbarkeitszuwachs. Quellenangaben einbauen +40 % Verlinken Sie auf autoritative Studien und offizielle Dokumentationen. Statistiken und Zahlen +37 % Spezifische Datenpunkte machen Inhalte zitierfähig. Expertenzitate +35 % Zitate mit Namen und Position steigern die Glaubwürdigkeit. Fachterminologie +28 % Branchenübliche Begriffe statt umgangssprachlicher Umschreibungen. Klare Zusammenfassungen +25 % TL;DR und FAQ-Bereiche werden bevorzugt extrahiert. Regelmäßig aktualisieren +22 % KI bevorzugt Inhalte, die 25,7 % aktueller sind als der Durchschnitt. Off-Page-Autorität +20 % Drittpartei-Nennungen zählen mehr als eigene Marketingtexte. Sofort-Maßnahme für Entscheider 1 Testen Sie 10 Kundenanfragen in ChatGPT 2 Dokumentieren Sie, ob Ihre Marke erscheint 3 Fügen Sie FAQ-Schema zu Ihren Top-Seiten hinzu

1. Quellenangaben einbauen (+40 % Sichtbarkeit)

Verlinken Sie in Ihren Inhalten konsequent auf autoritative Quellen. Verweisen Sie auf Studien, offizielle Dokumentationen und anerkannte Fachpublikationen. KI-Systeme bewerten Inhalte höher, die ihre Aussagen mit nachprüfbaren Referenzen belegen. Schreiben Sie nicht „Experten sagen", sondern „Laut der Bitkom-Studie 2025 setzen 78 % der deutschen Unternehmen KI ein."

2. Statistiken und konkrete Zahlen (+37 % Sichtbarkeit)

Spezifische Datenpunkte machen Inhalte für KI-Systeme zitierfähiger. Prozentangaben, Euro-Beträge und Vergleichswerte bieten dem Sprachmodell verwertbare Fakten, die es in seine synthetisierte Antwort einbauen kann. Vage Formulierungen wie „die Kosten steigen" werden ignoriert. „Die durchschnittlichen Implementierungskosten liegen bei 12.000 Euro für KMU" wird zitiert.

3. Expertenzitate integrieren (+35 % Sichtbarkeit)

Zitate von anerkannten Branchenexperten mit vollständiger Namensnennung und Positionsbezeichnung steigern die Glaubwürdigkeit Ihrer Inhalte. KI-Systeme bevorzugen Aussagen, die einer konkreten Autorität zugeordnet werden können.

4. Präzise Fachterminologie verwenden (+28 % Sichtbarkeit)

Verwenden Sie die branchenüblichen Fachbegriffe, nicht umgangssprachliche Umschreibungen. KI-Modelle ordnen Inhalte thematisch ein und bevorzugen Texte, die die korrekte Terminologie verwenden. Schreiben Sie „Customer Relationship Management" statt „Kundenpflege-Software".

5. Klare Zusammenfassungen anbieten

Platzieren Sie am Anfang Ihrer Artikel eine kompakte Zusammenfassung mit den wichtigsten Erkenntnissen. KI-Systeme extrahieren bevorzugt solche verdichteten Abschnitte. Zusätzlich helfen FAQ-Bereiche, denn Vergleichsartikel und FAQ-Seiten erhalten laut Untersuchungen überproportional viele KI-Zitate.

6. Content regelmäßig aktualisieren

Behandeln Sie Ihre wichtigsten Inhalte als lebende Dokumente. Aktualisieren Sie Statistiken, fügen Sie neue Erkenntnisse hinzu und entfernen Sie veraltete Informationen. Ein sichtbarer „Zuletzt aktualisiert am"-Vermerk signalisiert Aktualität sowohl für Leser als auch für KI-Crawler.

7. Off-Page-Autorität aufbauen

Veröffentlichen Sie Gastbeiträge in Fachmedien, pflegen Sie Einträge in Branchenverzeichnissen und investieren Sie in Wikipedia-Relevanz. Lassen Sie Ihre internen Experten auf LinkedIn publizieren und auf Fachveranstaltungen sprechen. Diese Drittpartei-Signale sind für GEO wichtiger als klassische Backlinks.

Welche Fehler machen Unternehmen am häufigsten?

Nur auf Google optimieren

Der gefährlichste Fehler ist zugleich der naheliegendste. Viele Unternehmen betreiben nach wie vor ausschließlich klassisches SEO und ignorieren die wachsende Bedeutung von ChatGPT, Claude, Perplexity und Gemini als Entdeckungskanäle. Eine Analyse von Discovered Labs zeigt: Nur 10 % dessen, was ChatGPT für eine bestimmte Anfrage zitiert, erscheint auch in Googles organischen Top 10. Sie können Googles erste Seite dominieren und trotzdem in KI-Antworten komplett fehlen.

Wer nur auf Google starrt, verpasst die neuen Eingänge zum Kunden. KI-Plattformen sind keine Nebensache mehr.

Dünnen Content produzieren

KI-Systeme bevorzugen tiefgehende, umfassende Inhalte gegenüber oberflächlichen Texten. Ein 300-Wörter-Blogpost wird niemals als Quelle für eine detaillierte KI-Antwort herangezogen. Investieren Sie in Langform-Content mit echtem Informationswert: Leitfäden, Studien, Vergleichsanalysen, Fallbeispiele.

KI-generierten Spam veröffentlichen

Paradoxerweise bestraft die KI minderwertige KI-Inhalte. Massenproduktion generischer Texte ohne redaktionelle Qualitätskontrolle senkt Ihre Domain-Autorität. Google und die KI-Plattformen erkennen Muster von Massenproduktion und bewerten solche Domains niedriger. Qualität schlägt Quantität.

Aktualität ignorieren

Veraltete Inhalte sind für KI-Systeme nahezu unsichtbar. Ein Ratgeber von 2019 wird nicht zitiert, selbst wenn er fachlich korrekt ist. Pflegen Sie Ihre Kerninhalte mindestens vierteljährlich und kennzeichnen Sie jedes Update sichtbar.

Ohne Schema-Markup, FAQ-Auszeichnung und klare HTML-Struktur erschweren Sie es KI-Systemen, Ihre Inhalte zu parsen. Implementieren Sie mindestens FAQ-Schema und HowTo-Schema auf Ihren wichtigsten Seiten.

Wie messen Sie Ihren GEO-Erfolg?

Die klassischen SEO-Metriken reichen für GEO nicht aus. Rankings und Klickzahlen erzählen nur noch die halbe Geschichte. Neue Kennzahlen treten in den Vordergrund.

Neue Metriken wie Share of Model und KI-Referral-Traffic ersetzen die klassischen Rankings als Erfolgsindikatoren.

Share of Model (SoM)

Testen Sie monatlich 10 bis 15 relevante Anfragen in ChatGPT, Claude, Gemini und Perplexity. Dokumentieren Sie, wie oft und in welchem Kontext Ihre Marke erscheint. Der prozentuale Anteil Ihrer Nennungen im Vergleich zu Wettbewerbern ergibt Ihren Share of Model. Diese Kennzahl ersetzt langfristig den Share of Voice aus der klassischen SEO-Analyse.

Richten Sie in Google Analytics 4 ein separates Tracking für Traffic von KI-Plattformen ein. Erfassen Sie Besuche von chat.openai.com, claude.ai, perplexity.ai und gemini.google.com. Dieser Traffic ist noch klein (zusammen etwa 1 % des Publisher-Traffics), wächst aber rasant. ChatGPT allein sendete zwischen September und November 2025 laut Similarweb-Daten rund 1,2 Milliarden ausgehende Referrals an Websites.

Überwachen Sie systematisch, ob Ihre Inhalte in AI Overviews erscheinen. Die Google Search Console zeigt mittlerweile Impressionen aus AI Overviews an, allerdings noch nicht separat filterbar. Spezialisierte GEO-Tools wie Profound oder Sequencr bieten tiefere Einblicke in die KI-Zitierhäufigkeit.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu GEO

AI Mode

AI Mode ist Googles erweiterte KI-Suchfunktion, die über die AI Overviews hinausgeht. Sie bietet eine vollständig konversationale Suchoberfläche, ähnlich einem Chatbot, direkt innerhalb der Google-Suche.

AI Overview

AI Overview (auch AIO) bezeichnet die KI-generierte Zusammenfassung, die Google seit Mai 2024 oberhalb der klassischen Suchergebnisse einblendet. Sie synthetisiert Informationen aus mehreren Quellen zu einer direkten Antwort.

Answer Engine Optimization (AEO)

Answer Engine Optimization fokussiert auf die Optimierung für Featured Snippets und direkte Antwortboxen in klassischen Suchmaschinen. GEO erweitert diesen Ansatz auf generative KI-Plattformen.

E-E-A-T steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Google nutzt diese vier Kriterien zur Qualitätsbewertung von Inhalten. Für GEO sind sie in verstärkter Form relevant, da KI-Systeme vertrauenswürdige Quellen bevorzugen.

Generative Engine

Generative Engine ist der Oberbegriff für KI-Systeme, die Antworten durch Synthese mehrerer Quellen generieren, statt einzelne Links aufzulisten. Beispiele sind ChatGPT, Claude, Gemini und Perplexity.

GEO (Generative Engine Optimization)

GEO bezeichnet die Gesamtheit aller Strategien und Techniken zur Verbesserung der Sichtbarkeit in KI-generierten Antworten. Der Begriff wurde 2023 von Forschern der Princeton University geprägt.

Halluzination

Halluzination beschreibt das Phänomen, dass ein KI-Sprachmodell plausibel klingende, aber faktisch falsche Informationen generiert. Für Unternehmen besteht das Risiko, dass KI-Antworten fehlerhafte Aussagen über ihre Produkte verbreiten.

Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation ist das Verfahren, bei dem ein KI-Modell in Echtzeit externe Dokumente abruft und in die Antwortgenerierung einbezieht. RAG ist die technische Grundlage dafür, dass KI-Systeme aktuelle Informationen liefern können.

Schema Markup

Schema Markup ist ein standardisiertes Vokabular zur strukturierten Auszeichnung von Webinhalten. FAQ-Schema, HowTo-Schema und Organization-Schema helfen KI-Systemen, Inhalte korrekt zu interpretieren und zu extrahieren.

Share of Model (SoM)

Share of Model misst, wie häufig eine Marke in KI-generierten Antworten erscheint, verglichen mit Wettbewerbern. Die Kennzahl ist das GEO-Äquivalent zum klassischen Share of Voice.

Zero-Click-Suche beschreibt Suchanfragen, bei denen der Nutzer keine Website besucht, weil die Antwort direkt in den Suchergebnissen oder einer KI-Zusammenfassung angezeigt wird. Aktuell enden etwa 60 % aller Google-Suchen ohne Klick.

Zitations-Autorität ersetzt im GEO-Kontext die klassische Backlink-Autorität. Sie beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein KI-System eine bestimmte Quelle in seiner Antwort zitiert, basierend auf Vertrauenswürdigkeit, Aktualität und Relevanz.

FAQ

Was kostet die Umsetzung einer GEO-Strategie? Die gute Nachricht: Viele GEO-Maßnahmen erfordern kein zusätzliches Budget. Quellenangaben einbauen, Statistiken ergänzen, FAQ-Schema implementieren und Inhalte regelmäßig aktualisieren sind Aufgaben, die Ihr bestehendes Content-Team übernehmen kann. Spezialisierte GEO-Tools kosten zwischen 200 und 2.000 Euro monatlich, abhängig vom Funktionsumfang. Für ein KMU mit bestehender SEO-Infrastruktur rechnen Sie mit einem initialen Mehraufwand von etwa 15 bis 20 Stunden für die Analyse und Anpassung der wichtigsten Inhalte. Ersetzt GEO das klassische SEO? Nein. GEO baut auf SEO auf und erweitert es. Daten zeigen, dass 99 % der Quellen in Googles AI Overviews aus den organischen Top 10 stammen. Ohne solides SEO fehlt die Grundlage für GEO-Erfolg. Betrachten Sie GEO als zusätzliche Schicht über Ihrer bestehenden SEO-Strategie. Wie schnell zeigen GEO-Maßnahmen Wirkung? Erste Veränderungen in der KI-Sichtbarkeit lassen sich bereits innerhalb von vier bis sechs Wochen beobachten. Ein B2B-SaaS-Unternehmen konnte nach systematischer GEO-Optimierung seine KI-generierten Leads innerhalb von sieben Wochen von 500 auf über 3.500 pro Monat steigern. Nachhaltige Ergebnisse erfordern kontinuierliche Pflege über mindestens drei bis sechs Monate. Ist GEO nur für große Unternehmen relevant? Gerade für KMU bietet GEO erhebliche Chancen. KI-Systeme bevorzugen inhaltliche Tiefe und Fachexpertise gegenüber Markenbekanntheit. Ein mittelständischer Spezialist mit fundierten Fachartikeln kann in KI-Antworten vor globalen Konzernen landen. Entscheidend ist die Qualität der Inhalte, nicht die Größe des Marketingbudgets. Welche KI-Plattformen sind für B2B am wichtigsten? ChatGPT mit seinen 800 Millionen wöchentlichen Nutzern dominiert den Markt. Für B2B-Entscheidungen gewinnt Perplexity zunehmend an Bedeutung, mit 153 Millionen Website-Besuchen monatlich und einer durchschnittlichen Sitzungsdauer von über 23 Minuten. Google AI Overviews und AI Mode erreichen durch die Integration in die bestehende Google-Suche die breiteste Nutzerbasis. Claude und Gemini sind ebenfalls relevante Plattformen. Wie schütze ich meine Marke vor fehlerhaften KI-Aussagen? KI-Halluzinationen über Ihr Unternehmen können Geschäft kosten. Testen Sie regelmäßig, was KI-Systeme über Ihre Marke sagen. Stärken Sie Ihre Kontrolle über die Erzählung durch konsistente, faktisch korrekte Inhalte auf Ihrer Website, in Branchenverzeichnissen und auf Drittplattformen. Je mehr vertrauenswürdige Quellen übereinstimmende Informationen liefern, desto geringer das Risiko falscher KI-Aussagen.