350 kW, 22 Minuten: Polestar 3 holt die 800-Volt-Architektur nach
Polestar bringt beim Polestar 3 ein Facelift, das es in sich hat: Mit einer 800-Volt-Architektur lädt der SUV von 10 auf 80 Prozent in 22 Minuten, bei einer maximalen DC-Ladeleistung von bis zu 350 kW. Was 800 Volt gegenüber 400 Volt konkret bedeutet und wo die praktischen Grenzen liegen, haben wir separat aufgeschlüsselt. Polestar schließt damit eine Lücke, die im oberen Preissegment längst auffiel.
Das Wichtigste in Kürze
- Polestar 3 mit 800-Volt-Architektur: bis zu 350 kW DC-Ladeleistung, 10–80 % in 22 Minuten (35 % schneller als zuvor)
- Neue „Breathe Charge“-Batteriesoftware optimiert Ladegeschwindigkeit in Echtzeit und verbessert die langfristige Akkugesundheit
- Performance-Variante erreicht bis zu 500 kW Systemleistung; NVIDIA DRIVE AGX Orin verachtfacht die Rechenkapazität
- Polestar 4 heißt ab sofort offiziell Polestar 4 Coupé, startet bei 61.900 Euro und weist den niedrigsten CO₂-Fußabdruck aller Polestar-Modelle auf
Was das 800-Volt-Update konkret bringt
Die neue „Breathe Charge“-Batteriesoftware überwacht den Akkuzustand in Echtzeit und passt die Ladegeschwindigkeit dynamisch an. Laut Polestar liegt die erzielbare Reichweite bei einer 10-minütigen DC-Schnellladung damit um bis zu 38 Prozent über dem Wert ohne das System. Für Flottenmanager, die Ladeplanung und Restwert im Blick behalten, ist das ein praktisch relevanter Unterschied.
Bei der Fahrleistung zieht das Modell ebenfalls nach. Alle Versionen erhalten einen neu entwickelten Permanentmagnet-Synchronmotor an der Hinterachse; die Performance-Variante kommt auf bis zu 500 kW Systemleistung. Neu ist außerdem der NVIDIA DRIVE AGX Orin-Prozessor, der die Rechenkapazität mehr als verachtfacht. Bestehende Kunden erhalten dieses Hardware-Upgrade kostenlos beim autorisierten Servicepartner.
Michael Lohscheller, CEO von Polestar: „Der überarbeitete Polestar 3 und Polestar 4 bieten gesteigerte Leistung, verfeinertes Design und eine verbesserte Klimabilanz, die beide Modelle für Kundinnen und Kunden noch attraktiver macht.“
Polestar 4 Coupé: Fahrwerk und CO₂-Bilanz im Fokus
Der Polestar 4 Coupé erhält vor allem eine gründlich überarbeitete Fahrwerksabstimmung: neue passive Hochleistungsdämpfer, angepasste Feder- und Stabilisatorspezifikationen sowie Polyurethan-Rückprallanschläge. Komfort und Agilität sollen gleichzeitig steigen, die Lenkpräzision wurde nachgeschärft.
Messbar verbessert hat sich auch die Klimabilanz. Die Dual-Motor-Variante aus dem Werk Hangzhou Bay weist einen CO₂-Fußabdruck von 20,3 tCO₂e auf, das sind 1,1 Tonnen weniger als zum Marktstart. Damit trägt das Modell laut Polestar die derzeit niedrigste CO₂-Bilanz im gesamten Polestar-Portfolio. Für Unternehmen, die ESG-Kriterien in der Fahrzeugbeschaffung berücksichtigen, ist das ein belegbares Argument. Alle Details zu beiden Modellen finden sich auf der Polestar-Website. Die Preise beginnen bei 78.900 Euro für den Polestar 3 und 61.900 Euro für den Polestar 4 Coupé, jeweils zuzüglich 1.300 Euro Überführungskosten in Deutschland.
Schnellladen und Kaufentscheidung: Was noch zu klären bleibt
Das 800-Volt-Schnellladen des Polestar 3 entfaltet seinen vollen Nutzen dann, wenn auch die Ladeinfrastruktur mitspielt. Ultraschnellader jenseits von 300 kW sind in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar. Welche Anbieter derzeit die besten Konditionen bieten, zeigt der aktuelle Vergleich der Ladetarife 2026 mit konkreten Fahrprofil-Rechnungen.
Die „Breathe Charge“-Software schützt den Akku beim Schnellladen aktiv. Dennoch stellt sich bei jedem Elektroauto-Kauf die Frage, wie schnell die Kapazität über die Jahre nachlässt. Eine datenbasierte Antwort gibt unser Artikel zur Akku-Degradation beim E-Auto.
Planen Sie den Kauf eines Polestar 3 oder Polestar 4 Coupé und fragen sich, ob staatliche Förderung greift? Die aktuelle E-Auto-Prämie 2026 setzt eine Einkommensgrenze von 80.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen und sieht keine Fahrzeugpreisobergrenze vor.
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