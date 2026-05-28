Der Waldzustandsbericht 2026 hat ein bedrückendes Bild gezeichnet. Nur jeder fünfte Baum in Deutschland gilt als gesund. Trotz regionaler Niederschläge im vergangenen Jahr leiden viele Bestände weiter unter den Folgen jahrelanger Trockenheit und extremer Hitzeperioden. Der NABU hat am 19. Mai 2026 in seiner Stellungnahme die Lage als „chronische Schwächung“ eingeordnet.

Die Zahlen im Überblick

Waldzustandsbericht 2026: 20% gesunde Bäume, 35% Warnstufe, 40% deutliche Schäden, 5% abgestorben

Die Stichprobe für den Waldzustandsbericht umfasst rund 10.000 Bäume in ganz Deutschland. Bewertet wird der Kronenzustand in vier Stufen, von „ohne sichtbare Schäden“ bis „abgestorben“. Die aktuelle Verteilung 2026:

Stufe 0 (gesund): rund 20 Prozent

rund 20 Prozent Warnstufe: etwa 35 Prozent

etwa 35 Prozent Deutliche Schäden: rund 40 Prozent

rund 40 Prozent Abgestorben oder schwer geschädigt: etwa 5 Prozent

Besonders dramatisch ist die Lage bei Fichte und Buche. Beide Baumarten zeigen 2026 die schlechtesten Werte seit Beginn der Erhebung. Die Eiche schlägt sich vergleichsweise robust, leidet aber regional ebenfalls unter Trockenstress.

Was hinter der Schwächung steckt

NABU fordert Waldumbau zu Mischwäldern, mehr Mittel für Schadholzaufarbeitung und Wiederbewaldung sowie ökologische Kriterien in Förderprogrammen

Die jahrelangen Dürresommer haben die Wasserspeicher in tieferen Bodenschichten dauerhaft reduziert. Selbst nasse Jahre wie 2024 reichen nicht aus, um die Defizite vollständig auszugleichen. Hinzu kommen sekundäre Schäden:

Borkenkäfer profitieren von geschwächten Fichten und vermehren sich explosionsartig.

Pilzkrankheiten breiten sich in Buchenbeständen aus, etwa die Buchenkomplexkrankheit.

Sturmereignisse hinterlassen größere Schäden, weil Wurzelballen in trockenen Böden weniger Halt finden.

Was Politik und Forstwirtschaft jetzt tun müssen

Nur jeder fünfte Baum gesund: Waldzustandsbericht zeigt Risiken für Wasserhaushalt, Klimaregulation und Holzversorgung von Bau- und Möbelindustrie

Der NABU hat drei Forderungen formuliert: Erstens muss der Waldumbau hin zu klimaresistenten Mischwäldern systematisch beschleunigt werden. Zweitens braucht es höhere Mittel für Schadholzaufarbeitung und Wiederbewaldung. Drittens müssen Förderprogramme so umgestaltet werden, dass sie ökologische Funktionen und nicht nur die Holzproduktion berücksichtigen.

Die Bundesregierung arbeitet 2026 an einer Neufassung des Bundeswaldgesetzes. Verbände kritisieren die langsame Umsetzung. Der Naturschutz fordert ambitioniertere Vorgaben, die Forstwirtschaft warnt vor wirtschaftlichen Belastungen für private Waldbesitzer.

Die Hälfte der deutschen Wälder ist privat. Wer den Waldumbau will, muss die Anreize für Eigentümer mitdenken, nicht nur die Ziele für die Politik formulieren“, so Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Ausblick

Der Waldzustandsbericht ist ein Frühindikator. Wenn nur jeder fünfte Baum als gesund gilt, bedeutet das mittelfristig Risiken für Wasserhaushalt, Klimaregulation und Holzproduktion. Für Unternehmen aus der Bau- und Möbelindustrie wird die Verfügbarkeit heimischer Hölzer zunehmend zur strategischen Frage. Für CSR-Programme entstehen neue Möglichkeiten, etwa über Patenschaften für Aufforstungsprojekte. Wer früh investiert, profitiert nicht nur vom Image, sondern hilft, eine systemische Bedrohung ein Stück weit abzufedern.