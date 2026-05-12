Zwölf Tage vor dem Release am 20. Mai zieht Matt Mullenweg die Notbremse: Real-Time Collaboration, das eigentliche Flaggschiff-Feature von WordPress 7.0, fliegt aus dem Core. Surface Area, Race Conditions, Server-Last und die WP-Engine-Klage haben das Projekt zu lange ausgebremst. Für deutsche Redaktionen heißt das: Google Docs bleibt bis auf Weiteres das Tool, in dem gemeinsam geschrieben wird.

Hand aufs Herz: Hätten Sie Ihrem Lieblingsplugin getraut, am Erscheinungstag mit einer Funktion live zu gehen, die intern als „nicht robust genug“ beschrieben wird? Genau das war der Konflikt, in dem das WordPress-Core-Team in der ersten Maiwoche feststeckte. WordPress 7.0 sollte am 9. April mit Real-Time Collaboration (RTC) auf der Bühne des WordCamp Asia in Mumbai ausgeliefert werden. Daraus wurde der 20. Mai. Daraus wurde am 8. Mai ein Release ohne sein angekündigtes Hauptfeature.

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Das Wichtigste in Kürze

Matt Mullenweg hat Real-Time Collaboration am 8. Mai 2026 aus WordPress 7.0 entfernt

Begründung: Surface Area, Race Conditions, Server-Last, Memory-Effizienz und Fuzz-Test-Bugs

WordPress 7.0 erscheint trotzdem am 20. Mai 2026, jetzt als reines Stabilitäts-Release

RTC wird nicht eingestellt, sondern in einer späteren Version neu angegangen, vermutlich 7.3 in 2027

Mullenweg verweist auf die WP-Engine-Klage als „Distraction“, die Kontributoren Kapazität gekostet hat

Was genau hat Mullenweg in der Nacht zum Freitag gepostet?

Mullenweg lehnt RTC-Feature für WordPress ab: Lösung nicht robust genug für langfristige Unterstützung

Die Entscheidung fiel am Donnerstagabend UTC im Slack-Kanal #feature-realtime-collaboration des WordPress-Projekts. Mullenweg schrieb knapp: Er sei „nicht zuversichtlich, dass RTC in seinem aktuellen Ansatz die robuste Lösung ist, die wir langfristig unterstützen wollen“. Die offizielle Begründung wurde von Anne McCarthy am 8. Mai im Make-WordPress-Core-Blog veröffentlicht und listet fünf konkrete Risikofelder auf: zu große Angriffsfläche, Race Conditions bei gleichzeitiger Bearbeitung, anhaltende Server-Last durch persistente Verbindungen, Memory-Effizienz auf kleinen Hosting-Paketen und Bugs, die in Fuzz-Tests immer wieder aufgetaucht sind.

Mullenweg ging in einem zweiten Post weiter und nannte die WP-Engine-Litigation als zusätzlichen Faktor. Die Rechtsstreitigkeiten zwischen Automattic und WP Engine hätten Kapazitäten gebunden, die in der finalen Phase des Releases gefehlt haben. Genau jene Kontributoren, die mit der RTC-Architektur am tiefsten vertraut waren, mussten Zeit für Anwaltsfragen und Discovery-Anfragen aufbringen. Die nächste Anhörung im Discovery-Streit ist am 4. Juni 2026, der Hauptprozess ist auf Juni 2027 angesetzt.

Warum war Real-Time Collaboration so wichtig?

RTC ermöglicht gleichzeitige Bearbeitung von Beiträgen durch mehrere Redakteure mit Live-Cursor-Anzeige und automatischer Zusammenführung von Änderungen

RTC war das versprochene Highlight von Phase 3 des Gutenberg-Roadmaps. Die Idee: Mehrere Redakteure bearbeiten denselben Beitrag gleichzeitig, sehen die Cursor der anderen, Änderungen werden ohne Konfliktdialog zusammengeführt. Wer schon einmal in Google Docs gemeinsam an einem Text gearbeitet hat, kennt das Modell. Für Redaktionen, Agenturen und jede Site mit mehr als einem Autor wäre es der größte Workflow-Sprung seit der Einführung des Block-Editors gewesen.

Technisch baute der Ansatz auf einem HTTP-Polling-Sync-Provider auf, der WebRTC abgelöst hatte. Konflikte sollte ein CRDT-Algorithmus (Conflict-free Replicated Data Type) auflösen, die Daten wären in einer dedizierten Tabelle wp_sync_storage gelandet, die im April nachträglich eingeführt wurde. Genau dieser Architekturwechsel war der Grund, warum das ursprüngliche Release vom 9. April auf den 20. Mai verschoben wurde. Mit der jetzigen Entscheidung wird auch dieser Aufwand größtenteils aus dem Core entfernt.

Mullenweg hat zur richtigen Zeit ein hartes Nein gesagt. Wer 43 Prozent des Webs betreibt, darf keine halb-funktionsfähigen Features in den Core schieben, nur damit die Folie auf dem WordCamp stimmt. Schmerzlich ist die Verzögerung trotzdem, vor allem für Agenturen, die ihren Kunden 2026 schon Google-Docs-Ersatz versprochen hatten. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bleibt in WordPress 7.0 am 20. Mai?

Version 7.0 behält Web Client AI API und Notes-Feature, ermöglicht Plugins und Themes native KI-Zugriffe auf OpenAI, Anthropic und Google Gemini ohne separate Connector-Verwaltung

Trotz Streichung ist 7.0 kein leeres Release. Mehrere Funktionen, die ursprünglich als RTC-Beiwerk geplant waren, bleiben drin. Der Web Client AI API bringt eine native Schnittstelle in den Core, über die Plugins und Themes auf OpenAI, Anthropic und Google Gemini zugreifen können, ohne eigene Connector-Pflege. Das Notes-Feature, das parallel zu RTC entwickelt wurde, kommt mit einer eingeschränkten asynchronen Variante. Inline-Kommentare an einzelnen Blöcken bleiben, Echtzeit-Synchronisation entfällt.

Daneben gibt es zwei neue Core-Blöcke: Breadcrumbs und Icons. Der Grid-Block wird responsive und passt sich automatisch an Bildschirmgrößen an. Der Cover-Block kann jetzt eingebettete Videos als Hintergrund nutzen. Die Gallery bekommt eine native Lightbox-Funktion. Im Site Editor lassen sich Patterns im neuen Spotlight-Modus isoliert bearbeiten, synced Patterns gewinnen einen Isolated Editor. Die Bildverarbeitung wandert vom Server in den Browser, was auf günstigen Hosting-Paketen messbar spart. Wer den größeren Kontext zur WordPress-Roadmap sucht, findet ihn in unserem Countdown-Bericht zum WP-7.0-Release.

Wann kommt Real-Time Collaboration wirklich?

WordPress arbeitet an Echtzeit-Kollaborationsfunktionen für Version 7.0. Nach Fertigstellung folgt ein Testplan. Release-Termine 7.1 und 7.2 gelten als unrealistisch

Eine offizielle Zielversion hat das Team nicht genannt. McCarthy schrieb in ihrem Post: „Real-time collaboration remains an important and exciting feature for WordPress.“ Sobald die Arbeiten an 7.0 abgeschlossen sind, soll ein Plan für breitere Tests und weitere Iteration veröffentlicht werden. Beobachter im WordPress-Umfeld halten 7.1 im August 2026 für unrealistisch und 7.2 im Dezember 2026 für unwahrscheinlich. Plausibel wäre eine Rückkehr in 7.3 im Frühjahr 2027, gegebenenfalls vorher als Feature-Plugin im Gutenberg-Projekt.

WordPress.com bietet RTC bereits seit Ende 2025 auf Premium-, Business- und Commerce-Plänen an, dort allerdings auf einer kontrollierten Infrastruktur. Wer die Funktion 2026 testen will, kann auf WordPress.com ausweichen oder kommerzielle Lösungen wie Multicollab nutzen, die ein Kommentar- und Vorschlags-Modell statt echter Live-Synchronisation einsetzen.

Was bedeutet das für deutsche Redaktionen und Agenturen?

Redaktionen müssen Kundenerwartungen zu WordPress-Workflows ab 2026 neu verhandeln; kleine Teams benötigen keine Änderungen

Drei Konsequenzen. Zunächst die Erwartungssteuerung gegenüber Kunden: Wer 2026 schon Vereinbarungen über kollaborative WordPress-Workflows getroffen hat, muss diese Versprechen sauber neu verhandeln. Für die meisten Redaktionen mit drei bis fünf Personen funktioniert die bestehende Lock-Logik (eine Person sperrt einen Beitrag, andere sehen einen Hinweis) ohnehin ausreichend. Für größere Newsrooms bleibt Google Docs der Standard, der vor der Veröffentlichung in WordPress kopiert wird.

Parallel die Plugin-Auswahl: Multicollab und ähnliche Werkzeuge gewinnen an Relevanz, weil sie 2026 die Lücke schließen, die der Core jetzt offenlässt. Wer als Agentur Kunden im Enterprise-Segment bedient, sollte das Feature aktiv in die Beratung aufnehmen, statt auf eine ungewisse Core-Version zu warten. Schließlich die Vorbereitung auf 7.0 selbst: PHP 8.3 oder höher, aktualisierte Plugins, Staging-Umgebung. Die Update-Empfehlung bleibt unverändert. Wie Sicherheitsfragen rund um WordPress-Plugins 2026 zu bewerten sind, zeigt unser Bericht zu den März-Patches. Ergänzend liefert unsere Übersicht zu den LLMs im Unternehmenseinsatz Kontext zur neuen Web Client AI API.

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