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KI fürs Stromnetz: Brüssel startet AI.grids

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
KI fürs Stromnetz: Brüssel startet AI.grids

Die EU-Kommission hat am 3. Juni ihre strategische Roadmap für Digitalisierung und KI im Energiesektor verabschiedet. Mit der Initiative AI.grids soll ein europaweites KI-Modell für Stromnetze entstehen. Gleichzeitig nimmt Brüssel den hohen Energiehunger der Rechenzentren ins Visier.

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KI im Energiesektor rückt mit der neuen EU-Roadmap ganz nach oben auf die Agenda. Wann haben Sie zuletzt darüber nachgedacht, wie viel Strom Ihre KI-Anwendungen verbrauchen? Brüssel stellt genau diese Frage jetzt für ganz Europa.

Das Wichtigste in Kürze

  • Die EU-Kommission verabschiedete die Roadmap am 3. Juni 2026 und startete zwei Leuchtturm-Initiativen.
  • AI.grids soll von unten ein europaweites KI-Modell zur Optimierung der Stromnetze entwickeln.
  • Eine Absichtserklärung zielt auf die nachhaltige Integration von Rechenzentren ins Energiesystem.
  • KI soll Netzoptimierung, Gebäudeeffizienz und flexible Nachfrage beschleunigen.

Was will Brüssel mit AI.grids erreichen?

Hochspannungsmast-Modell mit umwundener Leiterplatte, daneben Figur mit Gießkanne und Schild
AI.grids trainiert gemeinsam ein KI-Modell zur Optimierung von Stromnetzen und beschleunigt die Dekarbonisierung

Netzoptimierung steht im Zentrum. AI.grids ist als Community of Practice angelegt, die ein gemeinsames KI-Modell trainiert, um Effizienz und Zuverlässigkeit der Stromnetze zu verbessern. Der Ansatz wächst von unten, aus konkreten Projekten der Mitgliedstaaten.

Doppelte Stoßrichtung prägt die Roadmap. Einerseits soll KI die Dekarbonisierung beschleunigen, etwa bei der Gebäudeeffizienz und der Steuerung flexibler Nachfrage. Andererseits adressiert Brüssel den wachsenden Stromhunger der Rechenzentren, deren Kapazität in Deutschland sich bis 2030 fast verdoppeln dürfte, wie die Übersicht der größten deutschen Rechenzentren zeigt.

Schutzmechanismen sind eingeplant. Die Kommission will Leitplanken setzen, um Risiken des großflächigen KI-Einsatzes im Stromnetz abzufedern. Diese Governance-Linie passt zur Debatte über Transparenzpflichten, wie sie die G7-Forderung nach einer Stückliste für KI beschreibt.

Ohne stabile Netze ist die schönste KI nur ein teurer Stromfresser ohne Steckdose.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was heißt das für Betreiber und Industrie?

Arbeiterin an Hochspannungsmast bei Sonnenuntergang
Betreiber können sich mit eigenen Netzdaten in AI.grids einbringen.

Planungssignal geht an die Branche. Energieintensive Betriebe und Rechenzentrumsbetreiber sollten die Roadmap als Hinweis lesen, dass Netzanschlüsse und Effizienzauflagen künftig stärker reguliert werden. Parallel verschiebt der EU Digital Omnibus die KI-Fristen, was den Zeitrahmen für Compliance verändert.

Mitgestaltung ist möglich. AI.grids ist offen angelegt, deshalb können sich Unternehmen mit eigenen Netzdaten und Projekten einbringen.

Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Energieverbrauch durch KI messbar steigt. Falls ja, sollten Sie die kommenden Effizienzvorgaben frühzeitig in Ihre Standort- und Anschlussplanung einrechnen.

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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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