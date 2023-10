Der Traum von einem eigenen Unternehmen scheitert oft an fehlendem Kapital. Wenn es keine alternativen Finanzierungsmöglichkeiten gibt, hilft nur ein Firmenkredit. Was ein Firmenkredit ist, wie Sie einen vorteilhaften Kreditvertrag abschließen, und was Sie alles beachten sollten, erfahren Sie in diesem Artikel.