Die Übergangsfrist endet am 31. Dezember 2026. Ab 1. Januar 2027 müssen alle deutschen Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Jahresumsatz im inländischen B2B-Geschäft E-Rechnungen in einem strukturierten Format wie XRechnung oder ZUGFeRD versenden. Papier und einfaches PDF reichen dann nicht mehr. Kleinere Unternehmen haben bis Ende 2027 Zeit, Kleinunternehmer sogar bis 2028.

Hand aufs Herz: Wie viele Ihrer Rechnungen verlassen das Haus 2026 noch als PDF-Anhang per E-Mail? Bei vielen deutschen Mittelständlern lautet die Antwort: fast alle. Damit gehört Ihr Unternehmen zur Mehrheit, die in den nächsten zwölf Monaten umstellen muss. Und der Termin ist gesetzt.

Das Wichtigste in Kürze

Ab 1. Januar 2027: E-Rechnungspflicht für B2B-Versand ab 800.000 Euro Jahresumsatz

Bis 31. Dezember 2027: Übergangsfrist für Unternehmen unter 800.000 Euro Jahresumsatz

Kleinunternehmer haben bis 2028 Zeit

Empfangspflicht für E-Rechnungen gilt bereits seit Januar 2025

Was hinter der E-Rechnungspflicht steckt

E-Rechnungen müssen strukturierte, maschinenlesbare Dokumente nach EN 16931 sein, nicht als PDF. Gesetzliche Grundlage ist das Wachstumschancengesetz mit Neufassung von § 14 Abs. 2 UStG

Rechtsgrundlage ist das Wachstumschancengesetz und die Neufassung von § 14 Abs. 2 UStG. Eine E-Rechnung im Sinne des Gesetzes ist kein PDF, sondern ein strukturiertes elektronisches Dokument, das automatisch maschinenlesbar ist. Es muss der europäischen Norm EN 16931 entsprechen oder einem damit kompatiblen Format. In der Praxis bedeutet das: XRechnung (reines XML) für den Behördenkontakt oder ZUGFeRD (XML eingebettet in PDF) für den B2B-Geschäftsverkehr. Pflicht ist beides für inländische B2B-Umsätze zwischen umsatzsteuerpflichtigen Unternehmern. Privatkunden, Kleinbetragsrechnungen unter 250 Euro und steuerfreie Umsätze bleiben außen vor.

Warum 2026 das Vorbereitungs-Jahr ist

Ab 2027 Pflicht für strukturierte Rechnungen ab 800.000 Euro Umsatz, kleinere Unternehmen erhalten ein Übergangsjahr mehr

Die Übergangsfristen sind klar gestaffelt. Für Umsätze im Jahr 2026 dürfen Unternehmen freiwillig noch Papier oder PDF versenden, sofern der Empfänger zustimmt. Ab 2027 wird der Versand in strukturierter Form Pflicht für alle Unternehmen mit Vorjahresumsatz über 800.000 Euro. Wer unter dieser Grenze bleibt, hat ein Jahr länger Zeit. Diese Differenzierung ist wichtig: Wer 2025 oder 2026 einen Umsatzsprung über die 800.000-Euro-Marke hatte, fällt 2027 sofort in die Pflicht. Eine KPMG-Studie aus 2025 zeigt, dass sich zwar 76 Prozent der Unternehmen über die Anforderungen informiert fühlen, aber bei der Integration in bestehende ERP-Systeme erhebliche Lücken bestehen.

Wer Ende 2026 noch glaubt, dass PDF reicht, weil das ja eigentlich auch ein elektronisches Format ist, hat den Sinn der Regelung nicht verstanden. Die Finanzverwaltung will maschinenlesbare Daten, nicht hübsche Bilder von Rechnungen. Wer jetzt umstellt, sortiert nebenbei seine Prozesse. Wer wartet, hat 2027 ein doppeltes Problem. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bei der Umsetzung wirklich zählt

Buchhaltungssoftware wie Lexware, sevDesk und DATEV unterstützen E-Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD nativ. E-Rechnungen müssen acht Jahre GoBD-konform archiviert werden

Drei Bausteine sind kritisch. Erstens die Buchhaltungssoftware: Lexware Office, sevDesk, DATEV Unternehmen Online und alle größeren ERP-Systeme unterstützen XRechnung und ZUGFeRD inzwischen nativ. Wer noch mit Word-Vorlagen arbeitet, muss umsteigen. Zweitens die Archivierung: E-Rechnungen müssen GoBD-konform im strukturierten Format aufbewahrt werden, mindestens acht Jahre nach den neuen Aufbewahrungsfristen. Drittens die Verfahrensdokumentation: Wer auf E-Rechnung umstellt, muss die neuen Prozesse dokumentieren, sonst verliert die Buchführung im Prüfungsfall ihre Beweiskraft. Im Vorfeld der Umstellung empfiehlt sich eine Validierung. Das BMF empfiehlt zwar keine bestimmte Software, weist aber explizit darauf hin, dass eine Validierung gegen die EN-16931-Norm vor dem Versand sinnvoll ist.

Was Risiken und Sanktionen drohen

Ab 2027 sind nur noch standardisierte E-Rechnungen vorsteuerabzugsfähig. PDF-Rechnungen führen zu Vorsteuerabzugsverlust und Bußgeldern bis 250.000 Euro

Ab 2027 gelten nur noch E-Rechnungen, die den strengen elektronischen Standards entsprechen, als vorsteuerabzugsfähig. Wer als Empfänger eine PDF-Rechnung akzeptiert und darauf den Vorsteuerabzug zieht, riskiert die Aberkennung. Wer als Versender PDF ausstellt, riskiert Bußgelder nach § 379 AO von bis zu 250.000 Euro pro Verstoß. Praktisch wird das Finanzamt zunächst auf Beratung setzen, in begründeten Fällen aber sanktionieren. Wer 2026 noch ignoriert, riskiert 2027 doppelt: einmal als Vorsteuer-Verluste auf Eingangsrechnungen, einmal als Ordnungsgeld auf Ausgangsrechnungen.

Die ehrliche Bilanz: 2026 ist das letzte Jahr ohne strukturierte E-Rechnung. Wer jetzt seine Buchhaltungssoftware modernisiert, profitiert sofort von schlankeren Prozessen und vermeidet den Stau zum Jahresende. Wer wartet, kämpft im Dezember 2026 mit Beratern, Software-Anbietern und der eigenen Buchhaltung gleichzeitig. Die Entscheidung treffen Sie jetzt.

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