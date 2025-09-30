Adobe Premiere für iPhone: Mobile Videobearbeitung für professionelle Anwender
Adobe hat seine Videoschnittsoftware Premiere als eigenständige iPhone-App veröffentlicht. Die Anwendung richtet sich an Content Creator und Marketingteams, die unterwegs Videos bearbeiten möchten.
Funktionsumfang der mobilen Version
Die ab sofort im Apple App Store verfügbare App wurde nativ für iOS entwickelt und bietet folgende Funktionen:
- Mehrspurige Timeline ohne Beschränkung der Spurenanzahl
- Unterstützung von 4K-Auflösung und HDR
- Frame-genaue Bearbeitung
- KI-basierte Audioverbesserung (Enhance Speech)
- Generierung von Sound-Effekten
- Hintergrundentfernung ohne Greenscreen
- Automatische Untertitel-Erstellung
- Export-Voreinstellungen für Social-Media-Plattformen
Die App hat Zugriff auf Adobe Fonts sowie eine Bibliothek mit lizenzfreien Bildern und Sounds. Generative KI-Funktionen ermöglichen das Erweitern von Hintergründen und das Erstellen animierter Grafiken.
Integration in Adobe Creative Cloud
Projekte lassen sich zwischen der iPhone-App und Premiere Pro am Desktop synchronisieren. Der Austausch erfolgt über die Creative Cloud, wodurch ein Wechsel zwischen mobiler und Desktop-Bearbeitung ohne Konvertierung möglich ist.
Die Integration umfasst:
- Projekt-Synchronisation
- Gemeinsame Asset-Bibliotheken
- Einheitliche Schriftarten
- Konsistente Farbprofile
Anwendungsszenarien für Agenturen
Event-Berichterstattung Videos können noch während Veranstaltungen geschnitten und publiziert werden. Die Audio-Verbesserung ermöglicht dabei die Nutzung von iPhone-Aufnahmen ohne externes Equipment.
Mobile Freigabeprozesse Schnittversionen lassen sich direkt beim Kunden erstellen und besprechen. Änderungen werden unmittelbar umgesetzt.
Social Media Content Die App bietet Format-Vorlagen für verschiedene Plattformen. Videos werden automatisch für Instagram Stories, TikTok oder YouTube Shorts angepasst.
Technische Voraussetzungen und Performance
Die App läuft auf iPhones mit iOS 16 oder neuer. Für die vollständige Funktionalität empfiehlt Adobe ein iPhone 13 oder aktuellere Modelle. Die Hardware-Beschleunigung der neueren iPhone-Prozessoren wird für die Videobearbeitung und KI-Funktionen genutzt.
Die KI-Features arbeiten lokal auf dem Gerät, eine Internetverbindung ist nur für die Synchronisation mit der Creative Cloud erforderlich.
Erfahrungen aus der Beta-Phase
Adobe hat die App gemeinsam mit verschiedenen Content Creators getestet. Cleo Abram, Produzentin des YouTube-Kanals „Huge If True“, nutzt die App für mobile Produktionen. Temi Coker, Multimedia-Künstler, setzt besonders die Audio-Funktionen in seinen Projekten ein. Mai Pham verwendet die App für ihre Vlog-Produktion und hebt die angepasste Benutzeroberfläche für Touchscreen-Bedienung hervor.
Preisstruktur
Die Grundversion ist kostenlos und enthält:
- Alle Schnittfunktionen
- Basis-Effekte und Übergänge
- Export ohne Wasserzeichen
- Begrenzte KI-Credits pro Monat
Zusätzliche KI-Credits und Cloud-Speicher sind als In-App-Käufe erhältlich. Nutzer mit bestehendem Creative Cloud-Abonnement erhalten erweiterten Zugriff ohne Zusatzkosten.
Geplante Entwicklungen
Adobe hat folgende Erweiterungen angekündigt:
- Android-Version (geplant für 2026)
- Multi-Cam-Bearbeitung
- Erweiterte Farbkorrektur-Werkzeuge
- LUT-Unterstützung
- Externe Monitor-Ausgabe
Einordnung für professionelle Nutzer
Die App eignet sich für:
- Erste Rohschnitte unterwegs
- Social-Media-Content-Produktion
- Einfache Kundenprojekte mit schneller Abwicklung
- Preview-Erstellung für Freigaben
Für aufwendige Produktionen mit Color Grading, komplexen Effekten oder Multi-Cam-Setups bleibt die Desktop-Version notwendig. Die Mobile-App funktioniert hier als Ergänzung für spezifische Aufgaben im Workflow.
Praktische Hinweise
Speicherverwaltung: 4K-Videos benötigen erheblichen Speicherplatz. Ein iPhone mit mindestens 256 GB ist für regelmäßige Nutzung ratsam.
Akku-Verbrauch: Videobearbeitung und besonders der Export belasten den Akku stark. Eine Powerbank ist bei längeren Produktionen empfehlenswert.
Workflow-Tipp: Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich der Rohschnitt mobil und die Finalisierung am Desktop.
Download: Adobe Premiere für iPhone ist kostenlos im App Store verfügbar. Die Dateigröße beträgt etwa 200 MB.
Systemanforderungen: iOS 16 oder neuer, mindestens 4 GB RAM (iPhone 13 oder neuer empfohlen)
Support: Tutorials und Dokumentation finden Sie unter adobe.com/premiere-mobile
