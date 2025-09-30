Adobe Premiere für iPhone: Mobile Videobearbeitung für professionelle Anwender

Adobe hat seine Videoschnittsoftware Premiere als eigenständige iPhone-App veröffentlicht. Die Anwendung richtet sich an Content Creator und Marketingteams, die unterwegs Videos bearbeiten möchten.

Funktionsumfang der mobilen Version

Die ab sofort im Apple App Store verfügbare App wurde nativ für iOS entwickelt und bietet folgende Funktionen:

Mehrspurige Timeline ohne Beschränkung der Spurenanzahl

Unterstützung von 4K-Auflösung und HDR

Frame-genaue Bearbeitung

KI-basierte Audioverbesserung (Enhance Speech)

Generierung von Sound-Effekten

Hintergrundentfernung ohne Greenscreen

Automatische Untertitel-Erstellung

Export-Voreinstellungen für Social-Media-Plattformen

Die App hat Zugriff auf Adobe Fonts sowie eine Bibliothek mit lizenzfreien Bildern und Sounds. Generative KI-Funktionen ermöglichen das Erweitern von Hintergründen und das Erstellen animierter Grafiken.

Integration in Adobe Creative Cloud

Projekte lassen sich zwischen der iPhone-App und Premiere Pro am Desktop synchronisieren. Der Austausch erfolgt über die Creative Cloud, wodurch ein Wechsel zwischen mobiler und Desktop-Bearbeitung ohne Konvertierung möglich ist.

Die Integration umfasst:

Projekt-Synchronisation

Gemeinsame Asset-Bibliotheken

Einheitliche Schriftarten

Konsistente Farbprofile

Anwendungsszenarien für Agenturen

Event-Berichterstattung Videos können noch während Veranstaltungen geschnitten und publiziert werden. Die Audio-Verbesserung ermöglicht dabei die Nutzung von iPhone-Aufnahmen ohne externes Equipment.

Mobile Freigabeprozesse Schnittversionen lassen sich direkt beim Kunden erstellen und besprechen. Änderungen werden unmittelbar umgesetzt.

Social Media Content Die App bietet Format-Vorlagen für verschiedene Plattformen. Videos werden automatisch für Instagram Stories, TikTok oder YouTube Shorts angepasst.

Technische Voraussetzungen und Performance

Die App läuft auf iPhones mit iOS 16 oder neuer. Für die vollständige Funktionalität empfiehlt Adobe ein iPhone 13 oder aktuellere Modelle. Die Hardware-Beschleunigung der neueren iPhone-Prozessoren wird für die Videobearbeitung und KI-Funktionen genutzt.

Die KI-Features arbeiten lokal auf dem Gerät, eine Internetverbindung ist nur für die Synchronisation mit der Creative Cloud erforderlich.

Erfahrungen aus der Beta-Phase

Adobe hat die App gemeinsam mit verschiedenen Content Creators getestet. Cleo Abram, Produzentin des YouTube-Kanals „Huge If True“, nutzt die App für mobile Produktionen. Temi Coker, Multimedia-Künstler, setzt besonders die Audio-Funktionen in seinen Projekten ein. Mai Pham verwendet die App für ihre Vlog-Produktion und hebt die angepasste Benutzeroberfläche für Touchscreen-Bedienung hervor.

Preisstruktur

Die Grundversion ist kostenlos und enthält:

Alle Schnittfunktionen

Basis-Effekte und Übergänge

Export ohne Wasserzeichen

Begrenzte KI-Credits pro Monat

Zusätzliche KI-Credits und Cloud-Speicher sind als In-App-Käufe erhältlich. Nutzer mit bestehendem Creative Cloud-Abonnement erhalten erweiterten Zugriff ohne Zusatzkosten.

Geplante Entwicklungen

Adobe hat folgende Erweiterungen angekündigt:

Android-Version (geplant für 2026)

Multi-Cam-Bearbeitung

Erweiterte Farbkorrektur-Werkzeuge

LUT-Unterstützung

Externe Monitor-Ausgabe

Einordnung für professionelle Nutzer

Die App eignet sich für:

Erste Rohschnitte unterwegs

Social-Media-Content-Produktion

Einfache Kundenprojekte mit schneller Abwicklung

Preview-Erstellung für Freigaben

Für aufwendige Produktionen mit Color Grading, komplexen Effekten oder Multi-Cam-Setups bleibt die Desktop-Version notwendig. Die Mobile-App funktioniert hier als Ergänzung für spezifische Aufgaben im Workflow.

Praktische Hinweise

Speicherverwaltung: 4K-Videos benötigen erheblichen Speicherplatz. Ein iPhone mit mindestens 256 GB ist für regelmäßige Nutzung ratsam.

Akku-Verbrauch: Videobearbeitung und besonders der Export belasten den Akku stark. Eine Powerbank ist bei längeren Produktionen empfehlenswert.

Workflow-Tipp: Für optimale Ergebnisse empfiehlt sich der Rohschnitt mobil und die Finalisierung am Desktop.

Download: Adobe Premiere für iPhone ist kostenlos im App Store verfügbar. Die Dateigröße beträgt etwa 200 MB.

Systemanforderungen: iOS 16 oder neuer, mindestens 4 GB RAM (iPhone 13 oder neuer empfohlen)

Support: Tutorials und Dokumentation finden Sie unter adobe.com/premiere-mobile



