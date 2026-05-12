Adobe baut Open-Source-Allianz für KI-Agenten. Mit SAP und IBM gegen Microsoft.
Adobe hat am 7. Mai 2026 eine Open-Source-Allianz für KI-Agenten in der Dokumentenwelt vorgestellt. Gemeinsam mit der Linux Foundation, IBM, Snowflake und SAP entsteht ein offenes Protokoll für agentische KI-Workflows. Wer mit PDFs, Office-Dokumenten oder Web-Inhalten arbeitet, soll künftig nicht mehr an einzelne Anbieter gebunden sein.
Geht es Ihnen auch so? Ein KI-Agent versteht Word, aber nicht das PDF aus der Buchhaltung. Genau diese Inkompatibilität will die neue Allianz beseitigen. Die Implikationen reichen weit über Adobe hinaus.
Das Wichtigste in Kürze
- Trägerschaft bei der Linux Foundation, Apache-2.0-Lizenz geplant
- Ziel: offenes Protokoll für KI-Agenten in Office- und PDF-Workflows
- Erste Spezifikation für Sommer 2026, GA-Release Anfang 2027
Was die Allianz technisch leisten soll
Bisher arbeitet jeder KI-Agent mit einem proprietären Schema. OpenAIs Operator nutzt eigene Strukturen, Anthropics Computer Use eine andere, Microsoft Copilot wieder eine andere. Die Allianz definiert ein gemeinsames Dokumenten-Schema, das Layout, Tabellen, Bilder und Metadaten so beschreibt, dass jeder konforme Agent damit arbeiten kann.
Im Kern stehen drei Bausteine. Erstens ein Dokumenten-Format-Adapter, der PDFs, DOCX, XLSX und HTML in ein einheitliches Modell überführt. Zweitens ein Aktions-Vokabular für KI-Agenten („Tabelle extrahieren“, „Unterschrift einfügen“, „Compliance prüfen“). Drittens ein Provenance-Layer, der nachvollziehbar macht, welcher Agent welche Änderung wann vorgenommen hat.
Warum gerade jetzt
Die Initiative kommt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Anthropic und OpenAI bauen ihre Agenten-Plattformen massiv aus, Microsoft integriert Copilot tief in Office. Wer das Standard-Format definiert, definiert auch das Ökosystem. SAP-CTO Philipp Herzig betonte in der gemeinsamen Pressemitteilung: „Geschäftsprozesse leben in Dokumenten. Ohne offene Schnittstellen für KI-Agenten zementieren wir neue Abhängigkeiten.“
Bemerkenswert ist die Auslassung. Microsoft, Google und OpenAI sind keine Gründungsmitglieder. Die Allianz positioniert sich offen, akzeptiert aber, dass die Marktführer im Agenten-Geschäft zunächst weiter mit proprietären Lösungen arbeiten.
Was Entscheider jetzt prüfen sollten
Drei Schritte drängen sich auf. Erstens die eigenen Dokumenten-Workflows mappen: Welche Prozesse hängen an KI-Agenten, welche Formate dominieren? Ohne diese Inventur ist die Standard-Auswahl Glücksspiel. Zweitens die Vorab-Spezifikationen der Allianz im Auge behalten. Die Linux Foundation veröffentlicht voraussichtlich im Sommer einen ersten Entwurf.
Drittens als strategischer Hebel: Wer SAP, Adobe oder IBM bereits einsetzt, profitiert direkt vom kommenden Standard. Wer dagegen tief in Microsoft 365 Copilot integriert ist, sollte spätestens 2027 prüfen, ob eine Multi-Vendor-Strategie sinnvoll ist. Mehr zum laufenden Compute- und Plattform-Rennen liefert unser Bericht zur SAP-Telekom-Bundes-Cloud.
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