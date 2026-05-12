Adobe baut Open-Source-Allianz für KI-Agenten. Mit SAP und IBM gegen Microsoft.
12. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Adobe baut Open-Source-Allianz für KI-Agenten. Mit SAP und IBM gegen Microsoft.

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
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Adobe hat am 7. Mai 2026 eine Open-Source-Allianz für KI-Agenten in der Dokumentenwelt vorgestellt. Gemeinsam mit der Linux Foundation, IBM, Snowflake und SAP entsteht ein offenes Protokoll für agentische KI-Workflows. Wer mit PDFs, Office-Dokumenten oder Web-Inhalten arbeitet, soll künftig nicht mehr an einzelne Anbieter gebunden sein.

Geht es Ihnen auch so? Ein KI-Agent versteht Word, aber nicht das PDF aus der Buchhaltung. Genau diese Inkompatibilität will die neue Allianz beseitigen. Die Implikationen reichen weit über Adobe hinaus.

Das Wichtigste in Kürze

  • Trägerschaft bei der Linux Foundation, Apache-2.0-Lizenz geplant
  • Ziel: offenes Protokoll für KI-Agenten in Office- und PDF-Workflows
  • Erste Spezifikation für Sommer 2026, GA-Release Anfang 2027

Was die Allianz technisch leisten soll

Grüne Mehrfachsteckdose mit Schalter und Plakette
Allianz entwickelt einheitliches Schema für KI-Agenten, damit OpenAI Operator, Anthropic und Microsoft Copilot standardisiert mit Dokumenten arbeiten können

Bisher arbeitet jeder KI-Agent mit einem proprietären Schema. OpenAIs Operator nutzt eigene Strukturen, Anthropics Computer Use eine andere, Microsoft Copilot wieder eine andere. Die Allianz definiert ein gemeinsames Dokumenten-Schema, das Layout, Tabellen, Bilder und Metadaten so beschreibt, dass jeder konforme Agent damit arbeiten kann.

Im Kern stehen drei Bausteine. Erstens ein Dokumenten-Format-Adapter, der PDFs, DOCX, XLSX und HTML in ein einheitliches Modell überführt. Zweitens ein Aktions-Vokabular für KI-Agenten („Tabelle extrahieren“, „Unterschrift einfügen“, „Compliance prüfen“). Drittens ein Provenance-Layer, der nachvollziehbar macht, welcher Agent welche Änderung wann vorgenommen hat.

Warum gerade jetzt

Eine orangefarbene Sirene mit Handkurbel und eine Figur mit Megafon („JETZT!“)
Führende Tech-Unternehmen einigen sich auf offene Standards für KI-Agenten, um zu verhindern, dass einzelne Anbieter das Ökosystem kontrollieren

Die Initiative kommt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt. Anthropic und OpenAI bauen ihre Agenten-Plattformen massiv aus, Microsoft integriert Copilot tief in Office. Wer das Standard-Format definiert, definiert auch das Ökosystem. SAP-CTO Philipp Herzig betonte in der gemeinsamen Pressemitteilung: „Geschäftsprozesse leben in Dokumenten. Ohne offene Schnittstellen für KI-Agenten zementieren wir neue Abhängigkeiten.“

Bemerkenswert ist die Auslassung. Microsoft, Google und OpenAI sind keine Gründungsmitglieder. Die Allianz positioniert sich offen, akzeptiert aber, dass die Marktführer im Agenten-Geschäft zunächst weiter mit proprietären Lösungen arbeiten.

Das Spannende an dieser Allianz ist nicht die Technik, sondern die Geopolitik. SAP, Adobe und IBM versuchen ein offenes Protokoll zu etablieren, bevor Microsoft und OpenAI den Markt dominieren. Für deutsche Mittelständler heißt das: zwei Jahre Zeit, die Strategie auf offene Standards auszurichten.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Entscheider jetzt prüfen sollten

SAP und IBM wiegen schwerer als Microsoft auf einer Waage mit
Dokumenten-Workflows analysieren und KI-Agent-Prozesse inventarisieren, bevor Standards der Linux Foundation ausgewählt werden

Drei Schritte drängen sich auf. Erstens die eigenen Dokumenten-Workflows mappen: Welche Prozesse hängen an KI-Agenten, welche Formate dominieren? Ohne diese Inventur ist die Standard-Auswahl Glücksspiel. Zweitens die Vorab-Spezifikationen der Allianz im Auge behalten. Die Linux Foundation veröffentlicht voraussichtlich im Sommer einen ersten Entwurf.

Drittens als strategischer Hebel: Wer SAP, Adobe oder IBM bereits einsetzt, profitiert direkt vom kommenden Standard. Wer dagegen tief in Microsoft 365 Copilot integriert ist, sollte spätestens 2027 prüfen, ob eine Multi-Vendor-Strategie sinnvoll ist. Mehr zum laufenden Compute- und Plattform-Rennen liefert unser Bericht zur SAP-Telekom-Bundes-Cloud.

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