Mehr als 4 Millionen Seiten betroffen: Kritische Sicherheitslücke im WPBakery-Plugin

Entdeckt wurde das Sicherheitsproblem vom Team des WordPress Security-Anbieters Wordfence, die WPBakery bereits Ende Juli über ihre instabile Plugin-Version informierten. Erst zwei (!) Monate später veröffentlichten die Seitenbäcker mit der 6.4.1 einen Sicherheitspatch. Zu diesem Zeitpunkt dürften bereits einige Websites infiziert gewesen sein, es sei denn, und das ist nun der angenehme Werbepart für Wordfence, die Webmaster hatten auch Wordfence am Start…

Nutzer der Premium-Version wurden unmittelbar nach Entdecken der Sicherheitslücke am 27.7.2020 vor Attacken geschützt, der nicht zahlende Anwender kam erst einen Monat später in diesen Genuss.

Wer ist betroffen?

Betroffen sind alle Seiten, die WPBakery einsetzen und die User-seitige Registrierung von neuen Benutzern erlauben. Anwender, die also per se keine Nutzer-Registrierung in WordPress erlauben, können erst einmal aufatmen.

Zudem gibt es auch Themes, die mit WPBakery erstellt wurden, aber aus Komtabilitätsgründen auf älteren Versionen laufen. Hier wird es vertrackt mit den Theme-Updates und es wäre an der Zeit, über ein neues WordPress-Theme nachzudenken.

Die Schwachstellen

Welche Bugs behoben die Entwickler von WPBakery im Detail? Zuvor existierte eine Schwachstelle, die es Nutzern mit Contributor/Autoren-Rechten erlaubte Schadcode auf Seiten oder in Beiträgen zu platzieren.

Die Schwachstelle ermöglicht das Einfügen von HTML und JavaScript in Beiträge anderer Autoren.

Möglich wurde dieser kriminelle Akt durch die von WPBakery deaktivierten HTML-Filterchecks in der saveAjaxFe in Verbindung mit kses_remove_filters(); . Dadurch konnten nicht nur die gebackenen Seiten infiltriert werden, sondern auch Beiträge, die mit dem Classic Editor erstellt wurden.

Über Button-Shortcodes ließ sich ebenfalls schadhaftes Javascript unterjubeln. Ein Klick und der Albtraum beginnt…

Fazit

Also, liebe Unternehmer und privaten Homepagebauer, die ihr auf WPBakery setzt, bitte loggt euch umgehend ein, macht ein Backup vom alten Stand und bringt dann den Website-Builder auf den neuesten Stand. Schaut euch die User-Accounts an und prüft, das ihr nicht schon Opfer eines Cross-Site Scripting-Angriffs wurdet.

Falls die Alarmglocken schon leuchten, dann wendet euch bitte an die Webagentur eures Vertrauens oder versucht in Eigenregie mit einem Service wie Sucuri euer Glück.

Beitragsbild: Nadya Spetnitskaya