WhatsApp erweitert Business-Features: KI-gestützte Personalisierung und verbesserte Dokumententools

Meta stattet WhatsApp mit einer Reihe neuer Funktionen aus, die sowohl die private als auch geschäftliche Kommunikation aufwerten. Live Photos, KI-generierte Chat-Themes und ein integrierter Dokumentenscanner für Android zeigen, wohin die Reise geht – mehr Personalisierung bei gleichzeitig professionelleren Werkzeugen.

Kennen Sie das? Die Grenze zwischen privater und geschäftlicher WhatsApp-Nutzung verschwimmt zunehmend. Während Unternehmen den Messenger längst für Kundensupport und Team-Kommunikation einsetzen, fehlten bislang einige essenzielle Business-Features. Meta reagiert nun mit einem Update-Paket, das beide Welten bedient: spielerische KI-Funktionen für die Markenkommunikation und handfeste Produktivitätstools für den Arbeitsalltag.

Die Integration von Live Photos (iOS) und Motion Photos (Android) mag zunächst nach Spielerei klingen, eröffnet aber interessante Anwendungsfälle. Produktpräsentationen, Baufortschritte oder Qualitätskontrollen lassen sich nun mit Ton und Bewegung dokumentieren – ohne separate Video-Dateien verschicken zu müssen. Der Clou: Die Dateigröße bleibt überschaubar, während der Informationsgehalt steigt. Für Außendienstmitarbeiter oder Remote-Teams ein durchaus relevantes Upgrade.

Spannender wird es bei den KI-gestützten Features. Meta AI ermöglicht nun individuell gestaltete Chat-Themes und Video-Call-Hintergründe. Was nach privatem Spaß klingt, hat Branding-Potenzial für Unternehmen: Kundengespräche in markenkonformen Designs, Team-Calls mit einheitlichen virtuellen Hintergründen oder thematisch passende Chat-Umgebungen für Projektgruppen. Die Verfügbarkeit bleibt allerdings regional beschränkt – Meta AI ist noch nicht flächendeckend ausgerollt.

Der neue Dokumentenscanner für Android schließt eine längst überfällige Lücke. iPhone-Nutzer konnten bereits länger Dokumente direkt in WhatsApp scannen, zuschneiden und versenden. Dass Android-Nutzer nun nachziehen, macht WhatsApp zur vollwertigen Dokumenten-Drehscheibe. Verträge, Rechnungen oder handschriftliche Notizen landen ohne Umweg über Drittanbieter-Apps im Chat. Für kleine Teams ohne ausgefeilte Dokumenten-Management-Systeme ein echter Produktivitätsgewinn.

Die verbesserte Gruppenchat-Suche adressiert ein bekanntes Chaos-Problem. Statt kryptische Gruppennamen zu durchforsten, reicht nun die Suche nach einem Teilnehmer-Namen. Das System zeigt automatisch alle gemeinsamen Gruppen an. Gerade in Unternehmen mit dutzenden Projekt- und Abteilungsgruppen spart das Zeit und Nerven. Ein simples Feature mit überraschend großem Nutzen im Arbeitsalltag.

WhatsApp positioniert sich mit diesem Update-Paket geschickt zwischen Consumer-Messenger und Business-Tool. Die Balance aus Personalisierung und Produktivität zeigt, dass Meta die professionelle Nutzung ernst nimmt, ohne die private DNA zu verlieren. Für Unternehmen bedeutet das: Der Messenger wird erwachsener, ohne seinen niedrigschwelligen Charme zu verlieren. Die schrittweise Integration von Meta AI deutet zudem an, wohin die Reise geht – mehr Automatisierung und intelligente Assistenz direkt im Chat.